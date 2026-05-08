刚进入 5 月，国内智驾圈就已暗流涌动。

如果说 2025 年是国内城市智驾的「普及元年」，那 2026 年，就是智驾行业从「能用」到「好用」的「体验决战年」。而接下来的两个月，我们将迎来 2026 年以来最密集、分量最重的智驾大版本更新潮 ―― 蔚来、小米、小鹏、理想、华为五大头部玩家齐齐出手，个个都带着压箱底的重磅升级，供应链与其他车企品牌也同步跟进，一场智驾圈的「神仙打架」，已然箭在弦上。

今天，我们就做一次全网最全的前瞻盘点，一次性带你看懂，接下来两个月，各家智驾到底要放什么大招，又会给日常用车带来哪些颠覆性改变。

蔚来：NWM 世界模型大版本，ES9 首发打通全场景闭环

根据目前爆料的信息，蔚来NWM世界模型新版本最快将于 5 月底正式发布，由全新旗舰 MPV 蔚来 ES9 交付首发，随后将向蔚来全系车型推送更新，新老车主均可同步享受升级福利。

核心升级点，精准命中了蔚来车主日常用车痛点：

独家升级高速领航换电功能，彻底打通高速智驾与换电补能的闭环，从驶入高速、到进入换电站完成换电，全程可实现零接管，真正把「高速出行零焦虑」落到实处;

针对用户高频吐槽的行车体感问题，重点优化行车平顺性，通过大模型重构加减速、跟车、变道的决策逻辑，大幅降低晕车概率，兼顾运动性与乘坐舒适性;

补齐泊车与最后一公里短板，新增泊车自定义偏向功能，用户可根据自己的停车习惯选择居中、贴边等偏好，同时优化园区、地库行驶速度与闸机通行能力，解决地库龟速行驶、闸机前卡顿的核心痛点;

同步升级人机共驾能力，优化车辆接管提醒、人机权限切换的逻辑，减少不必要的干预，让人与车的配合更丝滑，真正做到「人车合一」。

最后，整体蔚来NWM世界模型辅助驾驶的能力再上一个台阶。

小米：XLA 大版本即将解封，被封印的实力有望释放

此前小米智驾负责人陈龙曾直言，上一版本的XLA智驾系统，出于稳定性、合规性与迭代节奏的考量，仅「释放」了小部分能力，还有大量大模型核心潜力被规则限制。而即将在5-6 月推送的 XLA 第二个大版本，无疑就是小米智驾的「解封时刻」。

对于小米而言，这次更新是其上市后智驾能力的一次全面爆发。不同于其他品牌的小修小补，这次版本更新将核心释放 XLA 大模型的底层能力，重点优化城市道路博弈、无图场景适配、复杂路况决策等核心环节，补齐上一版本的能力短板。

对于米粉和小米车主来说，这次升级也意味着，小米汽车的智驾，终于要拿出自己的「全部实力」，给用户带来远超预期的体验升级。

小鹏：第二代 VLA 全面落地，痛点优化 + 老车主权益双在线

过去两个月，小鹏已经完成了第二代 VLA 的全量上车测试，而正式的大版本更新，或于 5-6 月随全新旗舰 SUV 小鹏 GX 交付首发，核心瞄准用户反馈最集中的体验痛点进行优化：包括快速路跑不到限速、变道选道延迟、概率性跟慢车等高频问题，从决策底层优化智驾的跟车、变道、限速适配逻辑，让智驾开起来更像老司机，不再出现「高速开慢车」的尴尬情况。

更值得一提的是，小鹏这次没有放弃老车主。根据官方规划，今年三季度，小鹏将向双 Orin-X 平台的老车主推送 VLA 蒸馏版，让老车型也能享受到最新的智驾成果。

理想 OTA 8.5：内测已开启，MindVLA-o1 大模型有望首次上车

一直主打「家庭移动的家」的理想，在智驾上的迭代，始终围绕着家庭用户的核心需求 ―― 稳、安全、省心。而这次即将推送的 OTA 8.5 版本，既是一次刚需功能的补齐，也是一次智驾底层能力的跨越式升级。

目前，理想已经向少量车主开启了 OTA 8.5 版本的内测，根据内测流出的信息，该版本最快将于 5 月底正式全量推送，核心升级分为两大板块：一方面是补齐用户呼声极高的刚需功能，新增遥控泊出、优化哨兵模式，同时升级车机交互体验，解决窄车位停车难、车辆停放怕刮蹭的日常痛点，完美适配家庭用户的用车场景;

另一方面，也是最让行业和用户期待的，就是新一代 MindVLA-o1 大模型可能会在这次版本中首次上车。这也意味着，理想智驾将从「规则驱动」全面转向「大模型驱动」，彻底补齐自己在智驾领域的核心短板，实现从「好用」到「智能」的跨越。

华为乾 ADS 5：6 月底前推送，博弈能力暴涨 10 倍

根据官方释放的信息，ADS 5 将搭载全新的 WEWA 2.0 架构，核心升级集中在三大维度：

底层决策能力跨越式升级，在云端引入Multi-Agent 群体博弈技术，让车辆的路口博弈、复杂路况应对能力较上一代提升 10 倍。简单来说，就是车辆不再只盯着前方车辆，而是能同时预判路口内十几辆车、行人、非机动车的动作，提前做出最优决策，告别路口犹犹豫豫、急刹急加速的问题，真正做到「老司机级」的驾驶体感;

安全防护拉满，升级六维防碰撞 CAS5.0 系统，实现全时速、全方向、全目标、全天候、全时域、全场景的碰撞防护，针对鬼探头、开门杀、非机动车横穿等高频危险场景，做到更早预判、更稳制动，把行车安全拉到新高度;

全场景覆盖再升级，推出车位到车位 3.0 功能，同时新增主动绕行坑洼能力，从家里的车位到目的地的车位，全程实现智驾接管，哪怕是路面有坑洼、障碍物，车辆也能主动识别绕行，彻底打通智驾的「最后一公里」。

这次更新，将覆盖问界、智界、享界等全系华为智选车车型，意味着大量华为系车主，都将同步享受到行业顶尖的智驾体验。

不止头部玩家!智驾全面内卷

作为国内智驾供应链的龙头企业，Momenta 的 R6 大模型版本，正在逐步推送给合作车企的旗下车型，未来将有更多平民价位的家用车，享受到顶尖的大模型智驾能力;而极氪也将在二三季度，向老车主推送千里浩瀚 G-ASD 4.0 智驾系统，同步上线 ZEEKR OS 7.0 座舱新系统，补齐智驾与座舱的双重体验。

到了 2026 年，智驾行业已经正式进入了「体验为王」的下半场，用户不再关心「有没有」，而是关心「好不好用」「能不能解决我的日常痛点」。

这次各家的更新，无一例外都瞄准了用户的真实反馈：小鹏优化跟慢车、选道延迟的痛点，蔚来补齐地库、闸机通行的短板，华为升级坑洼绕行、碰撞防护的能力，理想补上用户呼声最高的刚需功能，小米解锁被封印的大模型潜力。智驾的内卷，已经从「纸面参数」，卷到了日常用车的每一个细节里。

更值得欣慰的是，「老车主权益」正在成为这次更新潮的关键词。不管是蔚来的全系更新、小鹏给老车主推送蒸馏版，还是极氪给老车型同步升级，都意味着车企终于意识到，智驾不只是新车的卖点，更是老车主长期用车的核心体验。

接下来的两个月，我们将见证国内智驾行业的一次集中爆发，也会看到各家品牌拿出自己压箱底的硬实力。