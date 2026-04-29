4月28日晚，吉利银河M7正式发布上市。12小时，大定订单破万台。

这个速度对于一台紧凑型插混SUV来说，并不新鲜。让整个行业比较炸锅的反而是它的价格――限时10.98万元起，比预售直降3万元，一定程度上看出了吉利银河的决心。

在早些天，银河品牌刚刚宣布历时37个月完成了200万辆整车下线，是目前全球跑完这段路最快的新能源品牌。而第200万辆下线车型，就是M7。

当一个品牌以“银河速度”跑完200万辆的重大进程，又以一台10万出头的插混SUV作为接力棒扔向市场时，问题就从“它能不能打”变成了“它到底想怎么打”。

全系统一电池包

买插混SUV，以前是一件磨人的事。

中低配车型纯电续航刚过百公里，每天通勤都要算一笔账：今天充不充电？不充的话明天烧油划算吗？充电的话又要等多久？节假日跑长途，眼睛黏在续航表上，心里始终盘算着账单，在“充电速度”和“油钱”之间来回纠结。

这次吉利银河M7给出的解法非常简单。全系标配225km纯电续航，不论是入门版还是顶配版，均采用同一块29.8kWh神盾金砖电池，对于10万元出头这个价位段来说，一次性能跑200公里纯电续航，已经是相当满足了。

况且，全系所有车型的综合续航都能跑1730km，就算实际打打折，也照样跑个千里续航不在话下。馈电油耗3.35L/100km，对比纯燃油车来说非常省钱。充电速度上，快充30%到80%只要15分钟，服务区不用等太久。

综合算下来，不论你选银河M7哪个版本，一年跑两万公里，都能比纯燃油省大几千块钱。

全系送FSD可变阻尼悬架

作为一台插混家用SUV来说，底盘素质也是硬要求。

这次银河M7背靠吉利，核心竞争优势就是底盘。基于GEA Evo架构平台打造，由海内外超150位工程师参与调校，AI虚拟调校技术在计算机上模拟了200多种路况，做了3000多次调校。最终实现了麋鹿测试成绩81km/h，百公里制动距离35.6米。

这个成绩已经可以对比很多20万以上中高端SUV。放在日常驾驶场景中，也意味着在高速上遇到紧急避让时车辆的极限更高，给全家人出行留出的安全冗余更高。

更关键的是，这次银河M7全系免费赠送FSD可变阻尼悬架，对于颠簸粗糙路面的滤震降噪能更好地抑制，大幅提升家用舒适性和平稳度。

全系标配智舱，智驾还差点意思

银河M7在智能化方面综合来看中规中矩，有惊喜也有遗憾。

座舱层面，银河Flyme Auto 2智能系统搭配15.4英寸中控屏和7nm鹰一号芯片，23扬声器Flyme Sound音响系统带7.1.4全景环绕声布局，配合前排双层夹胶静音玻璃，很难想象是一台10万元出头的插混SUV就能带给你的体验。

不过，有得就有舍。在智驾方面，仅12.78万元高配版和13.78万元的顶配版搭载千里浩瀚H3方案，支持高速NOA领航辅助驾驶，同时具备AES自动紧急避让、多场景泊车辅助、智驾小蓝灯等功能配置。而10.98万元的入门版则连L2+功能都没有，11.78万元中配版才开始具备ICC车道居中保持和AEB自动紧急制动、盲点监测等。

这意味着即便是你对高阶智驾再不感冒，也最起码要买中配以上版本，当然直接选高配和顶配最好不过。

入门版直接售罄，银河展示“骚操作”

这次银河M7正式上市后，10.98万元的入门版开售直接售罄，引起了一些意向车主的讨论。很显然，银河自己也并不打算主推入门版，它的存在或者只是为了拉低售价门槛。

从整个版型配置对比来看，12.78万元高配版无疑是性价比最高的存在。在同价位内，它的空间轴距比竞品更长，纯电续航超200公里，同时还支持高速NOA等辅助功能，主打全面均衡无短板，非常符合家庭用户的选择。

放眼整个10-15万元家用SUV市场，银河M7的到来，给了消费者新的选择，吉利依然在堆料和机械素质方面维持优势，并补足其他核心配置，而对于另外几家车企来说，接下来如何接招同样值得关注。