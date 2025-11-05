ÖÐ¹ú¡°ÌØË¹À¡±µ®Éú£ºÐ¡ÅôµÚ¶þ´úVLAÄ£ÐÍ·¢²¼£¬26ÄêÁ¿²ú»úÆ÷ÈËºÍRobotaxi
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
11ÔÂ5ÈÕ£¬Ð¡ÅôÆû³µÔÚ¹ãÖÝ¾Ù°ìµÄ¡°2025Ð¡Åô¿Æ¼¼ÈÕ¡±ÉÏ£¬·¢²¼ÁË±»ÓþÎª¡°ÎïÀíÊÀ½çÄ£ÐÍ¡±µÄµÚ¶þ´úVLA´óÄ£ÐÍ¡£
ÓëÊÐÃæÉÏÁ÷ÐÐµÄVLA´óÄ£ÐÍ²»Í¬£¬Ð¡Åô³ÆÆäÞðÆúÁË¡°ÊÓ¾õV-ÓïÑÔL-¶¯×÷A¡±´«Í³¼Ü¹¹ÖÐµÄÓïÑÔ×ªÒë»·½Ú£¬Ê×´ÎÊµÏÖ´ÓÊÓ¾õÐÅºÅµ½¶¯×÷Ö¸ÁîµÄ¶Ëµ½¶ËÖ±½ÓÊä³ö£¬Ê¹´óÄ£ÐÍÏñÈËÒ»ÑùÑ§Ï°ÈÏÊ¶ÊÀ½ç£¬´ó·ù½µµÍÐÅÏ¢ËðºÄ£¬ÍÆÀíÐ§ÂÊ¸ü¸ß£¬·´Ó¦¸ü¿ì¡£
ºÎÐ¡ÅôÔÚ·¢²¼»áÉÏ±íÊ¾£¬µÚ¶þ´úVLA´óÄ£ÐÍ½«ÊÇÐ¡Åô´ÓÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÂõÏò¾ßÉíÖÇÄÜµÄ¹Ø¼üÒ»²½¡£ËûÍ¸Â¶£¬»ùÓÚÐÂ¼¼ÊõÍ»ÆÆ´òÔìµÄÖÇ¼ÝÐÂ°æ±¾£¬½«»áÔÚ12ÔÂµ×Æô¶¯ÏÈ·æ¹²´´ÌåÑé£¬²¢ÔÚ2026ÄêÒ»¼¾¶ÈËæUltra°æ³µÐÍÊµÏÖÈ«Á¿ÍÆËÍ¡£
¼¼Êõ·ÉÔ¾£ºVLA´óÄ£ÐÍµÄ¼Ü¹¹¸ïÐÂ
Ð¡Åô½«µÚ¶þ´úVLA´óÄ£ÐÍ³Æ×÷ÊÇÒ»ÖÖ¡¸ÎïÀíÊÀ½çÄ£ÐÍ¡¹ÐÂ·¶Ê½¡£ËüÒÔÊÓ¾õÎªºËÐÄ£¬½«´«Í³¸ºÔð×ªÒë»·½ÚµÄLanguageÓïÑÔÌáÇ°ÖÁ¸¨ÖúÊäÈë£¬È»ºóÖ±½ÓÊä³öAction¶¯×÷ÐÐÎª£¬³¹µ×´òÆÆÁËÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸ÐÖªÆ¿¾±¡£
ºÎÐ¡ÅôÖ¸³ö£¬µÚ¶þ´úVLA´óÄ£ÐÍ»áÔÚÎ´À´³ÉÎª¡°ÎïÀíAIÊÀ½çµÄ²Ù×÷ÏµÍ³¡±£¬Ò²ÊÇÒ»ÇÐÎïÀíAIÓ¦ÓÃµÄ»ù×ù£¬ÎªAIÆû³µ¡¢ÈËÐÎ»úÆ÷ÈËºÍ·ÉÐÐÆû³µÌá¹©Í³Ò»µÄÖÇÄÜ»ùµ×¡£»»¾ä»°Ëµ£¬Ò»Ì×Ä£ÐÍ£¬½«Í¬Ê±Ó¦ÓÃÓÚÆû³µ¡¢Robotaxi¡¢»úÆ÷ÈË¡¢ºÍ·ÉÐÐÆû³µ¡£
Ð¡ÅôµÚ¶þ´úVLAµÄÑµÁ·Êý¾ÝÁ¿½Ó½ü1ÒÚ¸öÊÓÆµÆ¬¶Î£¬ÕâÏàµ±ÓÚÈËÀàË¾»ú¼ÝÊ»65000Äê²ÅÄÜÓöµ½µÄ¼«ÏÞ³¡¾°×ÜºÍ¡£ÕâÖÖ´ó¹æÄ£Êý¾ÝÑµÁ·ÎªÄ£ÐÍÌá¹©ÁËÇ¿´óµÄ·º»¯ÄÜÁ¦¡£Í¬Ê±£¬ÒÀÍÐ°¢ÀïÔÆ3Íò¿¨ÔÆ¶Ë³¬´óËãÁ¦¼¯Èº£¬Í¨¹ý720ÒÚ²ÎÊý»ù×ù´óÄ£ÐÍ£¬Ã¿ÎåÌì¼´¿ÉÊµÏÖÈ«Á´Â·µü´ú¡£ÕâÖÖ¿ìËÙµÄµü´úÄÜÁ¦È·±£ÁËÏµÍ³ÄÜ¹»³ÖÐøÑ§Ï°ºÍ½ø»¯¡£
Í¨¹ý¡¸Ð¾Æ¬-Ëã×Ó-Ä£ÐÍ¡¹µÄÈ«Á´Â·ÓÅ»¯£¬Ð¡ÅôÔÚ´îÔØ×ÔÑÐÍ¼ÁéÐ¾Æ¬ËãÁ¦¸ß´ï2250TOPSµÄUltra°æ³µÐÍÉÏ´îÔØÁËÊýÊ®ÒÚ¼¶²ÎÊý¹æÄ£µÄµÚ¶þ´úVLA´óÄ£ÐÍ£¬Ô¶³¬ÐÐÒµÆÕ±éÇ§Íò¼¶µÄ²ÎÊý¹æÄ£¡£
Êµ¼Ê±íÏÖÉÏ£¬µÚ¶þ´úVLA´óÄ£ÐÍ½«´øÀ´¡¸Ð¡Â·NGP¡¹£¬¸´ÔÓÐ¡Â·Æ½¾ù½Ó¹ÜÀï³ÌÌáÉý13±¶;Ó¿ÏÖ³ö¸ü¶àÈ«ÐÂÄÜÁ¦£¬ÈçÊ¶±ðÊÖÊÆÕÐÊÖ¼´Í£¡¢Àí½âºìÂÌµÆÂß¼µÈ;Ê×·¢¡¸ÎÞµ¼º½×Ô¶¯¸¨Öú¼ÝÊ»¡¹£¬Ö§³ÖSuperLCC+ÈË»ú¹²¼Ý£¬È«ÊÀ½çÈÎÒ»µØ·½¾ù¿É¿ªÆô¡£
»úÆ÷ÈË26Äêµ×¹æÄ£Á¿²ú
AI¿Æ¼¼ÈÕÉÏ£¬Ð¡ÅôÕýÊ½·¢²¼ÁËÈ«ÐÂÒ»´úIRONÈËÐÎ»úÆ÷ÈË¡£Ëü²ÉÓÃµÚ¶þ´úVLA´óÄ£ÐÍ£¬´îÔØ3¿ÅÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬£¬¹¹½¨ÁËVLT+VLA+VLM¸ß½×´óÐ¡ÄÔÄÜÁ¦×éºÏ£¬×ÜËãÁ¦Í¬Ñù´ïµ½2250TOPS¡£
Ð¡Åô½éÉÜµ½£¬IRONÈËÐÎ»úÆ÷ÈË¾ß±¸Æß´óºËÐÄ¼¼ÊõÁÁµã£º
¡¤·ÂÉúÉè¼Æ£ºIRONÓµÓÐ·ÂÈË¼¹×µ¡¢·ÂÉú¼¡Èâ¡¢È«°ü¸²ÈáÐÔÆ¤·ô£¬¿ÉÊµÏÖÍäÑü´¥µØµÈÀàÈË²Ù×÷
¡¤ÁéÇÉÊÖ²¿£ºÊÖ²¿ÊµÏÖ22¸ö×ÔÓÉ¶È£¬¾ß±¸¸üÇ¿µÄ²Ù×÷ÄÜÁ¦
¡¤ÏÔÊ¾½»»¥£ºÍ·²¿¼¯³É3DÇúÃæÏÔÊ¾£¬¼¯³ÉÁË¡°Ìý¡¢Ëµ¡¢¿´¡¢±íÇé¡±¹¦ÄÜ
¡¤¶¯Á¦ÏµÍ³£º´îÔØÐÐÒµÊ×·¢Ó¦ÓÃµÄÈ«¹ÌÌ¬µç³Ø£¬ÊµÏÖ¼«ÖÂÇáÁ¿»¯Óë³¬¸ßÄÜÁ¿ÃÜ¶È
¡¤°²È«±£»¤£ºÒýÈë»úÆ÷ÈËÖ÷¶¯°²È«±£»¤£¬×î´ó³Ì¶È±£»¤ÎïÀíAIÊÀ½ç²ÎÓëÕß°²È«
¡¤ÒþË½±£»¤£ºÀ©Õ¹µÚËÄ·¨Ôò£¬È·±£ÒþË½Êý¾Ý²»³ö»úÆ÷ÈË
¡¤Ó¦ÓÃÉúÌ¬£º¿ª·ÅSDK£¬ÓëÈ«Çò¿ª·¢Õß¹²½¨ÈËÐÎ»úÆ÷ÈËÓ¦ÓÃÉúÌ¬
Ð¡ÅôÆû³µÒÑÔÚ¹ãÖÝ½¨Á¢Ê×¸ö¾ßÉíÖÇÄÜÊý¾Ý¹¤³§£¬Îª2026Äêµ×ÊµÏÖ¸ß½×ÈËÐÎ»úÆ÷ÈË¹æÄ£Á¿²úµì¶¨»ù´¡¡£
³öÐÐ¸ïÃü£ºRobotaxiºÍ·ÉÐÐÆû³µ¼´½«Á¿²ú
Ð¡ÅôÆû³µÔÚAI¿Æ¼¼ÈÕÉÏÕýÊ½Ðû²¼½«ÔÚ2026ÄêÍÆ³öÈý¿îRobotaxi³µÐÍ£¬²¢Æô¶¯ÊÔÔËÓª¡£
ÕâÐ©³µÐÍ½«´îÔØ4¿ÅÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬£¬³µ¶ËËãÁ¦¸ß´ï3000TOPS£¬²ÉÓÃ²»ÒÀÀµ¼¤¹âÀ×´ïÓë¸ß¾«µØÍ¼µÄ´¿ÊÓ¾õ·½°¸¾ß±¸2Ì×ÖÇ¼ÝÄ£Ê½£¬·Ö±ðÊÇ×¢ÖØÍ¨ÇÚÐ§ÂÊºÍ×¢ÖØ¼«ÖÂ°²È«¡£ÁíÍâ£¬Ð¡ÅôRobotaxi½«´îÔØ³µÍâ½»»¥¹¦ÄÜ£¬¿ÉÔÚÇ°µ²·ç²£Á§¿´µ½Æû³µµÄÐÐÎªÒâÍ¼¡£
Ð¡ÅôRobotaxiÔ¤ÂñÁËË«ÈßÓàÓ²¼þ¼Ü¹¹£¬Á½Ì×Ó²¼þ¿É»¥Îª±¸·Ý£¬¼´Ê¹Ò»Ì×ÏµÍ³Ê§Ð§Ò²ÄÜ¿ìËÙÇÐ»»£¬×î´ó³Ì¶ÈÈ·±£ÐÐÊ»°²È«¡£ÔÚVLM´óÄ£ÐÍ¸³ÄÜÏÂ£¬Ð¡ÅôRobotaxi»¹¹¹½¨ÁËÈ«ÐÂ³µÄÚÍâ½»»¥ÌåÏµ£¬ÈçÕÚÑô°å³µÍâÏÔÊ¾£¬Îª³µÁ¾¸³Óè¡°¹µÍ¨±í´ï¡±ÄÜÁ¦¡£
¸ßµÂ½«³ÉÎªÐ¡ÅôRobotaxiÊ×¸öÈ«ÇòÉúÌ¬ºÏ×÷»ï°é£¬Ë«·½½«¹²Í¬ÃæÏòÈ«ÇòÌá¹©Robotaxi·þÎñ¡£Í¬Ê±£¬Ð¡Åô½«¿ª·ÅRobotaxi SDK£¬ÓëÈ«Çò»ï°é¹²½¨RobotaxiÉúÌ¬¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ð¡ÅôÆû³µ»¹ÁÁÏàÐ¡Åô»ãÌìÈ«Ðý×ª¹Ì¶¨Òí·ÉÐÐÆû³µA868¡£¸Ã·ÉÐÐÆû³µ²ÉÓÃ»ì¶¯ÏµÍ³£¬±ê³ÆÐøº½¿É´ï500km+£¬×î´óº½ËÙ360km/h£¬×î¶à¿É³Ë×ø6ÈË£¬²ÉÓÃ´¹Ö±Ðý×ªÆð·ÉÐÎÊ½£¬ÎÞÐè·ÉÐÐÅÜµÀ¡£
Ð¡Åô»ãÌìÎ´À´½«´òÔìÁ½´ó·ÉÐÐÌåÏµ£¬Ò»ÊÇ¡¸Â½µØº½Ä¸¡¹£¬Âú×ã¸öÈËµÍ¿Õ·ÉÐÐÌåÑé;¶þÊÇ¡¸A868¡¹£¬ÊµÏÖ¶àÈË³¤º½³Ì¸ßÐ§³öÐÐ¡£Ð¡Åô±íÊ¾£¬¡¸Â½µØº½Ä¸¡¹ÒÑÕýÊ½½øÈëÁ¿²úÇ°Ò¹£¬ÊÛ¼ÛµÍÓÚ200ÍòÔª£¬»áÔÚ2026Äê¹æÄ£»¯Á¿²ú½»¸¶£¬È«Çò¶©µ¥Á¿ÓÐÍûÍ»ÆÆ7000Ì¨¡£
Õ½ÂÔºÏ×÷£º´óÖÚÆû³µÊ×·¢
ÔÚÉÌÒµºÏ×÷·½Ãæ£¬ºÎÐ¡ÅôÐû²¼´óÖÚÆû³µ³ÉÎªÐ¡ÅôµÚ¶þ´úVLAÊ×·¢Õ½ÂÔºÏ×÷»ï°é¡£Í¬Ê±£¬Ð¡ÅôÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬ÒÑ»ñµÃ´óÖÚÆû³µ¶¨µã£¬Î´À´´óÖÚÆû³µ½«´îÔØÐ¡Åô×ÔÑÐÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬£¬Õâ±êÖ¾×ÅÐ¡Åô¼¼ÊõÊµÁ¦»ñµÃ¹ú¼Ê¶¥¼¶³µÆóµÄÈÏ¿É¡£
Ð¡Åô»¹Ðû²¼µÚ¶þ´úVLA½«¿ªÔ´£¬ÃæÏòÈ«ÇòÉÌÒµ»ï°é¡£ÕâÒ»¿ª·ÅÕ½ÂÔÓÐÖúÓÚÐ¡Åô¿ìËÙ¹¹½¨ÉúÌ¬ÏµÍ³£¬À©´ó¼¼ÊõÔÚÐÐÒµÖÐµÄÓ°ÏìÁ¦¡£
ºÎÐ¡ÅôÇ¿µ÷£¬Ð¡ÅôÆû³µÒ»ÄêÔÚAI·½ÃæµÄÍ¶ÈëÔ¼45ÒÚÔª£¬ÎªÊµÏÖL3¼¶±ð×Ô¶¯¼ÝÊ»Ìá¹©ÁË¼áÊµµÄ¼¼ÊõÖ§³Å¡£ÕâÖÖ³ÖÐøµÄ¸ßÇ¿¶ÈÍ¶Èë£¬Ê¹Ð¡ÅôÔÚÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÁìÓò±£³ÖÁËÁìÏÈÓÅÊÆ¡£
Ëæ×ÅµÚ¶þ´úVLA´óÄ£ÐÍµÄÍÆ³ö£¬Ð¡ÅôÆû³µÔÚÖÇÄÜ³öÐÐÁìÓòÂõ³öÁË¹Ø¼üÒ»²½¡£ºÎÐ¡ÅôÈÏÎª£¬»ùÓÚ´óËãÁ¦+´óÊý¾Ý+´óÄ£ÐÍ£¬AI½«ÒÔ³¬ºõÏëÏóµÄËÙ¶ÈÑÝ»¯²¢×ÔÎÒµß¸²¡£¶øÐ¡Åô½«´ÓÒ»¼Òµç¶¯Æû³µÖÆÔìÉÌÖð²½×ªÐÍÎªÎïÀíAIÊÀ½çµÄ¹¹½¨Õß£¬ÖÐ¹ú°æ¡°ÌØË¹À¡±ºôÖ®Óû³ö¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â