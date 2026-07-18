2026年7月17日，搭载华为乾智驾 ADS™ 5的阿维塔07L正式开启预售，推出两个纯电版型，Max+纯电版预售价24.99万元、Ultra三电机纯电版预售价27.99万元，预售期间下订即可享受2000元意向金抵扣5000元大定定金;免费升级价值1万元HUAWEI SOUND 25扬卓越系列、价值1万元副驾零重力座椅;价值3000元外饰色限时折扣。

去年9月王辉总发布的阿维塔战略2.0以来，华为乾深度赋能。执行华为乾最严的质量标准，筑牢品质根基。华为乾最新的智能汽车解决方案，都将首批在阿维塔上车 。阿维塔07L是为家庭打造的智美大五座豪华SUV。阿维塔07L首批搭载华为乾智驾 ADS™ 5。提车即享华为乾智驾 ADS™ 5。

阿维塔07L全系标配目前全球量产最高规格的896线双光路图像级激光雷达，依托WEWA 2.0架构、全维防碰撞系统CAS 5.0，打通城市、高速、泊车全场景智能辅助，让每一位用户都能享受更安全、更省心、更愉悦的智慧出行体验。

加长车身承袭未来美学，空间与豪华再进阶

阿维塔07L在延续品牌原创未来美学设计的基础上，针对中国家庭用户对空间的进阶需求进行了显著进化。新车定位智美大五座豪华SUV，车身4910mm*1980mm*1650mm，轴距2990mm，车身宽高比营造出了低趴且舒展的视觉姿态。

舒适宽敞的内部空间之外，阿维塔07L在整车外观设计上同样兼顾家族辨识度与家用美学平衡，提供弦月银、漠白、墨黑、岩灰、星紫等多款灵感源自自然的车漆配色，

外在是未来美学原创设计，在车内，阿维塔07L也构筑起了兼具豪华质感与全家舒适的沉浸式智慧空间。35.4英寸4K全景星环屏与15.6英寸悬浮式中控屏依旧是视觉核心，配合双6.7英寸流媒体后视镜，构建出环抱式的未来座舱。新车特别针对后排乘坐体验进行了升级，头枕与肩部承托采用更宽大设计，后排出风口区域辅以全新触控面板，搭配前排双零重力座椅理念，让豪华不只是观感，更是触手可及的舒适。

目前全球量产最高规格896线激光雷达：从看得见到看得清，重塑感知信任

在本次预售发布会，华为乾的深度技术赋能是阿维塔07L最核心的叙事主线。阿维塔07L全系标配的华为乾新一代双光路图像级激光雷达，高达896线，目前是全球量产最高规格，分辨率相较行业主流水平提升了400%。华为乾首创的“一体双焦”双光路架构，广角单元纵览前方全域，长焦单元凝视远方细节，二者协同输出高清“画中画”。能稳定识别120米处，14厘米高的低矮障碍物。

激光雷达整体厚度压缩43%，更加纤薄的主体完美融入阿维塔07L的优雅造型。华为乾首创的钢化膜玻璃，视窗硬度提升25%，耐久力提升2倍。

此外，阿维塔07L全系标配27个高性能传感器，前向11个、侧向6个、后向 10个。多传感器深度融合，致力于构建全天候、 全方位的感知体系。

WEWA 2.0架构：更类人、更安全、更省心

全新896线激光雷达负责帮助阿维塔07L感知外界信息，WEWA 2.0架构负责思考与决策。 阿维塔07L采用的全新WEWA 2.0架构，进化为面向自动驾驶的AI智能体。

这套架构的核心突破在于云端与车端的双重进化，云端世界引擎引入“多智能体博弈”机制，让所有交通参与者都作为智能体参与交互，博弈强度提升10倍;同时采用在线强化学习，实现“边生成、边学习、边验证”，效率提升10倍。车端世界行为模型则首次引入安全风险场，生成风险热力图实时决策，可将碰撞风险降低50%。

把技术语言翻译成日常体验就是：车辆不再只是“看见”障碍物，更能预判风险区域，做出接近人类驾驶员防御性驾驶的决策。无论是窄路会车、无保护左转，还是行人鬼探头等复杂场景，阿维塔07L都能表现出沉稳从容的老司机风范，让行车过程更安全，更省心。

CAS 5.0全维防碰撞：六全守护与eAES 3.0

安全是华为乾与阿维塔不可妥协的底线。阿维塔07L搭载全维防碰撞系统CAS 5.0，实现全时域、全方向、全目标、全时速、全天候、全场景六维防护，新增的“全时域”安全目标，致力于实现事前预警、事中避让、事后守护完整链路。前向、侧向、后向无死角监测，动态行人、静止路障、异形障碍物均可精准识别;低速挪车、高速巡航、雨雪雾恶劣天气、人驾/辅助驾驶/泊车场景全部适配。

此外，eAES功能最高避撞速度达到135km/h。“消失的前车”、防追尾、防侧碰、防夹心碰撞等高频危险场景实现自主制动、紧急转向，为家庭出行建立多层安全屏障。

截至目前，华为乾智驾ADS辅助驾驶累计里程已突破129亿公里，数据显示其辅助驾驶安全行驶里程为中国平均值(推算)的4.92倍，人驾模式对比中国平均值(推算)亦达3.11倍，用真实数据构筑了信任基石。

全场景智能体验：智慧出行，省心出发

针对用户停车难、窄车位上下车不便的高频痛点，阿维塔07L全面升级智能泊车体系，是首批支持手势泊出功能的车型，从取车、泊车全流程简化操作门槛。硬件依托896线激光雷达无死角近场感知，可精准识别极窄、斜列、墙角等多种车位，同时支持自定义常用车位记忆，小区空地、私家院落等固定车位一次收藏，后续自动识别泊入。

泊车方式覆盖离车泊入、遥控泊车、代客泊车、就近泊车、泊车代驾等多种辅助泊车方式，真正做到了“可见即可泊，有位就能停”。

领航辅助驾驶再升级，阿维塔07L能随时随地激活NCA，乡村土路、园区道路、环岛、地库等，都能一键激活，就像随时待命的“老司机”。遇到 施工路段，阿维塔07L能 自主分析路况，灵活的选择 借道绕行。 无红绿灯的路口左转，它会 先降速观察、再果断通过。 窄路会车顶牛场景，阿维塔07L 能快速 理解路况、主动倒车避让，让对向车辆先通过，自己再走。像是个文明礼貌的 “老司机”。

全新一代鸿蒙座舱：懂你、懂家、懂生活，重构车内交互体验

在出行路上，华为乾智驾全程守护行车安全、缓解驾驶压力;步入座舱之内，阿维塔07L搭载的全新一代鸿蒙座舱HarmonySpace则为全车家人营造了惬意、有温度的出行氛围，并围绕“懂你、懂家、懂生活”构建了多层次暖心交互体验。

“懂你”体现在聊天式导航，支持模糊意图理解与大模型智能寻址，想去的地方，你尽管说，小塔都能听懂、带你去;“懂家”则是智能地址记忆，主动记录家人常去地与历史地址，比如妈妈的公司、孩子的学校、常去的商场等更懂全家人的出行日常;而“懂生活”展现在HUAWEI SOUND 统计最强的25扬车载音响，7.1.4声道，殿堂级音乐享受。同时支持无麦K歌功能，无需话筒配合星环屏歌词，让全家欢唱不再受限于场地，随时开麦全家欢唱。

新一代星闪数字钥匙准确率高达99.9%，避免传统数字钥匙“罚站”的问题，支持星闪钥匙、星闪手机、星闪手表多种设备，让解锁闭锁更精准，日常上下车便捷度大幅提升。

预售开启，多重好礼回馈用户

目前，阿维塔07L已全面开启预售，预售期间用户下订即可享受多重限时权益

全系标配华为乾智驾 ADS™ 5、896线双光路图像级激光雷达、WEWA 2.0架构、CAS 5.0、全新一代鸿蒙座舱，入门即高配。

阿维塔07L接下来的正式上市发布会上，届时还将释放更多产品惊喜与购车福利，敬请关注。未来，阿维塔与华为乾将持续深化战略合作，以技术创新为驱动，不断迭代辅助驾驶体验，让高阶、可靠的全域智能出行普惠更多家庭。