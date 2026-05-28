2026年5月27日，鸿蒙智行问界M9系列新品发布会于深圳正式举办，全景智慧旗舰SUV全新一代问界M9系列正式上市，官方建议零售价47.98万元起，问界M9 Ultimate领世加长版官方建议零售价64.98万元起。

以HarmonyOS为中心，华为正构建覆盖鸿蒙智家、鸿蒙办公、鸿蒙智行、影音娱乐、健康的全场景智慧生活。作为这一生态的核心板块，鸿蒙智行由华为全流程主导、全栈技术赋能、全生命周期管理，覆盖产品定义、产品设计、核心技术、质量流程、品牌营销、渠道零售与服务体系全链路，持续推动中国智能汽车产业升级。

当前，鸿蒙智行已携手赛力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽展开深度合作，打造了AITO问界、LUXEED智界、STELATO享界、MAEXTRO尊界、SAIC尚界五大品牌，构建起了可满足不同用户需求、覆盖不同市场定位的完整品牌矩阵。截至目前，鸿蒙智行全系累计交付已突破139万辆+，2026年累计交付量达19万辆，同比增长27%，市场势能持续攀升。

鸿蒙智行始终坚持“安全是最大的豪华”，截至目前，主动安全避免可能碰撞超4,292,100次;华为乾智驾®累计辅助驾驶里程突破91.07亿公里，以全方位的智能守护，让每一次出行更安全、更放心。

问界以新势力品牌成交均价、品牌净推荐值NPS、中国插混车型保值率、C-NCAP综合得分率四大行业第一实力，开创智能汽车体验新标准。截止目前，问界M5累计交付15.5万辆，引领智能电动时代;问界M6上市首月交付破2万;问界M7累计交付45万辆，打造幸福旗舰;问界M8交付18万辆，成为家庭智慧优选;问界M9累计交付量已突破28.5万辆，以50万+级销量、用户净推荐值、质量表现三项第一，开创了中国高端豪华SUV的全新局面。此次全新一代问界M9以“领世而上”之姿全面进化，实现多维度引领式跃迁，再次定义智能电动汽车高端豪华新范式。

引领全尺寸SUV设计的跃迁

全新一代问界M9延续家族“鲲鹏展翼”设计语言，将东方美学融入车身。全新一代问界M9车身尺寸5285mm×2026mm×1845mm，轴距3125mm;问界M9 Ultimate领世加长版车身尺寸5402mm×2026mm×1845mm，轴距3236mm，气场更磅礴。

灯光系统实现革命性升级，横贯天际一体式灯带搭配首创缥缈祥云立体投影门把手，尽显东方意境。全新双百万像素全彩智慧投影大灯首创可变璇光镜头，超高亮度2400流明，并首创侧向彩色激光投影，支持多种互动灯语;ISD智能交互尾灯首创江山图情景灯语，分辨率与对比度相较上一代大幅提升。

空气动力学方面，通过100+项优化，风阻系数低至0.249Cd，为全尺寸SUV之最，兼顾美学与能效。全系外观提供8种配色与6款轮毂，问界M9 Ultimate领世加长版配备专属雅丹金黑配色、悬浮背光LOGO及镭雕填墨专属标识，尽显旗舰之巅身份。

引领空间体验的跃迁

基于全新车身尺寸，问界M9舱内有效空间3685mm，拥有3.04m²纯平地板面积。问界M9 Ultimate实现更优异座舱空间表现，舱内有效空间3785mm，拥有3.2m²超大纯平地板面积。

座椅布局更灵活灵活，提供享六座/阔五座双布局，享六座二排乘坐空间达926mm;阔五座二排空间达1101mm，均支持一键切换总统空间与隐私空间。储物空间更出众，阔五座后备箱容积1063L，轻松容纳露营、滑雪等装备。纯电版超大前备箱容积217L，可容纳1个高尔夫球包，并首创分层前备箱，暗格空间达66L。

问界M9 Ultimate领世加长版享六座重塑空间格局，第三排配备155mm无级滑轨，实现不输二排的三排空间表现。首创四零重力座椅布局，二排搭载全新智慧旋转座椅，可实现侧坐观景、揽景视窗、围炉对坐模式，二排座椅旋转180°后实现1.7m同级最大对坐空间。首创中央供气式18点全身按摩，较上一代力度提升7.5倍，配合首创舒云HySoft座椅，带来舒适新体验。

引领座舱感知的跃迁

问界M9座舱内基于星闪系统、IR传感器、RGB传感器、DMS传感器、UWB传感器及座椅传感器，首创全息空间感知网络，实现“一举一动更懂你”。搭载星闪TM全主动迎宾，支持星闪手机、手表，星闪TM智慧感知，识别距离3m，精准率达99%，用户靠近自主开门，上车即享尊崇仪式。全车10颗追光灯，一排定向追光，二排无极追光，实现全主动追光感知，调光保证舱内舒适光源。支持主动开启空调换气，全方位保证舱内舒适空气环境。

引领健康座舱的跃迁

问界M9搭载鸿蒙ALPS健康座舱3.0，全车大面积应用100g/m²MOFs可吸附降解材料，打造婴儿级五星健康安全座舱。首创全维主动融合健康系统，全主动空气管理系统可自动感知有害气体并开启净化;全主动制氧系统可感知氧气浓度、二氧化碳浓度、海拔高度、驾驶员疲劳状态，提供鼻吸、弥散双路涡旋快速制氧。全主动防晒隔热，依托阳光感知模型实时感知，支持主动调节隐私调光玻璃、空调系统，保证座舱防晒隔热更全面。双层流空调降温速度较上一代提升10%，首创石墨烯壁炉制热速度较上一代提升25%，实现“冬暖夏凉”全主动健康空间。

引领影音体验的跃迁

问界M9影音体验大幅升级，首创双百万像素全彩投影系统，支持120英寸影院级宽幅投影。座舱内32英寸智能激光投影巨幕，亮度较上一代提升54%，具备影院级98%DCI-P3色域，并首创分屏智能激光投影巨幕，可实现双16寸观影，依托双独立音区保证双人光影互不打扰。基于潜望式投影技术，首创一镜双投观影系统，可实现46英寸车外巨幕，户外露营秒变共享影院。

问界M9配备HUAWEI SOUND非凡系列音响系统，配备39单元扬声器、2920W功率，采用9.5.4声学设计，4座16扬独立音区搭配声学隧道头枕，实现99%声能量隔离，调音魔方支持专属定制音律，打造穹顶声场沉浸式体验。问界M9 Ultimate领世加长版配备43单元扬声器，功率达2920W，升级9.5.8声道，以8天空音立体矩阵，打造720°全包声场，带来更震撼影音体验。

引领智能交互的跃迁

问界M9搭载鸿蒙智行专属座舱，采用华为手机、平板、电脑同源设计，旗舰级智能车机流畅性较上一代提升50%。全新一体环宇三联屏采用12.3英寸主驾仪表屏、双17.2英寸3.4K分辨率中控屏与副驾屏组合，实现主副皆享C位体验。车机专属交互设计支持卡片、应用自由组合，3D百变空间操作效率较上一代提升70%。

全新超级小艺首创类人思考架构，具备类人主被动融合沟通、类人快慢脑思考、类人智能交互能力，实现“更懂车”“更懂路”“更懂人”，可解答所有用车问题，支持模糊导航、多途径点串联与跨端协同主动建议。

引领全链路安全的跃迁

问界M9以全链路主被动融合架构守护智慧出行安全，搭载跨越代际的全向立体融合感知系统，总计40个传感器。首创前向双冗余激光雷达矩阵与全向4固态激光雷达矩阵，为用户带来更周全的安全守护。

问界M9全系首发搭载华为乾智驾®ADS 5，升级全向防碰撞CAS 5.0，覆盖全时速、全方向、全场景、全目标、全天候、全时域，升级全场景六维防护。首创单光机双焦面AR-HUD，近景更清晰，全景更贴合;通信安全搭载华为星河通信2.0，双卡双通与卫星通信确保极端环境车辆永不失联全时域守护出行安全。

问界M9搭载玄武车身架构2.0应用91%高强钢、13横11纵硬核车身结构，最大顶压17吨。全车最多可达13个安全气囊，首创前排多级可变安全气囊与二排远端安全气囊，搭配AI自适应防护、天使座主动防护与零重力加强防护系统，进一步完善主被动安全体系，保证全时域、全维度安全守护。

引领性能的跃迁

动力方面，全系首发华为智擎全800V高压双碳化硅动力平台，可实现93.5%量产最高电驱效率;三电机零版本最快百加速3.99s，纯电版双电机4.5s。电池方面，全系首发全新华为巨鲸电池平台并采用三元锂电池，首创电池均温液冷系统、五层超安全结构、防波堤密封结构，安全能力再升级。续航表现方面，纯电版CLTC续航至高750km;增程版CLTC综合续航至高1405km，纯电续航至高422km。

底盘方面，问界M9全系标配全新一代华为途灵龙行平台，首创全域融合架构实现自主判断、自主控制。以全主动机械系统实现硬核底盘机械素质，包含全铝合金底盘、前双叉臂后五连杆独立悬架、800V全主动悬架、双阀连续可变阻尼减振器、双腔空气悬架等，800V全主动悬架最快响应速度400mm/s，调节范围180mm，融合道路预瞄2.0，实现全路况深度感知，出行如履平地。

操控方面，全系标配±8°后轮转向，最小转弯半径可达5.1m，最大8°蟹行模式让极窄泊车更轻松。问界M9应急涉水深度820mm，具备50ms级爆胎稳态控制，基于全主动悬架与全域融合感知协同，在爆胎场景下支持应急抬升换胎或三轮应急形式，保障长途远行无惧复杂路况。

问界M9系列以超140项全新技术及超40项行业首创技术，为用户带来更强科技豪华出行体验。问界M9 Max+版、Ultra版官方零售价分别为47.98万元起与53.98万元起;2026年6月30日前下定的首批用户可享受至高价值52000元购车权益。老车主更享专属福利，2024款问界M9车主增换购尾款减免50000元，其他年款问界M9车主减免30000元，鸿蒙智行其他车型车主减免20000元;问界M9系列将于6月正式开启批量交付。

问界M9 Ultimate领世加长版阔五座官方零售价64.98万元，问界M9 Ultimate领世加长版享六座官方零售价65.98万元。问界M9 Ultimate领世加长版同步推出先行者计划，可享8月优先交付与限时优惠价8万元先行臻选包，以上权益截止时间为2026年6月30日。



