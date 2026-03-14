就在最近，上海AWE火热开展，华为展区鸿蒙智行“五界”携手站台，在车圈、科技圈都引来了不小的关注。

余承东还跟央视主持人尼格买提一起直播逛展，让整个华为展区线上人气爆棚。直播中余承东官宣了享界新色：享界S9T推出星玫粉，享界S9推出月绒白新色，还分别有新样式豪华轮毂，并且，两款新色实车在AWE现场首发亮相。

不少网友评论道：“这粉色一眼就粉上了”“享界不粉白不粉”“享界新配色好评，太圈粉了”“明媚氛围感一下就来了”……

星玫粉、月绒白各有亮点，把春天涂上车身

粉色旅行车，放在以前是个不敢想的组合。那时候旅行车本就小众，颜色更是黑白银占主流，就连用户去贴改色膜，基本都不会去选粉色。

享界S9T这波星玫粉，直接把刻板印象击碎了。它的灵感来自漫天星光与春日玫瑰，不是那种扎眼的亮粉，而是很有光泽感的温柔粉调。从官图和直播画面来看，光下粉中透金，有着像星光一样的细腻金属光泽，背光处又显出内敛的质感。享界还特别配备了20英寸双五辐星环轮毂，并能选装同色轮毂，还可以搭配黑曜套件，黑化车标、黑化窗框、红色卡钳一上，那种“优雅中带点不好惹”的气质，开出去回头率不会低。

享界S9的月绒白，取色灵感来自超级月亮的月晕暖白光圈，延续寰宇美学的基因，看起来温柔神秘，又带着点舒雅松弛。看上去配色效果像月光洒在绒布上的暖白，配合20英寸双十辐星熠轮毂，停在哪儿都像件艺术品。

两个颜色，一个浪漫热烈，一个温柔优雅，放在这个春意盎然的季节，开着它们出门，本身就是风景的一部分。

享界粉白轿旅双车，春日出游首选

无论享界S9还是享界S9T，惊艳颜值可不单靠车色撑起来，寰宇美学设计语言才是精髓。寰宇之星车标、璀璨星河大灯、全新星云尾灯，加上出色的型面打磨，每一个细节都在展现着不俗的设计功底。坐进车里，Nappa真皮、天然实木、全皮质软包，配上1680万全色域流水氛围灯和星环散射体，那种被高级感包裹的体验，只有亲身坐进去才能体会。

更难得的是，它让这种高级感遍布全车。电动遮阳帘、隐私玻璃，带家人出门不用再担心晒黑;全栈静音设计，9块双层夹胶隔音玻璃，关上车门就是另一个世界;零重力座椅、全系座椅标配通风/加热/按摩，这些细节，才是真正让人坐进去不想下来的原因。

全方位的舒适体验之外，这对“轿旅双子星”的智能科技更是实力拉满。双车均标配华为乾智驾ADS 4.1，车位到车位领航辅助P2P 2.0一键激活直达车位，全程无断点。跨城出行更是轻松，高速ETC、离场支付都能自动完成，变道、跟车、避障丝滑得像老司机在开。

安全层面，全维防碰撞4.0把保护做到了方方面面。增强自动紧急转向eAES、全场景爆胎稳定控制、Spotlight夜间预警、开门守卫防“开门杀”等，这些功能可能平时用不上，但用上的时候，就是保护家人的最后一道防线。而六横八纵车身结构，高强钢加铝合金占比81.4%，标配9气囊，电池15层防护，移动的安全城堡不过如此。

写在最后：

都说春天是最适合出行的季节，享界这波新色赶在这个时间点推出，别有巧思。星玫粉和月绒白，放在春天刚刚好，开着享界S9T穿过开满樱花的山路，或者坐着享界S9驶过夕阳下的海岸线，那种由内而外的愉悦感、情绪价值，正是享界想给到用户的。

2026年，享界蓄势而来，后续还将推出全新SUV、MPV车型，持续丰富产品矩阵，给用户带来更多元的科技豪华出行新体验!

这个春天，享界不粉白不粉。