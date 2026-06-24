²î¼Û6Íò£¬ÀíÏëL8 LivisÂô41.98ÍòÔª£¬ÀíÏë¶¨¼ÛÕæÃ»ÆÇÁ¦£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
´óÎå×ùÆì½¢SUVÐÂÍõÀ´ÁË£¬È«ÐÂÀíÏëL8µÄ×îÖÕ¶¨¼ÛÄÜ·ñÁ¦¿¹ÓÑÉÌ£¬ÎÒ¿´Î´±Ø¡£
6ÔÂ23ÈÕÍí£¬ÀíÏëÔ¤ÈÈ¶àÊ±µÄÈ«ÐÂL8³µÐÍÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬Ultra°æÆðÊÛ36.98ÍòÔª£¬Livis°æÆðÊÛ42.98ÍòÔª£¬ÏÞÊ±Ê×·¢È¨Òæ¿ÉÏí1ÍòÔªÁ¢¼õ£¬Êµ¼ÊÈëÊÖ¼ÛÎª35.98ÍòÔªºÍ41.98ÍòÔª¡£
¼Û¸ñÂäµØÖ®ºó´ó¼Ò·´Ó¦Æ½Æ½£¬Ã»ÓÐµøÆÆÔ¤ÆÚµÄ¾ªÏ²£¬Ò²Ã»ÓÐ³¬³öÔ¤ÆÚµÄÒç¼Û¡£°´ÕÕÀíÏëLÏµÁÐÒ»¹áµÄ²úÆ·¾ØÕóÂß¼£¬L8ÓëL9Ê¼ÖÕ±£³Ö8-10ÍòÔªµÄ¼Û²îÌÝ¶È£¬±¾´Î»»´úÒ²ÑÏ¸ñÑÓÐøÁËÕâÌ×¶¨¼ÛÌåÏµ¡£
µ«·ÅÔÚ2026ÄêµÄÊÐ³¡»·¾³Àï£¬Õâ·Ý ¡°°´²¿¾Í°à¡± ·´¶ø³ÉÁË×îºËÐÄµÄÕùÒé£ºÔÚÔö³Ì´óÅÌÊÕËõ¡¢LÏµÁÐÏúÁ¿´¥µ×µÄ½Úµã£¬Ö»¿¿²úÆ·Á¦Éý¼¶µÄÈ«ÐÂL8£¬Æ«±£ÊØ¶¨¼ÛÄÜ´òÓ®·ÉíÕÌÂð£¿
LÏµÁÐÖØ»ØÖ÷Á¦£¬»»´úÏúÁ¿³ÐÑ¹´ó
2026ÄêÊÇÀíÏëLÏµÁÐµÄÈ«Ãæ»»´úÄê£¬Ò²ÊÇÀíÏëÔö³Ì²úÆ·È«Ïß´¥µ×·´µ¯µÄ¹Ø¼üÒ»ÒÛ¡£
ÏÖÔÚÀíÏëµÄÏúÁ¿½á¹¹ÒÑ¾³¹µ×·´×ª¡£5ÔÂ·ÝÆ·ÅÆ×Ü½»¸¶ÐÂ³µ33350Á¾£¬ÆäÖÐ´¿µçi6Õ¼¾Ý¾ø¶ÔÖ÷Á¦£¬¸Ã³µÁ¬ÐøÈý¸öÔÂµ¥ÔÂ½»¸¶ÆÆ2ÍòÁ¾£¬ÎÈ¾Ó¹úÄÚ´¿µçSUVÏúÁ¿Ç°Èý£¬¶À×Ô³ÅÆðÁËÆ·ÅÆ´ó°ëÏúÁ¿¡£
¶øÔø¾×÷ÎªÀíÏë¸ù»ùµÄµÄÔö³ÌLÏµÁÐ£¬ÕýÉîÏÝÄàÌ¶¡£5ÔÂ·ÝL6½»¸¶4983Á¾¡¢L7½»¸¶2465Á¾¡¢L8½ö½»¸¶421Á¾£¬5ÔÂ15ÈÕÉÏÊÐ¼´½»¸¶µÄÈ«ÐÂL9ÏµÁÐ£¬°ë¸öÔÂÊµ¼Ê½»¸¶2570Á¾£¬ÒÀÈ»²»×ãÒÔ³ÅµÃÆðÀíÏëÈ«ÐÂLÏµÁÐÔÂÏúºÏ¿³4ÍòÁ¾µÄÔ¤ÆÚÄ¿±ê¡£
¸üÑÏ¾þµÄÊÇÐÐÒµÔö³Ì´óÅÌµÄÕûÌåÊÕËõ¡£2026Äê5ÔÂ·Ý¹úÄÚÔö³ÌÊ½ÐÂÄÜÔ´³µÏúÁ¿Í¬±ÈÏÂµø28%£¬·´¹Û´¿µçÈüµÀ¸ñÍâ»ðÈÈ¡£Ò²ÕýÒòÈç´Ë£¬ÀíÏëÔÚ×òÍí·¢²¼»áÉÏÖ±½Ó·´²µ ¡°Ôö³ÌµÄ¾¡Í·ÊÇ´¿µç¡± µÄÐÐÒµÂÛµ÷£¬º°³ö ¡°Ôö³ÌµÄ¾¡Í·ÊÇ 5C Ôö³Ì¡± µÄ¼¼ÊõÖ÷ÕÅ£¬ÊÔÍ¼ÕÒ»ØÖ÷¶¯È¨¡£
³õ´úL8ÔøÊÇÀíÏëÏúÁ¿Ö§Öù£¬áÛ·åÊ±ÆÚÔÂÏúÎÈ¶¨ÆÆÍò¡£Èç½ñ»»´ú¹éÀ´£¬Ëü²»½öÒªÖØÐÂ¼¤»î 30-40Íò¼¶¼ÒÓÃÊÐ³¡£¬¸üÒªÊØ×¡ÀíÏëÔÚÔö³ÌÈüµÀµÄ»ù±¾ÅÌ¡£µ£×ÓÔ½ÖØ£¬¶¨¼ÛµÄ·ÖÁ¿¾ÍÔ½¹Ø¼ü¡£
²î¼Û6ÍòÔª£¬L8³ÏÒâ³¹µ×µ½Î»
µ¥¿´²úÆ·Á¦£¬È«ÐÂL8µÄÉý¼¶ÎãÓ¹ÖÃÒÉÊÇµß¸²ÐÔµÄ¡£
Õâ´Î»»´ú×î±¾ÖÊµÄ±ä»¯£¬ÊÇ½«L8ÏµÁÐ´ÓÁù×ùµ÷ÕûÎªÎå×ùÆì½¢SUV¶¨Î»£¬¼¼ÊõÌåÏµ¡¢Ó²¼þ¹æ¸ñÓëÈ«ÐÂL9ÏµÁÐÆ½ÆðÆ½×ø£¬²»ÔÙµÍÈËÒ»µÈ¡£
ÐÂ³µ³µ³¤5135mm¿í2000mm¸ß1800mm£¬Öá¾à3045mm£¬¶þÅÅÍÈ²¿¿Õ¼ä¿É´ï970mm£¬È«³µ±êÅäËÄÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬¶þÅÅÊ×´´ÀíÏë×ÔÑÐ¡°ÎåÁ¬¸Ëµ÷½ÚÄ§Ìº×øµæ¡±£¬´îÅäµç¶¯ÕÚÑôÁ±¡¢ºóÅÅ×À°å¡¢¿É±äÉ«µ÷¹â»¯×±¾µ¡¢Îü¶¥ÓéÀÖÆÁµÈ£¬ÊµÏÖÁË¶¥¼¶Îå×ùÊæÊÊÆ½È¨¡£
»ù´¡Ó²¼þÍ¬Ñù×öµ½ÁËÈ«Ïµ¸ß¹æ¸ñ£º72.7¶ÈÈýÔªï®5Cµç³Ø°ü¡¢µÚÈý´ú×ÔÑÐ1.5TÔö³ÌÆ÷¡¢Ë«µç»úËÄÇý×Ü¹¦ÂÊ420kW£¬ÖÇ¼ÝÈ«Ïµ±êÅäÂíºÕVLA¼Ü¹¹£¬×ù²ÕÒ²±êÅä29Ó¢´ç6K¹á´©Ò»ÌåÆÁ¡¢4720W¾çÔº¼¶ÒôÏì¡¢ºÍÁ¢ÌåÁùÎÂÇøÖÇÄÜ¿Õµ÷¡£ÀíÏëÃ»ÓÐÓÃ ¡°Ø¤°æ¡± ÀµÍÆðÊÛ¼Û£¬È«Ïµ±êÅä¼´¶¥ÅäµÄË¼Â··Ç³£ÇåÎú¡£
ÕæÕýµÄ¾À½á£¬¼¯ÖÐÔÚUltraÓëLivisÁ½¸ö°æ±¾Ö®¼ä6ÍòÔªµÄ²î¼ÛÉÏ¡£
¡¤µ×ÅÌÉÏ£¬Ultra°æ²ÉÓÃµÚÈý´úË«Ç»Ë«·§Ä§Ìº¿ÕÆøÐü¼Ü+Ïß¿Ø×ªÏò+ºóÂÖ×ªÏò;Livis°æÉý¼¶Îª800VÈ«Ö÷¶¯Ðü¼Ü+È«Ïß¿Øµ×ÅÌ(º¬Ïß¿ØÖÆ¶¯)¡£
¡¤ÖÇ¼ÝÉÏ£¬Ultra°æ´îÔØµ¥¿Å×ÔÑÐÂíºÕM100Ð¾Æ¬£¬ËãÁ¦1280TOPS;Livis°æÉý¼¶Ë«ÂíºÕM100Ð¾Æ¬+4¼¤¹âÀ×´ï£¬ËãÁ¦2560TOPS£¬¿É½âËøÈ«Ïò3D ViTÊÓ¾õÄ£ÐÍ¡¢²ÕÍâ¾õÉíÓ±öµÈ¸ß½×¹¦ÄÜÌåÑé¡£
¡¤×ù²ÕÉÏ£¬Ultra°æ´îÔØæçÁú8797MaxÐ¾Æ¬£¬32+256GB´æ´¢£¬ÆÁÄ»Ë¢ÐÂÂÊ60Hz;Livis°æÉý¼¶ÎªæçÁú8797 EliteÆì½¢Ð¾Æ¬£¬48+256GB´æ´¢£¬ÆÁÄ»Ë¢ÐÂÂÊ90Hz¡£
µ«ÀíÏëÍ¬Ê±¸øUltra°æÌá¹©ÁËÒ»¸ö2ÍòÔªµÄÂíºÕÖÇÄÜÑ¡×°°ü£¬¿ÉÖ±½Ó²¹ÆëË«Ð¾Æ¬¡¢4¼¤¹âÀ×´ï¡¢ÖÇÄÜÈýÉ«ÐÇ»·´óµÆÓëÈ«³µµçÈÝ·À¼Ðµç¶¯ÃÅ¡£Ò²¾ÍÊÇËµ£¬Ultra°æ¼Ó2ÍòÔªÑ¡×°ºó£¬ÔÚÖÇ¼Ý¡¢×ù²Õ¡¢ºÀ»ªÅäÖÃÉÏ¼¸ºõÓëLivis°æ³ÖÆ½£¬Ê£ÏÂ4ÍòÔªµÄ²î¼Û£¬Î¨Ò»ºËÐÄÇø±ð¾ÍÊÇ800VÈ«Ö÷¶¯Ðü¼Ü¡£
¶ÔÓÚ¾ø´ó¶àÊý¼ÒÍ¥ÓÃ»§¶øÑÔ£¬Ë«Ç»Ë«·§¿ÕÆøÐü¼ÜÒÑ¾ÊÇ¸ß¶ËÊæÊÊµÄÌì»¨°å£¬È«Ö÷¶¯Ðü¼ÜµÄÌåÑéÌáÉý¸ÐÖªÓÐÏÞ¡£Òò´Ë£¬È«ÐÂL8µÄÐÔ¼Û±ÈÊ×Ñ¡ÊÇ35.98ÍòµÄUltra°æ£¬°´ÐèÑ¡×°2ÍòÖÇ¼Ý°ü¼´¿É¸²¸Ç¼¸ºõËùÓÐÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£
Livis°æ±¾¶¨¼Û¿ÉÄÜ²»¹»¾ªÏ²£¿
Ò»¸öºÜÓÐÒâË¼µÄ·´²îÊÇ£ºÕâÌ× ¡°µÍÅä¸ü»®Ëã¡± µÄÂß¼£¬ÔÚÈ«ÐÂL9ÉíÉÏÍêÈ«²»³ÉÁ¢¡£
ÔÚÈ«ÐÂÀíÏëL9ÉÏÊÐÊ×Åú¹ýÍò¶©µ¥Àï£¬ÊÛ¼Û50.98ÍòÔªµÄLivis°æ±¾Õ¼±È½Ó½ü90%£¬±ãÒË5ÍòÔªµÄUltra°æ½öÕ¼±È10%£¬ÕâËµÃ÷¸ß¶ËÓÃ»§¶ÔÈ«Ö÷¶¯Ðü¼Üµ×ÅÌ¡¢4¼¤¹âÀ×´ïË«ÂíºÕÖÇ¼ÝµÄ¸¶·ÑÒâÔ¸¼«Ç¿£¬Ô¸ÒâÎª¶¥ÅäÌåÑéÂòµ¥¡£
ÕÕÕâ¸öÂß¼ÍÆÑÝ£¬¶¨Î»ÉÔµÍµÄL8 Livis°æ±¾¸Ã³Ð½ÓÄÇÐ©¹»²»ÉÏL9¡¢µ«Í¬Ñù×·Çó¶¥¼¶ÅäÖÃµÄÓÃ»§£¬¶¨¼Û±¾¸Ã¸üÓÐ¹¥»÷ÐÔ£¬²ÅÄÜËº¿ªÊÐ³¡È±¿Ú¡£µ«ÏÖÊµÊÇ£¬41.98ÍòµÄLivis°æÎÈÎÈ¿¨ÔÚ40ÍòÃÅ¼÷Ö®ÉÏ£¬Ã»ÓÐ¸øÊÐ³¡ÁôÏÂÈÎºÎ ¡°¼Û¸ñ¾ªÏ²¡±¡£
Èç¹ûL8 Livis°æµÄ¶¨¼ÛÄÜÏÂÌ½µ½39.98Íò£¬½øÈë ¡°3 ×ÖÍ·¡± Çø¼ä£¬»á²»»áÖ±½ÓÕ¨³¡£¿
´ð°¸¼¸ºõÊÇ¿Ï¶¨µÄ¡£40ÍòÊÇ¹úÄÚ¸ß¶Ë¼ÒÓÃSUVµÄºËÐÄ¼Û¸ñ´ø£¬¾ºÆ·ÃÜ¼¯£¬ÓÃ»§¶Ô¼Û¸ñãÐÖµ¸ß¶ÈÃô¸Ð¡£Èç¹ûL8 LivisÄÜÒÔ39.98ÍòµÄ¼Û¸ñÌá¹©800VÈ«Ö÷¶¯Ðü¼Ü¡¢Ë«Ð¾Æ¬4¼¤¹âÀ×´ïÖÇ¼Ý£¬¼¸ºõÊÇ¶ÔÍ¬¼¶µÄ½µÎ¬´ò»÷¡£
ÏÖÔÚÕâÌ×ÓÃUltra°æÊØ×¡35Íò¼¶µÄ»ù±¾ÅÌ£¬ÓÃLivis°æ³Ð½Ó¸ß¶ËÉý¼¶ÐèÇó£¬ÔÙÓÃÁé»îµÄÑ¡×°°ü¸²¸ÇÖÐ¼äÓÃ»§ ¡ª¡ª ÕâÌ×²ßÂÔµÎË®²»Â©£¬¼¸ºõ²»»á³ö´í£¬µ«ÔÚÎÒ¿´À´Ò²È·ÊµÉÙÁËÒ»µãÆÆ¾ÖµÄÆÇÁ¦¡£
µ±È»£¬ÏÖÔÚ¾ÍÏÂ¶¨ÂÛ»¹ÎªÊ±ÉÐÔç¡£
ÏÂ°ëÄêµÄÀíÏë£¬»¹ÓÐL6»»´ú¡¢i8 ´¿µç¸Ä¿îµÈ¶à¿î²úÆ·Â½ÐøÂäµØ£¬¡°´¿µç+Ôö³Ì¡± Ë«²úÆ·Ïß½«Íê³ÉÈ«Ãæ¸üÐÂ¡£È«ÐÂL8×÷Îª³ÐÉÏÆôÏÂµÄ¹Ø¼ü³µÐÍ£¬²úÆ·Á¦ÒÑ¾Ã»ÓÐÃ÷ÏÔ¶Ì°å£¬±£ÊØµÄ¶¨¼ÛËäÈ»È±·¦»°Ìâ±¬µã£¬µ«ÒÀÈ»ÔÚÍ¬¼ÛÎ»²úÆ·ÓÅÊÆÁìÏÈ¡£
Ö»ÊÇÔÚÈç½ñµÄÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡£¬ºÃ²úÆ·´ÓÀ´¶¼²»Ï¡È±£¬Ï¡È±µÄÊÇÄÜÈÃÓÃ»§Á¢¿ÌÏÂµ¥µÄºËÐÄÀíÓÉ¡£µ±ËùÓÐÈË¶¼ÔÚ¾íÅäÖÃ¡¢¾íÌåÑé¡¢¾í¼Û¸ñµÄÊ±ºò£¬°´²¿¾Í°àµÄ±£ÊØ¶¨¼Û£¬¾¿¾¹ÊÇ´ÓÈÝ²¼¾Ö»¹ÊÇÓÌÔ¥¹ÛÍû£¬½ÓÏÂÀ´¼¸¸öÔÂµÄ½»¸¶Êý¾Ý£¬ºÜ¿ì¾Í»á¸ø³ö´ð°¸¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â