2022年8月，腾势D9以黑马之姿闯入当时渗透率仅9%的新能源MPV市场，一举打破合资品牌长达二十余年的垄断。此后三年，它以年均超10万辆的成绩连续霸榜MPV年度销冠，成为全球首款达成30万销量的新能源MPV。

数据调研显示，腾势D9的用户群体中35-55岁的政商精英与多孩家庭占比超80%，28%的订单来自GL8用户、19%来自埃尔法用户。

然而到了2026年，剧情急转直下。比亚迪夏以19.68万起的价格“背刺”自家高端阵营、岚图梦想家接入华为乾ADS后战斗力直线飙升、新势力MPV纷纷出圈......多重压力下，腾势D9第一季度累计销量跌至1万辆出头，MPV市场排名滑落至第8名。

更危险的信号是，今年3月份新能源MPV销量榜上，魏牌高山以7018辆夺冠，岚图梦想家以4826辆紧随其后，而曾经月销屡破8000台的腾势D9，仅以3991辆艰难守住第三。

现实告诉我们，蛋糕没有变小，只是被分走了。曾经的销冠神话，如今正被各路对手围剿。

此时，第二代腾势D9登场。4月27日正式上市，指导价35.98万至46.98万元，较2025款起售价上涨5万元，插混版从30万出头直接跃过了35万元门槛。面对竞争加剧和逆势涨价的双重压力，二代腾势D9该如何破局？

9大核心参数看懂“里子革命”

第二代腾势D9没有在外观上大动干戈，却把里子彻底翻新。

1，插混版纯电续航翻倍：搭载第二代刀片电池，电池容量从40kWh升级到59kWh，CLTC纯电续航从200公里跃升至401公里，同时支持“5分钟充好，9分钟充饱”闪充，三电补能体验全面重构;

2，亏电油耗不升反降：尽管车重增加、电池变大，但得益于新一代DM5.0插混技术，亏电油耗从6.8L/100km降到了5.6L/100km，1.5T发动机最大功率提升至139kW，同时前驱电机功率提高至200kW，动力也更强;

3，纯电补能行业领先：纯电版搭载108kWh第二代刀片电池，CLTC纯电续航800公里，同样支持比亚迪闪充，从10%充至97%仅需12分钟左右，无惧-30℃极寒。全国已建成5500座比亚迪闪充站，年底目标2万座，高速每百公里一站;

4，底盘：最隐蔽也最值钱的升级。全系标配双阀云辇-C智能阻尼悬架，比亚迪全品牌首发，也是目前市面上MPV中的唯一。滤震与侧倾抑制表现全面优于单阀;

5，车身尺寸微调: 长宽高5315/1980/1820mm，轴距3180mm，车长较老款增加35mm，高度降低5mm。第三排座椅支持4/6比例电动折叠，后备厢容积最大1700L。

6，智驾：全系标配天神之眼5.0，升级高精度激光雷达和4D毫米波雷达，支持全场景领航辅助驾驶。

7，智舱：11屏联动。副驾首创开合娱乐屏，后排17.3英寸3K吸顶屏，二排座椅各自新增一块7英寸控制屏，再加上HUD和流媒体后视镜，全车11块屏幕拉满，商务家庭娱乐互不干扰，座座皆VIP;

8，座椅升级：二排航空座椅升级为“零重力2.0”，支持一键躺平、16点热石按摩、通风、加热，座椅滑轨长度从1080mm增至1200mm。三排座椅首次加入电动靠背调节(角度10°-30°)和座椅加热，告别“冷板凳”;

9，用料与静谧性: 全车双层夹胶静音玻璃厚度提升至5.36mm，加入47处声学包，60km/h车内噪音低至55dB。内饰大面积Nappa真皮搭配实木饰板，顶配提供麂皮顶棚。

简言之，第二代D9从续航、补能、底盘到智驾和座舱，实现了产品力的全面质变突破。

四大竞品攻防战：谁在围剿D9？

我们常说，要想战胜对手，首先要足够了解对手。

岚图梦想家：32.99-43.99万元，是腾势D9的直接威胁者。2026款梦想家深度整合了华为乾智驾ADS与鸿蒙座舱5，智能化体验与鸿蒙生态优势明显，搭配800V高压超混+5C超快充，在过去一段时间拿到了销量主动权。

魏牌高山：28.58-35.38万元，妥妥的性价比黑马。高山精准卡位家庭用户的预算区间，不到30万元就能拿下全系标配四驱，连续数月销量登顶细分市场，对价格敏感用户吸引力极大。

别克GL8 PHEV：22.99-39.99万元，商务MPV的“守门人”。GL8的入门版已经下探至22.99万元的地板价，插电续航能跑142公里，综合续航能跑1420公里，智能化虽是合资短板，但在商务MPV的认知惯性上，GL8依旧是很多企业客户的保底选择。

智界V9：预计40-50万元。它是今年鸿蒙智行生态最大的“鲶鱼”，预售72小时订单破2.25万台，华为途灵平台+华为乾智驾ADS+华为全栈技术加持，对高端MPV市场冲击尤其猛烈，将直接挤压D9高配版空间。

更值得一提的是，不仅MPV细分市场“车海轰炸”，而且全尺寸大六座高端SUV也在分流抢夺商务与家庭用户群体。D9所面对的，早已不是当年的蓝海。

涨5万，销量反而更稳了？

面对前所未有的竞争“围剿”，第二代腾势D9的涨价看似冒险，实则藏着最正确的产品逻辑。

首先，它没有动“经典”。D9的外观和品牌调性已被市场验证，政商精英与中高端家庭对其商务场景的认可度，是任何竞品短期内难以复制的。外观不变，恰恰是对核心用户心智的延续。

其次，它把涨价的5万元，全部砸到了“里子”。双阀云辇-C这套百万级底盘下放到35万级MPV，行业独此一家;插混续航直接翻倍到401km，解决“每天充电”的尴尬;闪充网络的规模化落地，让补能从参数变成了体验。这些升级，每一样都戳中了老款用户的真实痛点。

换句话说，老款D9的短板被对手一一针对，而第二代D9选择以更大的技术代差重新拉开距离。涨价5万，但用户获得的实际价值提升远超5万――这不是防守，而是主动抬高门槛。

在杀红了眼的红海当中，第二代腾势D9已然没有必胜的脚本。但让用户觉得这5万“涨的值不值”，将成为决定这台销冠回归的关键。