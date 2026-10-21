10月20日，比亚迪海洋网“国民神车”海鸥迎来首次换代――第二代海鸥正式上市。新车共推出5个版本，超级置换价6.29万元-9.69万元。即日起，用户购车可享多重上市礼遇。自2023年上市至今，海鸥累计销量突破155万辆，创下全球纯电车型累销最快破百万辆的纪录。此次换代，新车以颜值、空间、舒适、智能、补能、安全六大维度全面跃升，回应用户对高品质出行的更“大”期待!

越长大越有型：海洋美学焕新，个性辨识度拉满

第二代海鸥采用全新海洋美学设计，运动感全面升级。低趴运动前脸，搭配全新三叉戟锋芒LED前灯，点亮后辨识度极高。侧面肩线从前轮眉贯穿至D柱，腰线配合16英寸轮毂，动感十足。全车多处点缀专属海鸥图标，仪式感拉满。

进入车内，座舱横向舒展，通透开阔、高级耐看。中控台线条灵动，与主仪表台无缝衔接，拓展出双层储物空间;门板融入浪花线条，简约又不失格调。内饰采用水转印工艺，远观呈现温润木饰面质感，近赏可见砂金细闪，层次丰富。

新车提供青柠绿、莓莓粉、奶油白、芝麻灰、冰椰蓝、芒芒橙六款灵感外观色;贝壳白、晴空粉、极星灰三款内饰色，多元、个性。

越长大越能装：从“四座代步”到“正经五座”

第二代海鸥对整车空间全面重构，长宽高跃升至4205mm×1810mm×1570mm，轴距2650mm，均处同级第一梯队。后排腿部、头部、臀部空间全面优化，坐三个成年人也不挤，真正实现全车五人轻松乘坐。

新车装载能力同样出众，94L电解前备箱可轻松容纳一个20寸行李箱;超大后备箱标准状态可收纳2个24寸+2个20寸行李箱，5个人、5个箱子，轻松收纳。二排放倒最大扩展至1380L，形成进深超1.5米的大平层。此外，全车还有30+处储物空间，拥有同级独有的1.62L隐藏式车规级纸巾盒、二排储物盒合计24L，贴心隐藏挂钩，大件装得下、小件放得巧。

越长大越舒适：座椅、配置全面进阶

第二代海鸥舒享体验全面升级。主驾6向、副驾4向座椅电动调节，前排坐垫宽度达504mm，同级第一;主副驾均配备三档加热、通风，主驾更额外提供多模式按摩功能，缓解长途疲劳。

全车便利配置同样到位。全系标配自动空调，配备50W手机无线充电;多色氛围灯配合8扬声器音响，带来高品质感官享受。此外，座舱还预留智能生态拓展点位，主驾可接磁吸充电支架、运动相机，无痕磁吸接口支持灵动按键，随心搭配更便捷。

越长大越聪明：天神之眼 B - 辅助驾驶激光版越级上车

第二代海鸥从智能化、自动化、电动化三个维度重构小型车智能体验。新车搭载天神之眼 B - 辅助驾驶激光版(DiPilot 300)，支持城市领航辅助、高快领航辅助等功能，并承诺为智能泊车与城市领航双兜底。全场景泊车辅助覆盖各类复杂车位，遇到困难车位，用户可直接下车，车辆自主完成泊车入位。

座舱体验同步升级，搭载智能座舱高阶版-DiLink 150，配备15.6英寸中控屏。智能仪表常态显示时速、电量、转向灯等核心行车信息，挂入D挡后，关键信息自动上屏至左侧3分屏区域，并支持7分屏与全屏切换。即便PAD系统偶发通讯延迟，为确保驾驶安全，PAD会自动切换到简易模式，相关驾驶信息始终正常显示;同时，手车互联深度整合、AI智能助手、百变主题等交互功能悉数上车，带来丰富便捷的智慧座舱体验。

此外，新车全系标配智能进入、无感解锁、智能上下电功能，携带手机靠近主驾即可自动解锁，踩下刹车就能挂挡出发;同级唯一前备箱敲击解锁功能，轻敲两下即可弹开;电动后背门支持按键、遥控、车内开关多方式启闭，从解锁到驶离，每一步都无感丝滑。

越长大越自由：闪充加持拓宽出行半径

第二代海鸥搭载比亚迪独有闪充技术，也是目前搭载该技术的最小车型。5分钟充好，9分钟充饱，零下30度只多3分钟。闪充款还赠送12个月免费闪充权益。截至目前，比亚迪闪充站已在全国建成12165座，年底将建成两万座。

续航上，新车提供320km、420km两种CLTC工况续航版本。依托0.28超低风阻系数及整车轻量化工程的系统性突破，行车能耗最低9.0kWh/100km，同样一度电，跑得更远。

驾控表现同样升级，电机最大功率提升至95kW，峰值扭矩130N・m，最高时速150km/h;底盘采用“后置后驱+后多连杆独立悬架”;车身尺寸变大，最小转弯半径依旧保持4.95米，保留小型车与生俱来的灵活。

越长大越安全：驻车、行驶、险情全程守护

第二代海鸥全系标配哨兵模式，协同千里眼功能全天候值守;防爆胎稳定系统在60km/h-140km/h车速范围内实现爆胎稳定控制;AEB自动紧急制动遇突发情况自动介入，规避碰撞风险。高强度车身架构搭配最高6个安全气囊，碰撞瞬间车身结构优先抵御冲击，把伤害降到最低。

小结：

作为比亚迪海洋网首款换代车型，第二代海鸥背靠155万用户口碑沉淀，完成六大维度全方位升级，超80项全系标配与多项同级独有配置，把前沿技术与越级体验普及到大众日常出行。目前，新车已陆续到店，感兴趣的用户可前往门店，亲身体验第二代海鸥的越级实力。