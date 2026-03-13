ÎÞ½ç¶¯Á¦Ð¯ÊÖÉúÊý¿Æ¼¼¹²½¨¾ßÉíÖÇÄÜÍêÕû¼¼Êõ»ù×ù
3ÔÂ12ÈÕ£¬Í¨ÓÃ¾ßÉíÖÇÄÜ»úÆ÷ÈË¹«Ë¾ÎÞ½ç¶¯Á¦Óë¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍÓëÊÀ½çÄ£ÐÍ¹«Ë¾ÉúÊý¿Æ¼¼Ðû²¼´ï³ÉÈ«ÃæÕ½ÂÔºÏ×÷¡£
Ë«·½½«ÒÀÍÐ¸÷×ÔÔÚºËÐÄ¼¼ÊõÁìÓòµÄ»ýÀÛ£¬Éî¶ÈÈÚºÏÉúÊý¿Æ¼¼ÔÚ¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍÓëÊÀ½çÄ£ÐÍ·½ÃæµÄ¼¼ÊõÓÅÊÆ£¬ÓëÎÞ½ç¶¯Á¦ÔÚ¾ßÉíÖÇÄÜ ¡°Í¨ÓÃ´óÄÔ¡±Óë¡°²Ù×÷ÖÇÄÜ¡±ÑÐ·¢¡¢ÈíÓ²Ò»ÌåÏµÍ³¹¤³Ì»¯¼°È«³¡¾°¹æÄ£»¯ÂäµØ·½ÃæµÄÄÜÁ¦£¬¹²Í¬¹¥¼á¾ßÉíÖÇÄÜ¹Ø¼ü¼¼ÊõÆ¿¾±£¬ÍÆ¶¯¾ßÉíÖÇÄÜÔÚÈ«Çò²úÒµ³¡¾°ÖÐµÄ¹æÄ£»¯Ó¦ÓÃÓëÄÜÁ¦Ô¾Ç¨¡£
µ±Ç°£¬¾ßÉíÖÇÄÜ²úÒµÕý´¦ÓÚ´Ó¼¼ÊõÌ½Ë÷×ßÏò²úÒµÂäµØµÄ¹Ø¼ü½×¶Î¡£
¾¡¹Ü´óÓïÑÔÄ£ÐÍÔÚÓïÒåÀí½âºÍÖªÊ¶ÍÆÀí·½ÃæÈ¡µÃÍ»ÆÆ£¬µ«¶ÔÓÚÎïÀíAI(Physical AI)¶øÑÔ£¬ÕæÕýµÄÌôÕ½ÔÚÓÚ£ºÈçºÎÈÃÄ£ÐÍ²»½öÀí½â¡°ÓïÒå¡±£¬¸üÄÜ¹»Àí½â²¢ÄÚ»¯ÕæÊµÊÀ½çµÄÎïÀí¹æÂÉ¡£
Ä¿Ç°ÐÐÒµÈÔÆÕ±éÃæÁÙ¡°¸ÐÖª¡ªÍÆÀí¡ªÐÐ¶¯¡±¸îÁÑµÄ¼Ü¹¹ÎÊÌâ£¬µ¼ÖÂ»úÆ÷ÈËÏµÍ³ÄÑÒÔÔÚ¸´ÔÓÕæÊµ»·¾³ÖÐÎÈ¶¨ÔËÐÐ²¢³ÖÐø´´ÔìÉÌÒµ¼ÛÖµ¡£Òò´Ë£¬µ×²ã¼Ü¹¹µÄ·¶Ê½¸ïÐÂÓëÔÉúÊÀ½çÄ£ÐÍµÄ¹¹½¨£¬Õý³ÉÎªÍ¨ÍùÍ¨ÓÃ¾ßÉíÖÇÄÜµÄ¹Ø¼üÂ·¾¶¡£
ÔÚÕâÒ»±³¾°ÏÂ£¬ÎÞ½ç¶¯Á¦ÓëÉúÊý¿Æ¼¼µÄºÏ×÷£¬Ö¼ÔÚ¹²Í¬¹¹½¨»ùÓÚ¶àÄ£Ì¬Éú³ÉÊ½ÊÀ½çÄ£ÐÍµÄ¾ßÉíÖÇÄÜ¼¼Êõ»ù×ù¡£
无界动力 CTO 许闻达(左)与生数科技世界模型负责人谭恒慷(右)作为双方代表签署协议,生数科技创始人朱军、生数科技CEO骆轶航、无界动力创始人兼 CEO 张玉峰、无界动力联合创始人王璞等双方负责人共同见证签约。
ÊÓÆµÌìÈ»¼ÇÂ¼ÁËÕæÊµÊÀ½çÖÐµÄÎïÀíÊ±¿Õ¡¢Òò¹û¹ØÏµÓë¶¯Ì¬ÑÝ»¯£¬ÊÇÁ¬½Ó¸ÐÖªÓëÐÐ¶¯µÄÖØÒªÐÅÏ¢ÔØÌå¡£Í¨¹ý½«ÊÓÆµÉú³ÉÄ£ÐÍµÄ¡°ÎïÀíÀí½âÄÜÁ¦ÓëÏëÏóÍÆÑÝÄÜÁ¦¡±Óë»úÆ÷ÈËÏµÍ³µÄ¡°Ö´ÐÐÄÜÁ¦¡±Éî¶È½áºÏ£¬Ë«·½½«¹²Í¬´òÔì¾ß±¸ÎïÀíÖ±¾õµÄÉú³ÉÊ½ÊÀ½çÄ£ÐÍ£¬ÈÃ»úÆ÷ÈËÄÜ¹»ÔÚÐÐ¶¯Ö®Ç°Íê³É¡°Ë¼Î¬Ô¤ÑÝ¡±£¬´Ó¶øÏÔÖøÌáÉýÆä¿Õ¼äÀí½â¡¢ÈÎÎñ¹æ»®Óë¸´ÔÓ»·¾³ÊÊÓ¦ÄÜÁ¦¡£
Í¨¹ýÕâÒ»¼¼ÊõÂ·¾¶£¬¾ßÉíÖÇÄÜÏµÍ³½«²»ÔÙÖ»ÊÇÖ´ÐÐÖ¸Áî£¬¶øÊÇÄÜ¹»»ùÓÚ¶ÔÎïÀíÊÀ½ç¹æÂÉµÄÀí½â£¬ÊµÏÖ¸ü¾ß·º»¯ÄÜÁ¦¡¢¸üÎÈ¶¨¿É¿¿µÄÕæÊµ½»»¥¡£
´Ë´ÎÕ½ÂÔºÏ×÷½«Î§ÈÆ¼¼ÊõÐÍ¬¡¢Êý¾Ý·ÉÂÖÓë³¡¾°ÂäµØÈý¸ö²ãÃæÕ¹¿ª£º
ÔÚ¼¼Êõ²ãÃæ£¬Ë«·½½«ÈÚºÏ¶àÄ£Ì¬Éú³É AI ¼¼ÊõÓë¾ßÉíÖÇÄÜ¼Ü¹¹£¬ÁªºÏ¿ªÕ¹»ù´¡Ä£ÐÍ¼Ü¹¹ÓÅ»¯Óë¶Ë²àÇáÁ¿»¯²¿Êð£¬ÌáÉý»úÆ÷ÈËÔÚ¸´ÔÓ¶¯Ì¬»·¾³ÖÐµÄ¸ÐÖª¡¢¾ö²ßÓë¶¯×÷Ö´ÐÐÐ§ÂÊ¡£
ÔÚÊý¾Ý²ãÃæ£¬Ë«·½½«¹¹½¨Ë«ÏòÊý¾Ý·ÉÂÖÌåÏµ£¬³ÖÐøËõÐ¡·ÂÕæÓëÏÖÊµ(Sim2Real)Ö®¼äµÄ²î¾à£¬ÈÃÊý¾ÝÔÚÏÖÊµÓë·ÂÕæÖ®¼ä²»¶ÏÁ÷¶¯Óë½ø»¯£¬ÍÆ¶¯ÊÀ½çÄ£ÐÍ¶ÔÎïÀíÊÀ½çµÄÀí½â³ÖÐøÉî»¯£¬²¢Öð²½½¨Á¢Æð¶ÔÏÖÊµ¹æÂÉ¸üÍêÕûµÄÈÏÖªÌåÏµ¡£
ÔÚÓ¦ÓÃ²ãÃæ£¬ÒÀÍÐÎÞ½ç¶¯Á¦ÔÚ¹¤ÒµÖÆÔì¡¢ÉÌÒµ·þÎñµÈÁìÓòµÄ¹¤³Ì»¯ÄÜÁ¦Óë³¡¾°»ýÀÛ£¬Ë«·½½«ÍÆ¶¯¾ßÉíÖÇÄÜÈíÓ²Ò»Ìå½â¾ö·½°¸µÄ¹æÄ£»¯ÂäµØ£¬¼ÓËÙ½«Ç°ÑØÄ£ÐÍÄÜÁ¦×ª»¯Îª¿É³ÖÐø½ø»¯µÄ²úÒµÉú²úÁ¦¡£
ÉúÊý¿Æ¼¼´´Ê¼ÈËÖì¾ü±íÊ¾£º¡°Î´À´µÄÖÇÄÜÏµÍ³½«²»ÔÙ¾ÖÏÞÓÚÆÁÄ»ÖÐµÄÉú³ÉÄÜÁ¦£¬¶øÊÇÄÜ¹»ÔÚÕæÊµÊÀ½çÖÐÀí½â»·¾³¡¢¹æ»®ÈÎÎñ²¢Íê³ÉÐÐ¶¯¡£ÓëÎÞ½ç¶¯Á¦µÄºÏ×÷£¬ÕýÊÇ½«ÉúÊý¿Æ¼¼ÔÚ¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍÓëÊÀ½çÄ£ÐÍÉÏµÄÄÜÁ¦£¬Óë»úÆ÷ÈË²Ù×÷ÖÇÄÜÉî¶È½áºÏ¡£ÎÒÃÇÏ£ÍûÍ¨¹ýÊÀ½çÄ£ÐÍÓë»úÆ÷ÈËÍ¨ÓÃ´óÄÔµÄÐÍ¬£¬ÈÃ AI ´Ó¡®Àí½âÊÀ½ç¡¯×ßÏò¡®¸Ä±äÊÀ½ç¡¯¡£¡±
ÎÞ½ç¶¯Á¦´´Ê¼ÈË¼æ CEO ÕÅÓñ·å±íÊ¾£º¡°ÖÆÔ¼¾ßÉíÖÇÄÜÊµÏÖÍ¨ÓÃ·º»¯µÄºËÐÄ£¬ÔÚÓÚÄ£ÐÍ¶Ô¸´ÔÓ¶¯Ì¬ÕæÊµÊÀ½çµÄÉî¶ÈÈÏÖªÓëÎïÀíÖ±¾õ¡£ÉúÊý¿Æ¼¼×÷ÎªÈ«Çò¶àÄ£Ì¬Éú³É AI ÁìÓòµÄ±ê¸ËÆóÒµ£¬½«ÎªÍ»ÆÆ¾ßÉíÖÇÄÜºËÐÄÆ¿¾±Ìá¹©¹Ø¼üÖ§³Å£¬Ë«·½µÄÄÜÁ¦ÌåÏµ¼«ÖÂ»¥²¹¡£ÆÚ´ýÓëÉúÊý¿Æ¼¼Éî¶ÈÐ¯ÊÖ¡¢Ë«Ïò¸³ÄÜ£¬¹²Í¬ÍÆ¶¯¾ßÉíÖÇÄÜ¼¼ÊõµÄ¹æÄ£»¯ÉÌÓÃ£¬ÒýÁìÐÐÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡£¡±
Î´À´£¬Ë«·½½«ÒÔ³¤ÆÚÕ½ÂÔºÏ×÷Îª»ù´¡£¬³ÖÐøÍÆ½øµ×²ã¼¼ÊõÁªºÏÑÐ·¢¡¢Ë«ÏòÊý¾Ý·ÉÂÖ¹¹½¨ÓëÈ«³¡¾°ÉÌÒµ»¯ÂäµØ£¬´òÍ¨´ÓÇ°ÑØ¼¼Êõ´´ÐÂµ½²úÒµ¼ÛÖµ×ª»¯µÄÍêÕûÁ´Â·¡£
