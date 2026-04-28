4月27日，领克900旗舰大五座正式上市。三个版型，官方指导价29.98万元至34.58万元，与之一同公布的还有一组更加令人坐不住的数字――限时置换价25.48万元至30.08万元。

一台搭载闭式双腔空气悬架、拥有5米2全尺寸奢享空间、标配双8295智能座舱的大型混动SUV，起售价直接冲到25万元出头。这何止是内卷，更是彻头彻尾的掀桌子。

“大五座”愈加泛滥

眼下国内中大型SUV市场，呈现出了新品井喷爆发趋势。不少车企都开始主推“双子星”旗舰战略，一台瞄定高端主打六座旗舰，另一台同款下放给大五座，满足不同人群需求。而这两台车最大的差别，就是座位数不同，其余设计、硬件配置、智能化均大差不差。

说实话，领克900五座版的做法也如出一辙。但看似相同，实则核心逻辑却截然不同。领克900这次没有从大六座上直接做减法，而是基于SPA Evo旗舰架构平台，从底层出手，用原属于六座旗舰的空间冗余，重新分配每一寸座舱，将“空间”真正还给了二排乘客和后备箱。

SPA Eva是吉利专门为大型电混车正向开发的旗舰架构，电池组嵌入底盘中部，不侵占座舱纵向空间;后悬结构优化，后备箱纵深可延展至1350mm;二排地板纯平，座椅滑轨行程达170mm。这些底层平台特性带来了5240mm车长、3160mm轴距、以及88.2%的座舱得得房率和6.16m²的套内面积。

这些数字放在五座SUV里本身就是一种降维打击。更别提，领克把这笔空间账算到了刀刃上。

把“将就位”变成了“VIP座”

传统五座SUV有一个藏在暗处的潜规则：二排中间座位注定是“将就位”，坐垫短、靠背硬、无加热、无支撑，五人出行意味着有人必须妥协。

在领克900五座版身上，率先掀翻了这一旧疾。二排三张座椅等宽，全系标配加热，两侧座椅更是拉满通风和16点气动按摩。座椅宽度达到了1350mm，腿部空间1120mm，1.8米身高的成年人坐进去，膝盖前方仍有三拳余裕。

这意味着即便是五人满载出行，也没有人需要“凑合”。

更进一步，领克还提供了150°超大仰角配合一体式电动腿托一键展开，瞬间让后排进入头等舱模式。中央扶手放下，秒变“大四座”头等舱形态;收起扶手，恢复奢阔大五座。

这还不止，领克900还首发了“童梦空间”，二排腿托可呈90°角完全抬起，行成一个1.35mx0.85m的纯平平面，坐垫与腿托之间的高差不超过5mm，孩子直接就能安稳午睡。对于带娃长途出行的家庭而言，一个不需要任何“手动改装”的儿童休息区，胜过了任何花里胡哨的功能。

同样，后备箱标准状态下容积已高达1030L，二排座椅前移后拓展至1215L，纵深可达1350mm，可以直推整辆山地车、不折叠滑雪板、带上高尔夫球包和全套露营装备。还带有80L下沉式隐藏储物箱和全车47处灵动储物空间。

从这角度来看，领克900五座版的产品定义非常成功。先花大把力气做好空间架构这座地基，然后每一寸内部设计都在复盘用户的真实场景。“好用”比“看上去大”重要得多。

真正的“场景之王”

发布会上，领克给这台车起了一个外号叫“场景之王”。它除了满足全家庭出行的野心之外，在户外场景的拓展能力上，也是国内同类竞品SUV中首屈一指。

首先，无界天地门。“地门”放下后承重300公斤，三位成年人可以并排坐在车尾，把它当作户外观景平台。这不是一个花架子――对于露营、垂钓、车尾派对而言，它是真正的“户外客厅”;

其次，2吨拖挂资质与6.6kW外放电。全系标配可收缩电动拖车钩和车顶行李架(静态承重300公斤、动态100公斤)，配合6.6kW外放电功能和220V电源接口，这台车可以合法拖着一辆房车出行，也可以同时给电磁炉、投影仪、咖啡机供电;

最后，9L车载冷暖冰箱支持零下6℃至50℃调温，24小时离车不断电;闭式双腔空气悬架带五档高度调节，范围105mm，走烂路、爬陡坡地库时可提升车身防托底。领克没有因为这是一款五座版本，就把这些大型SUV应有的机械素质“优化”掉。

智能化够强，但也略有遗憾

在时下大家最看重的智能化方面，领克900五座版的实力依然很强。

智能座舱上，全系标配双高通骁龙8295芯片，标配30英寸6K一体式天际屏、后排30英寸6K悬浮屏、95英寸AR-HUD等，不仅为多屏互联提供充足的性能，也为未来座椅OTA留足了算力空间。加上首销赠送的31扬哈曼卡顿音响系统，够豪华，够享受。

智驾方面，全系标配126线激光雷达，全系标配高速+城市领航辅助驾驶。不过，比较遗憾的是，25.48万元入门版采用单颗Orin-X芯片，不支持车位-车位等高阶智驾大模型。中高配版则升级单颗Thor-U芯片，算力提高至700TOPS，支持完整的千里浩瀚G-ASD 4.0系统，体验媲美行业第一梯队。

动力方面，同样全系标配双电机四驱，提供1.5T和2.0T两套EM-P智能电混系统，匹配3挡DHT变速箱。2.0T版本综合功率540kW，峰值扭矩1038N・m，零百加速4.6秒，搭配44.85度和52.38度两种电池包。

首冲Ultra版本

综合来看，虽然25.48万元的起售价看起来更迷人，但实际上28万元的1.5T Ultra性价比更高。

这个版本比入门版多了闭式双腔空气悬架、英伟达Thor-U智驾芯片、千里浩瀚G-ASD 4.0高阶智驾，四活塞定钳、电动无界天地门、NappA真皮座椅、副驾电动腿托加热、以及电动踏板等，价值远远超过价格。

领克900大六座上市一年来累计交付近6万台，排名大型混动SUV年度前三。换购数据显示，其中BBA车主占比接近四成。这次用六座级的空间尺度，做一台极致平权的大五座，同时把价格锚定在一个让人几乎没有拒绝余地的位置，也让大家看到了一台真正的“大五座旗舰SUV”到底应该长什么样。