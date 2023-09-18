直击用户痛点，再解决智能化需求，银河L6交出完美答卷

比亚迪「秦王朝」的最大对手，银河L6终于上市了!

2023年以来，新能源汽车市场开启极致内卷时代，更有意思的是，新车与数字「6」相关的车型，都不约而同成为「卷王之王」，无论是小鹏G6、智己LS6都是其中的佼佼者，而吉利全新上市的银河L6也在这一范畴之内。

吉利今年在新能源领域的动作非常频繁，先是吉利帝豪L HiP冠军版上市，入局10万级插混轿车;再有极氪001 FR上市，在性能电车领域大秀肌肉;而后领克08惊艳公布上市价格，超强内卷程度震惊一众用户，凭借超低起售价扭转局面，形势一片大好。

这般盛况也同样出现在吉利银河系列中，这一全新品牌刚刚诞生于今年2月份，仅隔三个月就推出首款新车银河L7，那之后又三个月，银河L6接棒而至，不得不让人惊叹吉利惊人的市场布局能力。

如此高频的新车上市节奏，吉利依然保障了品质与销量，银河L7上市三个月基本实现平均月销1万台的好成绩。而刚刚上市的银河L6，同样具备爆款潜质，有望改写当下20万元混动市场的新格局，打破比亚迪「秦王朝」一家独大的局面。

从领克08发布会上那句“比遥遥领先还提前实现”到银河L6发布会上的“遥遥领先”，这句本独属于华为的口号，似乎正成为吉利系新能源车型的代名词。当然这其中也有调侃的成分存在，但银河L6确实有这一底气。

过去，比亚迪秦Plus DM-i牢牢占据15万元以下新能源市场，销量无人可出其右，可谓风光无两，即使是备受用户好评的长安深蓝SL03也无法撼动其地位，主要原因还是其主销款售价在15万元以上。而银河L6 11.58万元-14.98万元的价格区间就是冲着比亚迪秦Plus DM-i而去，真刀真枪跟你比比产品力，足见吉利对于银河L6信心之足。

作为一款定位紧凑型轿车的车型，银河L6的车身尺寸却一点都不紧凑，4782+1875+1489mm的三围，2752mm的轴距，甚至已经接近前几年的中型车尺寸，远比合资紧凑型轿车大出一大截。轴距比秦PLUS DM-i多出34mm，空间表现更出色，驾乘体验更舒适。

对于这个价位的车主而言，价低量大管饱是首要的，但最关键的是，还要能直击用户痛点，消解这部分用户对续航的焦虑，对省油的执念以及对安全的担忧，其次才是去解决智能化问题，落实智能座舱。

银河L6在新能源时代普遍实现「动力平权」的背景下，搭载吉利最强新一代雷神插电混动8848系统，实现「动力升级」。这套系统拥有一台1.5T发动机，最大功率120kw，最大扭矩255N・m，引擎热效率达到惊人的44.26%，远高于秦PLUS DM-i。

同时，60km和125km的纯电续航，满足用户日常城市通勤需要，综合续航里程1300km不仅照顾到用户长途出行需求，更能实现一个月加一次油的补能节奏，大大降低用户续航焦虑。

银河L6还有最强杀手锏――DHT Pro 3档变速箱。传统燃油变速箱只提供越级加速功能，其本质就是通过不同的齿比来实现扭矩和车速的切换。但新能源时代变速箱的工作更加复杂，除了要干好本职工作以外，还要调配发动机和电驱系统。

银河L6所使用的是DHT Pro 3档变速箱有个显著的特点，就是高度集成化。其内部集成P1+P2双电机，可以输出最大107kW功率，拥有最大338N・m扭矩。除此之外，还有一套双排行星齿轮变速机构、双离合器系统以及电机控制模块等组件。

如此设计，DHT Pro 3档变速箱可以让发动机始终工作在它最经济最舒适的转速区间，大部分动力都由电机来提供，这就给燃油端减轻了非常多压力。加上高度集成化的电控系统，无论是发动机动力还是电动机动力，都能进行统一调配，最直观的感受就是动力与燃油经济性更上一层楼。

燃油经济性，恰恰是秦PLUS DM-i在这个价位的最大优势。

银河L6全系标配神盾电池安全系统，在电池底部，神盾电池组采用了1.5mm厚度的高强度钢板+1mm的PVC图层，有效防止车辆的刮底问题。这套系统已经通过针刺实验、海水腐蚀浸泡试验、三面跌落重击试验、外部火烧试验、正负向刮底试验、120℃的极限温差试验等，实验过程中并未出现冒烟、起火、漏液、爆炸等情况。

为增强车辆防撞能力，银河L6还提升整车强度，全车高强度钢占比达到72%，包括使用了铝合金防撞梁、一体式热成型硼钢门环、后排座椅V型粱以及底盘三重防护，安全性方面给足用户信心。

解决这些用户最关注的问题后，银河L6在越来越被用户重视的智能化方面也诚意十足，不仅标配目前最强的高通骁龙8155车规级芯片，还搭载吉利自研的银河N OS车载智能系统，配合13.2英寸高清中控屏，带来丝般顺滑的触控体验。并且可以实现0.5s级别快速人机对话，未来还将提供基于吉利GPT大模型以及智算中心所打造的AI管家哨兵模式，智能化表现毋庸置疑。

作为一款对标比亚迪秦PLUS DM-i的混动车型，银河L6起售价要贵出1.5万元，但无论是同价位的产品配置，智能座舱表现，还是例如车身尺寸、动力参数、安全性等机械素质，银河L6都有更明显的优势。除了部分对于价格极为敏感的用户，银河L6几乎就是这个价位综合素质最为出众的车型，甚至没有之一。

目前用户下定银河L6可享七重礼遇，包括2000顶5000元，6年15万公里质保，5年24期免息等等，实际售价为11.28万元起。银河L6这个价格要想掀翻「秦王朝」这艘巨舰，扎实堆料与诚意必不可少，银河L6兼备之，因此，笔者觉得新车还是具备一定的爆款相，你觉得呢？