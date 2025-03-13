余承东出“王炸”：问界M9和M8收割7万订单量，升级太重磅了！

在雷军拿出令行业一震的小米SU7 Ultra后，余承东也紧接着掏出“王炸”。

3月6日，鸿蒙智行旗下问界M8新车和2025款M9公布预售价，分别为36.8万元和47.8万元起。这两款车作为次旗舰和真旗舰SUV，预售12小时后小订分别突破2.8万台和1.35万台。

截止到3月9日，问界M8小订突破4.7万台，问界M9小订突破2.3万台，两者合力砍下超7万台预售订单量，成绩显赫，强势瓜分了国内高端新能源汽车市场。

毫无疑问，这波由鸿蒙智行打造的新品势能非常成功，并且与雷军和小米SU7 Ultra旗鼓相当，可谓是各红半边天。

首先，余承东亲自下场，拉开了整场序幕。以一则真人出镜“甩大牌”的视频，顺利承接起雷军小米SU7 Ultra带来的余热，向大众暗示接下来轮到鸿蒙智行该出牌了，而且属于“王炸”级别;

其次，问界M8和25款问界M9顺势开启预订，推出预售5000元抵10000元预售权益。与此同时，另一个引爆全网的大招出现，即老车主硬件升级承诺。

鸿蒙智行在官宣新车的同时，还宣布为现款20万M9老车主推出原厂硬件升级方案，并保证持续OTA升级软件特性，做到让老用户们放心用，进一步增强新用户购买信心，大幅强化品牌口碑形象和市场竞争力;

而在这期间，鸿蒙智行还创造了一个堪称行业史诗级“教科书”式的新品营销策略，即老车主自发推荐。

在M8/M9预售期间，短视频平台一位名为“书生女侠过家家”夫妻博主彻底爆火，只因他们在短短5天时间内自发推广并促成了累计1314台问界M8和M9订单量，其中M8占比超90%，平均每3分钟成功一单，为鸿蒙智行贡献销售额超3亿元。

据了解，该夫妻博主自称拥有经商+读书会会长等身份，同时是问界M9老车主，一年自驾7万公里，平时爱好直播自驾生活场景，以真实车主身份分享M9用车细节，号召已下单用户晒订单截图，积极打破外界质疑，具备极强的事实说服力。

同时，余承东亲自关注并进入该博主直播间，向他们二人公开致谢，再次引发网络热度高潮。

据统计，在问界M9销售期内，类似“书生女侠过家家”这样的老车主自发推荐，集体贡献了超8.8万台订单量，既体现出了用户对问界产品力的非常认可，也展现出了社交媒体时代用户经济的真实威力，帮助鸿蒙智行实现了口碑和销量双丰收。

那么，问界M8和2025款问界M9究竟有哪些升级呢？

问界M8：更便宜的M9平替!

结合目前信息看，鸿蒙智行对于问界M8的爆品策略，主打“M9同款下放”理念。

M8的整车尺寸空间和M9几乎没有差别，车长5190mm宽1999mm高1795mm，轴距3105mm，空间表现超越同价位竞品理想L8等;内饰延续M9相同设计语言，采用三联屏+68英寸AR-HUD，搭配HarmonyOS4.0智能座舱，拥有副驾舒云双享座椅和二排双零重力座椅等。

问界M8同样搭载M9同款百万像素智慧投影大灯和贯穿式ISD交互尾灯，外观两者如出一辙。智驾方面，M8采用前后两颗128线激光雷达+5颗4D毫米波雷达，组成360°无死角感知覆盖，搭配华为乾最新最强高阶智驾，支持车位到车位领航、VPD代客泊车等全场景智驾功能。

新车采用1.5T四缸增程器，综合续航1526km，双电机四驱总功率392kW(533马力)，零百加速4.2秒，性能超越问界M9，支持800V超快充技术，充电5分钟补能150km。

因此，问界M8看似价格更便宜，实则属于真正的M9平替，在整车设计、空间、智能、续航、豪华等硬件配置全面看齐后者，实现了对友商竞品的越级领先，充分填补了鸿蒙智行在35-45万元豪华高端SUV市场的空白，也让M9和BBA等意向用户有了多一种选择。

问界新M9：持续巩固旗舰领先地位

既然M8搭载了M9众多同款技术，那么25款问界M9又有哪些升级呢？

智能驾驶方面，新M9升级百万级尊界S800同款硬件方案，在车顶、两侧前翼子板、尾部均放置了四颗激光雷达，含前向192线激光雷达和侧/后固态激光雷达，增加5颗4D毫米波雷达，实现了硬件安全冗余，实现真正的L3级自动驾驶架构。

像最关键的侧向激光雷达加入，能有效探测视野盲区，并识别悬空障碍物如充电桩、消防栓、栏杆等，大幅提升行车和泊车安全性。

动力三电部分，新M9增程版新增52度三元锂大电池包，CLTC纯电续航里程得到提升;换装新一代HG15T型号1.5T增程器，最大功率从现款112kw提高至118kW，发电效率和能耗优化双重提升。

其他硬件配置方面，新问界M9升级智能激光投影系统2.0，增加了包括车载卫星通信、智能隐私车窗、电动拖车钩等豪华硬件选装包等。

2025款问界M9的升级改动主要集中在细节功能，一方面充分照顾到了老车主的情绪，结合原厂硬件升级方案，完美照顾到高端用户群体的信任和口碑;另一方面又充分展示了鸿蒙智行在智驾等领域的行业领先地位，进一步吸引更多用户购买，持续巩固M9的旗舰统治力。

从鸿蒙智行这一波的“产品+用户”向强势出牌，基本令对手们毫无招架之力。问界M8和2025款M9合计砍下超7万预售订单量，已经充分说明了这一切。即便以50%转化率计算，最终大定订单也有望突破4万多单，在35-50万元豪华高端市场占据核心话语权。