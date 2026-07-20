×ÔÓÉÈ¥´³ È«ÐÂÌ¹¿Ë300º¼ÖÝÉÏÊÐÊÛ¼Û19.98ÍòÆð
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
7ÔÂ19ÈÕ£¬¡°×ÔÓÉ È¥´³¡±È«ÐÂÌ¹¿Ë300ÔÚº¼ÖÝµç¾ºÖÐÐÄÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£ÐÂ³µÈ«ÃæÉý¼¶£¬¸²¸Ç¶àÖÖ¶¯Á¦£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë300L Hi4-TÊÛ¼Û24.98ÍòÔª¡¢È«ÐÂÌ¹¿Ë300L Hi4-ZÊÛ¼Û25.98ÍòÔª;È¼ÓÍ°æÍ¬²½ÉÏÊÐ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë300 2.4T²ñÓÍ°æÊÛ¼Û23.48ÍòÔª¡¢È«ÐÂÌ¹¿Ë300Õ÷·þÕßÊÛ¼Û21.68ÍòÔª¡¢È«ÐÂÌ¹¿Ë300ÌôÕ½ÕßÊÛ¼Û19.98ÍòÔª¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë300×÷Îª×¨Îª°®×ÔÓÉ¡¢¸Ò´³µ´¡¢¾Ü¾øÇ§ÆªÒ»ÂÉµÄÄêÇáÊÀ´ú´òÔìµÄ³±Íæ×ù¼Ý£¬¼¯³±Á÷ÉóÃÀ¡¢È«³¡¾°³öÐÐ¡¢°Ù±äÍæ·¨ÓëÓ²ºËÆ·ÖÊÓÚÒ»Éí£¬´ÓÈÝ¸²¸Ç³ÇÊÐÍ¨ÇÚ¡¢¼ÒÍ¥³öÐÐ¡¢»§ÍâÂ¶ÓªÄËÖÁ¼«ÏÞ´©Ô½¡£×ÔÔ¤ÊÛ¿ªÆô£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë300ÊÕ»ñ¹ã·º¹Ø×¢£¬¶©µ¥³ÖÐøÅÊÉý£¬ÔÙÏÖÎåÄêÇ°µÄ±¬¿îÊÆÍ·¡£·¢²¼»áÏÖ³¡£¬Ì¹¿ËÆ·ÅÆÍ¬²½½ÒÏþÁËÉÏÊÐ¹º³µÈ¨Òæ£¬ÒÔ¶àÖØ³ÏÒâÀñÓö°ïÖúÄêÇáÓÃ»§Ô²ÃÎ×ÔÓÉÏòÍù¡£
³µÐÍÉÏÊÐÎåÄêÀ´£¬Ì¹¿Ë300Åã°é½ü60ÍòÓÃ»§Ò»Â·³É³¤£¬ÇÄÈ»ÖØËÜ×ÅÄêÇáÈËµÄ³öÐÐÓëÉú»î·½Ê½¡£ÕýÈçÌ¹¿ËÆ·ÅÆCEO¹ÈÓñÀ¤ËùÑÔ£º¡°Ò»Ì¨×ÔÓÉÎÞ½çSUV£¬ËüÊÇÄêÇáÈËÐÐ×ßµÄÊ±ÉÐ´©´î¡¢³öÈ¦µÄÉç½»ÃûÆ¬;Ò²ÊÇÖÎÓúÈÕ³£¡¢Åã°éÉú»îµÄ¡® ½Å°ì¡¯;¸üÊÇ½âËø×ÔÓÉ¡¢ÍØÕ¹±ß½ç¡¢Á´½ÓÍ¬ÆµµÄÈ«ÄÜ»ï°é¡£¡±
Ï×¸ø¶¼ÊÐÄêÇáÈËµÄ¡°½Å°ì¡±£º´ÓÔ½Ò°µ¥Æ·£¬½ø»¯ÎªÉú»î»ï°é
ÕýÈç¡°ÊÖ°ì¡±ÊÇ°¸Í·µÄ¾«Éñ¼ÄÍÐ£¬¡°½Å°ì¡±¸øÄêÇáÈË´øÀ´µÄ²»Ö»ÊÇ¿ìÀÖ£¬Ò²ÊÇÒ»ÖÖ°ÑÈÈ°®´øÉÏÂ·µÄ×ÔÓÉ£¬ÒÔ¼°Ã¿Ò»´Î³ö·¢¶¼ÖµµÃÆÚ´ýµÄÐÂÏÊ¸Ð¡£´Ó³ÇÊÐ½ÅÏµÄÈÕÂä´ò¿¨£¬µ½ÖÜÄ©»§ÍâµÄ¿§·ÈÐ¡¾Û£¬ÔÙµ½ÐÂÊÖË¾»ú¶ÌÍ¾´©Ô½£¬Ì¹¿Ë300Æ¾½è³öÉ«µÄ¿ÉÍæÐÔÓë³¡¾°ÊÊÓ¦ÐÔ£¬³É¹¦´òÆÆÓ²ÅÉÔ½Ò°µÄÐ¡ÖÚ±ß½ç£¬ÍÉ±äÎª´óÖÚ³±Á÷µ¥Æ·¡£Èç½ñ£¬ËüÒÑ²»½öÊÇÒ»¿îÔ½Ò°×ù¼Ý£¬¸ü³ÉÎªÄêÇáÈËÉç½»·ÖÏíµÄ¡°³öÆ¬ÀûÆ÷¡±ÒÔ¼°×°µãÉú»î¡¢ÊÍ·Å¸öÐÔµÄ³±Á÷»ï°é¡£
µ±´úÄêÇáÈËµÄ¡°Íæ³µÎÄ»¯¡±Òà±»ÖØËÜ¡£ËûÃÇ²»ÔÙÖ´×ÅÓÚ¼«ÏÞ¸Ä×°ÓëÎÞÈËÇø´©Ô½£¬Ò»ÕÅ¸ÄÉ«Ä¤¡¢Ò»Ì×²à±ßÕÊ£¬»òÊÇÖÜÄ©Â¶Óª¡¢É½Ò°´¹µö£¬±ãÊÇÀÖÈ¤ËùÔÚ¡£È«ÐÂÌ¹¿Ë300´Ó³ö³§¼´Ô¤Áô³ä×ãÍØÕ¹¿Õ¼ä£¬ÈÃÐÂÊÖÒ²ÄÜÁãÑ¹Á¦ÇáËÉÉÏÊÖ¡£Õâ·ÝÈËÈË¿ÉÍæµÄÊôÐÔ£¬ËÜÔìÌ¹¿Ë300³¬¸ß±£ÖµÂÊ£¬Óµ³µ5Äê²»»»µÄ³µÖ÷±ÈÀý¸ß´ï75%¡£ÒòÎªÒ»·ÝÎÄ»¯¾ÛÔÚÒ»Æð£¬Ì¹¿ËÕýÔÚËÜÔìÊôÓÚÖÐ¹úÈË×Ô¼ºµÄÍæ³µÎÄ»¯¡£
×÷Îª¶¼ÊÐÄêÇáÈËÐÂÑ¡Ôñ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë300´ó·ù½µµÍ¸Ä×°Óë»§ÍâÍØÕ¹ÃÅ¼÷¡£ÒÀÍÐÔ³§±ê×¼»¯ÍØÕ¹µãÎ»ÓëºÏ¹æÍØÕ¹ÌåÏµ£¬ÐÂ³µÊµÏÖÎÞËð¡¢°²È«¡¢Ê¡ÐÄµÄ¸öÐÔ»¯Éý¼¶;Æ¾½è¶ÀÌØµÄ»§ÍâÈ¡ÏòIoT³µÁªÉúÌ¬£¬³µ¶¥ÕÊÅñ¡¢³µÔØ±ùÏä¡¢¸ßÔÖÆÑõ»úµÈ×°±¸¾ù¿ÉÍ¨¹ý³µ»úÒ»¼ü¿ØÖÆ£¬¸æ±ð¶àÉè±¸Ò£¿ØµÄ·±Ëö¡£
ÎÒµÄÌ¹¿ËÎÒµÄÍÅ£º¼¯½áÍòÇ§ÓÐÈ¤Áé»ê£¬¹²½¨³±ÍæÉçÈº
ÎåÄêÉî¸û³É³¤£¬Ì¹¿Ë300ÒÑ¹¹½¨Æð¸²¸ÇÈ«ÃñµÄÄêÇá³±ÍæÉú»îÉúÌ¬¡£ÒÀÍÐÅÓ´óÓÃ»§»ùÅÌ£¬Ì¹¿ËÆ·ÅÆ³É¹¦´òÆÆÈ¦²ã±ÚÀÝ£¬´Ó´«Í³Ô½Ò°È¦²ãÑÓÉìÖÁÆïÐÐ¡¢»¬Ñ©¡¢ÉãÓ°¡¢µç¾º¡¢ÒôÀÖµÈ¶àÔªÄêÇáÐËÈ¤ÁìÓò£¬ÐÎ³É¸ß¶È»îÔ¾¡¢×ÔÖ÷¹²ÉúµÄ³µÖ÷ÉçÈºÎÄ»¯¡£Ì¹¿ËÆ·ÅÆ·¢²¼Ì¹¿ËÁªÃËÈ«ÐÂÖ÷ÕÅ¡°ÎÒµÄÌ¹¿ËÎÒµÄÍÅ¡±£¬Äý¾Û³µÓÑ¹éÊô¸ÐÓëÈ¦²ãÈÏÍ¬¡£·±ÈÙµÄ³µÖ÷ÉúÌ¬£¬Í¬²½´ø¶¯¸Ä×°Åä¼þ¡¢»§ÍâÓªµØ¡¢×Ô¼ÝÂ·Ïß¹æ»®µÈÉÏÏÂÓÎÒµÌ¬Åî²ª·¢Õ¹¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ì¹¿ËÓÃ»§ÈºÌåËù´«µÝµÄ¡°ÌúººÈáÇé¡±ÎÂÅ¯µ×É«£¬Ò²³ÖÐø·á¸»Æ·ÅÆ¾«ÉñÄÚº¡£ÔÚ¸÷ÀàÓ¦¼±¾ÈÔ®¡¢¹«Òæ³ÛÔ®³¡¾°ÖÐ£¬ÎÞÊýÌ¹¿Ë³µÖ÷×Ô·¢±¼¸°Ò»Ïß£¬ÒÔÊµ¼ÊÐÐ¶¯Ú¹ÊÍµ£µ±ÓëÉÆÒâ£¬ÈÃ×ÔÓÉÈÈÑªµÄÔ½Ò°¾«Éñ£¬¼æ¾ßÎÂÅ¯ÓëÎÂ¶È¡£
È«ÃñÒôÀÖ¹²Ãù£º¹²´´Ö÷ÌâÇú£¬Ú¹ÊÍÎÞ±ß½ç×ÔÓÉ³±Á÷
×ÔÔ¤ÊÛÆÚÕýÊ½Æô¶¯¡¶²»ÔÙÓÌÔ¥¡·¸è´Ê¹²´´¼Æ»®ÒÔÀ´£¬»î¶¯ÊÕ»ñÁËÉÏÇ§Ãû³µÖ÷ÓëÄêÇáÓÃ»§µÄÓ»Ô¾Í¶¸å£¬´óÁ¿ÂÃÍ¾¡¢ÈÈ°®Óë×ÔÓÉµÄÕæÊµ¹ÊÊÂ»ã¾Û³É´´×÷ËØ²Ä¡£±¾´ÎÉÏÊÐ·¢²¼»áÉÏ£¬È«Íø¹²´´³É¹ûÕýÊ½½ÒÏþ£¬ÍòÇ§ÓÃ»§µÄÉú»îÆ¬¶ÎÓëÇé¸Ð¹²ÃùÈÚÈëÐýÂÉ£¬Íê³ÉÁË´Ó¹Ù·½BGMµ½ÓÃ»§¼¯ÌåÐÄÉùµÄÉý¼¶¡£
·¢²¼»áÉÏ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë300¡°×ÔÓÉÌ½Ë÷¹Ù¡±Ï£ÁÖÄÈÒÀ・¸ß£¬ÏÖ³¡ÑÝÒïÁË³µÐÍ¶¨ÖÆÇúÄ¿¡£ÏÖ³¡¼Î±öºÍÓÃ»§»ï°é´óºÏ³ª¡¶²»ÔÙÓÌÔ¥¡·£¬ÈÃÒôÀÖ³ÉÎªÁ´½ÓËùÓÐÌ¹¿ËÓÃ»§µÄ¾«ÉñÅ¦´ø£¬Ò²ÈÃ¡°×ÔÓÉ È¥´³¡±µÄ¾«Éñ£¬Íê³ÉÁË´ÓÆ·ÅÆ´«µÝµ½ÓÃ»§¹²ÃùµÄÉýÎ¬¡£
ÑÕÖµÈ«Ãæ½ø½×£º¡°Á½³¤Ò»¶Ì¡±²ÅÊÇ·½ºÐ×ÓºÃ¿´µÄÇ°Ìá
³ÐÏ®¡°·½Ô²ÓÐ¶È¡±µÄÉè¼ÆÕÜÑ§£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë300ÔÚ¾µä·½ºÐ×ÓÔìÐÍ»ù´¡ÉÏÈ«Ãæ½ø½×£¬ÒÔ¡°Ô¯³¤Ôò°²¡±µÄ¶«·½Ôì³µÖÇ»ÛÖØ¹¹³µÉí±ÈÀý£¬´òÔì³¤Öá¾à¡¢³¤²±¾±¡¢¶ÌÇ°ÐüµÄ¡°Á½³¤Ò»¶Ì¡±»Æ½ð×ËÌ¬¡£3010mm³¬³¤Öá¾àÈÃÕû³µÏßÌõÊæÕ¹´ÓÈÝ£¬Öá³¤±È½Ó½ü0.618»Æ½ð·Ö¸î±È£¬Í¬Ê±ÌáÉý21%¸©Ñö¿ØÖÆÄÜÁ¦£¬ÐÐÊ»¸üÆ½ÎÈ;³¤²±¾±Éè¼ÆÀÂúºÀ»ªÆø³¡£¬Ò²ÓÅ»¯ÁËÖáºÉ·Ö²¼ÓëÅö×²»º³å¿Õ¼ä;774mm¶ÌÇ°ÐüÇ¿»¯ËÄÂÖËÄ½Ç²¼¾Ö£¬´îÅä38¶È½Ó
½ü½Ç£¬¼æ¾ßÊÓ¾õÕÅÁ¦ÓëÇ¿º·Í¨¹ýÐÔ¡£
¾µäÔ²ÐÎ´óµÆ¡¢Íâ¹Ò±¸Ì¥µÈ¼Ò×å·ûºÅÏ¤Êý±£Áô£¬Ñ¬ºÚÖÐÍø¡¢Èý¶ÎÊ½Ç°¸Ü¡¢ÆÆÈ¦Ê½µÆ×éµÈ³±Á÷Ï¸½ÚÍ¬²½Éý¼¶£¬´îÅäÉÁÒ«»Æ¡¢ÈÈ°®ºì¡¢ÓÆÈ»ÇàÈýÔÉ«³µÆá£¬ÎÞÂÛ³ÇÊÐ½Ö½Ç»¹ÊÇÉ½Ò°ÓªµØ£¬Í£ÔÚÄÄÀï¶¼ÊÇÊÓ¾õ½¹µã£¬ËæÊÖÒ»ÅÄ±ãÊÇ·ÕÎ§¸Ð´óÆ¬£¬ÍêÃÀÆõºÏÄêÇáÈËµÄ¸öÐÔ±í´ïÓëÉç½»·ÖÏíÐèÇó¡£
È«ÄÜÊµÁ¦£ºÈ«³¡¾°×ÔÓÉ£¬ÈÕ³£Í¨ÇÚÓëÔ¶·½ÈöÒ°´ÓÈÝÇÐ»»
È«ÐÂÌ¹¿Ë300ÒÔ¶àÔª¶¯Á¦ÓëÔ½¼¶ÅäÖÃ´òÆÆÓ²ÅÉÔ½Ò°µÄÈÕ³£Ê¹ÓÃ±ÚÀÝ£¬ÕæÕýÊµÏÖÈ«³¡¾°³öÐÐ¡£Ê×´îµÄ2.0T Hi4-Z³¬ÄÜ»ì¶¯ÏµÍ³£¬×ÛºÏ¹¦ÂÊ560kW¡¢×ÛºÏÅ¤¾Ø1195N¡¤m£¬Áã°Ù¼ÓËÙ½ö4.3Ãë£¬³¬¹ýÊÐÃæÉÏ´ó²¿·ÖµÄÅÜ³µ¡¢ÐÔÄÜ³µ;CLTC´¿µçÐøº½251km£¬ÈÕ³£Í¨ÇÚÒ»ÖÜÒ»³ä¼´¿É£¬´ó·ù½µµÍÓÃ³µ³É±¾£¬ÇáËÉÍÊÈ¥Í¨ÇÚ¡°°àÎ¶¶ù¡±;Õæ4LÄ£Ê½¿É½«Ç°ºóÇÅÅ¤¾Ø·Å´ó20±¶£¬¼«ÏÞÍÑÀ§µ×ÆøÊ®×ã¡£
¼Ý³ËÌåÑéÉÏ£¬·Ç³ÐÔØÊ½³µÉí´îÅäÎå²ãÈáÐÔÂËÕñÌåÏµ£¬²ã²ãÏû½âÂ·Ãæµßô¤£¬ÈÕ³£³Ë×øÖÊ¸ÐÉõÖÁ³¬Ô½³ÇÊÐSUV;Coffee Pilot 3.0¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³¸²¸Ç³ÇÊÐ/¸ßËÙ NOA¡¢È«³¡¾°²´³µ¡¢100Ã×Ñ¼£µ¹³µµÈ¹¦ÄÜ£¬Í¨ÇÚ³¤Í¾¶¼ÄÜ·Öµ£¼ÝÊ»Ñ¹Á¦;ÅäºÏÔ½Ò°±¤ÀÝµç³Ø¡¢¶àÏîÖ÷¶¯°²È«ÅäÖÃÓë»·Ëþ¡¢¼«µØ¹¤¿öÑéÖ¤µÄÓ²ºËÆ·ÖÊ£¬ÎªÃ¿Ò»´Î×ÔÓÉ³öÐÐÖþÀÎ°²È«µ×Ïß¡£
´Ó¿ª´´ÖÐ¹ú·½ºÐ×ÓÔ½Ò°Æ·Àà£¬µ½ÍÆ¶¯Ô½Ò°ÎÄ»¯×ßÏò´óÖÚ³±ÍæÉú»î£¬Ì¹¿Ë300Ê¼ÖÕÓëÄêÇáÈËÍ¬Æµ³É³¤¡£´Ë´ÎÈ«ÐÂÉÏÊÐ£¬¼ÈÊÇ¾µä²úÆ·µÄÈ«Î¬Éý¼¶£¬Ò²ÊÇÆ·ÅÆÄêÇá»¯Õ½ÂÔµÄÉî»¯ÂäµØ¡£Î´À´Ì¹¿ËÆ·ÅÆ½«³ÖÐøÍêÉÆ²úÆ·ÓëÉúÌ¬²¼¾Ö£¬Åã°é¸ü¶àÄêÇáÈË½âËø×ÔÓÉÉú»î£¬±¼¸°ÐÄÖ®ËùÏò¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â