3月10日，岚图梦想家第20万辆整车在武汉黄金工厂正式下线，奥运冠军杨威作为第20万辆岚图梦想家车主见证荣耀时刻。当天，被网友誉为“最全能的30万级智能家用MPV”――岚图梦想家冠军版限量上市，配备个性化曜黑格栅、同级唯一华为乾智驾ADS4 、百万级底盘架构，新车售价30.99万元。

岚图梦想家冠军版搭载行业领先的192线激光雷达，具有250m超远探测距离和30cm小目标物的识别能力。拥有同级唯一窄路掉头辅助驾驶，轻松应对断头路、十字路口等复杂场景，让泊车高效便捷。在刚刚升级ADS V4.1后，连乡间小路、蜿蜒山路，都能稳稳通过。真正做到全场景从容，有路就能用。让智能驾驶从“不敢用、不好用”进化到“经常用、都爱用”，实现真正的技术改变生活。

安全方面，新车是国内首个通过110km/h超美标高速追尾测试的MPV，配备了130km/h AEB自动紧急制动刹停，雨雪大雾也能精准识别、平稳刹停。底盘方面，搭载前双叉臂、后五连杆独立悬架，过弯不侧倾、刹车不点头、坏路不颠簸。搭配智能电动四驱，在雨雪、非铺装路面也能稳稳抓地，让全家出行更愉悦、更安全。

该车搭载同级领先的SPA级悬浮重力座椅，入座柔软贴合，久坐不累。13升双门智能冷暖箱，温域从零下6℃到50℃。更有17.3英寸3K后排娱乐屏，鸿蒙生态更流畅，多设备互联娱乐，让全家共享沉浸式影音娱乐。

作为面向年轻家庭的第一台华系MPV，岚图梦想家冠军版将智能、安全与舒适融为一体，全面重塑家用MPV的价值标杆。它不仅是家庭出行的理想选择，更是对高端生活方式的一次定义升级――从此告别妥协与将就，让每一个家庭，都能享受最好的MPV。岚图以岚图梦想家冠军版、岚图梦想家、岚图珠峰(代号)、岚图梦想家山河，构建起横跨30万至70万元价格区间的完整产品矩阵，实现对高端MPV市场的全面覆盖。承载20万用户的真实信赖，岚图梦想家以实力诠释口碑，正在成为MPV的“价值标杆”。