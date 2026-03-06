Ô¤ÊÛ15.5ÍòÔªÆð£¬ËÎUltra EVÒýÁìB¼¶SUV½øÈëÉÁ³äÊ±´ú
2026Äê3ÔÂ5ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏÍõ³¯B¼¶ÉÁ³äSUV ËÎUltra EVÕýÊ½¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬È«Ïµ´îÔØ±ÈÑÇµÏµÚ¶þ´úµ¶Æ¬µç³Ø¼°ÉÁ³ä¼¼Êõ£¬Í¬Ê±Åä±¸¶àÏîÉÝÊÊÅäÖÃ¡£ÐÂ³µÔ¤ÊÛ¼Û15.5-18.5ÍòÔª¡£Í¬Ê±£¬Ô¤¶©ÓÃ»§»¹½«ÏíÊÜÕûÕû18¸öÔÂÃâ·ÑÉÁ³äÈ¨Òæ¡£
B¼¶ÉÁ³äSUVËÎUltraEVÔ¤ÊÛ15.5ÍòÆð
È«Ïµ´îÔØµÚ¶þ´úµ¶Æ¬µç³Ø¼°ÉÁ³ä¼¼Êõ£¬ËÎUltra EVÊ»ÈëÉÁ³äÊ±´ú
ËÎUltra EVÈ«Ïµ±êÅäÉÁ³ä¼¼Êõ£¬Îª´¿µç³öÐÐ´øÀ´ÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄ±ã½Ý¡£È«¼Ò³öÓÎ·þÎñÇøÐÝÏ¢£¬5·ÖÖÓ¾ÍÄÜ´Ó10%³äµ½70%;È¥ÉÌ³¡Âò±¿§·È£¬9·ÖÖÓ¾ÍÄÜ´Ó10%³äµ½97%£¬³äµçºÍ¼ÓÓÍÒ»Ñù¿ì;¾ÍËãÔÚÁãÏÂ30¡æµÄ±±·½£¬³äµçÊ±¼äÒ²½ö¶à»¨3·ÖÖÓ£¬ÈÃ¡°µç³µ²»¹ýÉ½º£¹Ø¡±ÓÀÔ¶³ÉÎªÀúÊ·¡£ÎÞÂÛÊÇ³ÇÊÐÍ¨ÇÚ»¹ÊÇ³¤Í¾ÂÃÐÐ£¬ËÎUltra EV¶¼ÄÜÒÔ¼«¿ìµÄ²¹ÄÜËÙ¶È£¬ÈÃÄúµÄ³öÐÐ¼Æ»®ÎÞ·ìÏÎ½Ó¡£
ËÎUltra EV´îÔØµÄ±ÈÑÇµÏµÚ¶þ´úµ¶Æ¬µç³Ø£¬²»½ö´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ³£ÎÂ¡¢µÍÎÂ³äµçËÙ¶È£¬Í¬Ê±»¹×öµ½ÁË¸ü¸ßµÄÄÜÁ¿ÃÜ¶È¡¢¸ü³¤µÄÊÙÃü¡¢ºÍ¸ü¸ßµÄ°²È«±ê×¼¡£Ïà±ÈµÚÒ»´úµ¶Æ¬µç³Ø£¬±ÈÑÇµÏµÚ¶þ´úµ¶Æ¬µç³ØÄÜÁ¿ÃÜ¶È½øÒ»²½ÌáÉý£¬ÖúÁ¦ËÎUltra EV´¿µçÐøº½´ï710km£¬ÈÃÒ»¼ÒÈËµÄ¼ÙÈÕ³öÐÐÓÎÈÐÓÐÓà£¬4ÔÂ´Óº¼ÖÝ³ö·¢È¥Îäºº¿´Ó£»¨£¬È«³ÌÎÞÐè²¹µç£¬³¤Ðøº½+ÉÁ³ä£¬²ÅÊÇ´¿µçÉú»îµÄ×î¼Ñ´ò¿ª·½Ê½¡£
¼¤¹âÀ×´ï+ÌìÉñÖ®ÑÛ5.0¸³ÄÜ£¬ËÎUltra EV×ß½Ö´®ÏïÎÞÓÇ
ËÎUltra EV»¹¿ÉÑ¡×°¼¤¹âÀ×´ï£¬Õû³µ´îÔØ27¸ö´«¸ÐÆ÷¡£ÌìÉñÖ®ÑÛ5.0ÔÚÈ«±Õ»·¶Ëµ½¶ËµÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÈÚÈëÇ¿»¯Ñ§Ï°ÄÜÁ¦£¬´øÀ´³¬°²ÐÄ¡¢³¬ÄâÈË¡¢³¬¸ßÐ§µÄ¼Ý³ËÌåÑé¡£Ãæ¶ÔÕÏï¡¢³ÇÖÐ´åÄËÖÁ¡°³µ¿í+60cm¡±µÄ¼«Õ³¡¾°£¬Ëü¶¼ÄÜË¿»¬Í¨¹ý;Ãæ¶Ô¸üÎª¸´ÔÓµÄÕÂ·¶à°ÑµôÍ·£¬¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³×ÔÖ÷¿ØÖÆµÄÇ°½øÓëµ¹³µÇÐ»»¸É´àÀûÂä¡£ÔÚ³ÇÇøÓµ¶ÂÊ±£¬Ëü»¹»áÖ÷¶¯ÇÐ»»¸¨Â·£¬ÐÂÊÖÒ²ÄÜÏñÀÏË¾»ú°ã´ÓÈÝ×ß½Ö´®Ïï¡£
Èý´óµß¸²¡¢Èý´óÔ½¼¶£¬3C »¤Ìå£¬ËÎUltra EVÊ÷Á¢B¼¶´¿µçSUVÐÂ±ê¸Ë
³ýÁË¡°µÚ¶þ´úµ¶Æ¬µç³Ø¡¢ÉÁ³ä¼¼Êõ¼°¼¤¹âÀ×´ï¡±´øÀ´µÄÈý´óµß¸²£¬ËÎUltra EV»¹´øÀ´ÁË¡°Èý´óÔ½¼¶¡¢3C »¤Ìå¡±¡£ËÎUltra EVµÄµç»ú×î´ó¹¦ÂÊÎª270kW£¬Îª¶àÖÖ³¡¾°ÓÈÆäÊÇ¸ßËÙÐÐÊ»´øÀ´ÁË³äÅæµÄ¶¯Á¦£¬Æä×î¸ßÊ±ËÙ¿É´ï210km/h¡£
ÔÚ¿Õ¼ä·½Ãæ£¬ËÎUltra EVÆ¾½è2840mm³¬³¤Öá¾à£¬´òÔì³öÔ½¼¶µÄB¼¶´óÎå×ù³µÄÚ¿Õ¼ä£¬²»½öÍ¬¼¶ÁìÏÈ£¬¸ü³¬Ô½ÁËÖ÷Á÷ÖÐ´óÐÍºÀ»ªSUV¡£
´ËÍâ£¬ËÎUltra EVÈ«Ïµ±êÅäÔÆéý-CÖÇÄÜ×èÄá³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³£¬´îÅäÇ°Âó¸¥Ñ·+ºóÎåÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬´øÀ´ºñÖØ³ÁÎÈ¡¢¼«¾ßÖÊ¸ÐµÄ¼ÝÊ»¸ÐÊÜ¡£¸üÓÐTBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³ÕâÒ»Éñ¼¶×°±¸»¤Ìå£¬¼´±ã140km/h¸ßËÙ±¬Ì¥Ò²ÄÜºÁÃë¼¶ÏìÓ¦ÎÈ×¡³µÉí£¬È«·½Î»ÊØ»¤³öÐÐ¡£
¶àÔª³µÉ«£¬È«Î¬ÉÝÅä£¬ËÎUltra EVÁ¢ÏÔ±¬Æ·Ç±ÖÊ
ËÎUltra EV´øÀ´ÁË»ðÑÒ»Ò¡¢Ñ©É½°×¡¢ÑÌá°×Ï¡¢ÐÇºÓÃ×¡¢×ØéµÂÌ¡¢ê×Ê¯ºÚÁùÖÖÍâ¹ÛÅäÉ«£¬ÒÔ¼°º£ÑÎ»Ò¡¢ÄºÔÆ»ÒÁ½¿îÄÚÊÎÑÕÉ«¡£ÐÂ³µÕûÌåÉè¼ÆÊ±ÉÐÇáÉÝ£¬Îª¼ÒÍ¥Ì½Ë÷¶à²Ê³öÐÐÉú»î£¬Ìá¹©Ò»·½Ê±ÉÐÇáÉÝ¡¢ÃæÏòÎ´À´µÄÒÆ¶¯¿Õ¼ä¡£´ËÍâ£¬ÇÃ»÷½âËøÇ°±¸Ïä¡¢Å®Íõ¸±¼Ý¡¢Ç°ÅÅ×ùÒÎÍ¨·ç+¼ÓÈÈ+°´Ä¦¡¢¶à¹¦ÄÜÍØÕ¹½Ó¿ÚµÈÉÝÊÊÅäÖÃ£¬Îª³öÓÎÔöÌíÖî¶àÀÖÈ¤¡£´ËÍâ£¬Õû³µ»¹È«Ïµ±êÅä15.6Ó¢´çÖÐ¿Ø´óÆÁ¡¢ËÄÒôÇøÓïÒô½»»¥¡¢ÊÖ»úÎÞÏß³äµçµÈ20+ÏîºËÐÄÅäÖÃ£¬¿ÉÎ½³ÏÒâÂúÂú¡£
ËÎUltra EV½«ÓÚ3ÔÂµ×ÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ËüÒÔµß¸²ÐÔµÄÉÁ³ä¼¼Êõ¼°710km³¬³¤Ðøº½¡¢·á¸»ÅäÖÃÓëÌØÉ«¹¦ÄÜ£¬´øÀ´Ç¿¾¢µÄ²úÆ·¾ºÕùÁ¦£¬ÓÐÍû³ÉÎªÄê¶ÈÏÖÏó¼¶¡°±¬¿î¡±¡£
