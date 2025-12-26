ÎµÀ´NWM 2.0¸üÐÂÊ±¼äÈ·¶¨£¬¹Ù·½Ö÷¶¯Í¸Â¶ÐÂÄÚÈÝ£¬×î¿ì1ÔÂÍÆËÍ£¡
12ÔÂ26ÈÕ£¬Õë¶ÔÎµÀ´³µÖ÷ºôÉùÓú·¢Ç¿ÁÒµÄOTA´ß¸ü£¬ÎµÀ´¸±×Ü²ÃÀîÌìÊæÔÚÎ¢²©½øÐÐÁËÏêÏ¸»ØÓ¦¡£Ëû±íÊ¾£¬È·ÈÏ±¸ÊÜÆÚ´ýµÄBanyanéÅ 3.3.0°æ±¾±¸°¸Ê±¼äµ÷ÕûÖÁÃ÷Äê1ÔÂÉÏÑ®£¬±ÈÔ¼Æ»®ÍÆ³Ù10Ìì¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ëû»¹ÏêÏ¸Í¸Â¶ÁËÐÂ°æ±¾ÔÚÖÇÄÜ×ù²ÕºÍÖÇÄÜ¼ÝÊ»·½ÃæµÄÉý¼¶ÄÚÈÝ¡£²¢±íÊ¾CedarÑ©ËÉ1.4.0ºÍCedarÑ©ËÉ1.4.0°æ±¾Ä¿±êÔÚ´º½ÚÇ°ÍÆËÍ¡£
×ù²ÕÉý¼¶ÁÁµã
ÀîÌìÊæ½âÊÍ³Æ£¬ÓÉÓÚBanyan3.3.0°æ±¾Õû°ü²âÊÔºÍÌåÑéµü´úÖÜÆÚ±ÈÔ¤ÆÚ¸ü³¤£¬ËùÒÔµ¼ÖÂÑÓÆÚ¡£²»¹ý£¬Õâ´Î¸üÐÂ¡°ÄÜ¹»´øÀ´ÊµÔÚµÄÌåÑéÌáÉý¡±£¬ÖµµÃÓÃ»§µÈ´ý¡£
ÖÇÄÜ×ù²ÕÉÏ£¬Ê×ÏÈ´øÀ´iPhone UWBÊý×ÖÔ¿³×ÊµÏÖÈ«Ïµ³µÐÍ½»¸¶£¬ÒâÎ¶×ÅËùÓÐBanyan¶þ´úÆ½Ì¨ÎµÀ´³µÖ÷¶¼ÄÜÏíÊÜ¡°¾«×¼¸ÐÖª¡¢Ë¿»¬½âËø¡±µÄÌåÑé£¬°ÚÍÑ¹ýÈ¥À¶ÑÀ¡°·£Õ¾¡±µÄÞÏÞÎ¡£ÕâÒ»ºËÐÄÐÂ¹¦ÄÜ¸üÐÂÒ²ÊÇ²»¸ºÖÚÍû;
ÒÇ±íÆÁÐÂÔöµØÍ¼Ö÷Ìâ£¬¿ÉÓëÔÓÐÖÇ¼ÝSRÖ÷Ìâ×ÔÓÉÇÐ»»¡£È«ÐÂHUDÍê³ÉÁË²¼¾ÖÓÅ»¯£¬»¹ÄÜÓëÒÇ±íÖ÷ÌâÎÞ·ìÁª¶¯£¬ÐÅÏ¢¹Û¿´¸üÖ±¹ÛÏêÏ¸;
×ªÏò²¹Ã¤Ó°ÏñÏÖÔÚ¿ÉÒÔÔÚHUDÉÏÇåÎúÏÔÊ¾£¬²´³µÓ°Ïñ½çÃæÖ§³ÖÂÖì±ÊÓ½Ç¼ÇÒä;ÒôÁ¿µ÷½ÚÖ§³ÖÌýÁ¦±£»¤;·½ÏòÅÌÒôÁ¿°´¼üÂß¼ÓÅ»¯£¬Ö§³Ö½ö¿ØÖÆ¶àÃ½ÌåÒôÁ¿£¬±ÜÃâNOMIÒôÁ¿Îó²Ù×÷;
NOMIµÄÉý¼¶Ò²ÊÇÁíÒ»´óÁÁµã¡£NOMI°Ù¿ÆÎÊ´ðÖ§³ÖÉî¶ÈË¼¿¼¡£Éý¼¶NOMI 3.0Ó²¼þµÄÓÃ»§»¹ÄÜ»ñµÃ11ÖÖÐÂÎè×ËºÍ27¸ö²ÊÉ«×¨ÊôÒôÀÖ±íÇé£¬ÇéÐ÷¼ÛÖµÀÂú¡£
×Ü½á£º¹Ù·½´Ë´ÎÍ¸Â¶³öµÄÏêÏ¸ÄÚÈÝÓë´ËÇ°±¬ÁÏ»ù±¾Ò»ÖÂ£¬×ù²ÕUWB³µÔ¿³×¡¢ÒÇ±íÆÁµØÍ¼Ö÷ÌâµÈ¶¼ÔÚ´ó¼ÒÒâÁÏÖ®ÄÚ¡£µ«Õë¶ÔÀÏÓÃ»§ºôÉùÍ¬ÑùÇ¿ÁÒµÄÆäËûÐÂ¹¦ÄÜÀýÈç³µ»ú»²¼±ÚÖ½¡¢³µµÀ¼¶µ¼º½µÈ£¬ÎµÀ´ËÆºõÔÝÊ±²¢Ã»ÓÐÏà¹Ø¹æ»®¡£
NWM 2.0ÖÇ¼Ýµü´úÉý¼¶
ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»·½Ãæ£¬ÀîÌìÊæ²¢Ã»ÓÐÏêÏ¸½éÉÜNWM 2.0¾¿¾¹»á´øÀ´ÄÄÐ©ÐÂ¹¦ÄÜºÍÓÅ»¯¡£
µ«Ëû±íÊ¾£¬Õâ´ÎÉý¼¶½«ÔÚÐÐ³µ¡¢²´³µºÍÖ÷¶¯°²È«µÈ¶à¸ö³¡¾°ÐÂÔö¹¦ÄÜºÍÌåÑéµü´úÓÅ»¯¡£
¸ù¾Ý´ËÇ°ÎµÀ´ÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸ºÔðÈËÈÎÉÙÇäÍ¸Â¶£¬NWM 2.0½«Í¨¹ýÇ¿»¯Ñ§Ï°»úÖÆ£¬´ó·ùÌáÉýÏµÍ³¶ÔÊ±¿ÕµÄÈÏÖªÓë³¤Ê±ÐòÈÎÎñ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬Ê¹¾ö²ß¸üÁ¬¹á¡¢¸üÄâÈË»¯£¬ÔÚ³ÇÇøÈË³µ»ìÐÐ¡¢ÎÞ±£»¤×ó×ª¡¢¸´ÔÓ»·µºµÈ³¡¾°ÖÐµÄ±íÏÖÔ¤¼Æ»á¸ü¼ÓÁ÷³©¡£
Í¬Ê±£¬ÂÊÏÈÎªÐÐÒµÒýÈë¸ïÃüÐÔµÄ¡°¿ª·ÅÊ½×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥¡±£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÏñÈÕ³£ÁÄÌìÒ»Ñù¶Ô³µÁ¾·¢³öÇëÇó£¬ÏµÍ³»á×¼È·Ê¶±ðÒâÍ¼²¢Íê³ÉÏàÓ¦²Ù×÷¡£ÀýÈç£¬¡°×ß£¬ÎÒÃÇÈ¥Ï´¸ö³µ¡±¡¢¡°ÕÒ¸öÀëµçÌÝ½üµÄÍ£³µÎ»¡±µÈ×ÔÈ»±í´ï£¬¶¼ÄÜ±»×¼È·Àí½â²¢Ö´ÐÐ¡£
×ÜÖ®£¬½ñÄêÎµÀ´Õû¸öÖÇ¼Ý°æ±¾µü´úÆµÂÊºÍËÙ¶ÈÔ¶²»¼°ÓÑÉÌ¡£NWM×ÔÍÆ³öÒÔÀ´£¬ËäÁîÈË¸Ðµ½¾ªÏ²£¬µ«Êµ¼ÊÌåÑéÓëÐÐÒµµÚÒ»ÌÝ¶ÓÈÔ´æÔÚÃ÷ÏÔ²î¾à£¬ÎµÀ´ÖÇ¼ÝÓÃ»§¿Ú±®ÑÏÖØÏÂ»¬¡£ËùÒÔ£¬NWM 2.0²Å³ÉÎªÀÏ³µÖ÷×î¹ØÐÄµÄÒ»´Îµü´ú£¬Ò²ÊÇÎµÀ´ÖÇ¼ÝÄÜ·ñÊµÏÖ¡°·Éí¡±µÄ¹Ø¼üÒ»ÒÛ¡£
×¨Êô³µÐÍÕë¶ÔÓÅ»¯
Õë¶Ô²»Í¬³µÐÍ£¬ÀîÌìÊæ»¹Í¸Â¶ÔÚÐÂ°æ±¾ÖÐÉè¼ÆÁË¶¨ÖÆ»¯¹¦ÄÜÉý¼¶¡£
È«ÐÂES8½«ÉÏÏß·ÖÇø¶ÀÏíÒô³¡Ä£Ê½£¬Ö§³ÖÈ«³µË«ÒôÔ´·ÖÇøÍ¬²¥ÌåÑé¡£ÕâÒâÎ¶×ÅÇ°ºóÅÅ³Ë¿Í¿ÉÒÔÍ¬Ê±ÏíÊÜ²»Í¬µÄÒôÆµÄÚÈÝ¶ø²»»¥Ïà¸ÉÈÅ¡£
2025¿îES6/EC6/ES7/EC7(ÄÚ²¿´úºÅ5566³µÐÍ)½«ÐÂÔöÊª»¬»·ÑõµØÆºÊ¶±ð¼°¿ØËÙµÄÄÜÁ¦£¬ÌáÉýÔÚÌØÊâÂ·ÃæÌõ¼þÏÂµÄ¼ÝÊ»°²ÐÄ¸Ð¡£
Éý¼¶Ê±¼äÍÆ²â
BanyanéÅ3.3.0°æ±¾È·ÈÏ»áÔÚ1ÔÂÉÏÑ®½øÐÐ±¸°¸¡£°´ÕÕ¹¤ÐÅ²¿´Ó±¸°¸µ½Í¨¹ýÍÆËÍ´óÔ¼15Ìì×óÓÒµÄÊ±¼äÁ÷³Ì£¬ÄÇÃ´ÐÂ°æ±¾´ó¸ÅÂÊ»áÔÚ1ÔÂÖÐÏÂÑ®½øÐÐÊµ¼ÊÍÆËÍ¡£
CedarÑ©ËÉ1.4.0ºÍCedar SÑ©ËÉ1.4.0°æ±¾Ôò¼Æ»®ÓÚ1ÔÂµ×Ìá½»±¸°¸£¬¹Ù·½±íÊ¾½«¡°ÕùÈ¡ÔÚ´º½ÚÇ°¡±ÍÆËÍ¡£¿¼ÂÇµ½´º½Ú¼ÙÆÚÒòËØ£¬Õâ¸öÊ±¼ä°²ÅÅÏÔµÃ½ô´Õ¶ø¸»ÓÐÌôÕ½ÐÔ¡£
±ØÐë³ÐÈÏµÄÊÇ£¬½ñÄêÎµÀ´Õû¸öOTAÉý¼¶ÆµÂÊºÍ½Ú×à£¬ÑÏÖØ²»ÈçÆäËûÓÑÉÌ¡£ÓÈÆäÊÇÖ÷Á¦Banyan¶þ´úÆ½Ì¨ÀÏÓÃ»§£¬È«Äê¼¸ºõÖ»ÓÀ´Ò»´Î´ó°æ±¾µü´ú£¬ËùÒÔ²Åµ¼ÖÂÓÃ»§´ó¹æÄ£Ö¸ÔðºÍ±§Ô¹¡£µþ¼ÓÎµÀ´NWMÖÇ¼ÝÊµ¼Ê±íÏÖ²»ÈçÔ¤ÆÚ£¬¼ÓÉÏÐÂ°æ±¾³ÐÅµÍÆËÍÊµ¼Ê¶à´ÎÑÓÆÚ£¬¸üÊÇ¼ÓÉîÁË¸ºÃæÓßÂÛ²úÉú¡£
µ±È»£¬Õâ±³ºó¼ÈÓÐÎµÀ´ÄÚ²¿Ó¯ÀûÑ¹Á¦£¬Ò²ºÍ¶à³µÐÍ¡¢¶àÆ½Ì¨·ÖÉ¢¿ª·¢Àë²»¿ª¹ØÏµ¡£±Ï¾¹BanyanÆ½Ì¨²ÉÓÃÊúÆÁ³µ»ú£¬ÇÒ·Ö8155Ð¾Æ¬ºÍ8295Ð¾Æ¬Á½´ó·½°¸;¶øCedarÆ½Ì¨Ôò¸ÄÎªºáÆÁ³µ»ú£¬´îÔØSkyOS×ÔÑÐÕû³µ²Ù×÷ÏµÍ³ºÍÉñçáNX9031×ÔÑÐÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬£¬ÊÊÅäÑ¹Á¦¾Þ´ó¡£
µ«²»ÂÛÈçºÎ£¬Ï£ÍûÎµÀ´ÔÚ¼ÌÐø±£³ÖÐÅÏ¢¼°Ê±¹«¿ªÍ¸Ã÷µÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÄÜ³ä·ÖÕÕ¹Ëµ½ÀÏ³µÖ÷µÄ¸ÐÊÜ£¬ÔÚOTA¹¦ÄÜÏÂ·ÅºÍÉý¼¶½Ú×àµÈ·½Ãæ¼ÓËÙÌáÉý¡£
