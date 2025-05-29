ÐÂÒ»ÂÖ³µÊÐ½µ¼Û¡°µØÕð¡±£º±ÈÑÇµÏ¼ªÀû¼¤ÁÒ½»·æ£¬ºÏ×Ê¸ú½ø£¬ÎåÁâÍõÕ¨£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
³µÊÐÓÖÉ±·èÁË£¬¶Ì¶ÌÊýÌìÊ±¼ä£¬ÉÏ°Ù¿î³µÐÍ¼¯Ìå½µ¼Û£¬Á¦¶ÈÖ®´ó£¬·¶Î§Ö®¹ã£¬ÔÙ¶ÈÁîËùÓÐÏû·ÑÕß¶¼Ä¿µÉ¿Ú´ô£¬°´ÄÍ²»×¡ÏëÒª¹ºÂòµÄÐÄÇé¡£
5ÔÂ23ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏÍ»È»Ðû²¼ÍÆ³öÏÞÊ±Ò»¿Ú¼Û»î¶¯£¬ÆìÏÂ22¿î³µÐÍÈ«Ãæ½µ¼Û¡£ÆäÖÐ£¬Íõ³¯Íø12¿îÖÇ¼Ý°æ³µÐÍÆÕ±éÓÅ»Ý1.3¡«3.2ÍòÔª£¬×î±ãÒËµÄÇØPLUS DM-iÖÇ¼Ý°æÈëÊÖ¼Û½ö6.38ÍòÔªÆð£¬»¹¿Éµþ¼Ó¹ú²¹;º£ÑóÍøÓÅ»ÝÁ¦¶È¸ü¼ÓÁîÈËÕð¾ª£¬º£Å¸ÖÇ¼Ý°æ(»îÁ¦°æ)ÈëÊÖ¼Û5.58ÍòÔªÆð£¬º£±ª07 DM-iÖÇ¼Ý°æ(125km¾«Ó¢ÐÍ)Ö±½ÓÁ¢¼õ5.3ÍòÔª£¬½µ¼Û·ù¶È´ïµ½È«³µÐÍÖ®×î¡£
»¨Æì·ÖÎöÊ¦±íÊ¾£¬´Ë´Î±ÈÑÇµÏ½µ¼ÛÖ±½ÓÒý·¢Á¬Ëø·´Ó¦£¬±ÈÑÇµÏ¾ÏúÃÅµêÔÚ½µ¼ÛºóµÄµÚÒ»¸öÖÜÄ©¿ÍÁ÷Á¿±©Ôö£¬¶Ô±ÈÉÏÖÜÄ©Ôö³¤ÁË30%ÖÁ40%¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÈýÌìºóÒ²¾ÍÊÇ5ÔÂ26ÈÕ£¬¹úÄÚÁíÒ»¼Ò×ÔÖ÷³µÆó¼ªÀûÐû²¼¸ú½ø£¬ÒøºÓÆ·ÅÆÐû²¼ÍÆ³ö¡°°ÙÍòÒøºÓÏÞÊ±²¹Ìù¼Û¡±»î¶¯£¬Õë¶ÔÆìÏÂ7¿î³µÐÍÖ±½Ó¸ø³ö×î¸ß1.8ÍòÔªÏÖ½ð²¹Ìù¡£
ÀýÈç¶Ô±êº£Å¸³µÐÍµÄ¼ªÀûÐÇÔ¸£¬½µ¼ÛºóÍ¬ÑùÀ´µ½ÁË5.98ÍòÔªÆð;¸Õ¸ÕÉÏÊÐµÄ¼ªÀûÒøºÓÐÇÒ«8£¬ÔÚÉÏÊÐÏÞÊ±¼Û»ù´¡ÉÏÔÙ¶ÈÓÅ»ÝÖÁ11.58ÍòÔªÆð;ÒøºÓE5Ö±½µ1.8ÍòÔª£¬½öÐè8.98ÍòÔªÆð¡£
Õâ³¡³µÊÐÐÂÒ»ÂÖ¼Û¸ñÕ½²»½öÀ´µÄÍ»È»£¬¸üÊÇ¿ª¾Ö¼´áÛ·å£¬ÒÔ±ÈÑÇµÏºÍ¼ªÀûÎªÖ÷µ¼µÄ¼¤ÁÒÕýÃæ½»·æ£¬ºÜ¿ì±ãÀ©´óµ½ÁË¸ü¶à³µÆóÆ·ÅÆ£¬20ÍòÔªÒÔÏÂ¼ÒÓÃ³µÖ÷Á÷ÊÐ³¡Ë²¼äÂÒ³ÉÁËÒ»¹øÖà¡£
ºÏ×ÊÑ¸ËÙ¸ú½ø£¬·áÌïÈÕ²ú¿µÏÀ¿ËÒ»¿Ú¼ÛÀ´Ï®
ÂõÈë2025Äê£¬ºÏ×Ê³µÆóµÄÐÂ³µÉÏÊÐ±íÏÖ£¬Í¬ÑùÒ²ÊÇ·Ç³£ÊÜ´ó¼Ò¹Ø×¢µÄÒ»´óÁÁµã¡£
¹ãÆû·áÌïÓÚ½ñÄê3ÔÂ·ÝÔÚ¹úÄÚÍÆ³öÈ«ÐÂ´¿µçSUV³µÐÍ¡ª¡ª²¬ÖÇ3X£¬È¨Òæºó´ò°ü¼Û10.48¡«14.98ÍòÔª£¬ºËÐÄ´îÔØMomenta 5.0¸ß½×ÖÇ¼ÝºÍÈ«Ïµ±êÅä¸ßÍ¨æçÁú8155ÖÇÄÜ×ù²Õ£¬´òÔì³öÍ¬¼¶Î¨Ò»ÁìÏÈµÄ¸ß½×ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÄÜÁ¦£¬Õ¹ÏÖ³ö·áÌï¶ÔÓÚÖÐ¹ú±¾µØ»¯ÖÇÄÜÉúÌ¬µÄÈ«Ãæ×ªÐÍ¡£
ÁíÍâ£¬¶«·çÈÕ²úN7ÒÔ4930x1895x1487mm¡¢Öá¾à2915mmµÄÖÐ´óÐÍ´¿µç½Î³µ³ß´ç¿Õ¼ä£¬´îÅäÈ«×ÔÑÐ¸ßÍ¨æçÁú8295PÖÇÄÜ×ù²ÕºÍMomenta»ùÓÚ¶Ëµ½¶Ë´óÄ£ÐÍµÄ¸ß½×ÖÇ¼ÝÏµÍ³£¬ÒÔ11.99ÍòÔª×îÖÕ¼Û¸ñÆðÊÛ£¬ÏÆÆðÁËºÏ×ÊÄæÏ®ÐÂÊÆÁ¦µÄ¹Ø¼üÒ»Õ½¡£ÔÚ5.19-5.25ÖÜÏúÁ¿°ñµ¥ÖÐ£¬ÈÕ²úN7ÒÔ1602Á¾ÄÃÏÂ20ÍòÄÚÖÐ´óÐÍ´¿µç½Î³µÏú¹Ú¡£
ÄÇ¶ÔÓÚ×ªÐÍÉÔÎ¢³Ù»ºµÄ´«Í³ºÏ×Ê³µÆó£¬ÀýÈç¿µÏÀ¿ËÔÚ×î½üÐÂ¿îXT4ÉÏÊÐÊ±Í¬ÑùÍÆ³ö¡¸È«¿îÒ»¿Ú¼Û¡¹£¬½ÏÔÏÈÖ¸µ¼¼Û22.97-27.57ÍòÔª£¬Ö±½ÓÏÂµ÷6¡«8ÍòÔª£¬½öÂô15.99-18.99ÍòÔª£¬Á¦¶È³¬Ô½ÖÚ¶à³µÆó¡£
618¹¥ÊÆÐ×ÃÍ£¬ÉÏÆû¼¯Ìå³ö»÷Ë¦¡°ÍõÕ¨¡±
×÷Îª¹úÄÚÀÏÅÆÒ»¸ç£¬ÉÏÆûËäÈ»ÔÚÐÂÄÜÔ´ÁìÓòÍ³ÖÎÁ¦½ÏÖ®Ç°ÓÐËùÏ÷Èõ£¬µ«Ãæ¶ÔÓÑÉÌ³µÆóµÄ·×·×³öÅÆ£¬Í¬ÑùÒ²²»¸ÊÊ¾Èõ¡£
5ÔÂ28ÈÕ£¬ÎåÁâÐÇ¹â2025¿îÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÍÆ³öÏÞÊ±ÖÃ»»Ò»¿Ú¼Û7.68-11.58ÍòÔª£¬¿Éµþ¼ÓÖÃ»»²¹Ìù¡£ÐÂ³µ²»½ö¼Û¸ñÈ¨Òæ¸ü¼ÓÓÅ»Ý£¬Í¬Ê±»¹´øÀ´¼ÛÖµ4.3ÍòÔªµÄÅäÖÃÉý¼¶£¬°üÀ¨µç³ØÐøº½¡¢Íâ¹Û¸ôÒô¡¢×ù²ÕÊæÊÊÅäÖÃ¡¢ÒÔ¼°ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»µÈÈ«Ãæ»ÀÐÂ½ø½×£¬»ù±¾ÊµÏÖÁË10ÍòÔªÈëÃÅ¼´ÂúÅäµÄ¼«ÖÂÐÔ¼Û±È£¬¿ÉÒÔËµÊÇÎåÁâÎªÁËÓ¦¶Ô±ÈÑÇµÏ½µ¼Û¶øË¦³öµÄÒ»ÕÅÖÕ¼«ÍõÕ¨¡£
ÁíÍâ£¬ÉÏÆû¸ß¶ËÐÂÄÜÔ´Æ·ÅÆÖÇ¼ºÒ²ÔÚ½üÈÕÍÆ³öÖÇ¼ºLS6ÏÞÊ±Ò»¿Ú¼Û£¬ÆðÊÛ19.49ÍòÔª£¬½ÏÔÊÛ¼ÛÓÅ»Ý4ÍòÔª£¬µþ¼Ó²¹Ìù×îµÍ½öÐè17.99ÍòÔª¡£Ä¿Ç°ÖÇ¼ºLS6½øÈëÇå¿â´æ½×¶Î£¬»»´úÐÂ³µÔ¤¼Æ»áÔÚ7ÔÂ·ÝÉÏÊÐ£¬Ö÷ÒªÕë¶ÔÍâ¹ÛÄÚÊÎµÈÏ¸½Ú½øÐÐÉý¼¶¸Ä¶¯£¬ÀÏ¿îÅäÖÃÍ¬ÑùÈ«ÃæÇ¿º·£¬ÐÔ¼Û±È·Ç³£¸ß¡£
ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬Ëæ×ÅÐÂÒ»ÂÖ³µÊÐ¼Û¸ñÕ½´òÏì£¬½ÓÏÂÀ´»áÓÐÔ½À´Ô½¶àµÄ³µÆó²úÆ·¼ÓÈë½øÀ´¡£ÔÙµþ¼Ó6¡«7ÔÂ·ÝÒ»´óÅúÒÔÐ¡Ã×YU7ÎªÊ×µÄÖØ°õÐÂ³µÉÏÊÐ£¬ÕûÌå¹úÄÚ³µÊÐ¿ÉÄÜ»áÔÚ½ñÄêÌáÇ°½øÈë¸ß³±Ê±¿Ì¡£
²»¹ý£¬ÔÚ¼Û¸ñÕ½Ê¢ÐÐµÄÍ¬Ê±£¬ÐÐÒµÄÚÒ²ÓÐ²»Í¬ÉùÒô³öÏÖ¡£¼ªÀû¿Ø¹É¶ÊÂ³¤Àî Êé ¸£ÔÚ5ÔÂ23ÈÕµÄÄÚ²¿½²»°ÖÐÃ÷È·±íÊ¾£¬¼ªÀû¼á³Ö²»´ò¼Û¸ñÕ½¡¢²»»á·ÅÆúÈ¼ÓÍ³µ¡¢²»¸ã¼Ò×åÊ½¹ÜÀí£¬·´¶ÔÄÚ¾íÊ½¶ñÐÔ¾ºÕù£¬·´¶ÔÒ»ÇÐÎÞµ×ÏßµÄÉÌÒµÐÐÎª¡£
ËùÒÔ£¬´ó¼Ò¶ÔÄ¿Ç°Æû³µÊÐ³¡µÄ¼Û¸ñÕ½³ÖÓÐÊ²Ã´Ì¬¶ÈÄØ£¿ÔÞÍ¬»¹ÊÇ·´¶Ô£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â