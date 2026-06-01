5月29日，2026粤港澳大湾区国际汽车博览区正式拉开帷幕。

在本届车展上，鸿蒙智行展台无疑是最具看点的展台之一。从百万级尊界S800 Grand Design典藏大观，到旗舰SUV全新一代问界M9系列、旗舰MPV智界V9，再到面向年轻家庭用户的尚界H5焕新版预售，鸿蒙智行带来的不只是五大品牌15款车型集体亮相，而是一套覆盖15万至200万元价格带、满足不同用户圈层需求的完整产品体系。

这也是本届车展鸿蒙智行最值得看的地方：它一边继续“向上冲”，在高端、豪华甚至超豪华市场建立新的中国品牌表达;另一边则通过尚界H5这样的车型“向下扎”，深入主流家用市场。前者决定品牌高度，后者决定市场厚度。

尊界领衔，旗舰车型集体上新

毫无疑问，鸿蒙智行正在高端市场建立越来越清晰的存在感。

本次车展上，尊界带来了全新Grand Design典藏大观系列，首款车型尊界S800 Grand Design典藏大观开启预订，预售价格160万- 200万元。新车以 "锦绣" 为设计主题，远山青黛与旭日曜金两款专属车色，将东方美学与现代工艺结合在一起;全车“以金为脉”的设计语言，从车头金色中轴线到车尾专属标识，尽显克制而尊贵的奢华感。

现款尊界S800上市 12个月累计交付已突破18500台，连续8个月稳居百万豪车销量冠军，这意味着，中国品牌在超豪华市场已经不再只是“试水”，而是在真正进入传统豪华品牌长期占据的话语场。

问界家族则继续扮演鸿蒙智行的中坚力量。全新一代问界M9上市后首次亮相大型车展，47.98万元起的售价，搭配140项技术创新，再次强化其大型豪华SUV标杆定位。Ultimate领世加长版首创四零重力座椅布局，二排智慧旋转座椅可实现侧坐观景、围炉对坐等多种模式，把车内空间的想象力进一步打开。

另一边，上市19天交付破万的问界M6，则以25.98万元起的价格，为年轻用户带来了标配896线双光路激光雷达的越级体验。

智界展台的焦点，则是被称为“MPV科技车皇”的智界V9。新车售价38.98万至51.98万元，上市48小时大定突破10500台。6033L超大舱内空间、双零重力旋转座椅、后轮转向、2400MPa侧门防撞梁等配置，让它在空间、舒适、驾控和安全层面都对传统MPV形成了明显冲击。

享界S9/S9T轿旅双车则延续热销态势，累计交付突破60000台，连续7个月稳居30万以上新能源轿车销量冠军。月绒白、星玫粉等热门车色亮相，也进一步强化了享界“科技豪华”的品牌标签。

尚界H5焕新升级：15万级家用SUV怎样才算买的值？

高端旗舰代表品牌高度，但如果把目光从“最贵的车”移开，会发现尚界H5焕新版其实是本届鸿蒙智行展台上更接近普通家庭真实生活的一款车。

新车预售价16.98万元起，用七大升级回答了一个很现实的问题：15万级家用SUV，到底怎样才算买得值？

过去几年，家用SUV市场卷大屏、卷续航、卷参数，很多产品看上去配置很满，但真正落到家庭用车场景里，用户在意的往往更具体：坐得舒不舒服，老人孩子安不安全，后排热不热，长途累不累，停车省不省心，后期用车贵不贵。

尚界H5这次升级，方向很清楚，就是把这些家庭高频痛点逐个补齐。

比如新增W-HUD抬头显示，减少驾驶者低头看屏幕的频率，大幅提升行车安全性;中控大屏升级为15.6英寸随动屏，支持前后左右四向调节及智能迎宾功能，主驾入座自动转向，兼顾了便捷性和仪式感;

舒适性方面，主驾座椅新增腰托和坐垫调节，副驾升级为准零重力座椅，前排座椅新增8点按摩，后排座椅也加入3档通风和加热。配合靠背角度调节与纯平地板，全家出行都保证能有舒适乘坐体验。

座舱质感同样有明显提升。车内顶棚升级为超纤绒材质，方向盘管柱及空调出风口覆盖件由粗皮纹升级为细皮纹，256色氛围灯从3处增加至10处。新增琥珀棕内饰，以及馥蕾红、原野绿两款车漆，再加上20英寸新款轮毂，也让这台家用SUV多了几分年轻家庭想要的个性表达。

但对家庭用户来说，真正的底线仍然是安全。

尚界H5采用九横五纵超强车身框架，全系配备7安全气囊，并搭载华为乾ADS 4.1辅助驾驶系统。它在C-NCAP测试中获得超五星安全评价，在中保研C-IASI测评中也取得全优评价。对于家庭用户买车，本质上买的是对家人的确定性保护。

空间方面，尚界H5也没有只停留在“够大”。2840mm轴距、后排1020mm腿部空间、1023mm头部空间、30余处储物空间，再加上纯电版124L电吸电弹前备箱、601L后备箱容积，以及后排放倒后最高1837L扩展空间，无论是日常通勤、全家出游，还是露营装载，都能覆盖得更从容。

动力方面，新车提供纯电和增程两种选择。纯电版CLTC最高续航655km，百公里电耗最低13.4kWh;增程版CLTC纯电续航235km，满油满电综合续航1360km，百公里油耗4.44L，每公里成本仅0.33元，比同级燃油车节省一半以上的油费。

体系化作战，鸿蒙智行真正的底牌

从15万级尚界H5，到200万级尊界S800，鸿蒙智行用短短几年时间，搭建起了一套横跨主流家用、高端豪华和超豪华市场的产品矩阵。但比车型数量更关键的，是背后的体系化能力。

统一的鸿蒙座舱体验、统一的辅助驾驶能力、统一的服务标准和生态打法，让鸿蒙智行不再只是依靠某一款爆款车型冲锋，而是进入了多品牌、多价格带、多圈层协同作战的新阶段。

所以，本届粤港澳车展看鸿蒙智行，不能只看谁最贵、谁最豪华。尊界S800负责把天花板抬高，问界M9、智界V9负责稳住旗舰形象，而尚界H5焕新版则回答了另一个关键问题：当智能化、舒适性和安全能力进入15万级家用SUV市场后，普通家庭能不能真正用得上、用得起、用得安心。

这也是尚界H5焕新版最值得被关注的地方。因为对于年轻家庭用户来说，它才算是真正的“实用好车，一步到位”的选择。