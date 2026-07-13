继猎装轿跑GT7以20.99万起售价将华为全栈智能技术打入20万级市场后，启境的第二款车正式打入家用SUV主赛道。

据官方预热，启境GX7将于年内正式上市。它并非简单的“GT7加高版”，而是广汽与华为乾深度联手打造的一款原生大五座SUV，目标直指中国家庭用户。

当然，大五座旗舰SUV市场早已竞争激烈，既有口碑和销量表现突出的极氪8X，也有主打大空间与全地形能力的岚图泰山X8，以及全新理想L8系列等车型。启境GX7能否撕开市场缺口，核心在于它的差异化卖点够不够硬。

启境的关键，不是又一个华为合作品牌

在华为汽车生态中，外界更熟悉的是鸿蒙智行体系下的“界字辈”，华为在产品定义、用户运营和渠道话语权上参与更深。而启境选择的是另一条路径：广汽负责整车平台、工程开发、供应链、制造和服务体系，华为则深度参与智能座舱、智能驾驶、电子电气架构以及部分产品定义。

这种 “制造底蕴 + 全栈技术” 的原生融合模式，在GT7上已经得到初步验证：20万级价格给到三电机性能、空气悬架与华为顶级智驾，硬件规格形成明显跨级。而GX7的使命更进一步，它要把这套高端硬件标准，下放到体量最大的家用SUV主流市场。

5米级「阔五座」，启境没有去做“伪六座”

车身尺寸是GX7最直观的优势：长宽高5099/2006/1750mm，轴距3070mm，轴长比达60%，空间规格全面领先同级。更关键的是，它没有硬塞第三排堆砌座位数，而是坚持纯五座原生架构，把长轴距红利全部留给后排乘坐与储物空间。

其中最具记忆点的是行业首创的20秒一键成床功能：通过坐垫抬升、长腿托展开、头枕折叠与侧翼避让的机构联动，无需额外充气床垫即可形成纯平躺卧空间，支持语音和中控一键操作，床面保留加热通风与充电接口，覆盖午休、长途补觉、户外露营等高频家用场景。

日常乘坐状态下，GX7后排坐垫进深达到 520mm，靠背最大调节角度 117 度，配合全平中央地台与3070mm轴距，180cm乘客也能获得相当舒展的坐姿。座舱采用环抱式居家设计，大面积软质包覆搭配鸿蒙座舱与AR-HUD，生态交互流畅自然。

双腔空悬+四激光雷达，是GX7最硬的牌

底盘和智驾，是启境 GX7 最具杀伤力的部分。

GX7全系搭载闭式双腔空气悬架，搭配前双叉臂+后多连杆全铝悬架结构，以及连续可调阻尼减震器，配合华为乾赤兔数字底盘系统，控制时延低至1毫秒。

这套系统可以实时感知路面变化，并快速调节悬架软硬与车身高度。城市道路中，它能过滤细碎颠簸;高速行驶时，车身自动降低以提升稳定性;面对烂路或地库陡坡，又能升高底盘增强通过性。对于家庭SUV来说，这不仅关乎操控，更直接影响老人、孩子和后排乘客的舒适体验。

智能驾驶方面，GX7 搭载华为乾ADS 5，并配备4颗激光雷达，采用L3级全链路冗余架构，实现 60度无盲区感知。

底盘决定一辆车的驾乘下限，智驾则决定它的智能化上限。GX7既要让驾驶员开得轻松、有信心，也要让乘客获得足够高级的舒适体验。

外观与三电：运动感和家用属性兼顾

外观上，GX7 延续启境家族“优雅张力美学”设计语言，但相比 GT7 的猎装姿态，SUV 版本明显更强调运动感与实用性的平衡。

封闭式前脸搭配贯穿式星光灯带，与 GT7 同源的灵眸大灯组保持了品牌辨识度;宽体轮拱与低趴车头营造出俯冲姿态，尾部采用漫反射式贯穿尾灯，整体风格简约且富有科技感。

最有巧思的是两段式车顶设计：前半段保持平直，最大化保障后排头部空间;后半段缓缓收窄，弱化传统方正 SUV 的臃肿感，同时保留一定轿跑 SUV 的流畅线条。

动力方面，GX7 申报的增程版本搭载 1.5T 增程器，最大功率 125kW，并提供单电机后驱与三电机四驱版本。其中三电机版本系统综合最大功率 550kW，零百加速进入 3 秒级，性能规格与 GT7 保持一致。

电池方面，新车提供 52kWh 与 67kWh 两种容量可选。高配版本搭载宁德时代骁遥超级增混电池，CLTC 纯电续航达到 385km，综合续航超过 1400km，并支持 800V 高压 5C 超充。

价格或许会有惊喜

结合 GT7 20.99 万至 32.99 万元的定价区间，业内普遍预测 GX7 起售价落在 23-25 万元，顶配控制在 35 万元左右。

用越级硬件、原生大五座空间与华为全栈智能能力，在25-35万区间打造无短板家用 SUV，是 GX7 的核心打法。新车预计今年秋季正式上市，它能否复制GT7的市场热度，甚至改写大五座 SUV 的竞争格局，值得持续关注。