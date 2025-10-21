Ð¡ÅôÔö³Ì¼¼Êõ´ó½ÒÃØ£º1400¹«ÀïÐøº½X9ÁìÏÎ£¬È«ÕóÓªÐÂ³µ½«µÇ³¡£¡
Ò»Ö±ÒÔÀ´¼á³Ö´¿µçÂ·ÏßµÄÐ¡ÅôÆû³µ£¬ÔÚ½ñÄêÏÂ°ëÄê½«ÕýÊ½Âõ½øÔö³ÌÊ½¼¼ÊõÕóÓª¡£´ÓÊÀ½çÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ´ó»áÉÏµÄ¼¼Êõ·¢²¼µ½×î½ü¹¤ÐÅ²¿ÐÂ³µ¹«Ê¾£¬Ð¡ÅôÆû³µÊ×¿î´îÔØ¡°öïÅô³¬¼¶µç¶¯ÏµÍ³¡±³µÐÍ¡ªX9ÒÑ½øÈëÉÏÊÐµ¹¼ÆÊ±£¬¶øG7¡¢P7+¡¢G6µÈ³µÐÍµÄÔö³Ì°æÒ²½«Â½ÐøµÇ³¡¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Ð¡ÅôÆû³µ¼¼ÊõÖÐÐÄ¸±×Ü¾Àí³Âð©ÔÚ2025ÊÀ½çÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ´ó»áÉÏÍ¸Â¶£¬Ð¡Åô½«ÆäÔö³ÌÏµÍ³ÃüÃûÎª¡°öïÅô³¬¼¶µç¶¯ÏµÍ³¡±£¬öïÒâÎ¶×Å³¬µç£¬ÅôÒâÎ¶×Å´¿µç£¬Ò»³µË«ÄÜ£¬ÊÇÎªÔö³Ì
ºÎÎªÐ¡Åô¡°³¬µç¡±£¿
Ëä³ÆÎªÔö³Ì£¬µ«Ð¡ÅôÊµ¼ÊÔìµÄÈÔÊÇ¡°µç¶¯Æû³µ¡±¡£
Ð¡ÅôöïÅô³¬¼¶µç¶¯ÏµÍ³»ùÓÚÈ«Óò800V¸ßÑ¹Ì¼»¯¹èÆ½Ì¨´òÔì£¬´îÔØÁË5C³¬³äAIµç³Ø¡¢»ìºÏÌ¼»¯¹èÍ¬ÖáµçÇýºÍ¾²ÒôÔö³ÌÆ÷Èý´óºËÐÄ¼¼Êõ¡£
ÆäÖÐ£¬5C³¬³äAIµç³Ø°ü¶ÈÊý»ò³¬60¶È£¬Ôö³Ì°æX9µÄCLTC´¿µçÐøº½ÈÔ¿É´ïµ½430¹«Àï£¬ºÍÊÐÃæÉÏ¶àÊý´¿µç³µÐÍÐøº½Àï³Ì·Ç³£½Ó½ü£¬ÍêÈ«¿ÉÒÔ×öµ½³ÇÊÐÓÃµçÎÞÓÇ;µçÇý×î¸ßÐ§ÂÊ93.5%£¬µç»úÌå»ý½µµÍ30%£¬ÖØÁ¿¼õÉÙ7.5%£¬¼È²»ÇÀÕ¼¿Õ¼ä£¬Ò²ÄÜ½øÒ»²½ÓÅ»¯ÄÜºÄÐÔÄÜ;
¾²Ú×ÐÔÊÇÐ¡Åô¡°³¬µç¡±ÏµÍ³µÄÒ»´óºËÐÄÁÁµã¡£¸ù¾Ý¹Ù·½½éÉÜ£¬ÆäÔö³ÌÆ÷ÔËÐÐÔëÒô½öÎª1dB£¬´ó·ùÓÅÓÚÐÐÒµÆ½¾ùË®Æ½£¬ÓÐÐ§½â¾öÁË´«Í³Ôö³ÌÆ÷ÔëÒô¹ý´óµÄÍ´µã¡£
ÔÚµç³Ø°²È«·½Ãæ£¬Ð¡Åô½øÐÐÁËÑÏ¸ñµÄ²âÊÔÑéÖ¤£¬´ÓÁãÏÂ30¶ÈµÄºÚºÓµ½50¶ÈµÄÍÂÂ³·¬£¬´Óº£°Î5000Ã×µÄÇà²Ø¸ßÔµ½³±ÊªµÄº£ÄÏµº£¬²âÊÔÀï³Ì³¬¹ý2000Íò¹«Àï£¬¸²¸Ç¸÷ÖÖ¼«¶ËÂ·¿ö¡£
X9Ê×·¢¡°³¬µç°æ¡±³µÐÍ
Ð¡ÅôX9Ê×·¢¡°³¬µç°æ¡±ÐÂ³µÐÍ£¬¸Ã³µ¶¨Î»È«³ß´çMPV£¬³µ³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª5316x1988x1785mm£¬Öá¾à3160mm£¬±È´ËÇ°´¿µç°æ¼Ó³¤ÁË23mm¡£¡¢
´ó¼Ò×î¹ØÐÄµÄ¶¯Á¦ÏµÍ³ÉÏ£¬X9³¬µç°æ´îÔØ¶«°²Ìá¹©µÄ1.5TÔö³ÌÆ÷£¬ºÅ³ÆÊÇ×ð½çS800°ÙÍò¼¶Í¬¿î£¬×î´ó¹¦ÂÊ110kW£¬Í¬Ê±Çý¶¯µç»ú·åÖµ¹¦ÂÊ210kW¡£µç³ØÔò²ÉÓÃÖÐ´´ÐÂº½63.3kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø°ü£¬Õû³µCLTC´¿µçÐøº½½Ó½ü450km£¬×ÛºÏÐøº½³¬¹ý1400km¡£
ÐÂ³µÍ¬Ñù»ùÓÚÈ«Óò800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨ºÍ5C³¬³ä¼¼Êõ£¬Ö§³Ö300kWÒÔÉÏ·åÖµ³äµç¹¦ÂÊ£¬10·ÖÖÓ¼´¿É²¹ÄÜ300¹«Àï¡£ÄÜºÄ±íÏÖ·½Ãæ£¬¹Ù·½¹«²¼µÄ°Ù¹«ÀïµçºÄÎª15.3kWh£¬À¡µçÓÍºÄ5.5L/100km¡£¶ÔÓÚÕû±¸ÖÊÁ¿2.3¶ÖµÄ´óÐÍMPVÀ´Ëµ£¬ÕâÒ»Êý¾Ý±íÏÖÏàµ±³öÉ«¡£
ÁíÍâ£¬Ð¡ÅôX9³¬µç°æÖ§³Ö¼Ó×¢92ºÅÆûÓÍ£¬²¹ÄÜ±ãÀûÐÔºÍ¾¼ÃÐÔ¶¼µÃµ½ÍêÃÀÂú×ã¡£
´ÓÍâ¹ÛÉÏ¿´£¬Ð¡ÅôX9³¬µç°æµÄÔìÐÍºÍÉè¼ÆÓëÖ®Ç°µÄ´¿µç¶¯°æ±¾»ù±¾±£³ÖÒ»ÖÂ£¬²ÉÓÃÍ¼ÁéAI´¿ÊÓ¾õ¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬´ó¸ÅÂÊ´îÔØÈý¿ÅÍ¼ÁéAI×ÔÑÐÐ¾Æ¬£¬´îÅä¸ßÍ¨æçÁú8295PÖÇÄÜ×ù²Õ¡£
²Î¿¼´¿µç°æÊÛ¼Û35.98-41.98ÍòÔª£¬X9³¬µç°æµÄÊÛ¼ÛÔ¤¼Æ»áÔÚ30Íò³öÍ·£¬¶¥Åä²»³¬¹ý40ÍòÔª£¬³ÉÎªÍ¬¼¶±ðÄÚ×î¾ß¾ºÕùÁ¦µÄ¿Æ¼¼ÖÇÄÜÆì½¢MPV¡£
È«ÕóÓª¡°³¬µç¡±ÐÂ³µ¼¯ÌåÁÁÏà
³ýÁËX9³¬µç°æÒÔÍâ£¬Ð¡ÅôÒÑ¾ÔÚ¹¤ÐÅ²¿Éê±¨ÁË¶à¿îÆäËû³¬µç°æ³µÐÍ£¬×é³ÉÁËÍêÕû²úÆ·¾ØÕó¡£
Ð¡ÅôG7Ôö³Ì°æ¶¨Î»ÖÐÐÍSUV£¬³µÉí³ß´çÎª4918/1925/1655mm£¬Öá¾à2890mm£¬½Ï´¿µç°æ¼Ó³¤26mm¡£´îÔØ55.8kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø£¬CLTC´¿µçÐøº½430¹«Àï£¬Çý¶¯µç»ú×î´ó¹¦ÂÊ218kW£¬Áã°Ù¼ÓËÙ7.1Ãë¡£
Ð¡ÅôP7+Ôö³Ì°æ³µÉí³ß´çÎª5071/1937/1512mm£¬Öá¾à3000mm£¬±È´¿µç°æÔö¼Ó15mm¡£´îÔØ180kWÇý¶¯µç»úºÍ55.8kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø×é£¬Í¬Ñù»»×°Í¼ÁéAIÐ¾Æ¬¸ß½×ÖÇ¼Ý¡£
Ð¡ÅôG6Ôö³Ì°æ³ß´çÎª4771/1920/1650mm£¬Öá¾à2890mm£¬±È´¿µç°æ³¤13mm¡£Çý¶¯µç»ú¹¦ÂÊ218kW£¬×î¸ß³µËÙ202km/h¡£
ÒÔÉÏ¼¸¿î³¬µç°æÐÂ³µ¾ù´îÔØÍ¬¿î¶«°²1.5TÔö³ÌÆ÷£¬µ«µç³Ø°ü¹©Ó¦ÉÌÔò»»ÎªÒÚÎ³¶¯Á¦¡£
ÁíÍâ£¬Ð¡Åô»¹Éê±¨ÁËG9 UltraÐÂ³µ£¬ÒÀÈ»²ÉÓÃ´¿µç¶¯Á¦ÐÎÊ½£¬Íâ¹Û¡¢ÈýµçµÈºËÐÄ²ÎÊý±£³Ö²»±ä£¬ºËÐÄÉý¼¶´îÔØÈý¿ÅÍ¼ÁéAI×ÔÑÐÐ¾Æ¬£¬ÔÚÖÇÄÜ×ù²ÕºÍÖÇÄÜ¼ÝÊ»·½Ãæ¿´Æë×Ô¼Ò×îÐÂË®×¼¡£
½øÒ»²½ÇÀÕ¼ÖÐ¶ËÊÐ³¡
´ÓÈ¥ÄêÆð£¬Ð¡ÅôÆû³µµÄºËÐÄÕóµØ±ã×ªÒÆÖÁ20ÍòÔª¼¶±ð£¬²¢ÔÚ¸ÃÁìÓòÍ¨¹ý¶à¿î±¬¿îÐÂ³µ£¬È¡µÃÏúÁ¿ÏÔÖøÔö³¤£¬Ò»¾Ù³ÉÎª¸ÃÏ¸·ÖÊÐ³¡µÄ¡°ÏúÁ¿ÍõÕß¡±¡£
¶ø´Ë´ÎÒ»¿ÚÆøÍÆ³öÈ«ÕóÓª¡°³¬µç°æ¡±²úÆ·¾ØÕó£¬ÎÞÒÉ»á½øÒ»²½ÎÈ¹ÌÔÚ¸ÃÊÐ³¡µÄÏúÁ¿Í³ÖÎµØÎ»¡£¾ÝÁË½â£¬X9³¬µç°æ×îÔç»áÔÚ10ÔÂµ×ÁÁÏà£¬Äêµ×Ç°ÉÏÊÐ;ÆäËû³µÐÍÈçG7¡¢G6¡¢P7+µÈÒ²½ôËæÆäºó£¬ºÜ¿ìÁÁÏà¡£
¼Û¸ñÉÏ£¬Ëæ×Åµç³Ø³É±¾µÄÏÂÌ½£¬ÒÔ¼°¹©Ó¦Á´ºËÐÄÁã²¿¼þ¹æÄ£¸´ÓÃ£¬G7³¬µç°æÆðÊÛ¼ÛÓÐÍûÏÂÌ½ÖÁ18ÍòÔª¼¶£¬G6ºÍP7+ÔòÓÐÍû¸üµÍ¡£
Ëæ×ÅÈý²¿ÃÅ¹ØÓÚÃ÷ÄêÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹ºÖÃË°ÐÂÕþ·¢²¼£¬¶Ô»ì¶¯Àà³µÐÍÒªÇó´¿µçÐøº½±ØÐë³¬¹ý100¹«Àï£¬¼ÓËÙÍÆËÍÈ«ÐÐÒµÂõÏò¡°Ð¡ÓÍÏä¡¢´óµç³Ø¡±¼¼ÊõÇ÷ÊÆ·¢Õ¹£¬Ò²¼ä½ÓÖ¤Ã÷ÁËÐ¡Åô¡°öïÅô³¬¼¶µç¶¯ÏµÍ³¡±µÄ¼¼ÊõÏÈ½øÇ°Õ°ÐÔ¡£
´¿µçÐøº½ÖÁÉÙ³¬300¹«ÀïÒÔÉÏ£¬Í¬Ê±¼æÈÝ800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨ºÍ5C³¬³ä£¬ÓÖÄÜÂú×ã³¤Í¾³öÐÐ¼ÓÓÍºÍ¼ÓµçË«ÖØ²¹ÄÜ·½Ê½£¬ÕâÖÖ¡°µç¶¯»¯ÌåÑé+È¼ÓÍ³µ±ãÀûÐÔ¡±µÄ×éºÏ£¬ÎÞÒÉÊÇÎ´À´¼¸ÄêÀï¹ØÓÚ»ì¶¯¼¼ÊõµÄ¡°ÖÕ¼«ÐÎÌ¬¡±¡£
