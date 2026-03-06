1704kmÈ«Çò×ÛºÏÐøº½×î³¤£¬Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³ÌÉÏÊÐ18.68ÍòÔªÆðÊÛ
(2026Äê3ÔÂ6ÈÕ£¬¹ãÖÝ)½ñÈÕ£¬Ð¡ÅôÆû³µ¾ÙÐÐÐ¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³ÌÉÏÊÐ·¢²¼»á£¬ÐÂ³µ¶¨Î»ÁùÏîÈ«ÄÜAIÔö³ÌSUV£¬ÒÔ¡°ÁùÏîÈ«ÄÜ Ò»²½µ½Î»¡±ÎªºËÐÄ£¬Æ¾½èÍ¬¼¶×ÛºÏÐøº½µÚÒ»¡¢Í¬¼¶²¹ÄÜËÙ¶ÈµÚÒ»¡¢Í¬¼¶³µ¶ËÓÐÐ§ËãÁ¦µÚÒ»¡¢Í¬¼¶×îÇ¿µ×ÅÌÏµÍ³¡¢Í¬¼¶×îÇ¿Ö÷¶¯°²È«ºÍÍ¬¼¶µÃ·¿ÂÊµÚÒ»µÄÁù´óºËÐÄÓÅÊÆ£¬´òÔìÕæÕýÂú×ãÓÃ»§È«³¡¾°ÐèÇóµÄ¹úÃñ³µ¡£±¾´Î·¢²¼Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³Ì1704 Max£¬¹Ù·½Ö¸µ¼¼ÛÎª18.68ÍòÔª£¬ÓÃ»§¿ÉÑ¡×°Á½¸öÖÇÄÜÉý¼¶°ü£¬¼Ó¹º12,000ÔªÉý¼¶ÎªUltra SE°æ±¾¡¢¼Ó¹º20,000ÔªÉý¼¶ÎªUltra°æ±¾¡£¼´ÈÕÆðÖÁ2026Äê3ÔÂ31ÈÕ24µãÇ°ÏÂ¶¨Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³Ì£¬¿ÉÏíÖÁ¸ß¼ÛÖµ33,200ÔªÏÞÊ±È¨ÒæÀñ°ü£¬°üÀ¨5,000ÔªÐÂ´º¹º³µ²¹Ìù¡¢ÖÁ¸ß¼ÛÖµ9,300Ôª½ðÈÚ/Ñ¡×°»ù½ð(¶þÑ¡Ò»)¡¢ÖÁ¸ß¼ÛÖµ5,000ÔªÖÃ»»È¨Òæ¡¢ÖÁ¸ß¼ÛÖµ13,500Ôª¸´¹ºÈ¨ÒæºÍ¼ÛÖµ400Ôª½»¸¶Àñ¡£
´Ó¹úÃñÑ¡Ôñµ½È«Çò±ê¸Ë£¬È«Çò±¬¿î³ÏÒâÉý¼¶
2025Äê£¬ÖÐ¹ú³µÊÐÔÚÊÛ³µÐÍ³¬1200¿î¡£Ð¡ÅôG6¾«×¼¶´Ï¤ÓÃ»§ËßÇó£¬¸ø³öÁË¶Ô¡°¹úÃñ³µ¡±µÄÉî¿ÌÀí½â£º¼¼ÊõÁìÏÈ¡¢Æ¤ÊµÄÍÓÃ¡¢°²È«¿É¿¿¡¢³£ÓÃ³£ÐÂ£¬Î¨ÓÐ¼æ¾ßÕâÐ©ÌØÖÊ£¬²ÅÄÜÈÃÓÃ»§ÊµÏÖÒ»²½µ½Î»µÄ¹º³µÌåÑé¡£
×ÔÉÏÊÐÒÔÀ´£¬Ð¡ÅôG6ÊÕ»ñÁËÈ«Çò18Íò+³µÖ÷µÄ¸ß¶ÈÈÏ¿É£¬µÇ¶¥2025ÄêÖÐ¹úÆ·ÅÆ18-20Íò¼¶ÖÐÐÍ´¿µçSUVÏúÁ¿ÅÅÐÐ°ñ°ñÊ×£¬³ÉÎª¹úÃñÑ¡Ôñ;ÔÚº£ÍâÊÐ³¡Í¬ÑùÕ¹ÏÖ³öÇ¿´óµÄ¾ºÕùÁ¦£¬Õ¶»ñÅ·ÖÞÎå¹úÐÂÊÆÁ¦Æû³µÆ·ÅÆÏúÁ¿µÚÒ»£¬³ÉÎªÈ«ÇòÊÐ³¡ÈÏ¿ÉµÄ±¬¿î³µÐÍ¡£ÕæÕýµÄÁìÏÈ£¬²»ÊÇÒ»´ú²úÆ·£¬¶øÊÇÒ»Ìõ³ÖÐø½ø»¯µÄÇúÏß¡£ÔÚÒÑÓÐ¿Ú±®Óë³É¼¨»ù´¡ÉÏ£¬Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³Ì³ä·ÖñöÌýÓÃ»§ÉùÒô£¬ÒÔ¡°ÁùÏîÈ«ÄÜ Ò»²½µ½Î»¡±¼«ÖÂÌåÑéÍê³ÉÈ«ÃæÉý¼¶£¬ÓÃ¸üÓ²ºË²úÆ·ÊµÁ¦Ú¹ÊÍ¶ÔÓÃ»§µÄ³¬¼¶Õæ³Ï£¬ÈÃÈ«Çò±¬¿îÊµÏÖÈ«ÐÂ½ø½×¡£
×ÛºÏÐøº½Óë¼«ËÙ²¹ÄÜË«±ê¸Ë£¬½âËø³öÐÐÐÂÄ£Ê½
Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³ÌÒÔÍ¬¼¶µÚÒ»µÄ×ÛºÏÐøº½ÄÜÁ¦Óë²¹ÄÜËÙ¶È³ÉÎªÐÐÒµË«±ê¸Ë£¬³¹µ×½â¾öÓÃ»§È«³¡¾°Àï³Ì½¹ÂÇ¡£
ÐÂ³µ´îÔØ55.8kWh´óµç³ØÓë60L´óÓÍÏä£¬ÊµÏÖ1704km CLTC ×ÛºÏÐøº½¡¢430km CLTC ´¿µçÐøº½£¬ÊÇÈ«Çò×ÛºÏÐøº½×î³¤SUV£¬ÈÃ³¤Í¾×Ô¼ÝÎÞÐèÆµ·±²¹ÄÜ£¬³öÐÐ¸ü´ÓÈÝ¡£Í¬Ê±Åä±¸Í¬¼¶Î¨Ò»µÄENC+RNCË«Ô´Ö÷¶¯½µÔë¼¼Êõ£¬´îÅä³¬¾²Ú×Ôö³ÌÆ÷£¬´òÔìÎÞ¸ÐÔö³ÌµÄÊæÊÊ¼Ý³ËÌåÑé£¬ÈÃ³¤Í¾³öÐÐ¾¡Ïí¾²Ú×¡£
×÷Îª20Íò¼¶Î¨Ò»È«Ïµ±êÅä800V+5CµÄÔö³ÌSUV£¬ÐÂ³µ10-80% SOC½öÐè12·ÖÖÓ£¬12·ÖÖÓÖÁ¸ß²¹ÄÜ314km£¬Í¬¼¶²¹ÄÜËÙ¶ÈµÚÒ»£¬ÎªÈÕ³£Í¨ÇÚÓë³¤Í¾ÂÃ³Ì±£¼Ý»¤º½¡£ÄÜºÄÓë±£Ñø±íÏÖÍ¬ÑùÁÁÑÛ£¬CLTC×ÛºÏ¹¤¿ö°Ù¹«ÀïµçºÄ13.9kWh£¬Ã¿¹«ÀïÓÃ³µ³É±¾²»µ½4·ÖÇ®£¬´¿µçÄ£Ê½ÇáËÉÂú×ãÒ»ÖÜ³ÇÊÐÍ¨ÇÚ;WLTC×ÛºÏ¹¤¿ö°Ù¹«ÀïÀ¡µçÓÍºÄ5.9L£¬´îÅä³¬³¤±£ÑøÖÜÆÚ£¬±£ÑøÆµ´Î½µµÍ50%£¬¶Ô±È´«Í³ÓÍ³µÒ»ÄêÊ¡³ö1²¿ iPhone 17 Pro Max£¬ÎªÄêÇá¼ÒÍ¥½âËø³öÐÐÐÂÄ£Ê½£¬ÕæÕý×öµ½ÓÃ³µÊ¡ÐÄ¡¢Ñø³µÊ¡Ç®¡£
ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÄÜÁ¦³ÖÐø½ø»¯£¬Ð¡ÅôG6½«µÚ¶þ´úVLA´øÈë20ÍòÄÚ
ÖÇÄÜ³öÐÐÊ±´ú£¬Ð¡ÅôG6Ê¼ÖÕÊÇÏÈÐÐÕßºÍÆÕ¼°Õß£¬´Ë´ÎÐ¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³ÌÍê³ÉÖÇÄÜË«ÖØ½ø»¯£¬ÈÃ20Íò¼¶³µÐÍÍ¬²½ÏíÊÜÐÐÒµ¶¥Á÷ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÌåÑé¡£
ÐÂ³µÊÇÈ«ÇòÊ×´Î½«µÚ¶þ´úVLA´øÈë20ÍòÒÔÄÚµÄ³µÐÍ£¬ÆäÖÐUltra¡¢Ultra SE°æ±¾4ÔÂ·Ý¿ªÆôµÚ¶þ´úVLAÈ«Á¿ÍÆËÍ£¬Max°æ½ñÄêÏÂ°ëÄêÒ²½«ÍÆËÍÕôÁóºóµÄ°æ±¾£¬ÇÒMax°æµÄµÚ¶þ´úVLAÕôÁóÐ§¹ûÔ¶³¬Ô¤ÆÚ£¬ÒÀ¾É±£³ÖÐÐÒµ¶¥Á÷Ë®Æ½¡£
ÐÂ³µÓµÓÐÍ¬¼¶µÚÒ»µÄ³µ¶ËÓÐÐ§ËãÁ¦£¬Õû³µËãÁ¦ÖÁ¸ß2250TOPS£¬Îª¸ß½×ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»Ìá¹©³¬Ç¿ËãÁ¦Ö§³Å£¬ÆäÖÐMax±êÅä1¿ÅÍ¼Áé AI Ð¾Æ¬£¬Ultra SE´îÔØ2¿ÅÍ¼Áé AI Ð¾Æ¬£¬Ultra´îÔØ3¿ÅÍ¼Áé AI Ð¾Æ¬£¬²»Í¬°æ±¾µÄËãÁ¦ÅäÖÃ¾ùÄÜÊÊÅäÈ«³¡¾°ÐèÇó£¬ÎªÓÃ»§´òÔìË¿»¬µÄÖÇÄÜ³öÐÐÌåÑé¡£
×Ô2023ÄêÒÔÀ´£¬Ð¡ÅôG6ÖÇÄÜ×ù²ÕÀú¾29´ÎOTA°æ±¾Éý¼¶¡¢287¸ö¹¦ÄÜ¸üÐÂ£¬Ê¼ÖÕÕ¾ÔÚÖÇÄÜ»¯Ê±´úµÄÃ¿Ò»¸öÀË¼â¡£ÌìçáAIOS 6.0³ÖÐø½ø»¯£¬´òÔìÕæÊµÎïÀíÊÀ½çµÄÊý×Ö¾µÏñ¿Õ¼ä£¬Ê×´ÎÊµÏÖ´Ó±»¶¯Ó¦´ðµ½Ö÷¶¯·þÎñµÄ¿çÔ½Ê½ÄÜÁ¦£¬»¹ÓµÓÐ3DÁ¢Ìå³µµÀ¼¶SRµ¼º½¡¢3D¸¡ÏÖ³¬ÊÓ¾à¸ÐÖª¡¢Òì³£Â·¿öÌáÐÑµÈ¹¦ÄÜ¡£Í¬Ê±²¿Êð10B¼¶²ÎÊýµÄ³µ¶ËVLM´óÄ£ÐÍ£¬²¢½øÒ»²½Éý¼¶£¬ÐÐÒµÊ×´Î°Ñ¶Ë²à×ù²ÕÄ£ÐÍ´ÓÓïÑÔÄ£ÐÍÉý¼¶ÎªÊÓ¾õÓïÑÔÄ£ÐÍ£¬ÊµÏÖÖ÷¶¯·þÎñ¡¢ÀàÈË¹µÍ¨£¬ÈÃÆû³µ½ø½×³ÉÎª¶®ÓÃ»§¡¢ÖªÐèÇóµÄ ¡°³öÐÐ»ï°é¡±¡£
20Íò¼¶×îÇ¿µ×ÅÌÖÊ¸Ð£¬È«Î¬°²È«ÐÔÄÜÇ¿º·
Ð¡ÅôG6µ×ÅÌÁ¢×ãÓÃ»§ÐèÇó³ÖÐø½ø»¯£¬´Ó×î³õ×¨×¢µ¥ÈËÔË¶¯²Ù¿Ø£¬È«ÃæÉý¼¶ÎªÂú×ãÒ»¼ÒÈËµÄ¼Ý³ËÊæÊÊ¡£´Ë´Î£¬Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³ÌÈ«Ïµ±êÅäÌ«¼«AIµ×ÅÌ£¬Í¬¼¶Î¨Ò»±êÅäÇ°Ë«²æ±Û/ºóÎåÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü+Ì«¼«ÒºÑ¹³ÄÌ×¾ØÕó+ÖÇÄÜ¿É±ä×èÄá¼õÕñÆ÷£¬ÒÔ20Íò¼¶Î¨Ò»±êÅäµ×ÅÌÂú·Ö×éºÏ£¬ÓµÓÐæÇÃÀ60Íò¼¶SUVµÄ¸ß¼¶ÖÊ¸Ð£¬ÈÃÃ¿Î»¼Ý³ËÕß¶¼ÄÜÓµÓÐÁ¼ºÃµÄÌåÑé¡£ÐÂ³µ»¹ÓµÓÐÐÐÒµÁìÏÈµÄ5ÏîAIµ×ÅÌÄÜÁ¦£¬ÓµÓÐ¸ÐÖª¹ã¡¢Ö´ÐÐ¿ì¡¢¿Éµü´úµÄÓÅÊÆ£¬¿ÉÊµÏÖ×îÔ¶ÌáÇ°200mÊ¶±ð¡¢×î´óÌáÇ°300msµ÷½Ú£¬²¢¾ß±¸³¬Ç¿×ÔÑ§Ï°ÄÜÁ¦£¬×î¿ì21Ìì¿Éµü´úÒ»¸öÐÂ¹¦ÄÜ£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô³ÇÊÐ¡¢Ïç´å¡¢¸ßËÙµÈ¶àÖÖÂ·¿ö£¬ÊÊÅä¼ÒÍ¥È«³¡¾°µÄ¼Ý³ËÐèÇó¡£
Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³Ì²ÉÓÃÍ¬¼¶Î¨Ò»12000TÇ°ºóÒ»ÌåÊ½ÂÁÑ¹Öý³µÉí£¬ÓÐÐ§±£ÕÏÈ«³µÈËÔ±°²È«¡£ÔÚ³µÉíÇ¿¶È¡¢·À×²ÁºµÈºËÐÄ°²È«ÅäÖÃÉÏ£¬¹úÄÚ°æ±¾Óëº£Íâ°æ±¾ÍêÈ«Ò»ÖÂ£¬Í¬Ê±»ñµÃC-NCAP×î¸ßÎåÐÇÆÀ¼ÛºÍC-IASIµÄÈ«¡°G¡±(ÓÅÐã)ÆÀ¼¶£¬ÈÃÈ«ÇòÓÃ»§¶¼ÄÜÍ¬µÈÌåÑé¹úÃñ³µµÄÈ«Î¬°²È«ÊØ»¤¡£ÐÂ³µ´îÔØµÄ5C³¬³äAIµç³Ø¸üÊÇÍ¬¼¶Ê×¸ö¾10·¢×Óµ¯Ç¹»÷ºÁ·¢ÎÞÉËµÄµç³Ø°ü£¬·À»¤Ë®×¼Ô¶³¬ÐÂ¹ú±êÒªÇó£¬ÈÃ³öÐÐ¸ü°²ÐÄ¡£
Í¬Ê±£¬ÐÂ³µÅä±¸15ÏîÖ÷¶¯°²È«¹¦ÄÜ£¬¿°³ÆÍ¬¼¶×îÇ¿Ö÷¶¯°²È«ÅäÖÃ£¬2025ÄêÆäÖ÷¶¯°²È«ÏµÍ³¾Í±ÜÃâÁË9Íò¶à´Î¿ÉÄÜ·¢ÉúµÄÊÂ¹Ê£¬Ïàµ±ÓÚÃ¿ÌìÊØ»¤200¶à¸ö¼ÒÍ¥µÄ³öÐÐÆ½°²¡£ÆäÖÐAEBÖ÷¶¯É²Í£¡¢AESÖ÷¶¯±ÜÈÃµÄ×î´óËÙ¶È¾ùÖ§³Ö130km/h£¬¿ÉÇáËÉÓ¦¶Ô±ùÑ©Â·ÃæµÈ¶àÖÖ¸´ÔÓ³öÐÐ³¡¾°£¬×î´ó³Ì¶ÈÌáÇ°·À·¶ÒâÍâ¡£Õë¶Ô¸ßËÙ¼«¶ËÐÐ³µ³¡¾°£¬ÐÂ³µ´îÔØÍ¬¼¶Ê×¸ö180km/h¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐ¹¦ÄÜ£¬¸²¸Ç¸ßËÙÖ±Ïß¡¢Êª»¬Â·Ãæ¡¢ÍäµÀµÈÈ«³¡¾°£¬ÄÜÔÚÍ»·¢×´¿öÏÂÎªÓÃ»§»¯ÏÕÎªÒÄ¡£
¿Õ¼äÓëÉè¼ÆË«³ö²Ê£¬ÊÊÅäÄêÇá¼ÒÍ¥È«³¡¾°³öÐÐÐèÇó
Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³ÌÓµÓÐ85.6%Í¬¼¶×î¸ßµÃ·¿ÂÊ£¬Áé¶¯³µÉí³ß´çÏÂ´òÔì³ö³¬´óÄÚ²¿¿Õ¼ä£¬Í·²¿ÓëÍÈ²¿¿Õ¼ä¾ùÍ¬¼¶ÁìÏÈ£¬´îÅä635Lºó±¸ÏäÈÝ»ý£¬ÇáËÉÂú×ã¼ÒÍ¥³öÐÐ¡¢×Ô¼ÝÓÎÍæµÈÈ«³¡¾°µÄ³Ë×øÓë´¢ÎïÐèÇó£¬ÈÃ³öÐÐ²»ÔÙÊÜ¿Õ¼äÏÞÖÆ¡£
ÐÂ³µ½«ÓÃ»§·´À¡¹á³¹µ½Íâ¹ÛÉý¼¶ÖÐ£¬»¨°êÊ½Îå·ùÂÖì±¡¢ÎÞ±ß¿òºóÊÓ¾µÈÃÕûÌåÔìÐÍ¼òÔ¼Á÷³©£¬Ò»Ìå»¯ºÚÎäÊ¿Ì×¼þ¿ÉÑ¡£¬ÑÕÖµÓë¿Æ¼¼¸Ð¼æ¾ß¡£ÄÚÊÎÑ¡ÓÃ»·±£²ÄÁÏ´òÔìÐÇºÓÂÉ¶¯ÕóÁÐ·ÕÎ§µÆ£¬ÈÃ×ù²Õ¸ü½¡¿µ¡£Í¬Ê±Åä±¸¶àÏî¶¥¼¶ÊæÏíÅäÖÃ£¬2.12©OÐÇ¼ÊÎÞ½çÌìÄ»´øÀ´¿ªÀ«ÊÓÒ°£¬7.1.4 È«¾°Éù XoperaÒôÏìÏµÍ³´îÅä18Ö»¸ß¼¶¶¨ÖÆHI-FI¼¶ÑïÉùÆ÷µ¥Ôª£¬´òÔìÉíÁÙÆä¾³µÄÌý¾õÌåÑé£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´³Á½þÊ½¼Ý³Ë¸ÐÊÜ¡£
´Ó18Íò+³µÖ÷µÄ¿Ú±®»ýµí£¬µ½»ñµÃÅ·ÖÞ¶à¹úÏúÁ¿¹Ú¾üµÄÈ«ÇòÈÏ¿É£¬Ð¡ÅôG6Íê³ÉÁË´Ó ¡°¹úÃñÑ¡Ôñ¡± µ½ ¡°È«Çò±ê¸Ë¡± µÄ¿çÔ½¡£Ð¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³ÌµÄÉÏÊÐ£¬ÊÇÐ¡ÅôÆû³µ¶Ô ¡°¹úÃñ³µ¡± µÄ½øÒ»²½Ú¹ÊÍ¡£ÐÂ³µÆ¾½èÐøº½¡¢²¹ÄÜ¡¢ÖÇÄÜ¡¢µ×ÅÌ¡¢°²È«¡¢¿Õ¼äÁùÏîÍ¬¼¶×îÇ¿È«ÄÜÊµÁ¦£¬ÎªËùÓÐÈÈ°®Éú»îµÄÄêÇá¼ÒÍ¥´òÔìÒ»²½µ½Î»ºÃ³µ¡£Î´À´£¬Ð¡ÅôÆû³µ½«¼á³ÖÓÃÆ·ÖÊ¶Ô¿¹¸¡Ôê£¬ÓÃÐÄ´òÄ¥¡¢²»¶Ï½ø»¯£¬ÈÃÐ¡ÅôG6³¬¼¶Ôö³Ì³ÉÎª¾µÃÆðÊ±¼äºÍÓÃ»§¼ìÑéµÄÈ«ÄÜºÃ³µ£¬ÕæÕýÊµÏÖ ¡°¿Æ¼¼£¬ÈËÈË¿ÉÏí¡±£¬ÈÃ ¡°¹úÃñºÃ³µ£¬Ò»²½µ½Î»¡±¡£
