ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > Æû³µÆµµÀ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

Ç§Íò±£ÃÜÄÚÊÎÆØ¹â£¡ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90£¬ÄÌ°Ö¼ÒÍ¥¸ÃÑ¡Ë­£¿

2025-07-15 11:13:17 ×÷Õß£ºÖªº®

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ÓëÀíÏëLÏµÁÐÏà±È£¬Õâ´Îi8´¿µçÄÚÊÎ·ÕÎ§¸ÐÃ÷ÏÔÉÏÁËÒ»¸öÌ¨½×¡£

  ÀíÏëi8½üÈÕÐÂÁÏ²»¶Ï£¬¸Ã³µ½«ÔÚ7ÔÂ17ÈÕ¿ªÆôÔ¤¶©£¬25ÈÕÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£¾Ý¹Ù·½¹«²¼µÄÄÚÊÎÍ¼£¬ÐÂ³µÄÚÊÎÓÃÁÏ±ÈLÏµÁÐÃ÷ÏÔÉý¼¶£¬Ï¸½ÚÉý¼¶ÆÄ¶à£¬ÓÃÁÏÊ®·Ö¿¼¾¿£¬±ÈÈç£º

¡¡¡¡Ç§Íò±£ÃÜÄÚÊÎÆØ¹â!ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90£¬ÄÌ°Ö¼ÒÍ¥¸ÃÑ¡Ë­£¿


  ¡¤·½ÏòÅÌÊ×´Î²ÉÓÃÍ¬É«Éè¼Æ£¬°×É«ÄÚÊÎ´îÅä°×É«·½ÏòÅÌ;

  ¡¤Ç°ÅÅ¿Õµ÷³ö·ç´ÓÊÖ¶¯¸ÄÎªµç¶¯£¬²ÉÓÃÈ«ÐÂ³ö·ç¿ÚÔìÐÍ;

  ¡¤ÐÂÔöÖ÷¼ÝÕýÇ°ÒÇ±íÒôÏì£¬»ò´îÅäÈ«ÐÂµÄ½»»¥Éè¼Æ¹¦ÄÜ;

  ¡¤ÐÂÔö»·±§Ê½×ù²Õ·ÕÎ§µÆ£¬²ÉÓÃÂþ·´ÉäÉè¼Æ£¬·ÕÎ§¸Ð¸ü×ã;

  ¡¤×ùÒÎ½á¹¹Éý¼¶£¬Ö§³ÅºÍ°ü¹ü¸Ð¸üÇ¿£¬¸üÊæÊÊ;

  ¡¤ÒôÏìÃæÕÖÉý¼¶¸ßÁÁÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬½øÒ»²½ÌáÉýºÀ»ª¸Ð;

  ¡¤¶þÅÅÖ§³ÖË«Ð¡×À°åÉè¼Æ£¬ÓµÓÐ²à´°ÒþË½ÊÖ¶¯ÕÚÑôÁ±¡¢21´çLCDÎü¶¥ÆÁ;

  ¡¤ËÄÃÅÖ§³ÖµçÎü¿ªºÏ£¬ÎÞµç¶¯½ÅÌ¤°å£¬»òºóÆÚÑ¡×°;

  ¡£¡£¡£¡£¡£¡£

¡¡¡¡Ç§Íò±£ÃÜÄÚÊÎÆØ¹â!ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90£¬ÄÌ°Ö¼ÒÍ¥¸ÃÑ¡Ë­£¿


  ²»³öÒâÍâ£¬µÈµ½ÀíÏëi8ÕýÊ½·¢²¼ÉÏÊÐÊ±£¬ÄÚÊÎ»¹ÓÐ¸ü¶à¾ªÏ²Ï¸½Ú½ÒÏþ¡£µ«´ÓÄ¿Ç°ÆØ¹âµÄÕâÐ©ÐÅÏ¢£¬¾Í×ãÒÔ¿´µ½Õâ´ÎÀíÏë´¿µçÐÂ³µÔÚÄÚÊÎÉè¼ÆÖÊ¸Ð·½ÃæÓÐÁËºÜ´ó½ø²½£¬×ù²Õ·ÕÎ§¸Ð±ÈLÏµÁÐÓÐÁËÖÊµÄÍ»ÆÆ¡£

  ¾ÝÁË½â£¬ÀíÏëi8³µ³¤5085mm¿í1960mmÖá¾à3050mm£¬²ÉÓÃ6×ù²¼¾Ö£¬¶þÅÅ×Ô´øÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬²ÉÓÃÀíÏëÈ«Óò800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬×ÔÑÐÌ¼»¯¹èË«µç»úËÄÇý£¬Ç°150kWºó250kW£¬Ö§³Ö5C¸ß±¶ÂÊ³¬³ä£¬´îÅä90¶ÈºÍ98¶ÈÁ½ÖÖµç³Ø°ü£¬È«Ïµ±êÅäË«Ç»¿ÕÆøÐü¼Ü£¬ÔÚÒÔÍùÊæÊÊÐÔµ÷½ÌµÄ»ù´¡ÉÏ¼æ¹ËÔË¶¯²Ù¿Ø£¬¹Ù·½³Æ¼ÝÊ»²Ù¿Ø¸ÐæÇÃÀ°ÙÍò¼¶×îÇ¿µ×ÅÌ¡ª¡ª±¦Âíi7¡£

¡¡¡¡Ç§Íò±£ÃÜÄÚÊÎÆØ¹â!ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90£¬ÄÌ°Ö¼ÒÍ¥¸ÃÑ¡Ë­£¿


  ÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÎÞÒÉÊÇÀíÏëi8×îÄÜ´òµÄºËÐÄÓÅÊÆ£¬ÐÂ³µ½«´îÔØºÌÈüÐÂÒ»´úATX¼¤¹âÀ×´ï£¬ÓµÓÐ256Ïß¸ßÐÔÄÜ²ÎÊý£¬×îÔ¶Ì½²â¾àÀë300Ã×£¬´îÅäÓ¢Î°´ïThor-UÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬£¬Ô¤¼ÆÍ¬²½Éý¼¶ÀíÏëÏÂÒ»´úMindVLAÖÇÄÜ¼ÝÊ»Èí¼þ¼Ü¹¹£¬¿ÉÀí½â×ÔÈ»ÓïÑÔµÄ¡°×¨Ö°»úÆ÷ÈËË¾»ú¡±¡£

¡¡¡¡Ç§Íò±£ÃÜÄÚÊÎÆØ¹â!ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90£¬ÄÌ°Ö¼ÒÍ¥¸ÃÑ¡Ë­£¿


  ÀíÏëi8Õâ´ÎËäÈ»ÓÐ±¸¶øÀ´£¬µ«ÒÀÈ»±»ÓÑÉÌ´òÁË¸ö´ëÊÖ²»¼°¡£

  ×î½ü£¬Ëæ×ÅÀÖµÀL90µÄ·¢²¼£¬Ô¤ÊÛ¼Û27.99ÍòÔªÆð£¬BaaS×âµç¼Û19.39ÍòÔªÆð£¬Á½¿î¼ÒÍ¥´óÈýÅÅ´¿µçSUV¾ºÆ·Òý·¢ÁË¼¤ÁÒÌÖÂÛ¶Ô±È¡£

¡¡¡¡Ç§Íò±£ÃÜÄÚÊÎÆØ¹â!ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90£¬ÄÌ°Ö¼ÒÍ¥¸ÃÑ¡Ë­£¿


  ÀíÏëi8²úÆ·¶¨Î»ºÍÊÛ¼Û¸ü¸ßÒ»¼¶£¬Ô¤¼Æ¼Û¸ñ»áÔÚ35ÍòÔª×óÓÒ£¬Ö÷´ò5C³¬³ä+Æì½¢ÖÇ¼ÝÈíÓ²¼þ+ºÀ»ª¿Æ¼¼ÅäÖÃ£¬µ«ÐèÒªÃæÁÙºÍMEGAÏàËÆµÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÕùÒé£¬Í¬Ê±×÷ÎªÀíÏëÆû³µµÄÊ×¿î´¿µç³µÐÍ£¬Ê×·¢Ñ¹Á¦¾Þ´ó¡£

  ÀÖµÀL90ËäÈ»¶¨Î»ºÍÊÛ¼ÛÃ÷ÏÔ¸üµÍ£¬µ«Æ¾½èÎµÀ´Ò»Ïò³öÉ«µÄÉè¼ÆÉóÃÀ£¬ÔÚÄÚÊÎ·ÕÎ§¸ÐºÍ¸ß¼¶¸ÐÓªÔìÉÏ£¬¾ÓÈ»¿ÉÒÔºÍÀíÏëi8±íÏÖ²»ÏàÉÏÏÂ£¬ÕâÒ²ÊÇµ¼ÖÂ¹ã´óÍøÓÑ¼¤ÁÒ¶Ô±ÈÌÖÂÛµÄÖ÷ÒªÔ­Òò¡£

¡¡¡¡Ç§Íò±£ÃÜÄÚÊÎÆØ¹â!ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90£¬ÄÌ°Ö¼ÒÍ¥¸ÃÑ¡Ë­£¿


  ÁíÍâ£¬ÀÖµÀL90µÄÖá¾à¿Õ¼ä¸ü´ó£¬´ïµ½3110mm£¬»¹ÓµÓÐÐÐÒµÊ×·¢µÄ240L³¬´óµç¶¯Ç°±¸Ïä£¬ÒÔ¼°¡°ÈýÅÅ³Ë×øÆ½È¨¡±µÄÄÚ²¿¿Õ¼ä¡£ºÍÀíÏëi8Ïà±È£¬ÀÖµÀL90µÄÈýµçÐÔÄÜ²»¹»¼«ÖÂ£¬±êÅä85¶Èµç³Ø°ü£¬µ«»»µçÉè¼Æ¿ÉÒÔ½ÏºÃµÄÃÖ²¹ÕâÒ»²îÒì¡£

  Î¨Ò»²»×ãµÄµãÔÚÓÚ£¬ÀÖµÀL90µÄÖÇ¼ÝÓ²¼þÖÐ¹æÖÐ¾Ø£¬²ÉÓÃÎÞ¼¤¹âÀ×´ïµÄ´¿ÊÓ¾õ·½°¸£¬´îÅäµ¥¿ÅÓ¢Î°´ïOrin-XÐ¾Æ¬£¬ËãÁ¦256TOPS£¬½ñÄêÄêÄÚÉý¼¶¶Ëµ½¶Ë³ÇÊÐÁìº½¸¨Öú·½°¸£¬µ«²»Ö§³ÖÎµÀ´ÊÀ½çÄ£ÐÍNWM¡£

¡¡¡¡Ç§Íò±£ÃÜÄÚÊÎÆØ¹â!ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90£¬ÄÌ°Ö¼ÒÍ¥¸ÃÑ¡Ë­£¿


  Òò´Ë£¬¶ÔÓÚÄÌ°Ö¼ÒÍ¥ÃÇÀ´Ëµ£¬ÀíÏëi8ºÍÀÖµÀL90¶¼ÊÇ·Ç³£²»´íµÄÑ¡Ôñ¡£Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬ÀÖµÀL90Éè¼Æ²»Ë×£¬ÅäÖÃÈ«Ãæ£¬ÐÔ¼Û±È¸ü¼Ó³öÉ«;¶øÀíÏëi8¿Æ¼¼ÅäÖÃ¸ü¼ÓºÀ»ª³öÉ«£¬ÖÇ¼ÝÇ¿´ó¡£

  Èç¹ûÀíÏëi8ÄÜ¸ø³öÒ»¸ö·Ç³£¾ªÏ²µÄ¶¨¼Û£¬½«´ó¸ÅÂÊ´òÆÆMEGAµÄÉè¼ÆÕùÒé£¬²»½öÓÐÁ¦×è»÷ÓÑÉÌ¾ºÆ·£¬Í¬Ê±»¹ÄÜÎüÒýµ½¸ü¶à¼ÒÍ¥ÓÃ»§´ÓÔö³Ì×ªÏò´¿µç£¬Òý±¬ÐÂÒ»ÂÖ´¿µçSUVÏúÁ¿ÈÈ³±¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

Öªº®

×îÐÂ×ÊÑ¶

ÀíÏëi8¶Ô¿¹ÀÖµÀL90

ÈÈÃÅÊÓÆµ

OPPO KÏµÁÐ´ó¸ïÐÂ£¿Ö÷¶¯É¢ÈÈ

ÐÂÆ·ÆÀ²â

¡¾ÊÓÆµ¡¿¹þ†ªA80Ì½Ë÷°æÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼