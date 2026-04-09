2026年4月8日(重庆)，新阿维塔12正式上市。此次发布会，同时还有阿维塔06T开启预售。

阿维塔12作为华为乾与阿维塔战略合作2.0首款上市车型，新阿维塔12迎来智能化代际升级。它不仅是华为乾深度赋能的第一款旗舰轿车，也是率先落地华为乾最新技术成果的代表车型，以更进一步的智能能力与安全底座，重新抬升旗舰智能轿车的价值标准。

新车提供纯电与增程双动力，共推出7个车型版本，最终售价29.39万元―43.39万元，还可享5年贷前2年0息;10000 元购置税补贴;3000 元外饰色折扣 + 10000 元副驾零重力座椅免费升级;本品增换购 10000 元 / 他品置换 5000 元;

新阿维塔12此次升级，不止是硬件加法，更是能力跃迁。新车搭载华为乾1颗896线激光雷达、3颗4D毫⽶波雷达、11颗⾼清摄像头、12个超声波雷达，全系标配32个智能传感器，形成覆盖高速、城区、泊车等高频场景的强大感知体系。

其中，全球量产最高896线激光雷达可在120米外识别14厘米高障碍物，让车辆在夜间、高速、逆光、雨雾等复杂环境中拥有更早一步的预判能力，也让安全不再停留在参数层面，而是落到每一次真实出行的从容应对上。

在全新WEWA技术架构支撑下，新阿维塔12实现了从“类人”到“超人”的能力再进阶。无论是夜间高速连续避让低矮异形障碍物，还是逆光场景下精准识别并安全刹停;无论是老城区人车混行、窄路会车、限宽墩通行，还是断头路极限泊车，新阿维塔12都展现出更稳定、更丝滑、更可信赖的表现。所谓“超越老司机”，不是一句口号，而是源于复杂场景中持续兑现的真实能力。

这种能力，也正在被真实用户不断验证。截至目前，全系搭载华为乾智驾系统的阿维塔车型累计辅助驾驶里程已突破3.93亿公里，全场景智能泊车累计调用次数达3711万次。海量真实场景中的每一次使用，沉淀出的不只是数据，更是用户对阿维塔智能辅助驾驶能力的信任。

除了更强的辅助驾驶能力，新阿维塔12也让智能座舱更进一步贴近用户。新车搭载鸿蒙座舱HarmonySpace 5，内置MoLA大模型，实现从“听懂指令”到“读懂人心”的体验升级。自然连续对话、多轮导航修改、三大模糊纠错，以及200余项车控功能、28个专业知识库和10余类新闻内容的打通，让用户在高频用车场景中获得更自然、更聪明、更少打扰的人车交互体验。

更重要的是，新阿维塔12坚持智驾平权，不搞高低配。华为乾896线激光雷达、3分布式4D毫米波雷达、3颗高精度固态激光雷达、华为乾智驾 ADS 4.1、华为乾全维防碰撞 CAS 4.0、鸿蒙座舱HarmonySpace 5等核心配置全系标配，把领先能力真正交到每一位用户手中。

同样在这场发布会中，新款车型阿维塔 06T也同时正式开启预售，该车定位 “智美全场景运动轿车”共推出4款车型版本，预售价22.99万元―27.99万元。现在下订还可享2,000元意向金抵扣 ¥5,000 元大定定金和阿维塔 x 宁德时代联名超薄磁吸充电宝，限量 5,000 份;

依托华为乾全栈技术赋能，标配 896 线激光雷达与 ADS 4 智驾，搭配鸿蒙座舱与 MoLA 大模型，实现无感出行与智能交互。游隼美学设计、太行分布式电驱、空气悬架 + CDC 系统，兼顾操控、空间与安全，填补主流市场全场景运动轿车空白。

新阿维塔 12 作为华为乾与阿维塔合作的核心力作，同步完成技术升级，与阿维塔 06T 形成双车矩阵，进一步完善阿维塔产品布局，持续引领智能电动行业的产品迭代。

未来，阿维塔与华为乾将继续深化技术协同，以用户需求为核心，不断突破全场景出行的体验边界，推出更多贴合市场、契合用户的产品，推动智能电动行业向更安全、更智能、更贴合全场景需求的方向发展。