10.98ÍòÔªÆðµÄÅ·À5£º¶¥¸ñÖÇÄÜÐ¡³µ£¬³¤³ÇÔì£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÖÇÄÜ´¿µçÐ¡³µÔÚ¹úÄÚÖð½¥ÆðÊÆ¡£¼Ì±ÈÑÇµÏÔªPlus¡¢ÎµÀ´Ó©»ð³æ¡¢¼ªÀûsmart¾«ÁéµÈ´ú±íÐÔÑ¡ÊÖºó£¬³¤³ÇÅ·À5µÄÈë¾Ö£¬³ÖÐø¼ÓËÙ¡°Ð¡³µ²»Ð¡ÖÚ¡±µÄÊÐ³¡½ø³Ì¡£
2025Äê11ÔÂ12ÈÕ£¬Å·ÀÆ·ÅÆÕýÊ½Ðû²¼ÆäÊ×¿î´¿µçSUVÅ·À5¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬¼Û¸ñÇø¼äÎª10.98ÍòÖÁ14.28ÍòÔª¡£×÷ÎªÅ·ÀÆ·ÅÆ´Ó¡°Ã¨Ïµ¡±ÃüÃû×ªÏòÊý×ÖÏµÁÐµÄÊ×¿îÈ«ÇòÕ½ÂÔ³µÐÍ£¬Å·À5¿ªÆôÔ¤ÊÛºó24Ð¡Ê±ÄÚ¶©µ¥Í»ÆÆ5000Á¾£¬Õ¹ÏÖ³öÇ¿¾¢µÄÊÐ³¡ÎüÒýÁ¦¡£
Õâ¿î³µ´òÆÆÐÐÒµ¹ßÀý£¬½«¼¤¹âÀ×´ïºÍ¸ß¼¶¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³´øÈë10Íò¼¶³µÐÍ£¬³ÉÎªÆäÖ÷´òÄêÇáÏû·ÑÈºÌåµÄ´¿µçÐ¡ÐÍSUVµÄºËÐÄÂôµã£¬±êÖ¾×Å¡°¸ß¶ËÅäÖÃÆ½Ãñ»¯¡±Ê±´úµÄÀ´ÁÙ¡£Å·À5²»ÔÙ½ö½öÊÇÒ»¿î´ú²½¹¤¾ß£¬¸üÊÇ³¤³ÇÆû³µÏòÊÐ³¡´«µÝµÄ¼¼ÊõÐûÑÔ¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ£º×ÔÈ»Ô²ÈóÃÀÑ§
Å·À5ÑÓÐøÁËÅ·À¼Ò×å¡°Ã¨Ïµ¡±Éè¼Æ»ùÒò£¬Õû³µÏßÌõÔ²ÈóÁ÷³©£¬Ç°Á³Ô²ÐÎ´óµÆ×éÄÚ²¿Åä±¸Í¸¾µ´óµÆ£¬¼¯³É×ªÏòµÆºÍÈÕÐÐµÆ¡£³µÇ°°üÎ§Åä±¸´ó³ß´ç½øÆø¿Ú£¬Á½²àÊÇ×ÝÏò²¼¾ÖµÄÍ¨·çÉ¢ÈÈ¿×£¬¼ÈÓÅ»¯ÁË¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§±íÏÖ£¬ÓÖÔöÌíÁËÔË¶¯¸Ð¡£
³µÉí²àÃæ²ÉÓÃ¡°ÐÐÔÆÁ÷Ë®¡±ÇúÏßÉè¼Æ£¬BÖù²ÉÓÃºÚÉ«Í¿×°£¬Åä±¸³£¹æÍâÀÊ½ÃÅ°ÑÊÖºÍ³µ¶¥ÐÐÀî¼Ü¡£³ß´ç·½Ãæ£¬ÐÂ³µ³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª4471/1833/1641mm£¬Öá¾à´ïµ½2720mm£¬Ïà±ÈÅ·ÀºÃÃ¨µÄ2650mmÖá¾àÓÐÃ÷ÏÔÔö¼Ó¡£
1833ºÁÃ×µÄ³µ¿í¿É¸ÕºÃ¿¨Èë»úÐµ³µÎ»£¬Âú×ãÐÂÊÖ¼ÝÊ»Ô±ÃÇµÄ¼«ÏÞ³ÇÊÐÓÃ³µ³¡¾°¡£
ÐÂ³µ¹²ÍÆ³öÁùÖÖ³µÉíÑÕÉ«£¬·Ö±ðÃüÃûÎª¼«¹âÂÌ¡¢ÈüÀïÄ¾ºþÀ¶µÈ¡£ÆäÖÐ¼«¹âÂÌ²ÉÓÃ50ÍòÒÔÄÚº±¼ûµÄÒºÌ¬½ðÊôÆá£¬Ó²¶È±ÈÆÕÍ¨Æá¸ß20%£¬ÄÜÓÐÐ§µÖ¿¹Ð¡»®ºÛ¡£
³µÎ²Éè¼Æ±£³ÖÁË¼Ò×å»¯·ç¸ñ£¬ÉÏÕÏÂ¿íµÄÔìÐÍÎÈÖØÔúÊµ£¬Î²µÆ´´ÐÂÐÔµØÈÚÈëÎ²´°ÄÚ²¿£¬ÓªÔì³ö¼ò½àÏÖ´úµÄÊÓ¾õÐ§¹û¡£
¶¥¸ñÖÇÄÜ£º¸ß½×ÖÇ¼ÝÆ½È¨
Å·À5×î´óµÄÁÁµãÊÇ½«¼¤¹âÀ×´ïÏÂ·Åµ½13.28ÍòÔªµÄ°æ±¾ÉÏ£¬ÕâÔÚ¸Ã¼ÛÎ»¶Î´¿µç³µÐÍÖÐ¿°³Æ´´¾Ù¡£¼¤¹âÀ×´ï°æ±¾Åä±¸°üÀ¨¼¤¹âÀ×´ïÔÚÄÚµÄ27¸ö¸ÐÖªÓ²¼þ£¬Ö§³Ö³ÇÊÐ¼°¸ßËÙNOA¹¦ÄÜ¡£
ÕâÌ×Coffee Pilot Ultra¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬´ËÇ°ÒÑ´îÔØÓÚÎºÅÆÀ¶É½ºÍ¸ßÉ½µÈ30Íò¼¶ÒÔÉÏ³µÐÍ¡£ÏµÍ³²ÉÓÃ¶Ëµ½¶ËÖÇ¼Ý´óÄ£ÐÍSEE¼Ü¹¹£¬²»ÒÀÀµ¸ß¾«µØÍ¼¼´¿ÉÊµÏÖÈ«³¡¾°µ¼º½¸¨Öú¼ÝÊ»¡£ÔÚ³ÇÊÐµÀÂ·ÖÐ£¬ÏµÍ³ÄÜ¹»×Ô¶¯Ê¶±ð½»Í¨ÐÅºÅµÆ¡¢Â·¿Ú¡¢»·µºµÈ¸´ÔÓÂ·¿ö£¬²¢×ÔÖ÷Íê³ÉÆôÍ£¡¢¼ÓËÙ¡¢¼õËÙ¡¢×ªÍäµÈ²Ù×÷¡£
ÏÖ½×¶Î³µÆó¶ÔÓÚÐ¡³µµÄÖÇÄÜ»¯²¢²»ÔõÃ´¿´ÖØ¡£ÀýÈçÍ¬¼ÛÎ»µÄÎµÀ´Ó©»ð³æ¡¢¼«ë´XµÈ£¬Æä½öÖ§³ÖL2¼¶¸¨Öú¼ÝÊ»£¬²ÉÓÃµØÆ½Ïß»òMobileyeµÈ¹©Ó¦ÉÌµÍËãÁ¦Ð¾Æ¬£¬Ìá¹©¸ßËÙÁìº½¡¢×Ô¶¯²´³µ¡¢AEBµÈ»ù´¡¹¦ÄÜ¡£ÓëÕâÐ©¶ÔÊÖÏà±È£¬³¤³ÇÅ·À5ÊµÏÖÁËÐ¡³µÖÇ¼ÝË®Æ½Ê×´ÎÍêÈ«¿´Æë¸ß¶ËÖ÷Á÷³µÐÍ£¬ÓÃ»§ÌåÑé²»Í×Ð£¬Í¬Ê±ÐÎ³ÉÃ÷ÏÔ¼¼Êõ´ú²î¡£
ÁíÍâ£¬Å·À5×ù²Õ²ÉÓÃ15.6Ó¢´ç2.5K·Ö±æÂÊÖÐ¿ØÆÁ£¬´îÔØÁª·¢¿Æ4nmÐ¾Æ¬ºÍCoffee OS 3ÖÇÄÜÏµÍ³¡£ÏµÍ³½ÓÈëDeepSeekµÄCoffee GPT£¬ÓïÒô½»»¥¸ü¼ÓÖÇÄÜ×ÔÈ»¡£
¿Õ¼äÊæÊÊ£ºÍ¬¼¶ÁìÏÈ
Å·À5¶¥Åä°æÊÛ¼Û14.28ÍòÔª£¬±ÈÎµÀ´Ó©»ð³æµÄ14.88ÍòÔªÆð¸ü±ãÒË¡£µ«Öá¾à¿Õ¼ä·½ÃæÈ´¶à³ö105mm£¬³Ë×ø¿Õ¼äÓÅÊÆÃ÷ÏÔ¡£
Í¬Ê±£¬ËüµÄ¸±¼Ý×ùÒÎ±»´òÔìÎª¡°Å®Íõ¸±¼Ý¡±£¬Åä±¸µç¶¯ÍÈÍÐ£¬¿É·ÅÆ½ÖÁ125¶È½Ç¶È£¬²¢Ö§³ÖÍ¨·çºÍ¼ÓÈÈ¹¦ÄÜ¡£1.65Æ½·½Ã×È«¾°ÌìÄ»±êÅäÎïÀíÕÚÑôÁ±£¬ÓÐÐ§×èµ²99%×ÏÍâÏß¡£³µÄÚÉèÓÐ12´¦´¢Îï¿Õ¼ä£¬°üÀ¨ÃÅ°åÉÏµÄÓêÉ¡²ÛºÍÖÐ¿ØÌ¨µ×²¿µÄ¿æ°ü´¢Îï¸ñ¡£ºóÅÅ×ùÒÎÖ§³Ö4/6±ÈÀý·Åµ¹£¬·Åµ¹ºó¿ÉÐÎ³É¹æÕûµÄ×°ÔØ¿Õ¼ä¡£
Èýµç¶¯Á¦ÉÏ£¬Å·À5´îÔØ150kWºóÇýµç»ú£¬×î´ó¹¦ÂÊ204ÂíÁ¦£¬×î´óÅ¤¾Ø260N¡¤m£¬0-100km/h¼ÓËÙÔ¼7.5Ãë¡£µ×ÅÌ²ÉÓÃÇ°Âó¸¥Ñ·ºó¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¹Ò£¬ÓÉ³¤³ÇÆû³µ±¦ÂíÏîÄ¿Ô°àÈËÂíµ÷Ð££¬ÕûÌåÆ«ÏòÔË¶¯»¯·ç¸ñ¡£
¸Ã³µÅä±¸·ä³²ÄÜÔ´Ìá¹©µÄÁ×ËáÌúï®¶Ìµ¶¶¯Á¦µç³Ø£¬Ìá¹©45.3kWhºÍ58.3kWhÁ½ÖÖÈÝÁ¿Ñ¡Ôñ£¬CLTCÐøº½·Ö±ðÎª480¹«ÀïºÍ580¹«Àï¡£µç³ØÖ§³Ö5C³¬³ä£¬³£ÎÂÏÂ30%³äµ½80%½öÐè28·ÖÖÓ¡£
×Ü½áÀ´¿´£¬Õâ´Î³¤³Ç¸øÓèÅ·À5µÄ²úÆ·³ÏÒâ·Ç³£×ã£¬ÐÂ³µ¶¨¼Û²ßÂÔÒ²Ê®·ÖºÏÀí¡£10.98ÍòµÄÆðÊÛ¼Û½µµÍÁË¸ßÆ·ÖÊ´¿µçSUVµÄ×¼ÈëÃÅ¼÷£¬¶ø¸ßÅä°æ±¾¸üÊÇ½«¼¤¹âÀ×´ï³µÐÍÀÈëÖ÷Á÷Ïû·ÑÇø¼ä¡£
µ±±ÈÑÇµÏÔªPLUS¡¢¼ªÀûÒøºÓE5µÈ¾ºÆ·»¹ÔÚÎ§ÈÆÐøº½Àï³ÌºÍ»ù´¡ÅäÖÃ¾ºÕùÊ±£¬Å·À5ÒÑ¾½«¾ºÕùÎ¬¶ÈÌáÉýµ½ÁËÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÌåÑéµÄÐÂ¸ß¶È¡£
³¤³ÇÕâÒ»×ö·¨ÎÞÒÉ·Ç³£´ÏÃ÷£¬Í¨¹ý¼¤¹âÀ×´ïºÍ¸ß½×ÖÇ¼ÝÏÂ·¢ÊµÏÖ²îÒì»¯¾ºÕù£¬ÇÉÃî±Ü¿ªÍ¬ÖÊ»¯¾ºÕùµÄºìº££¬Í¬Ê±Ò²½«´Ù½øÕû¸öÊÐ³¡ºÍÐÐÒµÉúÌ¬¼ÓËÙ¼¼ÊõÉý¼¶¡£½ìÊ±£¬Å·À5ÎÞÒÉ½«³ÉÎªÕâ²¨Ð¡³µÖÇÄÜ»¯ÆÕ¼°ÀË³±ÖÐµÄ¡°ÒýÁìÕß¡±£¬Õ¼¾ÝÏÈ·¢ÓÅÊÆ¡£
´ÓÔ¤ÊÛ¶©µ¥Á¿À´¿´£¬Å·À5Ò²»ñµÃÁËÏàµ±¶àµÄÄêÇáÓÃ»§ÈÏ¿É¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â