【2026年3月17日】在央视新闻的全程见证下，定位为“全新一代896线激光雷达旗舰SUV”的岚图泰山Ultra和岚图泰山黑武士迎来重要时刻。完成L3级道路实测与极限挑战的岚图泰山Ultra下线交付，官方售价45.99万元;极具东方侠客风骨的岚图泰山黑武士同步上市，售价50.99万元。岚图泰山Ultra及黑武士不仅代表着央国企按L3级架构设计的产品量产落地，更以全栈自研架构与顶级合作伙伴方案的深度融合，推动中国智能驾驶迈向新时代。

34颗感知硬件 织成“无处不察”的守护网

与L2级辅助驾驶相比，L3级有条件自动驾驶的核心理念从“人开车、车帮忙”进阶为“人+车+车备份”，这是一次根本的角色重构，也是自动驾驶进化的关键一步，它不是简单的功能叠加，而是从底层架构到软件算法的全栈体系能力跃迁，感知能力正是其中的基石。

岚图泰山Ultra及黑武士拥有一套行业领先的感知硬件矩阵，全车共搭载34个感知智慧传感器，包括4颗激光雷达、5颗4D毫米波雷达等，构建起360°无死角、全天候、全场景的感知网络。其中，全球量产最高规格的896线双光路图像级激光雷达，分辨率比目前主流的192线激光雷达提升4倍，能在120米外稳定识别仅14厘米高的小目标，并为系统留出3秒以上的反应时间。针对夜间黑色的轮胎、横倒的锥桶等低反射率与异型障碍物，其感知识别距离分别提升190%和77%。岚图泰山Ultra&黑武士率先将这一顶级感知硬件量产装车，让896线激光雷达不再是实验室参数，而是用户可触达的真实体验。目前，搭载该激光雷达的岚图泰山Ultra试驾车已到店，用户可亲身感受“超视距”感知带来的安全底气。

在真实道路的压力测试中，这套感知体系的实力浮出水面。针对城市道路的日常博弈，如前车加塞、洒水车挡路、施工路段绕行，34颗传感器协同工作，平顺通过。高速行驶状态下，面对前车突然掉落的不规则障碍物，896线激光雷达超视距精准识别，让车辆从容完成避让。在自动泊车测试中，面对后方两米高落差的“悬崖车位”和悬空障碍物，车尾的DTOF补盲雷达发挥关键作用，以厘米级精度构建环境模型，轻松泊入。“驾驶员失能测试”中，系统通过DMS驾驶员状态监测判断驾驶员“失能”后，自动开启双闪、平稳变道至路边安全刹停，并主动拨打SOS救援电话。岚图泰山Ultra&黑武士用这套感知体系提前“看见”危险，将行车安全提升到新高度。

五大冗余与顶尖底盘 铸就“稳如泰山”的底气

感知能力的飞跃只是第一步，L3时代需要构建一套以冗余为基石的安全体系。泰山Ultra&黑武士在转向、制动、电源、通讯、感知五大关键系统上实现全冗余，为L3级有条件自动驾驶打好坚实地基，为用户提供双倍安全。在“泡沫车遮挡测试”中，即使前向感知硬件被大面积遮挡，车辆也能准确完成自主靠边停车，这不仅是技术的跨越，更是对“安全至上”的坚守。

冗余架构保障了系统的可靠性，决策和执行能力则决定了避险时的控制精度。泰山Ultra&黑武士采用行业顶尖的华为乾智驾ADS 4.1，避障更丝滑、变道更机敏。强大的决策能力离不开“强健身体”来精准执行，泰山Ultra&黑武士搭载魔毯底盘、双向16°后轮转向和“中国首创、世界前五”的三腔空悬，这套“底盘王炸”不仅能从容应对泥泞碎石、实现“稳如泰山”的舒适，更能在紧急避险瞬间提供强大支撑。道路测试中，在前车加塞时，系统并非简单粗暴急刹，而是通过轨迹预测与路径规划，小幅减速并微调车道，平顺通过;遇到洒水车挡路、施工路段和两侧大车，减速避让和加速通过的动作精准连贯。华为顶尖的智驾能力与岚图深厚的整车功底深度融合，让感知、决策、执行形成完整的技术闭环。

“藏锋”美学与极致工艺 泰山黑武士为中国当代侠者而来

如果说泰山Ultra代表了中国智驾的科技“远见”，那么泰山黑武士则以材料科学与制造工艺的极致追求，展现出独属东方的审美底蕴。它以“藏锋”为设计哲学，将锋芒敛于细节，气场蕴于车身，以极致工艺将中式风骨与硬核技术融为一体。

以首创的“天地星芒轮毂”为例，历经预处理、底粉、PVD、透明粉等10道工序，在高真空环境中沉积出深邃的黑铬金属膜，实现了阳光下层次丰富的深邃黑色和镜面亮光效果。这种“五彩斑斓的黑”，是PVD工艺与多层喷涂共同作用的结果。此外，大面积应用的航空级碳纤维套件，不仅带来轻量化收益，更以独有纹理传递顶级豪车的基因密码。定制开发的甲胄绗缝座椅、黑红撞色内饰，将力量与热血融为一体，让每次落座都唤醒心中的侠客豪情。

更值得关注的，是岚图泰山黑武士对功能性与工程美学的细节打磨，配备的智能调光玻璃，可实现从全透到极致隐私的10档精细化调节，秒级响应、场景联动，透光率调控精度与响应速度均达到行业领先水平;高端夹层玻璃工艺保障安全，给用户带来“百万级的豪华排面”。此外，从手工编织的598颗灯珠星空顶，到每一次按下墨晶璀璨按键时万道剑光的绽放，岚图泰山黑武士用看得见的匠心，回应着用户对“藏得住锋芒，镇得住全场”的渴望。

当前，L3级有条件自动驾驶正处在政策与商业化的关键窗口期。岚图泰山Ultra&黑武士完成了从定义到量产的全栈能力验证，除上述的感知、冗余与架构，在动力与补能维度，两款车型搭载岚海智能超混系统，配备65度大电池和5C超充技术，补能速度快，配合专属混合热泵系统，在零下40℃极寒环境中依然稳定运行，兑现了“纵横全地形，通行全场景”的承诺。两款产品不仅证明中国品牌有能力打造面向L3时代的顶级智能座驾，更以技术落地与审美表达的完整闭环，成为推动中国智能驾驶迈向新阶段的里程碑之作。这份底气，正是中国汽车走向全球最坚实的通行证。