华为联合小鹏有多强？汽车AR-HUD被彻底颠覆了！

随着高端新能源汽车的内卷式竞争，HUD抬头显示在今年也迎来了全面颠覆式的革新演进。在小米YU7宣布行业首发搭载HyperVision天际屏全景显示后，小鹏也官宣了旗下最新一代“追光全景”AR-HUD技术。

小鹏这次还找来了行业最强供应商―华为，两者强强联手。华为负责提供强大的硬件支持和引擎算法，为小鹏提供87英寸超大画幅、1800：1显示对比度、12000nits最大亮度等行业第二领先硬件性能。小鹏则负责开放整车数据和场景应用，在最终实际全场景显示体验上彻底颠覆汽车行业以往认知。

那么，这套由小鹏和华为联手打造的AR-HUD抬头显示究竟有多强？小鹏打造了三大创新场景，包括行业首创全场景AR车道级导航、行业领先AR辅助驾驶、以及行业最全AR安全辅助。

行业首创全场景AR车道级导航

简单的说，小鹏G7首发「追光全景」抬头显示，实现行业首次把导航路线画在真实道路上，并且做到了覆盖全国所有城市，所有复杂路口场景，以及光毯100%贴合不漂移。

例如在人驾状态下，AR-HUD可以将导航路线直接投射到真实路面;在岔路口、错位路口、环岛通行等其他场景中，除了光毯指示正确路线以外，还会给错误路线或路口画上红色的叉叉;另外，针对公交车道、长实线提前变道等也有相对应的提醒，做到真正告诉用户该往哪开，避免走错路。

为了解决光毯对真实道路的贴合度问题，小鹏将智驾3D OCC技术融入抬显当中，成为全球第二家实现该技术的车企。有了3D OCC算法加持，能精准理解真实道路，实时感知外界道路坡度及周边环境，做到100%真贴合。

行业领先AR辅助驾驶

近年来，辅助驾驶SR信息显示融合抬显，已成为流行趋势。但与友商直接简单的画面复制搬移不同，小鹏选择了更深度、更自然、更真实的AR融合。

在开启智驾状态后，AR-HUD将从人驾时的绿色变为蓝色，同时显示智驾感知规划路径;当智驾系统要求车辆变道时，AR-HUD会提前显示变道意图;遇到红绿灯时，会显示停止线并提示是否启停;超车时，系统会自动显示超车行驶轨迹;泊车时，系统会清晰显示“车位到车位”完整路径。

小鹏G7首发搭载的「追光全景」抬头显示，覆盖6大高频场景，能够做到行业最全辅助驾驶意图显示，帮助用户建立起对智驾系统更好的信任和安心感。

行业最全AR安全辅助

同样，AR-HUD对于安全行车也有巨大帮助。例如，目前很多新势力车企已经将转向补盲影像搬到了HUD抬头显示中，方便用户无需扭头，直接了当地观察周边环境路况。

小鹏「追光全景」抬头显示不仅支持侧后影像高清显示，同时还额外新增倒车影像和窄路影像，凭借超大尺寸画幅和明亮高清显示，带给用户全新的安全体验。

除此之外，在雨雾天气前方视野欠佳时，小鹏AR-HUD还会自动标识前车位置和车道边界，模拟出安全行进路线;在狭窄道路会车时，提前预警并显示安全通过路径;针对行人鬼探头、超速风险、旁车加塞、变道盲区、后车逼近等危险状况，AR-HUD也会直接给出预警提示。

这套来自于华为乾XHUD硬件，目前只在鸿蒙智行旗下问界M8、M9、S800等车型搭载，售价最低也超过40万元，而此次被应用在小鹏新车G7身上，后者大概售价不超25万元，结合小鹏自研全场景应用，体验堪称同级最强，甚至颠覆了整个行业。

看完小鹏「追光全景」抬头显示，不得不说一句，这才是大家想象中最接近未来的AR-HUD应用，不论是从硬件素质，还是从软件功能应用，都碾压了目前市面上所有同类型产品，真正从用户实用角度做到了最强、最好，大家觉得呢？