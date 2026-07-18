【2026年7月18日 武威】7月18日，2026“中国车谷・诗行丝路”系列活动暨“武汉造 全球行”武威专场活动隆重举行，本次活动由武汉市人民政府、东风汽车公司、新华社品牌工作办公室联合主办。由岚图汽车护航的“诗路东风寻访车队”，辞别诗意长安、驶入河西都会，在一座座丝路名城彰显“武汉造”的澎湃力量。作为高端智慧新能源品牌，岚图汽车以车为媒、以路为卷、以文化为桥，领航“武汉造”好车沿着丝绸之路一路西行，以实力在千年商道上书写中国智造走向世界的崭新篇章。

“诗路东风寻访车队”抵达武威

葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。武威史有“五凉京华、河西都会”之美誉，既是国宝马踏飞燕的溯源故土，也是古丝绸之路贯通东西、迈入河西走廊的核心重镇。此次活动，由文化学者、媒体代表、产业专家和投资代表组成的“诗路寻访团”，随岚图泰山家族车队一路西行，循诗踏歌赴一场丝路之约。这段旅程既是一次跨越山河的文化寻访，也是对“武汉造”新能源硬实力的严苛检验。

“诗路东风寻访车队”驶过七彩丹霞

岚图汽车副总经理、总会计师杨兵表示：“岚图依托全价值链自主掌控能力，形成了高端智慧新能源‘SUV+MPV+轿车’矩阵。本次寻访车队由以岚图泰山X8领衔的泰山家族车型组成，岚图泰山X8兼顾都市精致格调与全域征服实力，能适应西部地区复杂多变的路况。目前，岚图汽车已进入全球40个国家和地区，建起240多家海外销售网点，希望通过‘诗行丝路’助推西北市场，加速全球化布局，将‘武汉造’的智造实力向全球传播，绘就岚图出海新蓝图。”

岚图泰山X8以都市精致格调与全域征服实力适应复杂路况

在干燥酷热、强风扬沙的戈壁环境中，岚图泰山家族车型凭借中国领先的三腔空气悬架、800V高压平台、华为乾智驾四激光雷达等硬核配置，车辆全程零故障、无动力衰减，其操控精准性与底盘通过性获得了寻访团的青睐。一位随行文化学者感叹：“真正的豪华不是在展厅里看出来的，是在这种路上跑出来的。”从城市大道到戈壁旷野，岚图泰山家族以全域地形的优异表现，为后续穿越新疆喀什、奔赴吉尔吉斯斯坦比什凯克的万里远征奠定了坚实底气。

岚图全系车型同步亮相

本次活动通过品牌推介、福利抽奖、消费券政策发布、信物赋能、名家书法赠礼等多元形式，让文化传播、产业协作与汽车消费促进形成联动。中国车谷品牌运营中心在现场作专项消费券政策推介，总额8000万元的“诗行丝路”专属汽车消费券已于7月2日启动发放，助力“武汉造”驶向西北、中亚等更广阔的市场。现场，岚图向两名幸运观众赠送岚图追光L免费使用权，全系车型现场同步亮相，让武威市民近距离感受新能源国家队在高端制造、智能科技与中式豪华上的深厚积淀。

岚图汽车西北大区总经理张仁鹏现场品牌推介

千年之前，驼铃商队从武威走向西域，见证了“凉州七里十万家”的丝路盛景;千年之后，以岚图为代表的中国新能源汽车从同一片土地出发，依托丝路经贸文化纽带，以新能源硬核智造为载体，深耕丝绸之路经济带沿线市场，实现海外布局与价值共鸣的同步跃升。

岚图泰山X8领衔出征万里丝路

征途漫漫，岚图万里。从白云黄鹤到马踏飞燕，岚图领衔“武汉造”在丝路语境中讲述中国汽车的新故事。未来，岚图将继续以高品质产品、高价值服务和更开放的全球化视野参与国际竞争，让世界在一条条真实道路上，看见中国智造向上、向新、向远的坚定步伐。