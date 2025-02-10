长安汽车发布“北斗天枢2.0”计划 引领全民智驾新纪元

在AI等技术的发展和赋能下，伴随着新一轮科技革命和产业变革深入发展。2025年2月9日，长安汽车在重庆正式发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划，携手奇瑞、吉利、长城、比亚迪、广汽、东风、蔚来、北汽、小鹏、上汽、腾讯、英飞凌等等“中国智驾合伙人”，共启全民智驾元年，打造中国智驾新名片!

“北斗天枢2.0”计划以“贴心、懂你的AI数智新汽车”为愿景，坚持“自主研发+合作共创”两条腿走路，全面开启“四大数智升级”行动。这既是长安汽车在智能化征程中全新奇点，也体现了作为中国品牌的代表之一，长安汽车共启智驾新纪元的使命担当。董事长朱华荣用一句话“长江黄河浪卷浪，中国品牌创辉煌!”描绘了对于中国品牌向新向上、富有激情的竞争场景，以及对中国品牌携手共进的美好期许和祝愿。

全新发布的“北斗天枢2.0”计划擎画了未来出行数智新蓝图：长安汽车从今年起将不再开发非智能化新产品，未来3年将推出35款数智新汽车;在智驾维度，2026年天枢智驾将实现全场景L3级自动驾驶，2028年进一步实现全场景L4级功能。同时预计今年底长安新一代飞行汽车将完成试飞，到2028年长安的人形机器人将生产下线。

智能化迈入2.0新纪元，开启“四大数智升级”行动

回溯2018年，长安汽车发布智能化“北斗天枢”计划，正式宣布了“4+1”行动，开启中国品牌智能化转型的新征程，历经7载筑梦，推动1.0计划目标全面达成，全面向智能低碳出行科技公司转型。进入2025年，长安汽车坚持无AI不创新、无AI不长安，率先将智能化推进至全新高度，启动“北斗天枢2.0”计划，开展“四大数智升级”行动。

行动一：升级数智产品，推进智驾平权。在数智技术方面，长安汽车基于SDA平台以及天枢大模型赋能，分别为智能化技术命名，其中智能驾驶为“天枢智驾”，智能座舱为“天域座舱”，智控底盘为“天衡底盘”。三大智能技术早已走在行业的前沿，长安天枢智驾系统将于8月份率先在10万元级别车型搭载激光雷达，首发极黑环境、极端天气的避撞功能，夜视通行能力同级最优，并将AEB避撞速度将提升至135km/h;天衡底盘则具有超人的机动能力，通过“三向六域”为车辆提供强大的安全保障，将于6月首发横风稳过功能、首发强力刹车功能、首发强力刹车功能等;智慧升级的天域座舱，将实现AI渗透率100%，8月前将首发实现AI出行服务、AI补能服务等功能，基于全球首发“多模态情感交互系统”，今年将首发AIEV端到端交互式智驾，完全能够理解用户的自然语言。

在数智能源方面，发布会现场由机器狗“来福”带来了――长安金钟罩全固态电池。这款全固态电池，能量密度可达400wh/kg，满电状态下续航里程将超过1500公里，还可通过AI远程诊断，使安全性提升70%，预计年底前实现固态电池的功能样车首发;2026年实现固态电池装车验证;2027年，推进全固态电池逐步量产。

在数智产品方面，从今年起，长安将不再开发非数智化新产品。未来3年将推出35款数智新汽车，其中，长安启源将推出经济代步小型SUV、中大型SUV、中大型MPV等10款产品，深蓝将推出紧凑型轿车、大六座SUV、全新硬派等10款产品，阿维塔将推出中大型五座、大六座SUV、中大型轿车等7款产品。

行动二：升级数智制造，赋能高质量生产。从今年开始，长安将加速推动旗下所有工厂陆续向数智工厂迈进，向客户提供千人千面的个性化定制产品，交付效率提升40%，降碳30%，成本降低20%。

行动三：升级数智运营，提升服务质量。长安正推进“一体两翼”AI发展策略，通过AI重塑研产供销服全流程体系。加强DDM数智中台建设，打造24小时全天候服务体系。

行动四：升级数智生态，共建产业未来。一方面与产业生态互联融合，联合国内主流的AI、ICT企业、IOT生态公司进行深度合作;另一方与开发者生态共建共赢，将向全球开发者开放软件接口和SDK工具服务，今年长安SDA平台新车型将全面支持“硬件可升级、软件可订阅”。

新时代智能汽车普及者，迎来智能化产品的强周期

秉持着创新驱动、引领未来的发展理念，长安汽车始终坚持成为新时代智能汽车普及者。自2018年起，长安汽车坚定实施“北斗天枢”1.0计划，已经全部兑现智能体验目标，即从2020年起新产品100%联网，从2020年开始新产品100%搭载驾驶辅助系统，并率先实现L3级自动驾驶技术发布，从2025年起车载功能100%语音控制，截止目前，智慧语音助手小安已经服务468万用户。

此外，在自主研发上，长安汽车不仅打造天枢智驾，实现全国首个2000公里智能驾驶长距离测试、全国首个L2级IACC智能巡航辅助量产、全球首发量产APA7.0远程无人代客泊车，实现电梯到电梯的无感泊车体验。全栈自研的高阶智驾已在启源E07首发量产，并且具备L3级自动驾驶量产能力;而在合作共创上，长安汽车坚定不移推动乾智驾、鸿蒙系统等技术应用在阿维塔、深蓝产品上。

现如今，迈入智能化“北斗天枢2.0”时代，对于长安汽车意义更为重大，作为2.0计划承载者，长安汽车将加速推进领先的智能化技术落地，即将迎来智能化产品的强周期。2月9日深蓝汽车全场景智驾解决方案发布，正式宣布与华为展开深化合作，翻开“全民智驾”新篇章，活动现场由深蓝S09领衔，深蓝S05、S07、L07多款产品携手亮相。

此外，阿维塔07Pro+、长安启源Q07将紧随而至。阿维塔07Pro+车型，搭载乾智驾、鸿蒙系统等华为全家桶，是现在市面上最领先、最具性价比的华为智驾车型。去年发布的启源E07是行业首创、唯一量产的全场景智能可变新汽车，行业首发语音控制自动变道功能。而即将发布的启源Q07，基于新一代全电SDA平台打造，致力于打造全家人的智能SUV。长安汽车真正实现了让智驾技术、高价值数智汽车惠及社会。

创领数智未来，面向全球打造中国智驾新名片

坚定实施“北斗天枢”计划的背后，离不开硬核的技术。实施的7年时间，长安汽车投入了超过1148亿元、打造了1.8万人的研发团队、建立超过5000人的软件及AI人才队伍、收获了200余项标准和9345件专利、开发了46款智能网联汽车、为2800万用户带来高品质智能网联用车体验，推动北斗天枢1.0计划目标全面达成，同时经营质量持续提升，创下7年新高。现如今，以“北斗天枢2.0”计划为载体，创领数智未来，长安汽车向全球展现了中国科技实力与文化自信，面向全球打造中国智驾新名片。

面向未来，长安汽车始终坚持第三次创业――创新创业计划，全力推进“北斗天枢2.0”计划，力争到2030年，公司总体销量突破500万辆，其中，自主板块销量400万辆，数智新汽车销量突破300万辆，成为世界级品牌。

93年前，郭沫若在《长安之歌》中写下“迎头赶上，尽我智能”之句，奠定了长安在中华文化中的独特印记。如今“北斗天枢2.0”计划的发布，是长安汽车对这句词的全新诠释。这不仅是长安对百年汽车工业的答卷，更是对中国品牌在智能化浪潮中勇立潮头的豪迈宣言。让我们共同期待，长安汽车以星辰为目标，以未来为方向，驶向科技与梦想的浩瀚星海。