10月19日，岚图梦想家9正式入藏中国汽车博物馆，成为首个获此殊荣的新能源高端MPV。而一个比“被博物馆收藏”更具想象空间的信号是――梦想家9右舵版即将在香港上市。

这意味着，这款中国新能源高端MPV已经准备好以“收藏级的品质”，接受全球真实市场的检验，也标志着中国汽车品牌向上突破的脚步，正从国内走向世界。

过去，香港地区的高端MPV市场长期由海外品牌把持。如今，中国智造正用产品力重新书写答案。岚图梦想家9即将投放香港市场，这不只是一款车，更是中国高端制造向上、向新的底气。

在中国汽车出海浪潮中，香港正成为内地车企走向全球的重要跳板。而对于有意开拓右舵市场的内地车企来说，香港的价值更加不言而喻――在香港完成右舵车型的本地化调试，相当于提前拿到了进入这些市场的通行证。梦想家9右舵版选择香港作为登陆首站，正是看中这一跳板的战略意义。

从入藏中国汽车博物馆，到右舵版即将登陆香港，岚图梦想家9的每一步都在为中国新能源高端MPV走向世界探路。以产品力为底气，以香港为支点，中国高端制造正加速驶向更广阔的全球市场。