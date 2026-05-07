五一刚过，鸿蒙智行旗下享界品牌全新硬派越野SUV的路试伪装照在全网刷屏。

这是继享界S9/S9T双车系列站稳高端轿车市场后，北汽与华为联合打造的享界品牌首次切入硬派越野赛道，也是余承东此前在直播中承诺的“2026年秋季发布的硬派越野新品”，首次露出接近量产的真身。

从路试谍照来看，新车彻底坐实了“硬派方盒子”的产品基调，整体轮廓采用经典方正造型，车身线条平直凌厉，型面饱满富有力量感，视觉观感与奔驰大G、路虎卫士等有着异曲同工之妙，同时在细节上又有专属标识度。

最吸引人的自然是前脸设计。新车有望采用竖置矩形灯组，内部双光源设计，上半部分为半圆形LED灯带，下半部分为完整的圆形发光单元，左侧还有璀璨星光光源点缀，搭配最上方的一体式贯穿灯带，非常独特，即便在重度伪装下也能一眼识别。

车身侧面进一步强化了硬派气场，修长的车头、平直车顶与贯穿腰线相得益彰。外扩的轮眉进一步烘托出越野属性，同时配备了车顶行李架与半隐藏式门把手，兼顾实用性与精致感。

从车身比例推测，新车车长预计超过5.1米，宽度接近2米，体量感十足，足以支撑中大型乃至全尺寸的车内空间布局。车顶位置基本可以确定搭载华为最新的 896 线双光路图像级激光雷达，为高阶智能驾驶提供了核心硬件支撑。

核心技术层面，这款享界硬派越野SUV延续了鸿蒙智行家族 “华为全栈技术赋能” 的核心优势，在智能驾驶、动力底盘与智能座舱三大维度，都展现出颠覆传统硬派越野赛道的实力。

智能驾驶方面，新车搭载华为最新的乾智驾ADS 5系统，这套系统实采用WEWA 2.0架构，在云端引入Multi-Agent群体博弈技术，博弈能力较上一代提升10倍，能更精准地理解复杂路况与驾驶潜规则，官方数据显示可将行车事故风险降低50%;

动力与底盘架构上，新车将提供增程与纯电两种动力版本，全面覆盖不同用户的出行需求。其中增程版本预计搭载华为成熟的雪^智能增程系统，延续长续航、低油耗的优势，彻底消除越野场景的续航焦虑;纯电版本则有望搭载华为巨鲸 800V 高压平台，支持超快充补能;

而最受行业关注的底盘，新车并未采用传统硬派越野标配的非承载式车身，而是选择了承载式车身结构，高配车型将提供空气悬架选装，配合华为途灵智能底盘与DATS智能防滑系统，实现城市通勤的舒适性与非铺装路面的通过性的双向兼顾。

这也印证该车并非主打极致重度越野，而是瞄准 “城市通勤为主、轻越野为辅” 的主流消费群体，打造更贴合大众用户真实需求的智能豪华越野产品。

作为中国硬派越野 “开山鼻祖”，北汽是国内唯一拥有60年完整军工越野研发积淀的车企。1965年其自主研发的BJ212列装部队，填补了国内军用轻型越野车空白，这款服役超半世纪、产销破百万的车型，奠定了北汽的军工越野核心根基。

同时，北汽凭借与戴姆勒数十年深度合作，深度吸收奔驰G级的越野研发精髓，旗下BJ80 对标奔驰大G，成为国产高端硬派越野标杆。此次与华为联手打造享界硬派 SUV，既拥有比多数竞品更深厚的越野制造积淀，又在高阶智驾、智能座舱的用户体验上形成了明显的代差级竞争力。

从此次曝光的伪装谍照来看，这款享界硬派越野SUV已经进入量产前的最终路试阶段，预计9-10月正式交付。这款融合了北汽60年军工越野制造基因与华为全栈智能技术的全新产品，不仅是鸿蒙智行在越野赛道的首次重磅试水，更是华为智能汽车解决方案在硬派出行场景的一次全新落地，值得大家关注。