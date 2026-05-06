5月6日，理想正式放出了预售价55.98万元的L9 Livis的内饰细节，核心就两个词：奢华和松弛感。作为常年霸榜全尺寸家庭SUV的市场标杆，L9的每一次改动都牵着无数家庭用户的心。

更何况，今年的内饰升级，是理想L系列家族有史以来改变最彻底的一次大调整。在历经过去漫长时间里不痛不痒的改动后，面对核心用户的审美疲劳和外部极度内卷的市场竞争，L9 Livis会拿出怎样的内饰，来痛击对手和迎合时代，答案全都藏在细节里。

奢华体现在哪里？

毫无疑问，眼下是观众对国产豪车内饰品牌最“挑剔”的时间节点。因为但凡看过蔚来ES9后，基本所有人都会对雷军车展上那句“代表了目前国产车最顶级水平”的话，表示一定的赞同。

而有了珠玉在前，自然大家对同价位的理想L9 Livis要求就更严格。从此次内饰来看，L9 Livis终于摆脱了理想过去内饰的“素”，肉眼可见地提升了奢华感，能够给人更多的情绪价值。

比如，前排双联屏直接换成了无缝一体式超宽全景屏，取消了中间的黑边，视觉上更通透，搭配双层OLED屏幕材质，显示效果更高级。更重要的是，理想似乎还打造了定制壁纸界面，这意味着车机UI除了过去奉行的极致实用性，也开始追求高级美感。

而对于家庭用户而言，视觉与触感上的奢华也更直接。全车大面积Nappa真皮包覆属于“基操”;座椅首次用上了双缝线立体菱形格，终于有点“豪车”样子;头枕上还有专属Livis刺绣，独特情绪价值有了;漫反射环抱式氛围灯直接映射温润的星环原木饰条，柔和克制中带着高级。

看完理想L9 Livis的内饰设计与材质，我们会发现它其实与蔚来ES9、问界M9等走着是完全不同的路线。后两者更强调的是一种高端商务感，兼顾家庭全场景;而L9 Livis的内饰反而更注重家庭温馨感，兼顾一定商务。

它没有学习友商的质感爆棚的PVD镀铬金属饰条等，反而用的是一种哑光磨砂金属，从饰条到每一个按键，没有那种冷冰冰的感觉。内饰所有设计细节都圆润饱满，没有棱角突出，就像进了自家客厅一样放松，既有奢华又没有距离感。

松弛又体现在哪里？

不敢说理想L9 Livis的内饰水平真的追上了蔚来ES9，但肯定的是，理想依然很好地坚持了“家庭旗舰SUV”的唯一差异化，并且不素了，更奢了。

除此之外，针对全家人出行的松弛感打造上，L9 Livis也有很多别出心裁的创新设计。主驾砍掉了鸡肋没用的Touch Bar方向盘交互小屏，将所有核心信息集成在了AR-HUD上，主副驾自带头枕音响，开车的时候视线不用来回挪，从根源上减少了分心，让奶爸更放松;

后排首次用上了可前后滑动的滑轨式吸顶屏，搭配红外摄像头可实现「手势召唤」，解决了孩子坐得靠前看不清、靠后了歪脖子、以及宝妈需要起身子调角度等实际痛点;这次二排还给了支持全维度电动调节的动态零重力座椅，第二排独立座椅的扶手处集成了加热、通风、按摩、零重力等一键控制按键，老人也可以零成本上手;

另外，安全上的松弛才至关重要。L9 Livis采用了安全岛扶手设计，同时保留了电子开门按键、机械门把手、应急门把手三位一体，兼顾优雅与极致的安全冗余，让全家人真正放心。

回到最初的问题，当我们看惯了行业高度内卷的设计与堆料后，对于理想L9的内饰其实有些过于低估了。诚然，老款L9的内饰过于简约朴素，最重要的是多年未改，而这次L9 Livis可以说既有继承也有创新。

它继承了理想对家庭用户需求最精准的把握，没有追求过度的商务感，依然将温暖柔和定为核心基调，L9 Livis的座舱不是彰显身份的「移动会客厅」，而是移动的「家庭客厅」。真正的居家松弛感，不靠繁杂的设计与炫目的装饰，而是恰到好处的简洁与包容 ―― 没有多余的线条分散注意力，没有冰冷的材质让人拘谨，坐进车内的那一刻，就像回到家里一样，自然而然地放松下来。

从这一点上看，理想L9 Livis的内饰在当下50万元价位内依然独树一帜。这就是家庭用户想要的奢华与松弛感吗？答案是肯定的。