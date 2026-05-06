2026年“五一”第一天，各大新势力车企纷纷集体交卷。

排在首位的零跑汽车，以71387辆的交付成绩断层领先，同比暴增73.9%，连续14个月稳坐新势力销冠。这个数字几乎是第二名理想汽车的两倍，放在新势力阵营中，堪称降维打击。

但真正精彩的，是零跑身后那场惨烈的“3万辆绞杀战”。

在第二梯队当中，有六家车企扎堆在2.9万～3.4万辆的狭窄区间，包括理想、深蓝、极氪、小鹏、小米、蔚来、以及鸿蒙智行等，彼此差距不到5000辆，意味着可能一张促销海报、一场产能爆发，都会让排名发生戏剧性洗牌，存在了极度不确定性，胜负悬念犹未可知。

理想汽车：守位成功，但软肋仍在

理想汽车4月交付34085辆，同比微增0.43%，环比下滑近17%。虽成功守住了新势力阵营第二名，但仍遮不住核心焦虑，即增程L系列处于大换代前夕，自家产品阵容“青黄不接”，同时同级大五座和六座SUV竞品大量涌入，零跑、领克、乐道、蔚来、极氪等上至中高端，下至高性价比子品牌，全面蚕食理想L789的市场区间。

理想破局的希望押注在5月15日正式上市的全新L9 Livis。该车首次搭载5C高压增程系统、全线控底盘、全球首个800V全主动悬架、新一代自研增程器、新一代智能辅助驾驶等，旨在通过产品力的大换代革新，重新夺回高端统治地位。但在问界M9和蔚来ES9的超高声量下，L9 Livis能否突围还是个很大未知数。

除此之外，如果L9 Livis能够一炮而红，那么也会为6～7月的全新理想L8铺好道路。该车将继承前者的大量首发新技术，作为家庭旗舰大五座，形成“双子星”，直面大五座旗舰SUV市场，并为真正走量的高端大六座L7和高端大五座L6，提前笼络用户心智。

极氪汽车：增速之王，高价值路线初显锋芒

极氪4月交付31787辆，同比激增132%，创品牌历史新高，是头部阵营中增速最快的品牌。更值得关注的是其高端化表现出色，极氪9X月交付持续破万，单车成交均价超53万元，蝉联50万级大型SUV市场销冠。4月上市的全新8X，13天交付近3500辆，高配订单占比高达95.6%。

可以说，极氪是今年以来成长健康度最高的新势力车企，它正在验证的“高端定价+规模化交付”路线，出乎意料的成功，既收货了更核心的高净值用户群体，实现了更高的营收和盈利，树立起品牌高端化形象，又摆脱了曾经不堪的用户与舆论包袱，彻底走出了阴霾。

这条高价值+高销量路线一旦跑通，极氪的盈利能力将对其他新势力形成碾压级优势。

小鹏汽车：唯一负增长，MONA难撑全局

小鹏汽车4月交付31011辆，尽管排在第四位，但同比下滑11.51%，是头部阵营中唯一出现负增长的品牌。

小鹏汽车目前面临直接的产品结构性难题。一方面，2026款MONA M03继续延续老款口碑和硬实力，以11.98万元起售价成为销量担当，但同时也导致小鹏汽车的单车均价不断下沉。在20万元以内主流家用市场，既有零跑又有比亚迪吉利等四大合资车企;而在品牌向上层面，急需小鹏GX等新品打开局面，面对理想、蔚来、极氪、问界、智己等全方位的围剿，小鹏两头都不占便宜的处境，意味着需要一款真正能打破鸿沟的新品来打开新局面。

蔚来汽车：环比下滑，但新品后劲十足

蔚来4月交付29356辆，同比增长22.8%，但环比下滑17.3%，遗憾止步于3万辆门槛之外。分品牌来看，蔚来主品牌19024辆，乐道5352辆，萤火虫4980辆，三大品牌全线环比下滑。

但理解蔚来不能只看单月数字。4月份正处于产品空窗期，从5月份起，乐道L80、蔚来ES9、乐道L90焕新版等三大新品上市并交付，将在第二季度带来明显增量。激光雷达+自研神玑NX9031芯片+NT3.0平台全域旗舰智能技术的下放，为乐道子品牌补足最后短板，实现同级唯一产品力优势，真正让蔚来的体系化优势迎来厚积薄发的时刻。

蔚来1至4月累计交付11.28万辆、同比增长71%的成绩，也证明了其基本盘的韧性。

鸿蒙智行：订单热，急需交付兜底

如果说蔚来蓄力等待暴击，那么鸿蒙智行就是后劲最足的选手。

鸿蒙智行4月交付32759辆，同比增长18.9%，1至4月累计同比增长36%。从订单层面看，鸿蒙智行的弹药库十分充足――全新问界M6上市15分钟大定破万、智界V9预售72小时订单超2.25万、尚界Z7系列27分钟大定破1.2万、全新问界M9小订突破2.5万。

但硬币的另一面是：从订单热度到稳定交付，中间还有一道产能爬坡的关口。随着鸿蒙智行体系内车型数量猛增，生产协调、供应链管理的复杂性也在指数级上升。手握大量订单，能否顺利转化为交付量，将决定鸿蒙智行的后续排名走向。

总结：体系战争愈发激烈

4月的成绩单揭示了一个残酷真相：新势力的竞争，已从“单点突破”升级为“体系战争”。

产品定义、渠道效率、成本控制、品牌势能――任何一个维度的短板，都会在月销量榜单上被无情放大。零跑的性价比霸权、极氪的高端突围、理想的旗舰反击、蔚来的体系蓄力、小鹏的两难处境、鸿蒙智行的订单储备，每一家都在用自己的方式作答。

5月，L9 Livis上市、乐道新车入局、问界产能爬坡、GX出战……新一轮排位赛才刚刚开始。谁能守住3万辆这道“盈利线”，谁才真正拿到了通往终局的门票。