ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > Æû³µÆµµÀ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

2024-09-27 17:46:48 ×÷Õß£ºÖªº®

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ½ñÄê×îÈÈÄÖÒ²ÊÇ×î´Ì¼¤µÄÖÐÐÍSUV»ìÕ½£¬ÖÕÓÚ³õ¸æÒ»¶ÎÂä¡£

  ¹ýÈ¥Ê®À´ÌìÀï£¬ÎÒÃÇÓ­À´Ê®·ÖÃÜ¼¯µÄ³µÆóÐÂÆ·ÉÏÊÐ£¬°üÀ¨ÀÖµÀL60¡¢¼«ë´7X¡¢ÖÇ½çR7¡¢ÒÔ¼°×òÍíµÄ°¢Î¬Ëþ07ºÍÈ«ÐÂÖÇ¼ºLS6£¬ÕâÐ©³µ¹²Í¬µã²»ÉÙ£º¶¨Î»4.8m¡«4.9m³µ³¤ÖÐÐÍSUV£¬ÓÐ»»µçÓÐ´¿µçÒ²ÓÐÔö³Ì£¬²¢ÇÒ¾ù¼¯³ÉÄ¿Ç°¸÷×Ô×î¶¥¼âµÄÅäÖÃ¶ÑÁÏ......ËùÒÔ£¬¼Û¸ñÕ¼¾ÝÏúÁ¿¹Ø¼üÒòËØ¡£

  ±¾À´ÀÖµÀL60ºÍ¼«ë´7XµÄ¾ºÕùÈÈ¶È×î¸ß£¬½á¹ûÃ»Ïëµ½£¬×òÍí°¢Î¬Ëþ07µÄ¶¨¼ÛÒ»¾­¹«²¼£¬ºÜ¶àÈË¶¼°ÑÖÇ½çR7À­ÁË³öÀ´£¬²¢±íÊ¾Ç×ÐÖµÜÉ±ºìÑÛ£¬¸ù±¾Ã»ÁôÒ»Ë¿»îÂ·°¡¡£

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  Õâµ½µ×ÊÇÔõÃ´»ØÊÂÄØ£¿

  Ê×ÏÈ£¬Õâ»¹Òª´Ó°¢Î¬Ëþ07µÄÊÛ¼ÛËµÆð¡£¸Ã³µÍ¬Ê±×¼±¸ÓÐÔö³ÌºÍ´¿µçÁ½ÖÖ³µÐÍ£¬Ôö³Ì°æÊÛ¼Û·Ö±ðÊÇ21.99w¡¢23.99w¡¢27.99w;´¿µç°æÊÛ¼Û·Ö±ðÊÇ22.99w¡¢24.99w¡¢28.99w¡£

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  ÆäÖÐ£¬Æð²½±ê×¼°æ´îÔØHUAWEI ADS SE´¿ÊÓ¾õ»ù´¡°æÖÇ¼Ý;ÖÐÅä°æ±¾ÒÔÉÏÓµÓÐ¼¤¹âÀ×´ï£¬Ö§³ÖHUAWEI ADS 3.0¶Ëµ½¶ËÀàÈËÀà¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬Í¬Ê±Ãâ·ÑÔùËÍÇ°ÅÅË«ÁãÖØÁ¦×ùÒÎ¡¢25ÑïÉùÆ÷Ó¢¹úÖ®±¦ÒôÏì¡¢È«Á£ÃæNAPPAÕæÆ¤×ùÒÎ¡¢÷äÆ¤ÈÞ¶¥ÅïµÈÅäÖÃÓÃÁÏ;¶¥Åä°æ±¾ÔòÉý¼¶ÎªËÄÇýË«µç»ú¡¢Í¬Ê±±êÅä¿ÕÆøÐü¼Ü+CDC¼õÕð+21´ç´óÂÖì±µÈ¡£

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  Õâ¸ö¼Û¸ñ¶ÔÓ¦ÅäÖÃ×ÜÌåÀ´Ëµ»¹ÐÐ£¬ËãÊÇ°¢Î¬ËþÓÐÊ·ÒÔÀ´×î¾ß³ÏÒâµÄ¶¨¼Û£¬¼´±ãÊÇºÍÐÐÒµ³öÁËÃûµÄ¡°¶ÑÁÏÐÔ¼Û±È´óÍõ¡±¼«ë´7X¶Ô±ÈÒ²²»ÂäÏÂ·ç¡£¶øÇÒ£¬×î¹Ø¼üµÄÊÇºÍÖÇ½çR7Ïà±È£¬¼¸ºõÊôÓÚÍê±¬+Å°É±¡£

  ÖÚËùÖÜÖª£¬Ç°Á½ÌìÖÇ½çR7¸Õ¸ÕÉÏÊÐ£¬ÐÂ³µ¹²ÓµÓÐËÄ¿î³µÐÍ£¬ÆäÖÐR7 Pro°æÊÛ¼Û25.98ÍòÔª;R7 Max°æÊÛ¼Û29.98ÍòÔªºÍ31.98ÍòÔª;R7 Ultra°æÊÛ¼Û33.98ÍòÔª¡£Óà³Ð¶«¶à´Î¶ÔÍâÇ¿µ÷£º¡°ÂôÒ»Á¾¿÷3ÍòÔª¡±¡£

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  ÖÇ½çR7È«Ïµ±êÅäÂúÑªÍ¾ÁéÆ½Ì¨£¬¼´¿ÕÐü+CDCµ×ÅÌ£¬ÆäÖÐR7 Pro´îÔØHUAWI ADS SE´¿ÊÓ¾õ»ù´¡°æÖÇ¼Ý£¬R7 MAX´îÔØHUAWEI ADS 3.0¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬´îÅä82¶ÈºÍ100¶Èµç³Ø°ü£¬²¢¶àÁËÇ°ÅÅ×ùÒÎ°´Ä¦¡¢ºóÅÅ×ùÒÎÍ¨·ç°´Ä¦¼ÓÈÈ¡¢ÀäÅ¯Ïä¡¢¼çÕíÒôÏìµÈÅäÖÃ;R7 Ultra°æÔòÉý¼¶Ë«µç»úËÄÇý¡¢²¼À×²©ËÄ»îÈû¿¨Ç¯+FNC´ò¿×É²³µÅÌµÈ¡£

  ¿´µ½Õâ£¬¹À¼Æ´ó¼ÒÄÜ³õ²½¿´Ã÷°×ÁË°É¡£°¢Î¬Ëþ07ºÍÖÇ½çR7¶¨Î»ÏàÍ¬¡¢³ß´ç²î²»¶à¡¢¿Õ¼ä²î²»¶à¡¢»¹¶¼´îÔØ»ªÎª¼Ó³ÖµÄºèÃÉÖÇÄÜ×ù²Õ+ADS 3.0¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬ÖÇÄÜ»¯±íÏÖÍêÈ«Ò»Ñù£¬µ×ÅÌÐü¼Ü¡¢ÄÚÊÎÓÃÁÏÒ²¶¼´ó²î²»²î£¬½á¹ûÖÇ½çÆ«Òª±È°¢Î¬ËþÍ¬°æ±¾¹ó¸ö4¡«5ÍòÔª¡£

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  »»×öÊÇÄãÂò³µ£¬Äã»áÑ¡Ë­£¿´ð°¸µ±È»ÊÇºÁ²»ÓÌÔ¥µÄÑ¡°¢Î¬Ëþ07¡£

  Ò»±ßÊÇ»ªÎª+³¤°²Ôì£¬ÁíÒ»±ßÊÇ»ªÎª+ÆæÈðÔì;Íâ¹ÛÔìÐÍ¾ùÊôÓÚÔ­´´Éè¼Æ£¬°¢Î¬Ëþ07·´¶ø¸ü¸öÐÔÊ±ÉÐ;°¢Î¬Ëþ07³µ³¤4.83m£¬Öá¾à2940mm£¬ÖÇ½çR7³µ³¤4.95m£¬Öá¾à2950mm£¬¿Õ¼ä±íÏÖÁ½Õß½Ó½ü;

  À´µ½ÄÚÊÎ²¿·Ö£¬°¢Î¬Ëþ07ºÍÖÇ½çR7µÄÓÃÁÏÖÊ¸Ð¾ùÒª±ÈÀÖµÀ¼«ë´¸ü¸ßÒ»¼¶£¬ÀýÈçÁ½³µÖÐÅäÒÔÉÏ°æ±¾¾ù±êÅäÁËNAPPAÕæÆ¤×ùÒÎ¡¢÷äÆ¤ÈÞ¶¥Åï¡¢µç¶¯ÕÚÑôÁ±¡¢×ùÒÎÍ¨·ç¼ÓÈÈ°´Ä¦µÈ£¬

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  µ×ÅÌËØÖÊ·½Ãæ£¬ÖÇ½çR7ÖÐµÍÅä¸üÊ¤Ò»³ï£¬±Ï¾¹ÔÚÇ°Ë«²æ±Û+ºó¶àÁ¬¸ËÈ«ÂÁÐü¼ÜµÄ»ù´¡ÉÏ£¬»¹È«Ïµ±êÅä¿ÕÆøÐü¼Ü+CDC¼õÕð£¬°¢Î¬Ëþ07ÔòÖ»ÓÐ¶¥ÅäËÄÇý²Å¶îÍâÓµÓÐ¿ÕÐü¡£

  µ«ÊÇ£¬°¢Î¬Ëþ07µÄ¶¥Åä´¿µçËÄÇý°æ±¾ÊÛ¼Û²Å28.99ÍòÔª£¬±ÈÖÇ½çR7 Ultra°æ×ã×ã±ãÒËÁË5ÍòÔª£¬ÉõÖÁ±ÈR7µ¥µç»úºóÇýÖÐÅä°æ»¹±ãÒË1¡«2ÍòÔª¡£

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  Õâ¿´ÁËË­²»ÃÔºý°¡¡£Èç¹ûÄãÕæÊÇÎªÁË×·Çó»ªÎªºèÃÉÖÇÄÜ×ù²Õ+ADS 3.0¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬Í¬ÑùµÄ¼ÛÇ®°¢Î¬ËþÄÜÖ±½ÓÂò¶¥Åä£¬¶øÖÇ½çR7ÉõÖÁÖÐÅä»¹ÒªÔÙ¼ÓµãÇ®¡£¡£¡£

  ËùÒÔ£¬ÔÚ°¢Î¬Ëþ07·¢²¼µ±Íí£¬ÓÐÖÇ½çÏúÊÛ¾Í·¢À´ÏûÏ¢³Æ£¬R7½øÐÐÈ¨Òæµ÷Õû£¬Ãâ·ÑÔùËÍ1.2Ñ¡Åä»ù½ðÐÂÔöÖ§³ÖµÖ¿Û100¶Èµç³ØÑ¡Åä·ÑÓÃ£¬ÓÃ»§Ö»ÐèÔÙ¼Ó8000Ôª¾ÍÄÜÉý¼¶100¶Èµç³Ø¡£

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  ²»¹ý£¬¸üÁîÈËÒâÍâµÄÊÂÇé·¢ÉúÁË¡£°¢Î¬Ëþ07Õâ±ßÒ²Á¬Ò¹µ÷Õû£¬ÏûÏ¢³ÆÖÐÅä³µÐÍÐÂÔöÖ§³Öµç×ÓºóÊÓ¾µÑ¡Åä;¶îÍâÔö¼Ó1ÍòÔªÑ¡×°»ù½ð£¬ÓÃÓÚµç×ÓºóÊÓ¾µÑ¡×°;ÁãÖØÁ¦×ùÒÎÈ«ÏµÃâ·Ñ;Ö¸µ¼¼ÛÏÞÊ±¹Ù½µ1ÍòÔª;½ðÈÚÕþ²ßÓë11ºÍ12³µÐÍÏàÍ¬;ÌØÊâÑÕÉ«Ñ¡×°ÏÞÊ±3000Ôª¡£

»ªÏµÄÚÕ½£º°¢Î¬Ëþ07¶¨¼ÛÍê±¬ÖÇ½çR7£¬µ±Íí¸ÄÓÅ»Ý£¡

  ¿´À´£¬³¤°²ÊÇÌúÁËÐÄÒª´òÔì°¢Î¬Ëþ07±¬¿î£¬ÓÐÖÖ²»³É¹¦±ã³ÉÈÊµÄ¾öÐÄºÍ¹û¶Ï¡£½á¹û×îÖÕ¿ÉÁ¯µÄÖ»ÄÜÊÇÖÇ½çR7ÁË£¬ÄÑµÀÓÖÒªÖØµ¸ÉÏ°ëÄêÖÇ½çS7µÄ¸²ÕÞÂð¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

Öªº®

×îÐÂ×ÊÑ¶

¼«ë´MIX¿ªÆôÔ¤ÈÈ

ÈÈÃÅÊÓÆµ

Ïí½çS9

ÐÂÆ·ÆÀ²â

¡¾ÊÓÆµ¡¿¹þ†ªA80Ì½Ë÷°æÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼