ºèÃÉÉÌÓÃ¼ÓËÙ£ºÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»ú£¬¶¨ÒåÆóÒµÏúÊÛ¹ÜÀíÐÂ·¶Ê½
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
6ÔÂ12ÈÕÖÁ14ÈÕ£¬»ªÎª¿ª·¢Õß´ó»á(HDC 2026)ÔÚ¶«Ý¸ËÉÉ½ºþ¾ÙÐÐ¡£´ó»áÆÚ¼ä£¬HarmonyOS È«ÐÂ°æ±¾¡¢ºèÃÉAIºËÐÄÄÜÁ¦ÒÔ¼°ÉúÌ¬È«ÐÂ³É¹û¼¯ÖÐÁÁÏà£¬È«·½Î»Õ¹ÏÖ³öºèÃÉÉúÌ¬Åî²ª·¢Õ¹µÄÇ¿¾¢ÊÆÍ·¡£
×÷ÎªÃæÏòÕþÆóÊÐ³¡µÄÉÌÓÃÖÕ¶ËÆ·ÅÆ£¬»ªÎªÇæÔÆÔÚÕ¹»áÆÚ¼äÁÁÏà²¢ÅûÂ¶ÁËºèÃÉÉÌÓÃÉúÌ¬µÄ×îÐÂ³É¹û¡£
ºèÃÉÉÌÓÃ¼ÓËÙ¶È£º´ÓÁãÆð²½µ½ÐÇºÓèè²
»ªÎªÇæÔÆÒÔ¡°ÇæÔÆÖ±ÉÏ£¬¹²´´ÐÂ¾³¡±µÄ×ËÌ¬£¬ÔÚÕ¹»áÖÐ½»³öÁËÒ»·Ý°ÁÈËµÄ³É¼¨µ¥¡£Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬»ªÎªÇæÔÆÔÚ¶Ì¶ÌÒ»ÄêÊ±¼äÄÚÊµÏÖÁË¿çÔ½Ê½Ôö³¤ÃæÏòÏÈ·æÐÐÒµ¿Í»§µÄ¡°ÇæÔÆÐÇºÓ¼Æ»®¡±µÄÁªºÏ´´ÐÂÒÑ¸²¸Ç13¸öÐÐÒµ¡¢1800+¿Í»§;ÆóÒµ°²È«¡¢ÆóÒµ¹ÜÀíµÈÁìÓòµÄÁªºÏ´´ÐÂÉÏÒ²ÓÀ´È«Ãæ±¬·¢£¬Ä¿Ç°ÒÑÐ¯ÊÖ35¼Ò»ï°é¹²Í¬´òÔìÆóÒµ°ì¹«ÊýÖÇ»¯µ××ù£¬ÎªÕþÆó¿Í»§Ìá¹©¸ü¾ßÏµÍ³ÐÔºÍ°²È«ÐÔµÄÒÆ¶¯°ì¹«ÄÜÁ¦¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ºèÃÉÉúÌ¬ÒÑ¿çÔ½Àï³Ì±®Ê½½Úµã£¬´îÔØHarmonyOS 6µÄÖÕ¶ËÉè±¸ÒÑÍ»ÆÆ6600ÍòÌ¨£¬Ó¦ÓÃÊÐ³¡¿ÉËÑË÷Ó¦ÓÃ¼°Ôª·þÎñÊýÁ¿Í»ÆÆ40Íò£¬¸²¸ÇÓÃ»§Éú»îºÍ¹¤×÷µÄ·½·½ÃæÃæ£¬ÎªÉÌÓÃÊÐ³¡µÄÈ«ÃæÆÌ¿ªµì¶¨ÁË¼áÊµ»ù´¡¡£
ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬»ªÎªHDCÆÚ¼ä£¬HarmonyOS6.1ÉÌÓÃ½â¾ö·½°¸ÑÐÌÖ»áÔÚ¶«Ý¸Í¬²½ÕÙ¿ª£¬À´×ÔÒµ½çÖ÷Á÷µÄEMM³§ÉÌ¡¢ÐÐÒµ×¨¼Ò¼°ÇþµÀ»ï°é´ú±íÆë¾ÛÒ»ÌÃ£¬Î§ÈÆÒÆ¶¯ÖÕ¶Ë°²È«¼¼Êõ¡¢ÆóÒµÒÆ¶¯¹ÜÀí·½°¸µÈ½øÐÐÉîÈë½»Á÷£¬Ö±ÃæÆóÒµÊý×Ö»¯Í´µã¡£
ÆÆ¾ÖÏúÊÛ¹ÜÀí£ºÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»úµÄ¡°Ó²ºË¡±ÊµÁ¦
Ãæ¶ÔÆóÒµÔÚÓªÏúÔö³¤ÖÐÆÕ±éÃæÁÙµÄ¡°¿ÍÔ´ÄÑ³Áµí¡¢ÈËÐ§ÄÑÌáÉý¡±Í´µã£¬»ªÎªÖÕ¶ËÐÐÒµ½â¾ö·½°¸×¨¼ÒÔÚ»áÉÏ·ÖÏíÁË×îÐÂ½øÕ¹£¬²¢ÁªºÏºÏ×÷»ï°éÕýÊ½ÍÆ³öÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»ú½â¾ö·½°¸¡£¸Ã·½°¸ÒÀÍÐHarmonyOSµ×²ã¼Ü¹¹°²È«Óë¶Ë²àAIÄÜÁ¦£¬¾«×¼Ãª¶¨¡°ÏúÊÛ¹ÜÀí¡±Óë¡°ÏúÊÛÔö³¤¡±Á½´óÎ¬¶È£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÆóÒµÏúÊÛ¹ÜÀíµÄµ×²ãÂß¼¡£
È«Óò¿ÉÊÓ£¬ÈÃÏúÊÛ¹ý³Ì¡°Í¸Ã÷»¯¡±¡£ÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»úÒÀÍÐHarmonyOSµ×²ãÄÜÁ¦£¬ÔÚºÏ¹æÇ°ÌáÏÂÊµÏÖÏúÊÛ¹µÍ¨Êý¾Ý¡¢ÐÐÎªÊý¾ÝÒÔ¼°¿Í»§Êý¾ÝµÄÏµÍ³¼¶°²È«Áô´æ£¬´ÓÍ¨»°Â¼Òô¡¢¶ÌÐÅ¼ÇÂ¼£¬µ½Íâ³ö¶¨Î»¡¢Ó¦ÓÃÊ¹ÓÃ£¬ÔÙµ½¿Í»§ÐÅÏ¢¡¢¸ú½ø¹ì¼£¼°ÒâÏò±êÇ©£¬ÆóÒµµÃÒÔ¹¹½¨ÍêÕû¡¢ÕæÊµ¡¢¿É×·ËÝµÄ¿Í»§¾Óªµµ°¸¡£ÕâÒâÎ¶×Å£¬¹ýÈ¥É¢ÂäÔÚÔ±¹¤¸öÈËÉè±¸ÖÐµÄ¿Í»§×ÊÔ´£¬¿ªÊ¼³ÁµíÎªÆóÒµ¿É³ÖÐøÔËÓªµÄÊý×Ö×Ê²ú¡£
×Ê²ú¼Ó¹Ì£º¹¹ÖþÆóÒµ¡°´ø²»×ß¡±µÄ»¤³ÇºÓ¡£ÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»úÍ¨¹ýÊÖ»úºÅÍÑÃô¡¢¿Í»§Éç½»ÕËºÅ¼ÓÃÜ¡¢Ò»¼ü½â°óµÈ»úÖÆ£¬ÓÐÐ§½µµÍÔ±¹¤ÀëÖ°¡¢Éè±¸ÒÅÊ§´øÀ´µÄ¿Í»§×ÊÔ´Á÷Ê§·çÏÕ;Í¬Ê±£¬¿ÉÉèÖÃÁéÃôµÄ¡°µç×ÓÎ§À¸¡±¹æÔò£¬Ò»µ©¹µÍ¨¹ý³ÌÖÐ³öÏÖ´¥·¢Ãô¸Ð´Ê»òÎ¥¹æ²Ù×÷£¬½«¼´Ê±Ïò¹ÜÀíÕßÔ¤¾¯£¬½«·çÏÕ×è¶ÏÔÚÃÈÑ¿×´Ì¬¡£
ÖµµÃÆÚ´ýµÄÊÇ£¬Î´À´ÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»ú»¹½«Éî¶ÈÍÚ¾òAIÄÜÁ¦¡£ÀýÈç¼´½«ÂäµØµÄ¡°AIÊµÊ±¸¨Öú¡±¹¦ÄÜ£ºÔÚÓÚ¿Í»§¹µÍ¨¹ý³ÌÖÐ£¬¿ÉÖÇÄÜÆ¥Åä¿Í»§ÐÅÏ¢¡¢ÍÆ¼ö×î¼ÑÓ¦´ð»°Êõ¡¢×Ô¶¯Éú³É¹µÍ¨ÕªÒª²¢»æÖÆ¾«Ï¸»¯µÄ¿Í»§»Ïñ£¬¶ÔÓÚÏúÊÛÈËÔ±¶øÑÔ£¬ÕâÏàµ±ÓÚÓµÓÐÁËÒ»Î»È«ÌìºòÔÚÏßµÄÖÇÄÜÒµÎñ¹ËÎÊ;Î´À´£¬»¹½«¼¯³ÉAIÓªÏúÊÖ»ú¡¢AIÍâºôÊÖ»ú¡¢AIÖ±²¥ÊÖ»úµÈ¸´ºÏÄÜÁ¦£¬´òÍ¨¹«ÓòÒýÁ÷¡¢Ë½ÓòÔËÓªÓëÎÞÈËÖ±²¥µÄÈ«Á´Â·×Ô¶¯»¯£¬Í»ÆÆÈËÁ¦·þÎñÏìÓ¦µÄÌì»¨°å¡£
¼ÛÖµÉýÎ¬£ºÖØ¹¹ÆóÒµ¡¢Ô±¹¤Óë¿Í»§µÄ¹ØÏµ
ÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»ú½â¾ö·½°¸µÄÍÆ³ö£¬²»½öÊÇÒ»´Î¹¤¾ßµÄµü´ú£¬¸üÊÇ¶ÔÆóÒµÏúÊÛ¹ÜÀíµ×²ãÂß¼µÄÖØ¹¹¡£
¶ÔÆóÒµ¶øÑÔ£¬ÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»úÈÃ¸ßÆµµÄ¿ÍÇé¹µÍ¨²»ÔÙÊÇÄÑÒÔÁ¿»¯µÄ³É±¾£¬¶øÊÇ×ª»¯Îª¿ÉÊÓ»¯µÄ¹ÜÀíÖ¸±êÓë³Áµí×Ê²ú£¬¼¤»î³ÁË¯¿Í»§£¬¸´ÖÆÏú¹Ú¾Ñé£¬´òÔì¿É¹æÄ£»¯µÄÔö³¤ÒýÇæ;ÓÚÔ±¹¤£¬AI»¯Éí³ÉÎª×î¶®ÒµÎñµÄÖÇ»ÛÖúÀí£¬·±ËöµÄÊÖ¶¯¼ÇÂ¼³ÉÎªÀúÊ·£¬¸üÍ¨¹ýÊµÊ±»°Êõ¸¨ÖúÓëÖªÊ¶¿â°ó¶¨£¬´ó·ùÌáÉýÐÂÈËµÄÒµÎñËØÑø¡£ÆóÒµ¹ÜÀí¸ü¼Ó¹æ·¶;ÓÚ¿Í»§£¬ËûÃÇ½«»ñµÃ7¡Á24Ð¡Ê±¼´Ê±ÏìÓ¦Óë¸ü¾«×¼¡¢¸ü×¨ÒµµÄ·þÎñÌåÑé£¬Ëõ¶ÌµÈ´ýÖÜÆÚ£¬ÂúÒâ¶ÈÓë¶ÔÆ·ÅÆµÄÐÅÈÎ¸ÐËæÖ®ÏÔÖøÌáÉý¡£
ÇæÔÆAI¹¤×÷ÊÖ»úµÄÍÆ³ö£¬²»½ö½â¾öÁËÆóÒµ¡°¿ÍÔ´³Áµí¡±µÄÈ¼Ã¼Ö®¼±£¬¸üÓÃ¶Ë²àAI´ò¿ªÁË¡°ÏúÊÛÔö³¤¡±µÄÎÞÏÞÏëÏó¿Õ¼ä¡£´ÓHDC 2026µÄÎèÌ¨·ÅÑÛÎ´À´£¬»ªÎªÇæÔÆ½«ÒÔºèÃÉÎª¸ù£¬ÒÔAIÎªÒí£¬ÖúÁ¦ÆóÒµÔÚÊý×Ö»¯ÀË³±ÖÐÇæÔÆÖ±ÉÏ£¬ÊµÏÖÕæÕýµÄÊýÖÇ»¯ÌÚ·É¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â