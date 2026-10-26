一辆家用MPV值不值得买，第三排应该有更大的发言权，甚至是否决权。如今全家人看车，会坐进第三排试试腿部空间，也会看看满员时还能装下多少行李。空间够不够用，试一试就有数;这一排安不安全，却没法靠试坐得出答案。尤其是带着孩子、父母长途出行，每个座位的安全都一样重要。

要让一家人一路安心，既要做好第三排的专项防护，也要把整车的碰撞安全、电池安全和行车安全考虑周全。即将发布的家庭智慧旗舰MPV享界V8，有100个“为家而生”的设计很大打动消费者，而安全是家用场景中最看重的。也正因如此，享界V8以首创“三排五重安全”让MPV安全首次实现三排平权――第三排不该只是“能坐人”，更必须是“敢让家人长期坐”的那一排。

近日，鸿蒙智行享界产品部长彭磊在直播中详解了享界V8的整车与第三排安全设计。三排五重安全，是其中针对第三排的专项强化;放到整车来看，碰撞安全、电池安全、行车安全共同构成三重安全守护。被动安全为基、主动安全加持，最终回答的，是同一个家庭用车问题：怎样做到“享界V8三排七座座座安全”。

碰撞安全从第三排做到整车

家庭用户买七座车，就是希望一家人能一起出发。第三排离车尾近，后备箱又要留给行李。乘坐空间做大之后，尾部还剩多少缓冲、座椅能不能护住人，必须在设计之初一起解决。享界V8的“三排五重安全”，就围绕这些问题展开。

先看车身和空间。车尾结构按照3.18倍国标后碰能量设计，享界V8强化后碰车身结构，提升追尾工况下的抗冲击能力;同时，第三排与尾门之间预留溃缩缓冲距离，加大头部安全距离，为吸收碰撞能量留出余地。

再看直接保护乘员的部分。三排座椅靠背内的整体式金属防撞背板，用于抵御车尾零部件向座舱侵入，保护躯干;全系标配的后风挡安全气囊，则进一步保护第三排乘员头部。结构、空间、背板和气囊，各自承担不同的防护任务。

第五重保护，在碰撞前就开始介入。依托华为乾ADS 5.0的感知能力，系统预判后方追尾风险，主动将三排座椅靠背回位至安全角度，降低后仰姿态带来的伤害风险。

专项强化之外，第三排也处在整车的保护之中。13横11纵玄武车身架构、5倍顶压设计、整车16处2GPa热成型钢，构成车身的安全基础;全车标配12个安全气囊，一体式超长侧气帘从前到后形成L形环抱式侧面保护，覆盖三排乘员。

享界V8还支持碰撞前收紧安全带、升窗，碰撞后切断高压电源、解锁中控锁、拨打救援电话。“被动安全为基、主动安全加持”，体现在车身防护与风险预判的配合，也体现在碰撞前后的连续保护。

电池安全要把底部防护做扎实

享界V8搭载800V高压平台和华为巨鲸电池平台。日常用车过程中，防波堤密封设计强化电池防水能力，渐变均温液冷技术改善电芯温度一致性，让温控更稳定。从受到撞击时的保护，到平时的密封与温度管理，电池安全都有对应的设计。

行车安全让防护贯穿一路

带家人出门，常常会遇到的是雨雾、夜间视线不足，以及高速行驶时的横风。行车安全得处理好这些日常场景。

享界V8全系标配流媒体内后视镜，提供三倍视野、电子防眩目和夜视增强，帮助驾驶者观察后方。W-HUD雨雾增强功能提供实时盲区影像补盲和车辆告警提示。横风主动控制则用于抑制车辆高速行驶时的左右横摆，提升行驶稳定性。

华为乾ADS 5.0的全域融合感知，也把行车中的风险识别与碰撞前的座椅主动防护联系起来。看清周围、识别风险、提前动作，主动安全与车身、气囊等被动防护共同发挥作用。

为家而生的100个设计

华为的智能科技与北汽在整车工程、碰撞验证和制造品控上的积累配合，让这些安全设计落实到实车。安全，也是享界V8“为家而生的100个设计”的核心一环。

其他比如五防隐藏式地轨，防踩踏、防潮、防尘、防夹、防噪音，滑轨扁平化设计，与地面零面差，照顾到带孩子出门时的日常使用;674L后备箱，三排对折后拓展到1552L;前排加二排共4张零重力座椅，全系标配;全系标配±12°后轮转向，最小转弯半径5.09米，让大车掉头、停车更灵活，“8系价格，9系配置”的价值，在每个用车细节里得到了淋漓尽致的体现。

一台车要成为“家用MPV的终极答案”，空间、舒适和便利都得做好，安全更要从第三排覆盖到整车。“享界V8三排七座座座安全”，最终对应的就是大家最关心的期待：一家人无论坐在哪一排，都能放心同行。享界V8 100个设计可以打动家人，座座座安全才能让全家安心。