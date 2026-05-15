5月15日下午，鸿蒙智行首款旗舰MPV――智界V9正式上市，官方指导价39.98-52.98万元，与此前公布的预售价保持一致。新车共推出Max、Max+、Ultra和Ultra+四款配置。奇瑞董事长尹同跃在发布会上宣布，自4月22日开启预售以来，智界V9小定量已突破40000台。

华为常务董事、终端BG董事长余承东更是亲自站台，整场发布会金句频出，直言 "智界V9就是MPV中的MVP"，并毫不避讳地将矛头直指百万级标杆丰田埃尔法，从价格、配置、科技、空间到操控进行了全方位 "降维打击"。

入门即旗舰

智界 V9 最让同行感到压力的，不是它有多少黑科技，而是它的配置逻辑。

这次智界V9全系标配896线双光路图像级激光雷达、华为乾智驾ADS 4、±7°主动后轮转向技术、13个安全气囊、二排零重力座椅、环宇三联屏等核心配置体验。

这意味着，即便是39.98万元的入门版Max，你也能享受到和52.98万元顶配版完全相同的智能驾驶体验和基础安全配置。这种 "核心科技不打折" 的产品策略，在40万级MPV市场是前所未有的。

仔细对比智界V9四大版本的配置差异，我们可以发现Max+和Ultra的性价比最高。43.98万元的Max+新增HUD、二排吸顶屏、双电机四驱+双腔空悬，几乎称得上的“顶级旗舰”体验。而46.98万元的Ultra版加入了旋转零重力座椅、前排电动门等特色配置，场景应对更灵活。至于52.98万元的Ultra+版，其实更多的提供了用户情绪价值方面的东西。

因此，从配置表来看，华为这次无疑真的下了血本。余承东所说的“要让每一位智界V9的用户，都能体验到华为最顶尖的技术”，真正落到了实处。

九大黑科技，全面碾压百万埃尔法

整场发布会上，智界V9的PPT中出现最多的身影，就是曾经MPV市场的标杆―丰田埃尔法。

在智驾方面，智界V9全系标配华为乾智驾ADS 4，并且接下来还会成为首批升级ADS 5的旗舰车型，搭载全球量产最高规格的896线双光路图像级激光雷达，配合5颗4D毫米波雷达、12个高清摄像头和16个超声波雷达。相比之下，埃尔法的智驾系统几乎等同于没有;

空间表现上，智界V9车身尺寸为5359×2009×1879mm，轴距达到惊人的3250mm，采用 2+2+3七座布局。对比埃尔法3000mm的轴距足足长了250mm，相当于多了一拳多的腿部空间。

更值得一提的是，二排双旋转零重力座椅，支持45°迎宾、90°观景和180°对坐三种模式，可拓展出超10种车内空间布局。180°旋转后，二排与三排座椅可形成面对面的交流空间;配合三排放倒，还能形成2.06m×1.57m的纯平大床模式。而埃尔法的二排座椅只能前后调节，智界V9不仅能旋转，还支持机械按摩、腿托脚托加热、通风等等。

针对大型MPV普遍存在的操控笨重问题，智界V9全系标配后轮主动转向系统，后轮最大转角±7度，最小转弯半径仅5.35米，比很多中型SUV还小。Max+以上车型标配双腔空气悬架，滤震更舒适。

座舱内饰方面，智界V9采用环宇三联屏设计，12.3英寸仪表+15.6英寸中控+10.25英寸副驾屏，后排配备21.4英寸3K吸顶娱乐屏，鸿蒙座舱4.0支持多屏无缝流转。此外，智界 V9还配备了10.9L车载冰箱、森林级制氧系统、智能隐私调光玻璃、64色氛围灯和华为 SOUND音响系统。这些配置，在埃尔法上要么没有，要么需要花几十万选装。

动力方面，智界V9全系搭载1.5T华为雪^智能增程系统，增程器最大功率115kW，热效率高达43.23%，亏电油耗仅4.44L/100km。提供单电机后驱和双电机四驱两种版本，四驱版综合功率370kW，零百加速仅5.8秒。

续航方面，CLTC纯电续航有 158km、210km、223km 三种版本，综合续航最高可达1320km。日常通勤用纯电足够，长途出行也不用频繁补能，彻底解决了纯电MPV的里程焦虑。

高端MPV进入“智能定义豪华”时代

智界V9的上市，标志着高端MPV市场正式进入了一个新的阶段。过去，高端MPV的豪华是用 "真皮、桃木、大尺寸" 来定义的;而现在，华为用 "算力、算法、生态" 重新定义了豪华。

当896线激光雷达成为标配，当 "车位到车位" 智驾成为标配，当后轮转向成为标配，那些还在靠品牌溢价卖车的传统豪华 MPV，毫无疑问将快速被新时代淘汰。

"以前商务接待只能选GL8和埃尔法，现在终于有了更好的选择。" 智界V9凭借华为的技术优势和品牌影响力，很可能会抢走一部分埃尔法的用户，尤其是那些注重科技体验和实用性的年轻企业家。

不过，4万张预售订单虽然说明市场对华为技术体系仍有较强信心，但订单背后的真金白银――交付量、用户口碑、长期可靠性，才是智界V9接下来真正的考验。