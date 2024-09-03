勇气启航 岚图将携岚图知音全球版首发2024都灵车展

【2024年9月3日，武汉】岚图汽车今日宣布，将携最新车型岚图知音全球版亮相2024年都灵国际车展。岚图知音全球版英文名为“Courage”，既体现了岚图知音作为“985”学霸的底气，也彰显了岚图汽车作为国家队走向世界的决心与勇气。此次参展标志着岚图知音首次亮相海外市场，同时也是岚图汽车全球化战略中的一个重要里程碑。岚图汽车将借此机会向全球展示其“985”级的卓越品质与技术实力，进一步彰显“中国智造”的崭新形象与强大竞争力。

岚图汽车CEO卢放表示：“岚图知音将以无惧挑战的勇气，走向世界的舞台，向世界展示中国品牌的实力和担当。岚图知音集众多‘985’级实力于一身，我们坚信，它不仅能成为国内用户的信心之选，更可以成为代表中国智造的‘新实力’，让世界看到中国品牌的力量。”

岚图知音的海外首秀选择在意大利都灵，不仅是对设计之都的致敬，也是向世界宣告中国品牌已经准备好迎接全球市场的挑战。岚图坚持从设计环节开始，就把中国文化和现代汽车文明结合起来，在产品和服务中融入中国文化元素，面向海外用户讲好中国品牌故事，彰显文化自信。

作为岚图旗下首款全球纯电车型，岚图知音基于岚图新一代自研纯电平台开发，定位于年轻人的纯电家用SUV，以“901km/800V平台/5C超级快充”的核心三电技术，重塑高端纯电SUV三电新标准，展现出卓越的品质与性能。901km的续航，让用户和焦虑彻底说再见，纯电车也不用担心长途;全域800V高压碳化硅平台具备行业第一的92.5%CLTC工况效率，搭配5C超快充，15min即可充入515km续航。

岚图汽车作为东风公司旗下的高端智慧新能源品牌，自成立以来便致力于推动中国新能源汽车产业的全球化发展。到2030年，岚图汽车将布局六大洲，进入全球60国，建成500家销售服务网点，海外销量突破50万辆。岚图知音全球版的海外首秀，不仅是岚图汽车全球化战略的重要一步，更是中国汽车品牌向世界展示实力与担当的关键注脚。岚图汽车将以此为契机，进一步推动中国智造在全球范围内的认可与影响，与世界各地的知音共绘岚图的宏伟蓝图。随着2024都灵车展的日益临近，让我们共同期待岚图知音全球版的精彩亮相!

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧新能源品牌，整合东风公司55年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。

岚图汽车产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验，形成了高端新能源“SUV+MPV+轿车”的产品阵营，是产品布局最完整的中国新能源车企。

岚图品牌发布四年以来，已先后相继推出“公路旅行家”岚图FREE、“梦想的移动城堡”岚图梦想家、“新行政电动旗舰”岚图追光和“985”全能学霸岚图知音，形成了“三年三品类 四年四款车”的产品布局。2024年8月28日，“全景豪华科技旗舰MPV”全新岚图梦想家开启预售，是全球首款搭载华为乾智驾和鸿蒙座舱的MPV。8月30日，岚图知音开启预售，是岚图基于新一代自研纯电平台打造的首款车型，也是岚图首款面向全球的高端纯电SUV。