2026年的中国高端新能源SUV市场，大五座赛道重回主流。

既有乐道L80和领克900五座版在25-30万元价位的竞逐，又有岚图X8和极氪8X在30-40万元价位的旗舰引领。尤其是后两者，不仅命名巧合，更以35万元级的核心定价、全面拉满的产品力，共同成为当前大五座SUV的顶流标杆。

那么，问题来了，对于只能选择购买其中一台的消费者们来说，岚图8X和极氪8X究竟该如何选呢？谁更胜一筹？

价格博弈：谁能卡住用户预算描点？

买车最重要的当然是价格。实际上，岚图X8和极氪8X最大的区别，正是定价。

岚图X8以30.29万元的起售价杀入市场，比极氪8X的35.68万元起门槛足足拉低了超5万元，即便算上后者实际补贴权益价32.98万元，也便宜了近3万元。

更何况，岚图X8主力走量的Ultra版PHEV车型定价33.99万元，直接将三腔空悬、后轮转向、华为896线四激光雷达等核心配置全面标配，以“入门即满配”的思路，刷新了同类高度。

相比之下，极氪8X的单纯价格优势自然无存。不过，极氪的价格区间更宽，曜影版指导价达到50.08万元，权益后47.38万元，对比岚图X8顶配预售价38.99万元还要高出不少。

这直接决定了二者的用户群体分化：极氪8X覆盖了更广的预算人群，还能满足一部分追求“发烧性能”的高预算用户;岚图X8则牢牢锁定35万元左右核心用户群体，精准卡位主力价位区间。

空间对比：极致五座和多元需求

两台车在空间布局理念上的分歧，同样是这场“神仙打架”中最显著的差异化。

岚图X8的车身尺寸为5200x2025x1814mm，轴距3090mm，比极氪8X的5100x1998x1780mm，轴距3069mm，整整大了一圈，取得了全面领先。最关键的是，岚图坚决放弃了六座选项，将所有空间资源押注在五座上，座舱有效面积达到6.1m²，用极致尺寸优势获得了越级乘坐和储物体验。

比如二排双零重力座椅支持145°躺倒与200mm超长滑动，配备32点揉捏式机械按摩;支持60秒一键成床功能，可快速形成2.1米长纯平大床;全系标配13L双开门智能冷暖箱，支持前后排独立开启;后备箱常规容积1148L，可扩展至2361L。

极氪8X则保留了原生5座和选装6座双布局，满足不同用户的“灵活可配”。在舒适性配置上，主要集成于主驾和右后老板座。右后伊姆斯躺椅最大调节角度 137°，配备 22 点位分区按摩，比较遗憾的是不支持零重力全覆盖。不过其座椅用料与运动化支撑更突出，更贴合主驾驶位的操控需求。

性能驾控：两台车的“性格”分界

动力与驾控的差异，是两台车最核心的性格分界。

极氪8X自诞生之初便定位于“性能旗舰”，基于全栈 900V 高压混动架构打造，全系标配 2.0T高效增程器与四驱系统，常规双电机版综合功率强劲，零百加速仅3.7秒，亏电状态下性能衰减仅0.2秒;顶配曜影版搭载三电机兆瓦级电驱系统，综合功率1030kW，零百加速低至2.96秒，成为全球最快混动SUV。底盘方面，其标配闭式双腔空气悬架+双阀CCD电磁减振器，高配车型搭载48V主动稳定杆，配合浩瀚AI数字底盘，实现了极致的操控稳定性与车身跟随性。

岚图泰山X8在性能参数上则“谦逊”得多：插混版综合功率490kW，纯电版综合功率475kW，续航方面提供最高727公里的纯电版本和超1500公里的综合续航。但它的底盘配置更偏向舒适性――Ultra+版配备三腔空气悬架和EDC魔毯底盘技术，实际动态测试中滤震表现柔和、高速过弯侧倾抑制较好。

很显然，极氪8X更追求“驾驶质感与极限操控”，岚图泰山X8更侧重于“乘坐舒适与长途质感”

智驾对决：华为乾与千里浩瀚

岚图X8直接搭载华为896线双光路图像级激光雷达+3颗固态激光雷达，这套方案不论从硬件性能，还是体验成熟度上，都无疑是目前行业TOP1，处于当之无愧的领先地位。

极氪8X这边则延续了千里浩瀚H7和H9全栈自研路线，搭载激光雷达+英伟达Thor-U智驾芯片，首发千里浩瀚基于WAM世界行为模型打造的超级Eva和G-ASD 4.0辅助驾驶系统，在“舱驾融合”和AI场景理解上做出了差异化布局。

从实际体验上看，G-ASD 4.0虽然不及华为乾ADS 4，但是其流畅和平顺性也达到了行业第一梯队水平，能够满足用户日常使用。

结论：订单双双爆火，殊途不同归

从最新订单情况来看，岚图泰山X8预售13天累计订单突破40000辆，五一假期3天新增订单超6000辆;极氪8X上市29分钟大定订单即突破10000辆，上市13天交付近3500辆。

其中，极氪8X Ultra及以上高配版本订单占比高达95.6%，平均订单价格超40万元;岚图泰山X8同样呈现出超90%用户选择高配的特征。这说明选择这两台车的用户，都是愿意为高端配置买单的品质型人群。

事实上，看完以上对比能发现，岚图X8和极氪8X虽然同为35万元大五座旗舰SUV，但却拥有截然不同的属性和定位。

前者属于“大空间+华为全栈智能+家庭舒适场景”的全能家用性，是追求家用舒适的最优解;后者则主打“百万级性能硬件+全栈900V高压架构+运动操控取向”的性能旗舰，是追求驾驶乐趣、着重高端调性用户的天花板。

一个是家用，一个是性能，如何选，自然就看自己的需求更偏向哪一边。