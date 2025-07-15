¿ñÔÒ60ÒÚÔª£¬ºèÃÉµÚ¡°Îå¡±½çÊ×¿î³µÐÍ¹ÙÐû£¬Óà³Ð¶«Á¬Ë¦Á½ÕÅ¡°ÍõÕ¨¡±£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
×î¾ßÐÔ¼Û±ÈµÄHUAWEI ADS 4ÐÂ³µµ®Éú£¬ÓÉ¹ú²ú¡°Ò»¸ç¡±ºÍ»ªÎªÁªºÏ´òÔì¡£
7ÔÂ14ÈÕ£¬Óà³Ð¶«Ò»¿ÚÆøË¦³öÁ½ÕÅ¡°ÍõÕ¨¡±¡£ÆäÒ»¾ÍÊÇÓÉ»ªÎªºÍÉÏÆûÁªºÏ´òÔìµÄÊ×¿î³µÐÍ¡ª¡ªÉÐ½çH5Íâ¹Û¹ÙÐû£¬¸Ã³µÔ¤¼Æ¶¨Î»15-25ÍòÔª£¬Ö÷¹¥ÄêÇáÓÃ»§ÈºÌå;Æä¶þ±ãÊÇÓÉ»ªÎªºÍ±±Æû´òÔìµÄÏí½çS9T¹ÙÐû£¬Ê×¿î¸ß¶Ë¿ç½çÂÃÐÐ³µ£¬Ä¿±êÖ±±Æ±£Ê±½ÝÅÁÃÀ¡£
¹ØÓÚÉÐ½çH5£¬Óà³Ð¶«¸ßµ÷±íÊ¾£º¡°Òª×¼±¸ºÃ×ã¹»µÄ²úÄÜ¡£¡±¶øÉÏÆûÔò»ØÓ¦µÀ£º¡°ÔÚÈ·¶¨ÐÔµÄÊÐ³¡£¬ÓÃ±¥ºÍÊ½´ò»÷µÄ·½·¨£¬ÈÃºìº£±ä³ÉÉÐ½çµÄº££¬ÊµÏÖÆÌÌì¸ÇµØµÄÄ¿±ê¡£¡±
ºèÃÉµÚ¡°Îå¡±½çÕýÊ½µ®Éú
ÉÐ½çH5¹ÙÐû£¬ÒâÎ¶×ÅºèÃÉÖÇÐÐÕóÈÝ½øÒ»²½À©´ó£¬³ýÎÊ½ç¡¢ÖÇ½ç¡¢Ïí½ç¡¢×ð½çÒÔÍâµÄµÚ¡°Îå¡±½ç¡ªÉÐ½çÕýÊ½µ®Éú£¬ÉÏÆûÒ²³ÉÎª¼ÌÈüÁ¦Ë¹¡¢ÆæÈð¡¢±±Æû¡¢½»´Ö®ºóµÄµÚÎå¸ö»ªÎªÁªºÏÔì³µ»ï°é£¬Í¬Ê±ÊÇÊµÁ¦µ×ÔÌ×îÉîºñ¡¢ÃûÆøµØÎ»×î¸ßµÄ¹ú²ú¡°Ò»¸ç¡±´ú±í¡£
´ÓÉÐ½çH5Íâ¹ÛÍ¼¿´µ½£¬¸Ã³µÈ·¶¨´îÔØ»ªÎª192ÏßÍ·¶¥¼¤¹âÀ×´ï£¬Ö§³ÖHUAWEI ADS 4¸ß½×ÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬ÓÐÃ÷ÏÔÖÇ¼ÝÐ¡À¶µÆ¼Ó³Ö¡£
È«³µÉè¼Æ·Ç³£¼òÔ¼Ê±ÉÐ£¬Ç°Á³²ÉÓÃ·ÖÌåÊ½´óµÆ;²àÃæ²ÉÓÃ·ÇÒþ²ØÊ½ÃÅ°ÑÊÖ£¬ÈýÅÅÏÏ´°°µÊ¾¸Ã³µ³Ë×ø¿Õ¼ä¾Þ´ó£¬¼´±ãµÚÈýÅÅÒ²ÓÐ²»´íµÄÊÓÒ°;³µÎ²²ÉÓÃ¹á´©Ê½Î²µÆ£¬Í»ÏÔ¿Æ¼¼¸Ð¡£
¸Ã³µÔ¤¼Æ³µ³¤4.8m×óÓÒ£¬»òÍ¬Ê±ÍÆ³öÔö³Ì°æºÍ´¿µç°æ£¬Ç°Õß²ÉÓÃ1.5TÔö³ÌÆ÷£¬ºóÕß»ùÓÚ»ªÎª¾Þ¾¨µç³ØÆ½Ì¨£¬Ö§³ÖÈ«Óò800V¸ßÑ¹¿ì³ä¡£
×÷ÎªµÚ¡°Îå¡±½ç£¬ÉÐ½çÆ·ÅÆ¶¨Î»´óÖÚÖ÷Á÷ÊÐ³¡£¬Ö÷ÒªÌî²¹ºèÃÉÖÇÐÐÔÚ15-25ÍòÔª¼Û¸ñÇø¼äµÄ¿Õ°×£¬ÓëÆäËû¡°½ç¡±ÐÎ³É»¥²¹£¬²¢ÒÔ¡°¿Æ¼¼Æ½È¨¡±ÎªºËÐÄ²îÒì»¯¼¼ÊõÓÅÊÆ£¬ÍÆ¶¯»ªÎªÆì½¢¼¼ÊõÏÂ³Á¡£
ÉÐ½çH5Ò»¿ªÊ¼¾Í¼ç¸º×Å¡°±¬¿î×ßÁ¿¡±µÄÖØ´óÀúÊ·Ê¹Ãü£¬ÓÐÍû³ÉÎªÊ·ÉÏ×î±ãÒËµÄHUAWEI ADS 4³µÐÍ£¬¼æ¹Ë¿Õ¼äÊæÊÊÐÔºÍÐøº½ÊµÓÃÐÔ£¬³ä·Ö·¢»ÓÉÏÆûºÍ»ªÎª¸÷×ÔµÄÓÅÊÆÓÅµã£¬ÖØËÜÖ÷Á÷ÖÇÄÜSUVÊÐ³¡¾ºÕù¸ñ¾Ö¡£
Õâ´ÎÉÏÆû·½ÃæÍ¬Ñù·Ç³£¸øÁ¦£¬¶ÔÉÐ½çÆ·ÅÆ¸ß¶ÈÖØÊÓ£¬Ê×ÆÚÍ¶×Ê¿ñÔÒ60ÒÚÔª£¬³ÉÁ¢ÁË5000ÈË×¨ÊôÍÅ¶ÓºÍÒ»×ùÖÇÄÜÖÆÔì¹¤³§£¬ÊÆ±ØÒªÔÚ½ñÄêÇï¼¾¸øÕû¸öÖ÷Á÷ÐÂÄÜÔ´SUVÊÐ³¡´øÀ´ÖØ°õÕ¨µ¯¡£
Ê×¿î¿ç½çÂÃÐÐ³µ¡ª¡ªÏí½çS9TµÇ³¡
Í¬Ò»Ê±¼ä£¬Óà³Ð¶«É¹³öÁËºèÃÉÖÇÐÐµÚ¶þÁ¾ÖØ°õÐÂ³µ¡ª¡ªÏí½çS9T£¬ÒÔ´¿ÕýÂÃÐÐ³µÉè¼ÆÆÆ¾ÖºÀ»ªÏ¸·ÖÊÐ³¡µÄ¹Ø¼üÁ¦×÷¡£
Ïí½çS9TÒÀÈ»ÓÉ±±Æû¸ºÔð´òÔì£¬»ùÓÚÏí½çS9½Î³µ¼Ò×å»ùÒò£¬Í¨¹ý½«³µ¶¥ÏßÌõ´ÓBÖùÑÓÉìÖÁ³µÎ²£¬´îÅäÏÂ³ÁÊ½DÖùÉè¼ÆºÍ¿íÌåµÍÅ¿×ËÌ¬£¬¸´¿Ì¾µäÂÃÐÐ³µÔìÐÍ£¬¼æ¹ËÓÅÑÅÓëÔË¶¯¸Ð¡£
Ïí½çS9TÓµÓÐ¶àÏî´¿ÕýÂÃÐÐ³µÉè¼Æ£¬°üÀ¨³µ¶¥ÐÐÀî¼Ü¡¢µç¶¯ÏÆ±³Î²ÃÅ£¬½«¿Õ¼ä×°ÔØÄÜÁ¦ÓÅÊÆ·¢»Óµ½¼«ÖÂ;ÐÂÔö¡°ÏÉ×ÙÂÌ¡±³µÆáÑÕÉ«£¬ÔË¶¯ÓÅÑÅ²¢´æ;²ÉÓÃ×ð½çS800Í¬¿îÐÇÔÆÎ²µÆ£¬¸ü¼Ó¸ß¶Ë¾«ÖÂ¡£
¸Ã³µºËÐÄÓ²¼þÅäÖÃÔ¤¼ÆºÍÏí½çS9Ôö³Ì°æ±£³ÖÒ»ÖÂ£¬È«Ïµ±êÅä4¼¤¹âÀ×´ï¼Ó³ÖµÄHUAWEI ADS 4Æì½¢¸ÐÖªÆ½Ì¨;¸ßÅä°æ±¾±êÅä»ªÎªÖÇ»ÛÍ¶Ó°³µÓï´óµÆ¡¢»ªÎª¼¤¹â¾ÞÄ»Í¶Ó°ÏµÍ³¡¢»ªÎªÔÃÕÂÏµÁÐ³µÔØÒôÏìµÈ;ÓµÓÐ´¿µçºÍÔö³ÌË«°æ±¾£¬±êÅä¿ÕÆøÐü¼Ü£¬½øÒ»²½ÌáÉýµ×ÅÌ²Ù¿Ø¸Ð¡£
Ä¿Ç°£¬¹úÄÚÐÂÄÜÔ´ºÀ»ªÂÃÐÐ³µÏ¸·ÖÊÐ³¡ÈÈ¶ÈºÜ¸ß£¬µ«ÓÐÁ¦¾ºÆ·È´·Ç³£ÉÙ£¬½ö¼«ë´001¡¢ÌÚÊÆZ9 GT¡¢ÎµÀ´ET5TµÈÉÙÊý¶ÔÊÖ´æÔÚ£¬Ïí½çS9TÆ¾½è»ªÎª¼¼Êõ±³ÊéºÍ½Î³µ³ÉÊìÉè¼Æ¾Ñé»ýÀÛ£¬ºÜÓÐ¿ÉÄÜ³ÉÎª30-40ÍòÔª¸ß¶ËÂÃÐÐ³µÊÐ³¡µÄ¹Ø¼üÆÆ¾ÖÕß¡£
¶øÏëÒª´ï³ÉÕâÒ»³É¾Í£¬×îÖØÒªµÄÎÞÒÉÊÇÏí½çS9TµÄ¶¨¼Û¡£Èç¹ûÓëS9Ôö³Ì°æ½Î³µ±£³ÖÍ¬¼Û£¬ÏàÐÅ»áÓÀ´ÏúÁ¿ÍõÕ¨¡£
Ëæ×ÅÉÐ½çH5¡¢Ïí½çS9TµÈÐÂ³µÃæÊÐ£¬ºèÃÉÖÇÐÐ²úÆ·ÕóÈÝÓú·¢ÍêÉÆ£¬¸²¸ÇÖÐ¶Ë¡ª¸ß¶Ë¡ªºÀ»ªµÈÈ«²¿¼ÛÎ»Çø¼äµÄ½Î³µ¡¢SUV¡¢ÒÔ¼°¿ç½çÂÃÐÐ³µµÈËùÓÐÆ·Àà£¬Í¬Ê±Ò²ÓÀ´ÁËºèÃÉÖÇÐÐµÄÕæÕýÏúÁ¿·¢Á¦³å´ÌÆÚ¡£ÏÂ°ëÄê°üÀ¨ÎÊ½çM7¸Ä¿î¡¢M8´¿µçµÈ¸ü¶àÐÂ³µÐÍµÄÒ»ÆëÓ¿Èë£¬²»ÖªµÀÆäËûÓÑÉÌÄÜ·ñ¿¸×¡Õâ²¨ºèÃÉÖÇÐÐÒý·¢µÄ³å»÷¸ß³±¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â