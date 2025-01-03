Áì¿Ë900ÐÂ³µÐ¹ÃÜ£ºÄÚÊÎ¡°³¬¡±ÀíÏë£¬Èýµç»ú+ºóÂÖ×ªÏò£¬¶¥Åä»ò40Íò£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
1ÔÂ3ÈÕ£¬Áì¿ËÐû²¼½«ÓÚÍí7µãÁÁÏàÈ«ÐÂÖÐ´óÐÍSUVÆì½¢£¬²¢·¢²¼SPA Evo¼Ü¹¹¡£
ÁîÈËÒâÏë²»µ½µÄÊÇ£¬ÐÂ³µÌáÇ°ÔÚÍøÉÏÔâµ½Ð¹ÃÜ£¬×÷Îª½üÄêÀ´Áì¿Ë×îÖØ°õµÄÐÂ³µ£¬¸Ã³µÕýÊ½ÃüÃû»òÎª¡°Áì¿Ë900¡±£¬ÄÚÍâÉè¼ÆÅäÖÃÁÁµãÊ®×ã£¬ÊÛ¼Û´ó¸ÅÂÊÎ»ÓÚ30-40ÍòÔªÇø¼ä¡£
È«³ß´çSUV£¬Íâ¹Û¿áËÆ¡°À¿Ê¤¡±
¹ØÓÚÁì¿Ë900µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬¹Ù·½´ËÇ°±ãÓÐ¹ý¶ÔÍâÔ¤ÈÈ¡£
ÐÂ³µÕûÌå»ùÓÚÁì¿Ë×îÐÂThe Next Day¼Ò×åÉè¼ÆÓïÑÔ£¬Ç¿µ÷Î´À´¸ÐºÍÔ´´ÐÔ£¬ÔÙ¼ÓÉÏÆì½¢²úÆ·¶¨Î»£¬¿ÉÒÔËµÁì¿Ë900µÄÍâÊÎÉè¼Æ´ïµ½ÁËÄ¿Ç°Æ·ÅÆÈ«ÏµáÛ·å¡£
Ç°Á³²ÉÓÃ´ó¼ÒÊìÏ¤µÄÁèÀ÷LEDÈÕ¼äÐÐ³µµÆ£¬µÆ×é´ó·ùÑÓ³¤£¬´îÅäË«²ã³¬±¡LED´óµÆµÆ×é£¬¹²¼ÆËÄ×é£¬´øÀ´Ç¿´óµÄADB×ÔÊÊÓ¦¾ØÕó¹¦ÄÜ;ÖÐ¼ä²»ÔÙÊ¹ÓÃ´¿É«ËÜÁÏ°å½øÐÐ×°ÊÎ£¬Ê×´Î²ÉÓÃ¹á´©Ê½µÆÄ»£¬Ö§³Ö¸÷ÖÖ×Ô¶¨Òå¶¯Ì¬Í¼°¸ÏÔÊ¾£¬¸öÐÔ»¯Ê®×ã;
²àÃæ¸Ã³µÏßÌõÓ²ÀÊ·½Õý£¬²¢²ÉÓÃ×²É«³µÉíÔìÐÍ£¬¼Ì³ÐÁËÁì¿Ë08±êÖ¾ÐÔµÄÎÞ±ß¿ò²àºóÊÓ¾µÒ»ÌåÉè¼Æ£¬×Ô´ø¡°LYNK&CO¡±Æ·ÅÆµÆ¹â£¬²ÉÓÃµ¯³öÊ½Òþ²ØÃÅ°ÑÊÖ¡£
Î²²¿Í¬Ñù²ÉÓÃ¹á´©Ê½Î²µÆ£¬ºÍÁì¿Ë09Éè¼ÆºÜÏñ£¬±È½ÏÓÐÒâË¼µÄÊÇ£¬Áì¿Ë900½«Ê×´Î²ÉÓÃ¡°ÌìµØÃÅ¡±Éè¼Æ£¬Î²ÃÅÖ§³ÖÉÏÏÂÁ½¶Î¿ªÆô£¬ÕâÑùÓÐÀûÓÚÏÁÕ¿Õ¼äÈ¡Îï£¬»òÕß»§ÍâÂ¶ÓªµöÓãµÈ£¬ÔÚ¹ýÈ¥ÊÇÂ·»¢À¿Ê¤µÈºÀ³µ²ÉÓÃµÄ¸ß¼¶ÅäÖÃ¡£
Áì¿Ë900Õû³µ³ß´ç·Ç³£´ó£¬Æø³¡Ó²ÀÊÊ®×ã£¬³µ³¤5.2m£¬³µ¿í2m£¬Öá¾à½Ó½ü3m2£¬²ÉÓÃ6×ù²¼¾Ö£¬ÊÇÒ»Á¾Í×Í×µÄÈ«³ß´çÆì½¢SUV£¬Íâ¹Û¿áËÆ¡°À¿Ê¤¡±¡£
ÄÚÊÎ½Ó½üÍêÃÀ£¬±ÈÀíÏë¸ü¸ß¼¶
Áì¿Ë900ºËÐÄÁÁµãÊÇËüµÄÄÚÊÎ²¿·Ö£¬µÚÒ»ÑÛ¸Ð¾õºÍÀíÏëL9ºÜÏñ£¬µ«È´¸ü¸ß¼¶¡£
¼ÝÊ»²ÕÑÓÐøÁËÁì¿ËZ10µÄÏ¸³¤ÌõÒÇ±íÆÁ£¬´îÅä³¬´ó³ß´çAR-HUD£¬ÅÔ±ßÊ×´Î´îÔØ³¬´ó³ß´çË«ÁªÆÁ£¬µ«ÊÇºÍÀíÏëL9²»Í¬£¬Õâ¿éË«ÁªÆÁÖÐ¼äÃ»ÓÐºÚ±ß£¬ÊÇÕæÕýµÄÒ»ÌåÊ½¼«ÕÆÁ£¬´îÔØFlymeAutoÖÇÄÜ×ù²Õ;
Í¬Ñù£¬¶þÅÅÒ²²ÉÓÃÍ¬¿î30´çË«ÁªÎü¶¥´øÓãÆÁ£¬ÄÜÂú×ã×óÓÒÁ½²à³Ë¿Í²»Í¬ÓéÀÖ¹ÛÓ°ÐèÇó£¬»¥²»Ó°Ïì£¬Ð§¹û¸ü¼ÓÕðº³;ÁíÍâ£¬¶þÅÅ×ùÒÎ»¹Ê×´Î²ÉÓÃ¿ÉÐý×ªÉè¼Æ£¬ÀàËÆ¼«ë´MIX±¦±¦°ÍÊ¿;×îºó£¬µÚÈýÅÅ×ùÒÎÖ§³Ö¿¿±³Ç°ºóËÄÏòµç¶¯µ÷½Ú£¬×Ô´ø¼ÓÈÈÍ¨·ç°´Ä¦£¬ÈýÅÅÊæÊÊÐÔ³¹µ×ÀÂú;
Áì¿Ë900ÄÚÊÎ²ÉÓÃ°®ÂíÊË³ÈºÍ°×É«ÅäÉ«£¬Ç¿µ÷¼ÒÍ¥ÎÂÜ°·ÕÎ§£¬¶¥Åï²ÉÓÃ÷äÆ¤ÈÞ²ÄÖÊ£¬´îÔØ¹þÂü¿¨¶ÙÒôÏìÏµÍ³£¬È«³µ¶à´¦²ÉÓÃRGB¶¯Ì¬ºôÎüµÆ´ø£¬´îÅäÏ¸ÐÄÉè¼ÆµÄ½ðÊô¶Æ¸õ°´¼ü×°ÊÎ£¬²»ÂÛÊÇ¹¦ÄÜ»¹ÊÇÖÊ¸Ð¶¼Ê®·Ö½Ó½üÍêÃÀ¡£
¶¥Åä2.0T²å»ì+Èýµç»ú£¬Ö§³ÖºóÂÖ×ªÏò
´ÓÐ¹ÃÜÄÚÈÝµÃÖª£¬Áì¿Ë900¹²ÓÐÈýÖÖ²»Í¬¶¯Á¦ÐÎÊ½£¬¸²¸Ç²»Í¬¼ÛÎ»ÓÃ»§Ñ¡Ôñ¡£
µÍÅä°æ²ÉÓÃ1.5T²å»ì·¢¶¯»ú£¬´îÅäÇ°160kWºó230kWË«µç»ú£¬×î´ó¹¦ÂÊ530kW;
ÖÐÅä°æ²ÉÓÃ2.0T²å»ì·¢¶¯»ú£¬´îÅäÇ°123kWºó230kWË«µç»ú£¬×î´ó¹¦ÂÊ540kW;
¸ßÅä°æ²ÉÓÃ2.0T²å»ì·¢¶¯»ú£¬´îÅäÇ°123kWºóË«160kWÈýµç»ú£¬×î´ó¹¦ÂÊ630kW;
ÁíÍâ£¬Áì¿Ë900»¹½«´îÔØ10¶ÈºóÂÖ×ªÏò£¬CLTC´¿µçÐøº½¿É´ï200km¡£
ÄÜ¹»¿´³ö£¬×÷ÎªÁì¿ËµÄÈ«ÐÂÆì½¢SUV£¬Áì¿Ë900ÔÚÊæÊÊÖÊ¸ÐºÍ¿Æ¼¼ºÀ»ªµÈ·½Ãæ´îÔØÁË·Ç³£¶àµÄÏÈ½ø¼¼Êõ£¬¶øÇÒ¶¯Á¦ÐÎÊ½¼ÈÓÐË«µç»úËÄÇýÒ²ÓÐÈýµç»úËÄÇý£¬¼ÒÓÃÓë·¢ÉÕ¼æ¹Ë£¬ÊÇÒ»Ì¨È«ÄÜÁù±ßÐÎÕ½Ê¿¡£
ÄÇÃ´£¬ËüµÄÊÛ¼Û»áÊÇ¶àÉÙÄØ£¿¾ÝÄ¿Ç°²Â²â£¬Áì¿Ë900¶¨Î»´ó¸ÅÂÊ»áÔÚ30-40ÍòÔª¼ÛÎ»Çø¼ä£¬ÍùÉÏ³Ð½Ó½ñÄêQ3¼¾¶ÈÉÏÊÐµÄ¼«ë´EX1H£¬ËùÒÔ·Ç³£ÁîÈËÆÚ´ýµÄÊÇ£¬ËüµÄ¶¥ÅäÈýµç»ú°æ±¾×îÖÕÊÛ¼Û»á²»»á³¬Ô½40ÍòÔªÄØ£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â