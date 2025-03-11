15.28ÍòÔªÆð£¬ÆæÈð¡°É±·èÁË¡±£º±ÈÑÇµÏººÖÕÓÚÓÐ¶ÔÊÖ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¾¹ýÒ»ÄêÊ±¼äµÄ³ÁÂÙ£¬ÆæÈð³¹µ×¶ÒÏÖ¡°²»¿ÍÆø¡±ÐûÑÔ¡£
»¹¼ÇµÃÔÚ2023ÆæÈð¿Æ¼¼DayÏÖ³¡£¬ÒüÍ¬Ô¾·Å»°±íÊ¾£º¡°ÆæÈðÃ÷ÄêÔÚÐÂÄÜÔ´ÁìÓò²»»áÔÙÏñÖ®Ç°ÄÇÑù¿ÍÆøÁË¡£¡±È»¶ø£¬ÊÂÊµÖ¤Ã÷ÆæÈð»¹ÊÇ¿´ÇáÁË24Äê¹úÄÚÊÐ³¡¾ºÕùµÄ²Ð¿áºÍ¼¤ÁÒ£¬×îÖÕµÄÏúÁ¿Êý¾Ý²¢Ã»ÓÐÊµÏÖËùÎ½µÄºóÀ´¾ÓÉÏ¡£
¸ß¶ËÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡³ÉÁË½ñÈÕÆæÈð×î´óµÄ°ü¸¤¡£ºÍ»ªÎªºÏ×÷´òÔìµÄÖÇ½çS7Æµ·±Ä¥½££¬ÉùÁ¿²»¼°ÆäËû½ç;×Ô¼ÒÐÇÍ¾ÐÇ¼ÍÔªESºÍETÏµÁÐ£¬Í¬ÑùÏÆ²»ÆðÐÐÒµ²¨ÀË£¬Ò»Ê±¼äÏÝÈëÁË½©¾Ö¡£
ËùÒÔ£¬2025ÄêÆæÈðµÄÊ×ÒªÈÎÎñ¾ÍÊÇ´òÆÆÕâ¸ö½©¾Ö¡£3ÔÂ10ÈÕ£¬ÐÇÍ¾ÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æÐÂ³µÉÏÊÐ£¬ÐÂ³µ¹²ÍÆ³ö4¿îÅäÖÃ°æ±¾£¬ÊÛ¼ÛÇø¼ä15.28-20.98ÍòÔª£¬±Èµ±Ê±ÁîÈË¾ª±¬ÑÛÇòµÄÔ¤ÊÛ¼ÛÔÙ¶È±ãÒËÁËÒ»ÍòÔª£¬²¢Í¬²½ÍÆ³ö°üº¬ÖÕÉíÖÇ¼ÝÃâ·Ñ¡¢Íâ¹ÛÉý¼¶ÏÞÃâ¡¢½ðÈÚÓÅ»ÝµÈ¼ÛÖµ5.3ÍòÔªÏÂ¶¨È¨Òæ£¬ÖØÐÂ¶¨Òå¸ß¶ËÔö³Ì½Î³µ¡°¾íÍõ¡±±ê¸Ë¡£
×îºÃµÄ¼¼ÊõºÍ²úÆ·
ÔÚÒüÍ¬Ô¾ÑÛÀï£¬ÐÇÍ¾Æ·ÅÆ×Ôµ®ÉúÒÔÀ´±ãÊÇÆæÈð¼¯ÍÅÆ·ÅÆ½ð×ÖËþµÄËþ¼â£¬Ëü»ã¾ÛÁËÆæÈðËùÓÐ×îºÃµÄ¼¼ÊõºÍ²úÆ·¡£¶øÐÇ¼ÍÔªES×÷ÎªÐÇÍ¾Æ·ÅÆ½ø¾ü¸ß¶ËÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡µÄµÚÒ»¿î×÷Æ·£¬²»½ö¶¨Î»×î¸ß¡¢ÊÛ¼Û×î¹ó£¬²¢ÇÒÒ²´ú±íÁËÆæÈðºÍÐÇÍ¾×î¶¥¼âµÄ¼¼Êõ½á¾§¡£
µ±Äê£¬ÐÇ¼ÍÔªES´¿µçÎÊÊÀ£¬ÎÒÃÇµÚÒ»Ê±¼ä½øÐÐÁËÊÔ¼Ý£¬ËäÈ»ÔÚµ±Ê±¿´À´¸Ã³µµÄÖÇÄÜ×ù²ÕºÍÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÈÔÓÐÈ±ÏÝ£¬µ«²»µÃ²»³ÐÈÏµÄÊÇ£¬ÐÇ¼ÍÔªESµÄÕû³µÉè¼Æ¡¢ÄÚÊÎÓÃÁÏ¡¢ÒÔ¼°×îºËÐÄµÄ¸ßÑ¹ÈýµçºÍµ×ÅÌ»úÐµËØÖÊ£¬¾ø¶ÔÎÈÎÈÎ»¾Ó30Íò¼¶¸ß¶Ë´¿µçµÚÒ»ÌÝ¶Ó£¬±íÏÖÎÞ¿ÉÌôÌÞ¡£
532ÖÐ´óÐÍ½Î³µ³ß´ç¿Õ¼ä¡¢µç¶¯Î²Òí¡¢Ç°Áù»îÈûºìÉ«¶¨Ç¯¡¢Ç°ÅÅË«²ã¸ôÒô²£Á§¡¢Ë«²ãÁ÷ÈýÎÂÇø×Ô¶¯¿Õµ÷¡¢È«³µË¿ÔÆÕæÆ¤×ùÒÎ´øÍ¨·ç°´Ä¦¼ÓÈÈ¡¢÷äÆ¤ÈÞ¶¥Åï¡¢¸±¼ÝÁãÖØÁ¦×ùÒÎ¡¢21¶Å±ÈÈ«¾°ÉùÒôÏì¡¢È«ÂÁµ×ÅÌ¡¢Ç°Ë«Çò½ÚË«²æ±Ûºó¶àÁ¬¸ËÐü¼Ü¡¢Õû³µÇ§Õ×ÒÔÍâÍøÍ¨ÐÅ¼Ü¹¹µÈºÀ»ªÅäÖÃÈ«Ãæ±êÅä¡£
ÕâÐ©ÄÜ¹»¾ö¶¨Ò»Á¾¡°ºÃ³µ¡±×îºËÐÄµÄÈíÓ²¼þ£¬Ã»Ïëµ½ÔÚ½ñÌì15-20ÍòÔªµÄÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æÉíÉÏ£¬±»ÍêÈ«µÄ¼Ì³ÐÏÂÀ´£¬Ã»ÓÐ½øÐÐÈÎºÎÑË¸î¡£
Í¬Ê±»¹²»Ö¹£¬ÆæÈð»¹ÄÃ³öÁËÐÐÒµÊ×¸ö¡°¸ßÆ·ÖÊÔö³Ì¡±ÈÏÖ¤µÄ»Æ½ðÔö³ÌÏµÍ³£¬´îÔØ×ÔÑÐ1.5TÔö³Ì×¨ÓÃ·¢¶¯»ú£¬1LÓÍ¿É·¢µç3.7kWh£¬À¡µçÓÍºÄ½ö4.9L/100km£¬Ö§³Ö92ºÅÆûÓÍ£¬´îÅä41¶Èµç³Ø°ü£¬Ö§³Ö2.4C¸ß±¶ÂÊ¿ì³ä£¬CLTC´¿µçÐøº½255km£¬×ÛºÏÐøº½×î¸ß´ï1645km¡£
ÁíÍâ£¬ÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æÒ²³¹µ×½â¾öÁËÖÇÄÜ»¯È±ÏÝ¡£ÖÇÄÜ×ù²Õ´Ó8155Éý¼¶Îª8295Ð¾Æ¬£¬³µ»úË¿»¬Á÷³©£¬Ö§³Ö¶¯»Ò»¾µµ½µ×ºÍ×ÔÓÉ·ÖÆÁ;ÖÇ¼ÝÊ×·¢´îÔØ×ÔÑÐ¡°ÁÔÓ¥ÖÇ¼Ý¡±·½°¸£¬´îÔØÓ¢Î°´ïË«Orin-XÐ¾Æ¬£¬ËãÁ¦508TOPS£¬Ö§³Ö¸ßËÙ/³ÇÊÐÁìº½¸¨Öú(NAP)¡¢Ö§³ÖÕÂ·ÈýµãµôÍ·¡¢ÐÐ²´Ò»ÌåµÈÊ®´ó³¡¾°£¬³ÐÅµ»áÔÚ2025Äê¿ª·ÅÈ«¹ú³ÇÊÐÖÇ¼Ý¹¦ÄÜ¡£
¶ÔÓÚÆæÈð¶øÑÔ£¬ÐÇ¼ÍÔªES¾ÍÊÇ30ÍòÔªÒÔÄÚ×îºÃµÄ²úÆ·£¬¶øESÔö³Ì°æ¸üÊÇÓµÓÐ×îºÃµÄÔö³Ì¡¢×îÇ¿µÄÖÇ¼Ý¡¢×î³¤µÄÐøº½¡¢ÒÔ¼°¶¥ÅäËÄÇý½öÂô20ÍòÔªµÄ×î´ó³ÏÒâ¡£
ÆæÈðÒªµ±¡°¾íÍõ¡±£¬½£Ö¸±ÈÑÇµÏºº
ÆæÈðÏë»ð£¬ËùÒÔËü´ò³öÁËÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æÕâÕÅÍõÕ¨¡£
ÒÔÍ¬¼¶ÏúÁ¿×î¸ßµÄ25¿î±ÈÑÇµÏººDM-i½øÐÐ¶Ô±È£¬ÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æÔÚ³ß´ç¿Õ¼ä¡¢ÊæÊÊÅäÖÃ¡¢µ×ÅÌÓÃÁÏ¡¢ÖÇÄÜ×ù²Õ¡¢µç³ØÐøº½µÈ·½Ãæ¶¼ÓÐÃ÷ÏÔÁìÏÈÓÅÊÆ£¬²¢ÇÒ²»ÂÛÊÇÈëÃÅ°æ»¹ÊÇ¶¥Åä°æ±¾µÄÊÛ¼Û¶¼±ãÒËÁË1¡«2ÍòÔª²»Ö¹£¬ÐÔ¼Û±ÈÓÅÊÆÊ®·ÖÍ»³ö¡£
¹ýÈ¥µÄÆæÈð£¬¿ÉÄÜÈÃ´ó¼Ò¾õµÃ¡°²»¿ÍÆø¡±Ö»ÊÇËµËµ¶øÒÑ£¬ÉõÖÁµ±¸öÐ¦»°Ìý¡£µ«²»µÃ²»³ÐÈÏµÄÊÇ£¬ÒÔÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æµÄ¡°¶¥Åä¼¼Êõ+ÖÐ¶Ë¶¨¼Û¡±²ßÂÔÀ´¿´£¬25ÄêµÄÆæÈð»í³öÈ¥£¬Òª¶¯Õæ¸ñÁË¡£
³£ÑÔµÀ£ºÄîÄî²»Íü£¬±ØÓÐ»ØÏì¡£ËäÈ»ÔÚÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡ÄÚ¾í³ÖÐø¼Ó¾çµÄµ±ÏÂ£¬ÆæÈðÈÔÃ»ÄÜÕ¾ÔÚ¾Û¹âµÆÕÕÉäµÄÎèÌ¨ÕýÖÐÑë£¬µ«ÏàÐÅÖ»ÒªÓÐ¸ü¶àÏñÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æÕâÑù»ã¾Û×îÐÂ×îºÃ¼¼ÊõºÍ³ÏÒâ¶¨¼ÛµÄ²úÆ·£¬ÏàÐÅÖÕÓÐÒ»Ìì£¬¼¼ÊõÆæÈðµÄ¿ÚºÅ»áÔÙ¶ÈÒý±¬ÊÐ³¡¡£
´ó¼Ò¾õµÃÐÇ¼ÍÔªESÔö³Ì°æÈçºÎ£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â