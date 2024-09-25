ÌÚÊÆN9¹Ù·½Ê×ÆØ£º5Ã×3´óÐÍSUVÈ«³ß´ç£¬»òÈ«Ïµ±êÅäÈýµç»ú£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
9ÔÂ20ÈÕ£¬ÌÚÊÆ¸Õ¸Õ·¢²¼×Ô¼ÒÐÂÄÜÔ´ºÀ»ªÆì½¢¡ª¡ªZ9 GT£¬È«Ïµ±êÅäÒ×Èý·½Æ½Ì¨£¬ÓµÓÐ²å»ìºÍ´¿µçË«Æ½Ì¨£¬ÊÛ¼Û33.48-41.48ÍòÔª¡£
¶øÊ±¸ôÃ»Á½Ìì£¬ÌÚÊÆ¹Ù·½ÓÖ·Å³öÁËÏÂÒ»¿îÐÂ³µN9µýÕÕ¡£¸Ã³µ¶¨Î»Æì½¢¼¶È«³ß´çSUV£¬ÓÐÍûÔÚ½ñÄêÄêµ×ÕýÊ½ÁÁÏà¡£
´ÓÍ¼Æ¬À´¿´£¬ÌÚÊÆN9Ìå»ýÅÓ´ó£¬³µ³¤ÓÐÍû³¬¹ý5Ã×3£¬³µ¿í½Ó½üÁ½Ã×£¬ÕûÌåÔìÐÍÊ®·ÖÓ²ÀÊ·½Õý£¬Æø³¡·Ç³£°ÔÆø¡£Í¬Ê±£¬¹Ù·½Î±×°³µÒÂÒ²Éè¼ÆµÃºÜÓÐÁÁµã£¬¼¸ºõ½«¸Ã³µµÄºËÐÄÌØÐÔ¶¼½éÉÜÁË¸ö±é¡£
ÀýÈç¡°ÅÓÈ»´óÎï¡±¡¢¡°500ÍòÔªÒÔÄÚ¾Í»»ÎÒ¡±¡¢¡°ÔçÉÏÈÈ¶¹½¬£¬ÍíÉÏ±ù¿ÉÀÖ¡±¡¢¡°×øÕâ³µµÄÈË¶¼ÊÇ´óÈËÎï¡±¡¢¡°¸Ò¸úMPV±ÈÊæÊÊ¡±¡¢¡°Ä§Á¦×ªÈ¦È¦¡±µÈµÈ¡£
ËùÒÔºÜÈÝÒ×ÄÜ¹»²Âµ½£¬ÌÚÊÆN9½«ÓµÓÐÀäÅ¯±ùÏä¡¢¼«ÖÂ´ó¿Õ¼ä¡¢ÁãÖØÁ¦×ùÒÎ¡¢Ò×Èý·½Æ½Ì¨µÈÖØÒªÌØÐÔÅäÖÃ¡£
ÖÚËùÖÜÖª£¬ÌÚÊÆZ9 GT±ãÈ«Ïµ´îÔØÒ×Èý·½Æ½Ì¨£¬ÊÇÄ¿Ç°30ÍòÔª¼¶±ðÎ¨Ò»ÓµÓÐÈýµç»úµÄÐÂÄÜÔ´³µÐÍ£¬Îª´ËÌÚÊÆÊ×Ï¯ÌåÑé¹ÙÕÔ³¤½»¹±íÊ¾£º¡°´ÓÏÖÔÚ¿ªÊ¼£¬Âò30ÍòÔªÒÔÉÏµÄ³µ£¬Ò»¶¨Òª¿´¿´ÓÐÃ»ÓÐÒ×Èý·½¡£¡±ÓÉ´ËÅÐ¶Ï£¬Í¬Ñù×÷ÎªÆì½¢¼¶²úÆ·µÄÌÚÊÆN9£¬´ó¸ÅÂÊ±êÅäÒ×Èý·½Æ½Ì¨¡£
Ò×Èý·½Æ½Ì¨£¬ÓÉÇ°µç»ú+ºóÂÖ±ßË«µç»ú¶¯Á¦×é³É£¬·åÖµ¹¦ÂÊ719kW£¬Áã°Ù¼ÓËÙ2Ãë¼¶£¬´îÅä¡°ÄÚ°Ë¡±ºóÂÖ×ªÏò¼¼Êõ£¬¸Ã³µ¾ß±¸Í¬¼¶Î¨Ò»µÄ¼«ÖÂ×ªÏò¡¢Ô²¹æµôÍ·¡¢Ò×Èý·½²´³µ¡¢µÍ¸½Â·ÃæÔöÎÈÏµÍ³¡¢ÖÇÄÜÐ·ÐÐµÈÎå´ó±êÖ¾ÐÔ¹¦ÄÜ;
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÌÚÊÆZ9 GT»¹È«Ïµ±êÅäBAS 3.0+³¬ÈËÀà¼ÝÊ»¸¨Öú£¬¿ÉÊµÏÖÎÞÍ¼¸ß¿ìÁìº½¡¢ÎÞÍ¼³ÇÊÐÁìº½¡¢×Ô¶¯²´³µ¡¢´ú¿Í²´³µµÈÈ«³¡¾°¼ÝÊ»¸¨Öú£¬½ÓÏÂÀ´»¹½«Ö§³Ö½ø³öÊÕ·ÑÕ¾ÖÇ¼Ý²»½µ¼¶£¬´òÍ¨¸ßËÙµ½³ÇÊÐ¡°×îºó100Ã×¡±;
ÖÇÄÜ×ù²Õ£¬ÌÚÊÆZ9 GTÈ«Ïµ±êÅäµÛÍßÀ×¾çÔº¼¶Éù³¡£¬Ê×´î±ÈÑÇµÏ9000¶¨ÖÆÐ¾Æ¬ºÍ10ÆÁ»¥Áª£¬Ö§³ÖÊÖ³µ»¥Áª¡¢AIÓïÒô´óÄ£ÐÍ¡¢ÎÞÂóK¸è¡¢³µµÀ¼¶µ¼º½¡¢ÒÔ¼°³©Íæ3AÓÎÏ·´ó×÷µÈ·á¸»×ù²ÕÓéÀÖÉúÌ¬¡£
ÔÚ×ù²ÕÊæÊÊÐÍ·½Ãæ£¬¸Ã³µ±êÅäÈ«³µ×ùÒÎÍ¨·ç°´Ä¦¼ÓÈÈ¹¦ÄÜºÍ¸±¼ÝÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬´òÔÚÈ«ÇòÊ×´´Ë«ÖÇÄÜÀäÅ¯±ùÏäºÍËÄ¼¾Ë«²ãÁ÷ËÄÎÂÇøÐÂ·çÏµÍ³£¬È«Ïµ´îÔØÔÆéý-AÖÇÄÜ¿ÕÆø³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³£¬ÄÜÓÐÐ§»º³å³µÉí²àÇã¡¢¸©Ñö£¬ÊµÏÖ³µÉí¿ØÖÆµÄ¶¯Ì¬µ÷½Ú£¬Ö§³ÖÂ·ÃæÔ¤Ãé¡£
²»³öÒâÍâ£¬ÕâÐ©¹¦ÄÜÒ²»áÈ«²¿´îÔØÔÚÌÚÊÆN9µ±ÖÐ¡£
¶ø´ÓÍøÆØÍ¼À´¿´£¬ÌÚÊÆN9µÄÄÚÊÎÉè¼ÆÈ·ÊµºÍZ9 GTºÜÏñ£¬ÏàÍ¬µÄÒþ²ØÊ½³ö·ç¿Ú£¬ÒÇ±íÅÌ³ß´çÔ¤¼ÆÎª 10.25Ó¢´ç£¬ÖÐ¿ØÆÁÄ»³ß´çÔ¤¼ÆÎª 17.3 Ó¢´ç¡£
ÄÇÃ´£¬´ó¼Ò¾õµÃÌÚÊÆN9µÄ×îÖÕÊÛ¼Û»áÊÇ¶àÉÙÄØ£¿ÎÒ¹À¼Æ»áÔÚ40-50ÍòÔª¼ÛÎ»Çø¼ä¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â