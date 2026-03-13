这两天，享界S9T给春天准备了一个特别的惊喜。

粉色享界S9T的路透照在社媒上被不断转发，评论区不出意料地涌入了很多女性用户。“一眼就粉上了”、“这是我梦想中的座驾”、“春天的出游座驾必须是它”……

这些毫不掩饰的喜爱，再一次揭示了享界所引领的豪华车市新变化。女性的“悦己”需求，也成为产品发展方向的重要指引。

她经济时代，享界读懂了

数据是最真实的佐证，相关调研显示在200位享界S9T车主中，女性购车者比例为31%，女性用车比例更高达36%。更值得注意的是，有17%的女性原本并没有购车或换车需求，而是在看到、了解了享界S9T之后，选择了“冲动消费”。

女性购车用户很多时候被简化为“看颜值”的单一维度，但根据调研，享界S9T女性购车因素排名中，内部空间、舒适性、售价、智能化排名前几。

可以看出，女性用户选择享界S9T，不仅是因为好看，更是由于好用、好开、好坐。而粉色新色的出现，无疑将为享界S9T本就扎实的产品力，添上一道很难拒绝的吸引力。下面具体来看看，在30万级豪华市场，享界S9T凭什么能成为新时代精英女性用户的心头好？

交互体验，聪明过人

梳理女性用户的用车场景，我们不难发现，作为家庭与职场之外的“第三空间”，车内交互体验的流畅度、生态的丰富度，以及是否足够“懂你”，直接决定了用户与产品的情感黏性。

显然，享界S9T搭载的鸿蒙智能座舱堪称业内标杆般的存在。16.1英寸智能中控屏，12.3英寸副驾娱乐屏，全新MagLink Mini控制屏等超十屏满配，凭借底层的Harmony OS生态，轻松实现无缝流转。导航信息可以从手机一键流转至中控屏，副驾正在追的剧可以无缝切换至后排投影巨幕，这种处处在线的无感连接，恰恰是让女性车主最依赖的交互方式。

小艺助手也值得一提，直接语音操控就能解决多种需求，对于需要在多重角色间切换的女性用户而言，这种少操心的体验，本身就是一种高级的情绪价值。

辅助驾驶，从“不敢用”到“放心开”

如果说智能座舱决定了用户愿不愿意待在车里，那么辅助驾驶则决定了用户敢不敢随时把车开出去。华为乾智驾ADS 4.1的加持，让享界S9T建立起显著优势。对于不少女性车主而言，窄路会车、复杂车位泊入曾是驾驶中的至暗时刻，但对享界S9T车主来说，直接一键车位到车位，过程中变道、避障、窄路通行都能处理得游刃有余。

内部空间，既要能装还要够享受

回到内部空间这个女性用户非常看重的维度。享界S9T的1962mm乘坐空间，加上全系标配通风、加热、按摩的座椅，保证了出行时的舒适享受。而副驾的零重力座椅，可以让午休、等待、小憩这些碎片化时间更加放松。

与此同时，享界S9T全车有30处储物空间，一键放倒二排后可带来容积达1677L的后备箱，足够满足日常对空间的所有需求，女性的众多小物件也都能得到妥善放置之处。加上压缩机冷暖箱、电动遮阳帘、华为悦彰音响卓越系列、220V供电电源等，让女车主的用车场景可以被无限拓展。

写在最后：

粉色享界S9T的这抹春日新色在社交平台上引发热度，再度证明情绪价值在当下的消费决策中正占据越来越重要的位置。但更值得关注的，是这抹粉色之下的产品底色，是享界S9T在智能交互、辅助驾驶、空间体验等多个维度构建起的硬实力。

简单来说，享界S9T本就足够能打的产品力，加上这抹很难拒绝的春日粉色，将吸引更多用户选择，尤其是精英女性人群。