小米YU7上市前夕，余承东不打“无准备”的仗

短短三天的端午假期，汽车行业却仿佛比过了个年还热闹。

最近，粤港澳大湾区车展开幕，余承东、李斌、何小鹏等数十家车企大佬齐聚一堂。回到老家大本营，又有鸿蒙智行携五“界”高管撑台，底气十足且“一时兴起”的余承东恢复大嘴本色，上台后爆出一系列惊人言论，急的台下助理急忙挥手示意，拦都拦不住。

他说：

1，按华为的质量标准，有的车厂一台车都不能发货，任何人都不能批，我余承东都没办法让他出厂。质量是生命线，质量才是最大的豪华;

2，鸿蒙智驾不是第一阵营，而是第一名。承诺华为ADS 3.0将于2025年Q4实现高速场景L3级辅助驾驶;

3，鼓励真牛逼，打击吹牛逼。批评部分企业“盲目乱吹、不顾生命安全”的营销行为;

4，呼吁“不能以最差生的成绩定位行业标准”;

5，“某公司只做一款车就卖爆了，虽然产品可能不是那么好”、“我们产品比他好，却卖不过零头”;

6，华为将“只做五个界，做五个界非常非常难”能力已达到极限......

余承东在台上彻底说嗨，台下助理急的挥手不停，然而还是挡不住大嘴对目前行业“质量底线”和“流量营销”乱状的尖锐拷问。

在余承东下台后，华为车BU董事长靳玉志也继续上台输出，他称某次「大家都知道的事故」后，有关部门收紧了宣传规范，他觉得非常好，很支持，因为这样“水平差的就不能乱宣传了”。

尽管两位大佬都没有指名道姓，但说者无心，听者有心，当晚小米总裁便亲自下场。

卢伟冰和雷军接连回应

5月31日晚，卢伟冰发微博，文中写道L：“小米汽车的成功，是小米价值观，小米模式，和小米方法论的成功!”，末尾他还引用了一句话：“莫言说：诋毁，本身就是一种仰望。”

次日，雷军本人也连发两条微博。首条向公众透露了小米YU7预计会在7月份大规模量产;第二条则疑似隔空回应余大嘴的话，借用小米SU7发布会中的一张PPT图片，称：“我们永远相信，后来者总有机会!”

不得不说，相较于十年前的手机行业“言论战”，如今两位宿敌老对手在新领域、新行业再度较量，还是变含蓄很多。

更值得一提的是，就在去年，同样在未来者先行者大会，彼时雷军也来了。在全网热搜Top1的一则视频画面里，李斌、雷军、余承东等三人同框准备上电梯，李斌打招呼谦让，余承东也招手让两位老板先上，最后雷军笑着说：“你们不敢走，我走。”三人看起来笑颜逐开，十分和谐。

对于这一幕，当时广大网友们也纷纷用“一笑泯恩仇”来形容。结果万万没想到，时隔一年后，双方竟然又掐起来了，这又是为何？

小米SU7销量一骑绝尘，YU7发布在即

众所周知，去年是小米汽车的首次亮相，SU7作为跨界者在登场前引发了无数质疑和关注，而在正式上市交付后，却创造了全年交付13万辆的惊人成绩，不仅打败了所有国产竞争对手，就连根基深厚的特斯拉Model 3也被击落神坛。在20-30万级纯电轿车市场，小米SU7成为至今对手们无法逾越的一座大山。

不过，我们能看到，小米SU7的成功，对于余承东带领的鸿蒙智行并没有带来很大的影响。一方面，比小米跨界入局更早，布局更深的华为，早已凭借“鸿蒙生态智能座舱+乾智驾+全栈软硬件解决方案”等，在全行业树立起技术标杆;

另一方面，小米SU7选择了一条高性能运动轿车的偏小众路线，与鸿蒙五“界”主打科技、智慧、大空间的全能豪华SUV产品线，短时间内并没有冲突。

相反，在余承东的带领下，问界M9在2024年全年累计交付量超15万辆，稳居中国50万元以上豪华SUV销量冠军，连续数月蝉联同级市场销冠，更以绝对销量又是超越宝马X5(8.8万辆)、奔驰GLE(4.5万辆)等对手，创造国产豪车销量奇迹。

但在今年，这种市场格局即将或被打破。小米SU7的销量成功，为小米第二款车型提前埋下了爆款的基因，YU7作为纯电SUV，虽然仍延续了高性能运动基因，但也同时兼顾家庭大空间，鸿蒙智行迎来和小米的首次正面交锋，余承东要打保卫战。

不打“无准备”的仗

余承东输出一系列暴论，未尝不是释放明显信号，面对小米YU7上市在即，鸿蒙智行已经开始准备应战了。

既然要作战，首先要准备好兵马，这一点对于余承东属于优势在我。先不说问界M9早已在豪华市场大杀四方，环顾四周没有任何敌手。今年2025款问界M9自发布以来64天大定订单破6万辆，刚刚过去的5月份单月交付15481辆，继续蝉联50万以上国内乘用车市场销冠;

而另一个更强劲的武器――问界M8，更是在40万市场出道即巅峰，上市34天大定订单突破8万辆，创品牌单车型最高记录，5月份交付12116辆，首次单周交付超5000辆，一举登顶40万元国内乘用车市场销冠;

而在30万元高端市场，问界新M7继续以单月4139辆销量成绩稳居新势力榜首，保持市场统治力。全面升级“大电池+四驱”并同时推出增程版和纯电版的智界R7在5月份交付5124辆，空间、科技、颜值、运动、智慧等样样齐全，是整个鸿蒙智行最锋利的一把长剑，攻向特斯拉Model Y焕新版、极氪7X、阿维塔07等对手们。

接下来，余承东可能还准备了2025款问界新M7，有更大的惊喜等着大家。

不光是产品方面，在技术生态上也是接下来的重头大戏。高阶智驾方面，余承东已经宣告并承诺华为乾智驾ADS 4会在第三季度开启推送，高速L3已经具备商用能力，但需等待法规开放;

智能座舱部分，余承东在最近尊界S800上市发布会现场透露，我们下一代版本升级和迭代以后，又会甩开行业一大截。“我今天先把牛吹到这里，大家继续看，看我们能不能做到”。外界猜测他所指的是Harmony OS 5。

因此，余承东的“火力全开”，不光是对行业乱状的批评和指责，同时也是给对手和给自己立下的一封战书。等未来再回头，或许就能看到余承东“暴论”背后的真正力量。