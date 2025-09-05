43分钟突破10万+，全新问界M7公布售价后“爆”了，App被挤崩

鸿蒙智行再造“现象级爆款”，全新问界M7重现绝对市场号召力。

9月5日上午10点08分，全新问界M7公布预售价并同步开启预订，预售价28.8万元起，提供了增程和纯电两种版本。余承东第一时间发朋友圈称：“10分钟内订单突破两万台，43分钟便突破10万台大关。”

据用户们反映，全新问界M7开启预订后的火爆程度甚至导致华为商城和鸿蒙智行小程序一度崩溃，无法加载出产品选购页面，服务器直接被挤爆。

起售价比老款更贵了

全新问界M7同时提供增程版5/6座版本，和纯电版5/6座版本，起售价比老款更贵。

增程版全系标配四驱，分为Pro+、Max、Ultra三大版本，预售价28.8-36.8万元。其中，Pro版搭载舱内激光视觉，支持乾ADS 4增强版;Max增加双腔空气悬架和头顶激光雷达，支持乾ADS 4高阶版;Ultra版新增主驾零重力座椅、后排娱乐屏系统、以及AR-HUD临境抬头显示等。

纯电版全系标配双腔空气悬架和100度电池包，分为Max长续航、Max四驱、Ultra三大版本，预售价32.8-38.8万元。其中，Max长续航采用单电机后驱和乾 ADS 4高阶版;Max四驱新增华为800V高压七合一电机;Ultra版增加主驾零重力座椅、后排娱乐屏、AR-HUD临境抬头显示等。

参考24款问界M7的官方指导价区间24.98-32.98万元，毫无疑问新款起售价门槛大幅提高，足足贵了4万元，但实际对比下来，全新问界M7反而更加划算和有诚意。

全新问界M7实则“降价增配”？

这次新M7增程版全系标配四驱，起售价28.8万元，对比24款四驱版的28.48万元其实并没有涨价，相反还增加了舱内激光雷达，支持乾ADS 4增强版;Max版电池升级到53度，纯电续航比上一代增加85公里，达到315km，同时增加双腔空气悬架和华为途灵平台。

由此对比可见，全新问界M7做到了相同售价下配置更高。并且目前还是预售价阶段，相信最终定价势必会更便宜，真正做到了“降价增配”。

更别提，全新问界M7在外观、内饰、座舱、智能、底盘等方面迎来全方位革新，实力与老款简直天差地别。

外观上，新M7采用与M8同款高端旗舰家族设计语言，星环双翼贯穿灯组搭配镀铬进气口，同款半隐藏式门把手，支持-30℃极寒环境正常弹出和多重机械安全冗余，整体观感更豪华和新能源化;新车尺寸延伸至5080mm，轴距从现款2820mm大幅提升至3030mm，空间加长了足足210mm，6座布局下第三排腿部空间增加至800mm，彻底解决老款“小板凳”体验痛点;

增程Pro版本从纯视觉感知硬件升级为首发舱内激光雷达;Max以上版本采用M8旗舰同款乾ADS 4硬件感知组合，拥有车顶1颗192线激光雷达，搭配后向1颗高精度固态激光雷达、前向3颗分布式4D毫米波雷达矩阵、以及2颗4D毫米波角雷达，形成全向立体三维感知。

内饰采用沉浸式贯穿屏和16.1英寸中控大横屏，屏占比更大，设计样式更精致，座舱布局沿用M8豪华设计语言;另外，新M7全系升级采用前双叉臂+后多连杆全铝悬架，基于M8和M9同款同源赛力斯魔方平台打造，增程版全系四驱，纯电版全系搭载双腔空气悬架。

可以说，全新问界M7再无半点老款M7的“影子”，是真正改头换面的全新车型，更可以看作是M8的“尺寸缩小版”，产品力十分强大，同时价格更低。

问界成为当之无愧的豪华品牌

43分钟预订突破10万台，全新问界M7成就“现象级爆款”已是事实，这也再度证明了新车强大的产品吸引力和用户号召力，同时进一步巩固问界在30万元以上高端豪华市场的领先地位。

在此之前，问界M9已经连续16个月蝉联50万级以上市场销冠，问界M8则稳居40万级SUV销量榜首，月均交付约2.5万辆。在30-60万元价格带，问界单月销量超越奔驰、奥迪和宝马。在问界M9大定用户群体中中，有35%来自BBA现车主，也有28%为首次购买豪华车的用户，拥有显著品牌优势。

如果说销量是一方面，那么从“豪华品牌”最看重的成交均价来看，今年问界品牌的成交均价高达40.9万元，稳居国产品牌第一名，并显著超越了BBA等传统豪华品牌约30万元的均价水平，获得了市场和用户真金白银的认可。

正是凭借M9/M8成功打下的江山，问界已然成为当前真正的高端豪华品牌。这也给全新M7的爆火提供强大的品牌和技术背书，为新车预售即爆单铺平了道路。