行业卷了几年的激光雷达智驾军备竞赛，终于有人回头看了一眼座舱里面。前几天，华为乾正式发布鸿蒙座舱HarmonySpace 6，看完这次新座舱的升级与改变，我们第一次觉得：未来智能座舱，应该不过如此。

说实话，过去这几年，智能汽车行业的“感知革命”，基本只发生在车外，智驾激光雷达从1颗卷到3～4颗，感知能力狂飙突进。可回到座舱，舱内安全却几乎原地踏步。

儿童遗留检测靠的还是座椅重力传感器;疲劳监测只认眨眼和打哈欠简单动作，驾驶员戴个墨镜就直接让系统失明，更别提分心驾驶、乘客危险动作、物品遗落等高频场景，大多只是车机弹一句冰冷提示。

行业都在卷 “车开得有多安全”，却没人认真回答：座舱里的人，该如何被安全守护？HarmonySpace 6这次干的事，就是把华为乾智驾的融合感知逻辑搬进车内，给座舱，也装上一套高性能感知系统。

行业唯一：三合一舱内多模态感知系统

HarmonySpace 6首发搭载AMS舱内AI多模态感知系统，是目前行业唯一的三合一融合感知硬件组合，相当于给座舱装上了一双“明亮、有智慧”的眼睛，既看得见，又看得准、认得全。

硬件层面上，这套系统由“800万像素RGB摄像头+200万像素红外摄像头+高精度星闪传感器”组成。其中，RGB摄像头负责全舱高清摄录，兼顾旅拍、视频通话等娱乐场景;红外摄像头确保在隧道、夜晚等暗光环境的正常工作;星闪传感器则干了最“魔法”的事――精准指向定位，实时捕捉人体心跳和呼吸频率变化。

简单地说，有了AMS系统，HarmonySpace 6是能完全“懂生命“的智慧座舱。

在实际场景中，比如儿童被独自留在车中，AMS系统的星闪传感器通过高精度活体检测和在位识别，即使孩子坐着不动，系统也能2秒内完成识别、预警、推送三件事――车机提示、小艺语音播报、车主APP同步推送;如果孩子把头探出车窗，摄像头第一时间识别，小艺发出语音提醒，同时自动锁止车窗，全程无需驾驶员任何操作，从风险识别到动作处置，形成完整闭环。

针对驾驶员的安全守护，AMS系统不仅能识别眨眼、打哈欠、低头看手机、视线偏离等面部与肢体动作，还能通过捕捉驾驶员的心跳、呼吸频率变化，预判疲劳状态，哪怕驾驶员戴着墨镜、口罩，在夜间暗光环境下，依然能保持99%以上的识别准确率。

更关键的是，它不只是弹个"注意休息"的提示，小艺智能体会说“检测到你已出现疲劳驾驶迹象，前方2.5公里处有服务区，是否为你导航前往？我已为你调低空调温度、打开车窗通风，并切换提神的音乐歌单”。预警、导航建议、车内环境调节，一句话，全做完了。

小艺再进化，一句话同时干多件事

AMS是座舱的“眼睛”，这次基于MoLA 2.0架构升级的小艺智能体，就是整个座舱的“超级大脑”。

这次小艺智能体升级到了千亿级端到端大模型，最直观的变化就是你不用再说“完整句”了。比如给它一个比较刁钻的指令：“水库旁边有没有能踢球的地方，最好离高速口近一点？”，主流语音助手可能完全无法理解，但小艺会直接规划出三个选项，包括地图定位、距离、离最近高速口的时间全部列好，没有追问，没有转圈，整个过程仅耗时几秒钟时间。

以前的车机AI语音是"一问一答"：你说一句，它处理一句，然后等你下一句。新一代小艺是"多脑协同"，无缝联动和跨域调用导航、车控、应用等全车Agent。比如“帮我缴一下当前停车场的停车费、然后导航去公司，顺路点一杯冰美式，少冰无糖，再把空调调至24度，放一首轻松的歌。”

停车缴费、导航规划、外卖下单、车控、音乐――五件事，一句话，全流程执行，不需要中

途再开口。

更重要的是，小艺智能体能够完全承接AMS系统的感知数据，实现场景化的主动守护。比如当AMS系统检测到后排儿童睡着后，小艺会自动调低后排屏幕的音量、关闭后排氛围灯、调小空调出风口风量，避免打扰孩子休息等。

极致影音升级，座舱体验更豪华

在HarmonySpace 6新一代智能座舱中，影音娱乐的升级诚意也非常大。

鸿蒙座舱这次带来了“蝶羽双联屏”，采用双17.2英寸，双3.4K分辨率，以及行业首发的21：10超宽屏比例。比16:9的车机屏宽出一大截。看视频黑边少了，视野铺开的沉浸感更真实。更实用的是屏幕高度降低了――以前大屏往那一放，正前方的视野多少会被遮一点，这次大幅改善。

同时，还首发了行业唯一的 “云晰柔光” 技术，通过半导体级工艺实现了99%以上的干扰光消除，即使强光直射下屏幕依然保持清晰通透，没有反光、眩光。

HUAWEI SOUND音响迎来全面升级，新增AI调音魔法，支持260项专业混音参数调节，打造个人专属音色，可以一键分享给其他车主;AI环绕声场自动识别歌曲，实时渲染出”音乐厅声场”，听歌更沉浸;无麦K歌3.0版本加了AI实时修音、高音辅助、趣味音效等功能，玩法更多样;车内外语音交互新增哨兵模式远程对讲、车外AI变声、环境透声等模式，大幅提升出行安全。

智能座舱，是时候该卷起来了

智能电动汽车行业很卷，但过去更多地在卷舱外行驶安全。车企们疯狂卷智驾的算力、传感器性能、和算法体验，却忽略了和用户最亲密、最常用的智能座舱。

这次鸿蒙座舱的HarmonySpace 6，用AMS舱内AI多模态感知系统，补上了智能汽车舱内安全的最大短板，更通过与小艺智能体、极致影音体系的深度融合，构建了一套 “感知-决策-执行-反馈” 的完整闭环。

以前的座舱，可能是车上的一块屏、一套服务工具，而现在的HarmonySpace 6则变成了真正会看、会懂、会保护、会主动照顾你的出行“守护者”。这，才是智能座舱该有的革命。