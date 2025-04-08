Ô¤ÊÛ13.28ÍòÆð£¬±¦¿¥Ïí¾³¡°Ô½¼¶¡±Í»Î§£ºÐ¡ÅôMONAºÍÇØLÎ£ÏÕÁË
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
Ê®ÍòÒÔÄÚÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡£¬¹ýÈ¥Ò»Ö±ÊÇ±ÈÑÇµÏÓëÎåÁâµÄÌìÏÂ£¬Á½ÕßÒÔ¡°¼«ÖÂÐÔ¼Û±È+¼¼ÊõÆ½È¨¡±¹²Í¬ÖÆ°Ô²å»ì+´¿µçÍ³ÖÎ¼¶ÉúÌ¬¡£µ½ÁË2025Äê£¬°éËæÐ¡ÅôMONA M03µÄÒì¾üÍ»Æð£¬Á½ÕßÓÖ½«Õ½»ð¼ÌÐøÂûÑÓÖÁ10¡«15ÍòÔª¸ü´óÖÚÖ÷Á÷¼ÛÎ»¡£
4ÔÂ7ÈÕ£¬ÎåÁâ±¦¿¥×îºó³öÅÆ£¬Ê×¿îÖÇÄÜ³¬ÊæÊÊÆì½¢¼Ò½Î¡ªÏí¾³ÁÁÏà£¬¹²ÍÆ³ö4¿î³µÐÍ£¬´¿µç°æ·ÖÎª600km±ê×¼°æºÍ600kmºÀ»ª°æ£¬¶ÔÓ¦Ô¤ÊÛ¼Û13.58ÍòºÍ15.58ÍòÔª;²å»ì°æ·ÖÎª140km±ê×¼°æºÍ140kmºÀ»ª°æ£¬¶ÔÓ¦Ô¤ÊÛ¼Û13.28ÍòºÍ15.28ÍòÔª¡£
Èç¹ûËµÇØLÏµÁÐÖÇ¼Ý°æµÄ¡°¼ÓÅä²»¼Ó¼Û¡±£¬ÊÇ±ÈÑÇµÏÓ¦¶ÔÐÂÊÆÁ¦Ð¡ÅôMONA M03ÖÀ³öµÄÒ»¸ù³¤Ã¬£¬ÄÇÃ´ÎåÁâ±¦¿¥Ïí¾³ÏÔÈ»±³¸ºµÄÑ¹Á¦¸ü¼Ó³ÁÖØ£¬ÐèÒªÍ¬Ê±Ãæ¶ÔÐÂ¾ÉÊÆÁ¦¡°Á½×ù´óÉ½¡±£¬²¢´Ó¼Ð·ìÖÐÍ»Î§¶ø³ö¡£
Òò´Ë£¬ÎåÁâ±¦¿¥¸ÃÈçºÎºó·¢¾ÓÉÏ£¬Ïí¾³¸ø³öµÄ´ð°¸¾ÍÊÇ¡°Ô½¼¶¡±¡£
Ô½¼¶¶Ô±ê£¬ºÝºÝ¶ÑÁÏ
ÇØLÖÇ¼Ý°æµÄÖ÷Ïú³µÐÍ¾ù¼ÛÔÚ12Íò¡«13Íò£¬Ð¡ÅôMONA M03Í¬ÑùÈç´Ë£¬ÆäÖÐ´ø³ÇÇøÁìº½¸ß½×ÖÇ¼ÝMax¶¥Åä°æÊÛ¼Û15.58Íò¡£´Ó¼Û¸ñÀ´¿´£¬±¦¿¥Ïí¾³µÄÔ¤ÊÛ¼Û¡°¶¥Åä±ÈÐ¡Åô±ãÒË£¬±ê×¼°æ²»Êä±ÈÑÇµÏ¡±£¬µÈÕýÊ½¼Û³öÀ´±ØÈ»¸üÓÐ¾ºÕùÁ¦¡£
ÔÚÓÃ»§×îÃô¸ÐµÄ¼Û¸ñ·½ÃæÓµÓÐÓÅÊÆÖ®ºó£¬±¦¿¥Ïí¾³±ãÓÐÁË½øÒ»²½µÄ½ÇÖð×Ê¸ñ¡£Ê×ÏÈ£¬Ëü³ß´çÔ½¼¶£¬Õû³µ³¤5005mm¿í1900mm¸ß1490mm£¬Öá¾à2900mm£¬±ê×¼ÖÐ´óÐÍÐÂÄÜÔ´½Î³µ£¬¿Õ¼äÃ÷ÏÔ³¬Ô½ÇØLµÄ2790mmÖá¾à£¬¸ü±ðÌáÈýÕßÖÐ¡°×îÐ¡¡±µÄÐ¡ÅôMONA;
Æä´Î£¬ÊæÊÊºÀ»ªÐÔ·½Ãæ£¬Ïí¾³¶þÅÅ×ùÒÎÖ§³Ö¼ÓÈÈÍ¨·çºÍ¿¿±³µ÷½Ú£¬Õû³µ²ÉÓÃ¡°ÀíÏëÍ¬¿î¡±NappaÕæÆ¤×ùÒÎºÍ´óÁ¿ÈíÖÊ°ü¸²£¬ÖîÈç4ÃÅË«²ã¼Ð½º¸ôÒô²£Á§¡¢Ë«²ã¶ÆÒø¸ôÈÈÌìÄ»¡¢Ã×ÆäÁÖÂÖÌ¥µÈ20Íò¼¶ÖÐ¸ß¶Ë³µÐÍÅäÖÃ£¬ËüÒ²¶¼Ò»Ó¦¾ãÈ«£¬ÊµÏÖÍ¬¼¶Î¨Ò»;
Èýµç·½Ãæ£¬±¦¿¥ÒÀÈ»²ÉÓÃ¡°Á¦´ó×©·É¡±¶ÑÁÏ²ßÂÔ£¬²å»ì°æ´¿µçÐøº½¿É´ï140km£¬Ö§³Ö3C¿ì³ä£¬´îÔØ20.5¶Èµç³Ø°ü£¬±ÈÇØL¶àÔ¼5¶Èµç;´¿µç°æ´îÔØ69.2¶Èµç³Ø°ü£¬Ðøº½¿É´ï600km£¬ÓëÐ¡ÅôMONA M03Ðøº½Ë®Æ½Æì¹ÄÏàµ±;
¶øÕâ´ÎµÄµ×ÅÌ£¬Ïí¾³´ó´ó³¬ºõËùÓÐÈËµÄÔ¤ÁÏ£¬È«Ïµ±êÅäÇ°ºó¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬´îÅäFSD¿É±ä×èÄá¼õÕñÆ÷£¬±ÈÇØLµÄºóÎåÁ¬¸ËÐü¼ÜÓÃÁÏ¸ü¸ßÒ»¼¶£¬¶Ô±ÈÐ¡ÅôMONA M03µÄÇ°Çý+Å¤Á¦ÁºÐü¼Ü£¬×ÔÈ»À¿ªÁË¸ü´óµÄ²î¾à;
¿ÉÒÔËµ£¬ÎåÁâ²»À¢ÊÇ×î¶®±ÈÑÇµÏµÄ¡°µÐÈË¡±£¬Õë¶ÔºóÕßDM¼¼Êõ´øÀ´µÄµç¶¯»¯ÓÅÊÆ£¬Æ¾½èÉÏÆû¼¼Êõ×ÊÔ´ºÍÓ²ºË¶ÑÁÏ´ó·ùÃÖ²¹ÁËÁ½Õß¼äµÄÌåÑé²î¾à;¶øÔÚÐÂÊÆÁ¦Ð¡Åô×îÉÃ³¤µÄÖÇÄÜ»¯²¿·Ö£¬Ïí¾³Í¬ÑùÇ¿ÊÆ³ö»÷¡£
ÒÀÍÐ´ó½®Áéíø¸ßÐÔ¼Û±ÈÖÇ¼Ý·½°¸£¬Ïí¾³´îÔØ¸ßÍ¨æçÁúSA8650Ð¾Æ¬£¬ËãÁ¦200TOPS£¬Ö§³ÖÎÞÍ¼³ÇÊÐNOA¡¢ÔµØ0ËÙÆð²½¡¢È«ËÙÓòAEB¡¢´ú¿Í²´³µµÈÈ«³¡¾°¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬¹¦ÄÜÌåÑé¿´ÆëÐ¡ÅôMONA M03 Max¶¥Åä°æ±¾;
ÖÇÄÜ×ù²ÕÉÏ£¬Ïí¾³²ÉÓÃ15.6Ó¢´çÖÐ¿ØºáÆÁ²¼¾Ö£¬Éî¶ÈÈÚºÏDeepSeek´óÄ£ÐÍ£¬Ö§³Ö8´ó·½ÑÔÊ¶±ð£¬Í¬Ê±Åä±¸50WÎÞÏß³äµç¡¢ÀäÅ¯Ë«ÎÂ±ùÏäµÈ£¬»ù±¾ÊµÏÖÁË¡°ÓÑÉÌ¾ºÆ·ÓÐµÄ£¬±¦¿¥Ïí¾³È«¶¼ÓÐ¡±¡£
×ÛºÏÀ´¿´£¬±¦¿¥Ïí¾³µÄÈ·²»ÏñÊÇÒ»Ì¨¶¨¼Û10-15ÍòÔªµÄÐÂÄÜÔ´½Î³µ£¬ÎÞÂÛÊÇËüµÄ³ß´ç¡¢¿Õ¼ä¡¢ÊæÊÊÐÔ¡¢ÖÇÄÜ»¯¡¢ÉõÖÁÊÇÓÃÁÏ·½Ãæ£¬¼´±ãºÍÓÑÉÌ½Ó½ü20ÍòÔªµÄÖÐ¸ß¶Ë²úÆ·¶Ô±ÈÒ²²»åØ¶àÈÃ£¬ÒÔÖÁÓÚ°ÑËüÓë±ÈÑÇµÏÇØLºÍÐ¡ÅôMONA M03·ÅÔÚÒ»Æð£¬ÏÔµÃ²úÆ·Á¦¸ñÍâµÃÍ»³ö£¬µ«Õâ¾ÍÊÇÎåÁâ£¬Ò²ÊÇÎåÁâ×îÉÃ³¤µÄ´ò·¨¡£
Ïí¾³ºÜÇ¿£¬µ«±¦¿¥ÉÔ¡°Èõ¡±
ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬ÒÔÄ¿Ç°Ïí¾³µÄ²úÆ·Á¦ºÍÔ¤ÊÛ¼Û£¬Á¦Ñ¹ÇØLºÍMONA M03¿ÉÎ½ÊÇ´Â´ÂÓÐÓà¡£
µ«ÎÊÌâÊÇ£¬±¦¿¥ÄÜÂôºÃÂð£¿±ÈÑÇµÏÒÀÍÐDM¼¼ÊõÖªÃû¶ÈºÍÈ«ÇþµÀÓÅÊÆ£¬ÓµÓÐÈ«ÖÐ¹ú×îÇ¿´óµÄÆ·ÅÆÉøÍ¸Á¦£¬ÓÈÆä¶ÔÓÚÎåÁâÍ¬ÑùÉîÉîÔú¸ùµÄÈýËÄÏß³ÇÊÐ£¬±ÈÑÇµÏµÄ¡°Æ·ÅÆÉ±ÉËÁ¦¡±¿°³ÆÒ»Æï¾ø³¾¡£
ÇØL DM-iµÍÖÁ2.9L/100kmµÄÀ¡µçÓÍºÄÖ¸±ê£¬ÒÀÈ»Òª±ÈÏí¾³µÄ4.8L/100kmÃ÷ÃæÉÏ¸ü¼ÓÓÅÐã£¬¶ÔÓÃ»§ÓÕ»óÁ¦¸ü´ó¡£
¶øÁíÒ»Ì¨Ð¡ÅôMONA M03µÄ¸ßÑÕÖµÉè¼ÆºÍÖÇÄÜ»¯¡°¼¼Êõ±êÇ©¡±£¬Ò²ÉîÊÜÄêÇáÓÃ»§ºÍÖî¶àÅ®ÐÔÈºÌåÇàíùºÍÏ²°®¡£
Òò´Ë£¬×Ü½á¶øÑÔ£¬±¦¿¥Ïí¾³Ö÷´ò¡°´ó¶øÈ«¡±£¬ÊÊºÏ×·Çó´ó¿Õ¼ä¡¢¸ßÅäÖÃµÄ¼ÒÍ¥ÎñÊµÓÃ»§£¬µ«Í¬Ê±ÒªÃæ¶Ô±ÈÑÇµÏµÄÆ·ÅÆ±ÚÀÝºÍÐ¡ÅôµÄ¼¼ÊõÈÏÖªÑ¹ÖÆ£¬ÈçºÎÄÜ¹»×îÖÕÓ®µÃÏúÁ¿Í»Î§£¬ÔòÐèÒª±¦¿¥´òÆÆÆ·ÅÆÆ¿¾±£¬ÔÚÓªÏú¡¢ÇþµÀ¡¢ÒÔ¼°OTAÌåÑéµÈ·½Ãæ·¢Á¦³öÈ¦£¬Õ÷·þ¸ü¶àÏû·ÑÕßÃÇ£¬
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â