¼Ì°ÂµÏÖ®ºó£¬±¼³Û´¿µçÖÕÓÚÔÚÖÐ¹úÁÁ½£¡£
11ÔÂ5ÈÕ£¬ÔÚ±±¾©Ò»³¡±ð¿ªÉúÃæµÄ¡°ÓÎÔ°»á¡±Ê½·¢²¼»áÉÏ£¬Ã·ÈüµÂË¹-±¼³ÛÕýÊ½ÍÆ³öÈ«ÐÂ´¿µçCLAÁ½Ïá½Î³µ£¬È«¹úÍ³Ò»ÉÏÊÐ×¨Ïí¼ÛÎª24.9ÍòÔª¡¢28.56ÍòÔªºÍ29.99ÍòÔª¡£
×÷Îª±¼³ÛMMA´¿µçÆ½Ì¨µÄÊ×¿î¹ú²ú³µÐÍ£¬È«ÐÂ´¿µçCLA²»½öÒÔ866kmÍ¬¼¶×î³¤Ðøº½Àï³ÌºÍ24.9ÍòÔªµÄÇ×Ãñ¼Û¸ñÎüÒýÑÛÇò£¬¸ü³ÐÔØ×Å±¼³ÛÔÚµç¶¯»¯Ê±´úÏÆÆðÈ«Ãæ·´»÷µÄÊ¹Ãü¡£
¼áÊØ¡°±¼³Û±ê×¼¡±
Íâ¹ÛÉÏ£¬È«ÐÂ´¿µçCLA²ÉÓÃ×îÐÂÉè¼ÆÓïÑÔ£¬ÔìÐÍÕûÌåÑÓÐøÁË´ËÇ°·¢²¼µÄ¸ÅÄî³µ¡£Ç°Á³²ÉÓÃ·â±ÕÊ½Éè¼Æ£¬²¢¼ÓÈëÁË±¼³Û×îÐÂµÄÈý²æÐÇ»ÔÍ¼°¸¡£Í¬Ê±£¬»¹Ñ§Ï°ÁËÊ±ÏÂ¹úÄÚÁ÷ÐÐµÄ¹á´©Ê½ÈÕÐÐµÆ×éºÍÎ²µÆ¡£
ÐÂ³µ×¨ÎªÖÐ¹úÊÐ³¡´òÔì£¬Öá¾àÏà±Èº£Íâ°æ¼Ó³¤40mm£¬´ïµ½2830mm£¬³µÉí³ß´çÎª4763/1836/1471mm£¬È«Ãæ³¬Ô½ÌØË¹ÀModel 3¡£²àÃæÏßÌõÓëÈ¼ÓÍ°æCLA·Ç³£ÏàËÆ£¬¿´ÉÏÈ¥Ê®·ÖÓÅÑÅ¡£
ËäÈ»È«ÐÂ´¿µçCLA²ÉÓÃÄ¿Ç°ÕùÒé½Ï´óµÄÒþ²Øµ¯³öÊ½ÃÅ°ÑÊÖ£¬µ«±¼³Û±íÊ¾£¬¿´ËÆ¼òµ¥µÄÃÅ°ÑÊÖ±³ºó£¬Ò²Í¶ÈëÁË¸ß´ï2500ÍòÔªµÄÑÐ·¢²âÊÔ·ÑÓÃ£¬ÊÇÐÐÒµÆ½¾ùË®Æ½µÄ3±¶¡£
±¼³Û´óÖÐ»ªÇø¸ºÔðÈËÙ¡Å·¸£Ç¿µ÷£¬±¼³Û¡°²»ÄÜÒòÎª¾ºÕù¾ÍÅ×ÆúÕ½ÂÔÄ¿±ê¡±£¬Òò´ËÔÚ°²È«·½ÃæÓÐ×ÅÑÏ¿Á±ê×¼ÒªÇó¡£ÀýÈç£¬È«ÐÂ´¿µçCLA±êÅä11¸ö°²È«ÆøÄÒ£¬°üÀ¨Í¬¼¶¶ÀÓÐµÄÇ°ÅÅÖÐÑëÆøÄÒ¡£¸Ã³µÔÚÉÏÊÐÇ°¾ÀúÁË³¬¹ý180´ÎÊµ³µÅö×²²âÊÔºÍ15000´Î·ÂÕæÄ£Äâ²âÊÔ£¬ÀÛ¼Æ½øÐÐÁË½ü500Íò¹«ÀïµÄÕæÊµµÀÂ·ÄÍ¾Ã²âÊÔ£¬½öÔÚÖÐ¹ú¾ÍÍê³ÉÁË110Íò¹«Àï¡£
´òÔì¡°ÖÐ¹úËÙ¶È¡±
×÷ÎªÒ»¿î´¿µç¶¯Æû³µ£¬±¼³Û×îÁË½âÓÃ»§µÄºËÐÄÐèÇó¾ÍÊÇ³äµçºÍÐøº½¡£
È«ÐÂ´¿µçCLAÓµÓÐÍ¬¼¶×î³¤µÄCLTC´¿µçÐøº½Àï³Ì£¬¿É´ï866km£¬°Ù¹«ÀïÄÜºÄ½ö10.9kWh£¬Æä´îÔØÁËÒ»¿é89¶È´óÈÝÁ¿µç³Ø°ü¡£
´Óµç³ØÈÝÁ¿¿´ËÆºõ²¢²»Ï¡Ææ£¬±Ï¾¹¹ú²ú¾ºÆ·´îÔØ100¶È¸ü´óÈÝÁ¿µç³Ø°üµÄ³µÐÍ±È±È½ÔÊÇ¡£¹Ø¼üÔÚÓÚ±¼³Û¶À´´µÄÁ½µµ±äËÙÏä£¬ËüÄÜÈÃµç»úÔÚ90%ÒÔÉÏ¹¤¿öÏÂ¶¼ÄÜÔË×ªÔÚ×î¸ßÐ§Çø¼ä£¬ÓÈÆäÊÇµçºÄÃÍÔöµÄ¸ßËÙÇø¼ä£¬Êµ²âÔÚ120km/hºãËÙÐÐÊ»ÖÐ£¬È«ÐÂ´¿µçCLAµÄÊµ¼ÊÐøº½Àï³ÌÒÀÈ»ÄÜ´ïµ½572km£¬±íÏÖÔ¶±ÈÆäËûËùÓÐµç¶¯³µ¸üÓÅÐã¡£
Í¬Ê±£¬»ùÓÚÈ«Óò800V¸ßÑ¹¼Ü¹¹Æ½Ì¨£¬ÐÂ³µ³äµç×î´ó¹¦ÂÊ¿É´ï320kW£¬³äµç10·ÖÖÓ²¹ÄÜ370¹«Àï£¬´Ó10%³äÖÁ80%µçÁ¿½öÐè20·ÖÖÓ¡£
Óµ±§¡°±¾ÍÁÖÇÄÜ¡±
¶ÔÓÚ´«Í³ºÀ»ªÆ·ÅÆ£¬ÌØ±ðÊÇ¿ç¹ú³µÆó£¬ÖÇÄÜ»¯Ò»Ö±ÊÇÐÂÊ±´úµÄ×î´ó¶Ì°å¡£²»¹ý£¬Ëæ×ÅÖÐ¹ú±¾ÍÁÖÇÄÜ»¯µÄÑ¸ËÙáÈÆð£¬BBAÒ²ÕÒµ½ÁË×îÊÊºÏËüÃÇµÄ·½°¸¡£
È«ÐÂ´¿µçCLAµÄÄÚÊÎ×ù²Õ²ÉÓÃÒ»¿éÒ»ÌåÊ½MBUX³¬ÁªÆÁ£¬Ê×·¢´îÔØµÚ4´úMBUXÏµÍ³£¬ÆäÖÐÄÚÖÃ×Ö½ÚÌø¶¯¶¹°ü´óÄ£ÐÍ£¬ÓïÒô½»»¥ÏµÍ³ÓÉÖÐ¹ú±¾ÍÁÍÅ¶ÓÇãÁ¦´òÔì£¬Ö§³ÖËÄÒôÇø»½ÐÑ£¬ÏìÓ¦ËÙ¶È¿ìÖÁ0.2s¡£
ÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÉÏ£¬±¼³ÛÓëÖÐ¹úÖÇÄÜ¼ÝÊ»¹«Ë¾MomentaºÏ×÷£¬´îÔØµ¥¿ÅÓ¢Î°´ïOrinXÐ¾Æ¬ºÍ¼¤¹âÀ×´ï£¬Ö§³ÖÒ»¶ÎÊ½¶Ëµ½¶Ë´óÄ£ÐÍ¼Ó³ÖµÄ³µÎ»µ½³µÎ»È«³¡¾°Áìº½¸¨Öú£¬¸²¸Ç¸ßËÙ¡¢ETCÊÕ·ÑÕ¾Í¨ÐÐ¡¢³ÇÇøºÍ²´³µµÈ¡£
MomentaµÄ¸ß½×ÖÇ¼ÝË®Æ½ÔÚÒµÄÚÎÞÒÉÊôÓÚµÚÒ»ÌÝ¶Ó£¬ÖÁ½ñÒÑ¾ÊÕ»ñÉÏÆûÖÇ¼º¡¢±ÈÑÇµÏ¡¢±¼³Û¡¢±¦Âí¡¢°ÂµÏµÈ¶à¼Ò³µÆó¶¨µãºÏ×÷¡£×÷ÎªÖÐ¹ú±¾ÍÁÖÇ¼ÝTop¼¶¹«Ë¾£¬ÆäÌåÑéÏÔÈ»¸üÄÜÊÊÓ¦ÖÐ¹úÌØÉ«½»Í¨Â·¿Ú¡£
»÷°ÜÌØË¹ÀModel 3
ÎÞÂÛ´Ó¼Û¸ñ¡¢³µÐÍ£¬»¹ÊÇÊÐ³¡¶¨Î»À´¿´£¬È«ÐÂ´¿µçCLAÃé×¼µÄÖ±½Ó¾ºÆ·¾ÍÊÇ¸ÃÏ¸·ÖÊÐ³¡µÄ±ê¸Ë´ú±í¡ª¡ªÌØË¹ÀModel 3¡£
³ß´ç·½Ãæ£¬±¼³ÛÈ«ÐÂ´¿µçCLA¸ü³¤£¬¸ü¸ß£¬µ«Öá¾à¿Õ¼äÂÔ¶ÌÓÚModel 3;
ÈýµçÐøº½ÉÏ£¬µÃÒæÓÚ±¼³Û¶À´´µÄÁ½µµ±äËÙÏä£¬CLAµÄCLTCÐøº½Àï³Ì866¹«Àï£¬Òª¸ßÓÚÌØË¹ÀModel 3³¤Ðøº½°æµÄ830¹«Àï£¬²¢ÇÒ°Ù¹«ÀïÄÜºÄ¸üµÍ¡£×÷Îª×î½ÚÄÜµÄµç³µ£¬±¼³ÛÄÜÔÚÕâÒ»µã»÷°ÜÌØË¹À£¬¿É¼û·Ç³£ÓÅÐã;
³äµç²¹ÄÜ·½Ãæ£¬´¿µçCLAµÄÈ«Ïµ800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨ÏÔÈ»±ÈModel 3µÄ400VÆ½Ì¨¸üÏÈ½ø;
ÖÇÄÜ»¯ÉÏ£¬ÓÐÁË±¾ÍÁ¶¹°üAI´óÄ£ÐÍºÍMomenta¸ß½×ÖÇ¼ÝµÄ¼Ó³Ö£¬±¼³ÛÒÀÈ»´ó·ù¶ÈÁìÏÈ¡£
½ñÄêÈý¼¾¶È£¬±¼³ÛÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡½»¸¶Á¿Í¬±È±©µø27%ÖÁ12.5ÍòÁ¾£¬ÖÐ¹úÈÔÊÇÆäÈ«Çòµø·ù×î´óµÄÊÐ³¡¡£±¦Âí¡¢±¼³ÛÓªÊÕºÍÀûÈó¾ù´ó·ùÏÂ»¬£¬ÆäÖÐ±¼³Û¾»ÀûÈóµø·ù¸ß´ï55.8%£¬ÊÐ³¡ÐÎÊÆÊ®·ÖÑÏ¾þ¡£
È«ÐÂ´¿µçCLAµÄÉÏÊÐ£¬Ðû¸æ×Å±¼³Û¿ªÆô¡°Ê·ÉÏ×îÇ¿´óµÄ²úÆ·ºÍ¿Æ¼¼¹¥ÊÆ¡±£¬¸ù¾Ý¹æ»®£¬ÖÁ2027Äê£¬±¼³Û½«ÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡ÍÆ³ö7¿î×¨Êô²úÆ·£¬°üÀ¨»ùÓÚÈ«ÐÂMB.EA¼Ü¹¹µÄ±¼³Û´¿µçGLC SUV£¬ÒÔ¼°´¿µçC¼¶³µ¡¢´¿µçE¼¶³µºÍ´¿µçÇáÐÍÉÌÎñ³µ¡£ÆäÖÐ£¬¼Ó³¤Öá¾à°æ±¾µÄ´¿µçGLC SUV½«Ìá¹©Ê×¸öÖÐ¹ú×¨Êô6×ù°æ±¾¡£
¿ÉÒÔËµ£¬¶ÔÓÚBBA¶øÑÔ£¬ÊôÓÚËûÃÇµÄÖÐ¹úÊÐ³¡µç¶¯»¯×ªÐÍ·´»÷²Å¸Õ¸Õ¿ªÊ¼¡£
