×¥×¡25Äê×îºóµÄÎ²°Í£¬ÎµÀ´Ïµ³µÐÍÖÕÓÚÓÀ´Ò»ÂÖÖØ°õOTA¸üÐÂ£¬ÎªËùÓÐ³µÖ÷ÃÇÏ×ÉÏÒ»·Ý·áºñµÄ¡°ÄêÖÕ´óÀñ¡±¡£
ÀÖµÀÆ·ÅÆÂÊÏÈ»ñµÃ¶Ëµ½¶Ë³ÇÇøÁìº½¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬Ó©»ð³æ³µÐÍÍ¬²½ÓÀ´³¬¹ý30Ïî¹¦ÄÜ¸üÐÂ£¬¶øÎµÀ´Ö÷Æ·ÅÆµÄNWM 2.0Ò²¼´½«ÔÚ2025Äê1ÔÂµÇ³¡£¬¾ÝÌåÑé¹ýµÄÓÃ»§ÆÀ¼Û£¬ÆäÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÌåÑé½ø²½¾Þ´ó£¬¿°³ÆÓÐÊ·ÒÔÀ´×îÇ¿¡£
ÐÐ³µºÍ²´³µ¶¼¡°¶Ë¡±ÁË
12ÔÂ29ÈÕ£¬ÎµÀ´Ðû²¼ÎªÆìÏÂÀÖµÀL60/L90³µÐÍÍÆËÍCoconut Ò¬×Ó 2.1.0°æ±¾¸üÐÂ¡£ÓëÎµÀ´Ö÷Æ·ÅÆ²»Í¬£¬ÀÖµÀ³µÐÍ»ùÓÚ¼Û¸ñºÍ¶¨Î»²îÒì£¬Ñ¡ÔñÁË»ùÓÚÓ¢Î°´ïµ¥¿ÅOrin XÐ¾Æ¬µÄ´¿ÊÓ¾õ¸ß½×ÖÇ¼ÝÓ²¼þ·½°¸¡£¶ø2.1.0ÐÂ°æ±¾Ôò´øÀ´ÁË»ùÓÚNWMÎµÀ´ÊÀ½çÄ£ÐÍ¼Ü¹¹´òÔìµÄ¶Ëµ½¶ËÁìº½¸¨Öú£¬ÓÀ´¼Ü¹¹ºÍÌåÑéÉÏµÄË«ÖØÖÊ±ä¡£Õâ´Î¸üÐÂ£¬±»ÀÖµÀ³µÖ÷ÃÇÆÀ¼ÛÎªÕæµÄ¡°¹ýÄê¡±ÁË¡£
ÐÂÏµÍ³¼Ì³ÐÁËNWMÎµÀ´ÊÀ½çÄ£ÐÍ¡°Ð¡Â·³ÆÍõ¡±µÄÇ¿º·ÄÜÁ¦£¬Ó¦¶Ô¸´ÔÓÏÁÕµÄÂ·¿ö£¬³µÁ¾ÒÀÈ»ÄÜÊæÊÊ´ÓÈÝÍ¨¹ý;³µÁ¾¸ÐÖªºÍÑ°Â·ÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬¸üÐÂºóµÄ³µ»úESD½çÃæäÖÈ¾·¶Î§¸ü¹ã£¬³µÁ¾¹ì¼£Ïß¸ü³¤£¬ÄÜÖ±¹ÛÏÔÊ¾¿ÉÐÐÊ»ÇøÓò£¬ÓëÎµÀ´³µÐÍË®Æ½¸ß¶È¿´Æë;´ËÍâ£¬ÔÚÈÆÐÐ±ÜÕÏ¡¢ÏÞËÙ¿ØÖÆ¡¢»·µºÍ¨ÐÐµÈ·½Ãæ£¬ÐÂ°æ±¾¶¼ÊµÏÖÁËÄÜÁ¦½ø»¯¡£
±È½Ï¾ªÏ²µÄÊÇ£¬2.1.0°æ±¾»¹´øÀ´ÁËNWMÎµÀ´ÊÀ½çÄ£ÐÍµÄ¶Ëµ½¶ËÖÇÄÜ²´³µ¸¨Öú¡£Ö§³Ö¸ü´ó·¶Î§µÄ³µÎ»Ê¶±ðÓëÑ¡Ôñ¡¢ÄÜÊÊÅä¸ü¶à²»Í¬ÖÖÀà³µÎ»¡¢Ö§³ÖÊµÊ±¹ì¼£ÍÆÑÝ£¬²´³µ¹ý³Ì¿ÉÊÓ»¯¡¢²´³µ¹ì¼£¸ßÐ§ºÏÀí¡¢ÒÔ¼°Pµµ±ã½ÝÆô¶¯µÈ¡£
Õë¶Ô´Ë´ÎÄê¶ÈÖØ´ó°æ±¾¸üÐÂ£¬ºÜ¶àÀÖµÀ³µÖ÷ÃÇµÚÒ»Ê±¼ä·ÖÏíÁË×Ô¼ºµÄ¸ÐÊÜ¡£À´×ÔÐÂ³öÐÐÉçÇøµÄ´óÁ¿ÀÖµÀ³µÖ÷ÃÇ¶¼±íÊ¾£¬ÐÂ°æ±¾ÖÇ¼ÝÌáÉýÃ÷ÏÔ£¬´Ó¹ýÈ¥µÄ¡°²»ÄÜÓÃ¡±±ä³ÉÁË¡°ÄÜÓÃ¡±ºÍ¡°ºÃÓÃ¡±£¬µ«ÊÇ²¿·Ö³¡¾°ÏÂÀýÈçÏÞËÙ²ßÂÔ¡¢²©ÞÄÄÜÁ¦µÈ»¹ÓÐ´ý¼ÌÐø¼ÓÇ¿¡£
ÖÇÄÜ×ù²ÕÍ¬²½¼ÓÇ¿
ÀÖµÀ2.1.0ÐÂ°æ±¾ÔÚÖÇÄÜ×ù²Õ·½ÃæÒ²´øÀ´ÁËºÜ¶àÐÂ¹¦ÄÜ£¬°üÀ¨£º
¡¤¿ªÃÅÔ¤¾¯Ó°Ïñ£¬Ö§³ÖÉÏÏÂ³µÇ°ºóÅÅÆÁÄ»ÏÔÊ¾Ã¤ÇøÊµÊ±»Ãæ¡£À´×ÔÎµÀ´ET9Í¬¿î¹¦ÄÜÏÂ·Å£¬Ò²ÊÇÎµÀ´Èý´úÆ½Ì¨µÄ¶À¼ÒÐÂÌØÐÔ£¬Æä±³ºóÒÀÍÐµÄÕýÊÇ×ÔÑÐSkyOSÌìÊàÕû³µÈ«Óò²Ù×÷ÏµÍ³;
¡¤ÓïÒôËÑË÷ÓëµØÍ¼ÈÚºÏ£¬Í¨¹ýÐ¡ÀÖµ¼º½Ä¿µÄµØ¡¢²¹ÄÜ×ÊÔ´Ê±£¬ÆäËÑË÷½á¹û½«Ö±½ÓÕ¹Ê¾µ½µ¼º½½çÃæÉÏ£¬ÏÔÊ¾¸üÇåÎúÖ±¹Û¡£ÕâÏî¹¦ÄÜÄ¿Ç°Ò²ÊÇ¹úÄÚÂÊÏÈÊ×·¢£¬Ô¤¼ÆºóÐø»áÓÐ¸ü¶àÓÑÉÌ¸ú½ø£¬Î´À´¸üÓÐÏ£Íû¼ÓÈëAI´óÄ£ÐÍÓ¦ÓÃ£¬¿ÉÍæÐÔ¾Þ´ó;
¡¤Ð¡ÀÖÓïÒôÖúÊÖ¼ÓÇ¿£¬Ö§³Ö¿ÏµÂ»ùÖÇ»Ûµã²Í¡¢Çé¾³»¯½¨Òé¡¢ÒÔ¼°¸ü¶à³¡¾°¹¦ÄÜµÄÖ§³Ö¸²¸Ç;
¡¤ÆäËû×ù²ÕÏ¸½ÚÓÅ»¯£¬ÀýÈçÐÂÔöÌ¥Ñ¹¿¨Æ¬¡¢ÐÂÔö·«ÊéApp¡¢¶àÆÁÒôÀÖ¿ØÖÆ¡¢À¶ÑÀÔ¿³×¾àÀë×Ô¶¨Òå¡¢ºóÅÅÓéÀÖÆÁDPÍ¶ÆÁÈ«³¡¾°¿ª·ÅµÈµÈ¡£
Ó©»ð³æÓÀ´1.3.0´ó°æ±¾¸üÐÂ
³ýÁËÀÖµÀ³µÐÍÍÆËÍOTAÖ®Íâ£¬ÎµÀ´Ò²ÎªÓ©»ð³æ´¿µçÐ¡³µÍÆËÍÁËaster×ÏÝÒ 1.3.0 ÏµÍ³¸üÐÂ¡£
ÐÂ°æ±¾Í¬Ñù´øÀ´ÁË¿ªÃÅÓ°ÏñÔ¤¾¯£¬¿É¼ûÎµÀ´Èý´úÆ½Ì¨µÄÍ¨ÓÃÓëÇ¿´ó¡£»¹ÓÐÒÇ±íÆÁÃ¤ÇøÔ¤¾¯ÌáÊ¾¡¢Ò£¿Ø²´³µ¡¢ÊØÎÀÄ£Ê½¡¢Ô¶³Ì³µÍâÊµ¿ö¡¢³µ»úÈÕÀú¡¢³µ»úÈÈµã·ÖÏí¡¢ÊÓÆµÍ¶ÆÁ¡¢Áé¸Ð¿Õ¼ä³µ»úÖ÷Ìâ¡¢Ó¦ÓÃÉÌµê¡¢Ï´³µÄ£Ê½µÈÖÚ¶àÐÂ¹¦ÄÜ¡£
ÁíÍâ£¬»¹ÓÅ»¯Éý¼¶ÁËÖÇÄÜ¸¨Öú²´³µÐ§ÂÊ¡¢ÏµÍ³ÉèÖÃ¼ÇÒä¡¢ÐÐ³ÌÄÜºÄÏÔÊ¾¡¢µ¼º½Â·Ïß¹æ»®¡¢lumoÖÇÄÜ»ï°éÈ«³¡¾°ÄÜÁ¦´ó·ù¼ÓÇ¿¡¢³µÁ¾LogoµÆ³¡¾°Õ¹Ê¾¡¢ÒÔ¼°Ñü²¿Êæ»ºµÈ¸ü¶à¹¦ÄÜ¡£
NWM 2.0£ºÎµÀ´ÖÇ¼ÝµÄ¡°ÖÊ±ä¡±Ê±¿Ì
ÎµÀ´Ö÷Æ·ÅÆµÄÖØ´ó¸üÐÂÒ²ÔÚÂ·ÉÏ¡£¸ù¾ÝÎµÀ´¸±×Ü²ÃÀîÌìÊæÍ¸Â¶£¬±¸ÊÜÆÚ´ýµÄBanyanéÅ3.3.0°æ±¾Ô¤¼Æ½«ÔÚ2025Äê1ÔÂÉÏÑ®±¸°¸£¬ÆäÖÐ¾Í°üÀ¨´ó¼Ò×îÆÚ´ýµÄNWM 2.0ÊÀ½çÄ£ÐÍÖÇ¼Ý¡£²¢ÕùÈ¡ÔÚ´º½ÚÇ°Íê³É¶ÔCedarºÍCedar SËùÓÐÆ½Ì¨³µÐÍµÄÍÆËÍ¡£
´Ó½üÆÚ²©Ö÷ÊÔ¼Ý·´À¡µÃÖª£¬NWM 2.0È·ÈÏ½ø²½Ã÷ÏÔ£¬¿°³ÆÊÇÎµÀ´ÓÐÊ·ÒÔÀ´µÄ×îÇ¿´óµÄÒ»¸öÖÇ¼Ý°æ±¾¡£Óë´ËÇ°²Â²â²»Í¬µÄÊÇ£¬Êµ¼ÊÉÏµÄNWM 2.0Õë¶ÔºËÐÄ»ù´¡ÄÜÁ¦½øÐÐÁËÈ«Ãæ¼ÓÇ¿£¬ÎÞÂÛÊÇ¡°Ð¡Â·³ÆÍõ¡±»¹ÊÇ¡°´óÂ·Í¨ÐÐ¡±£¬¶¼Õ¹ÏÖ³öÊ®·ÖÁ÷³©Ë¿»¬µÄÌåÑé£¬ÊæÊÊ¸ÐºÍ°²ÐÄ¸Ð´ó·ùÌáÉý¡£
¶øÔÚ¼Ü¹¹ºÍ¹¦ÄÜÉÏ£¬NWM 2.0½«ÒýÈëÇ¿»¯Ñ§Ï°ºÍÒ»¶ÎÊ½¶Ëµ½¶Ë£¬²¢ÔÚ¸ßËÙ³¡¾°Ê×´ÎÓ¦ÓÃ¶Ëµ½¶Ë¼Ü¹¹£¬ÊµÏÖ¸ßËÙ¡¢³ÇÇø¡¢²´³µµÄ¼Ü¹¹È«Í³Ò»¡£Í¬Ê±£¬»¹»á´øÀ´Áìº½»»µç¹¦ÄÜ£¬ÉÏÏß¼´Ö§³ÖÈ«¹úÁ½Ç§¶à×ù»»µçÕ¾¡£
¾ÝÎµÀ´ÖÇ¼Ý¸ºÔðÈËÈÎÉÙÇä±íÊ¾£¬NWM 2.0ÊÇÈ«ÐÂ¼Ü¹¹µÄÊ×´ÎÓ¦ÓÃÂäµØ£¬ÓëNWM 1.0Ïà±È½øÐÐÁËÍ»ÆÆÐÔ½ø»¯¡£²¢ÇÒ£¬NWM 2.0ÕæÕýµÄÍþÁ¦»áÔÚ26ÄêÖÁ27Äê³õ³¹µ×ÌåÏÖ¡£
µ±È»£¬ÏÖÔÚµÄNWM 2.0¾ÍÒÑ¾³¬³öÁËºÜ¶àÃ½ÌåÀÏÊ¦µÄÔ¤ÆÚ£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔÆÚ´ýÏÂ1ÔÂ·ÝÕýÊ½ÍÆËÍµÄ±íÏÖ¡£
Ëæ×ÅÀÖµÀºÍÓ©»ð³æµÄOTAÍÆËÍ£¬ÎµÀ´Ïµ³µÐÍÔÚ2025ÄêÄ©Íê³ÉÁËÒ»ÂÖÈ«Ãæ½ø»¯¡£È»¶ø£¬ÕæÕýµÄÖØÍ·Ï·¡ª¡ªNWM 2.0ÄÜ·ñ´òÓ®ÎµÀ´ÖÇ¼Ý¿Ú±®¡°·ÉíÕÌ¡±£¬ÊÇ·ñ±êÖ¾×ÅÎµÀ´ÖÇ¼ÝÌåÑéÊµÏÖÕæÕýµÄÖÊ±ä£¬½«¸üÖµµÃ¹Ø×¢¡£
